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Почему запрет на импорт урана из России заставил напрячься всю атомную промышленность США

Отказ от российского урана приведет к сокращению мощности ядерной энергетики США на 33% — эксперт Анпилогов
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Запрет США на российский уран может привести негативным последствиям. Отказ от российского низкообогащенного урана (НОУ) и высокопробного низкообогащенного урана (HALEU) может привести к приостановке работы большей части американских атомных электростанций, поскольку заменить российское ядерное топливо на американском рынке в течение длительного времени будет нечем...

Запрещенное в США российское ядерное топливо. Photo: GBU-Taganaskij

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Президент США Джо Байден подписал закон HR 1042 "О запрете импорта российского урана в США", запрещающий импорт урановой продукции из Российской Федерации. Запрет вступает в силу через 90 дней после его подписания и запрещает ввоз на территорию Соединенных Штатов необлученного низкообогащенного урана (НОУ), произведенного в Российской Федерации или какой-либо российской организацией. Об этом пишет Джудит Перера консультант по вопросам ядерной энергетики и мировой атомной промышленности на страницах газеты Asia Times.

Есть все основания полагать, что в законе есть "соответствующие" лазейки

"Закон подписан, но, тем не менее, в самом законе существует множество лазеек, которые позволяют обойти его основные положения. Эти лазейки были оставлены намеренно, потому что на данный момент США не способны обеспечить свои нужды в ядерном топливе для АЭС", - считает Алексей Анпилогов, российский политолог и эксперт в области ядерной энергетики, президент фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание". Другими словами, Вашингтон не откажется полностью от российского урана, а будет квотировать и, в рамках специальных разрешений, выдавать фактически "добро" на довольно крупные поставки российского урана для нужд США", - отметил эксперт.

Долгая история...

Озабоченность Соединенных Штатов российским обогащенным ураном имеет давние корни. Пытаясь предотвратить приток дешевого российского обогащенного урана в США после распада Советского Союза, американская атомная энергетика в 1991 году инициировала антидемпинговую петицию. В результате в 1992 году было принято соглашение Russian Suspension Agreement (RSA) между Министерством торговли США и Министерством атомной энергии России (ныне Росатом). Соглашение ввело формальные квоты на импорт российского обогащенного урана. В 2008 и 2020 годах в него были внесены некоторые изменения.

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По данным американского Управления энергетической информации, Россия поставляет около 24 % обогащенного урана, используемого в качестве топлива для 94 коммерческих реакторов США. 12 % поступает из ФРГ и 11 % - из Великобритании. На долю американского производства приходится 27%.

По данным Министерства энергетики США, Россия располагает примерно 44 % мировых мощностей по обогащению урана и поставляет около 35 % импортируемого в Америку ядерного топлива.

Американская обогатительная корпорация (USEC) прекратила операции по обогащению урана в 2001 году. После процедуры банкротства в 2014 году USEC возродилась как Centrus Energy Corp. Хотя Centrus разрабатывает новые технологии центрифугирования с целью восстановления внутреннего потенциала США по обогащению урана, она в первую очередь является брокерской компанией по продаже обогащенного урана, осуществляя зарубежные поставки для американских и международных рынков.

Согласно годовому отчету Centrus за 2023 год, направленному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, российская компания Tenex (Техснабэкспорт) является крупнейшим поставщиком для Centrus, за ней следует французская компания Orano. Centrus заключила с АО "Техснабэкспортом" договор на поставку услуг по обогащению российского урана (до 2028 года).

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Centrus ясно дала понять, что будет ходатайствовать перед министром энергетики и другими соответствующими государственными органами о выдаче разрешений на продолжение поставок НОУ своим клиентам. "Неизвестно, будет ли предоставлено какое-либо разрешение, а если будет, то будет ли оно предоставлено в установленные сроки", - говорится в сообщении. "Компания ожидает, что у нее будет достаточно ликвидных средств для финансирования своей деятельности, по крайней мере, в течение следующих 12 месяцев".Ряд африканских стран к югу от Сахары, среди которых Буркина-Фасо, Мали, Зимбабве, Руанда, Бурунди, Эфиопия, Кения и Зимбабве, также имеют партнерские отношения с "Росатомом" в области атомной энергетики. Кроме того, компания активно ведет переговоры с ЮАР и Шри-Ланкой. В Боливии завершается строительство исследовательского реактора и лабораторного комплекса.

Единственным коммерческим предприятием по обогащению урана на территории Соединенных Штатов является предприятие URENCO в штате Нью-Мексико. Компания начала работу в 2010 году. Urenco в равных долях владеют правительства Великобритании, Германии и Нидерландов.

В конце прошлого года Urenco одобрила инвестиции в расширение мощностей по обогащению на своем предприятии в Нидерландах. Ранее в мае правительство Соединенного Королевства выделило компании Urenco 196 миллионов фунтов стерлингов (245 миллионов долларов США) на постройку нового завода по обогащению урана на предприятии в Капенхерсте (северо-запад Англии).

Помимо Российской Федерации, обогатительными мощностями располагают также Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Иран, Китай, Нидерланды, Северная Корея, Пакистан, Франция и Япония. Некоторые из них в настоящее время стремятся расширить свои производственные мощности.

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На данный момент "Росатом" является единственным в мире поставщиком высокопробного низкообогащенного урана (HALEU), так необходимого для многих современных малых реакторов, находящихся на стадии проектирования.

Некоторые американские поставщики при федеральной поддержке тоже пытаются наладить производство HALEU. Так, в соответствии с контрактом, заключенным в 2019 году с Управлением по ядерной энергии Министерства энергетики США, компания Centrus лицензировала и построила новый каскад из 16 центрифуг в Пикетоне, штат Огайо, для демонстрации возможностей производства HALEU. В прошлом году в рамках пилотного проекта в Пикетоне были произведены первые партии HALEU для реакторов следующего поколения. В перспективе планируется увеличить производство до 900 килограммов. Однако это крайне мало и не позволит заполнить пробел, который возникнет в случае прекращения поставок урана из России.

Но “продвинутая” администрация Байдена смотрит в будущее с оптимизмом

Официальные лица США восприняли запрет с оптимизмом.  Советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый закон " восстановит лидерство Соединенных Штатов в ядерном секторе. Он поможет обеспечить безопасность американского энергетического сектора для будущих поколений". И, опираясь на беспрецедентное федеральное финансирование в размере 2,72 миллиарда долларов, которое Конгресс недавно выделил по запросу президента, он позволит быстро построить новые обогатительные мощности в США и даст четкий сигнал промышленности, что мы привержены долгосрочному росту в нашем ядерном секторе".

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По словам мериканского политика, закон также направлен на достижение многосторонних целей, включая объявленные в прошлом году США, Канадой, Францией, Японией и Великобританией планы коллективного инвестирования 4,2 миллиарда долларов в расширение своих мощностей по конверсии и обогащению урана. "Благодаря финансированию, предоставленному Конгрессом, мы значительно перевыполнили это обещание и работаем с промышленностью над реализацией этих амбиций", - подчеркнул Салливан.  

В свою очередь, Министерство энергетики США заявило, что этот запрет "еще на один шаг приближает нас к созданию надежных поставок ядерного топлива, необходимого Соединенным Штатам и их союзникам для трехкратного увеличения ядерного потенциала к 2050 году, создавая при этом тысячи высокооплачиваемых рабочих мест".

Сокращение промышленного производства 

Однако еще до того, как закон HR 1042 вступил в силу, опасения по поводу поставок роосийского ядерного топлива топлива оказали негативное влияние на множество компаний, разрабатывающих проекты малых модульных реакторов. Ранее многие из них получали солидную государственную поддержку, а также планировали к 2030 году ввести в эксплуатацию свои первые реакторы.

Например, технология Natrium, разрабатываемая американской компанией TerraPower и GE-Hitachi Nuclear Energy, представляет собой 345-мегаваттный реактор на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением и отдельной системой хранения энергии на основе расплавленных солей.  Наряду с PacifiCorp и GE Hitachi Nuclear Energy, в команду демонстрационного проекта входят инженерно-строительный партнер Bechtel, Energy Northwest, Duke Energy и еще около десятка предприятий, университетов и национальных лабораторий.

Если Запад запретит российское ядерное топливо, никто не пострадает, кроме него самого

Natrium - один из двух отобранных на конкурсной основе проектов Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP), поддерживаемых Министерством энергетики США. Изначально компания, используя поставляемое Россией ядерное топливо HALEU планировала запустить демонстрационный блок в 2028 году. Однако из-за ограничительного закона HR 1042 сроки ввода в эксплуатацию были перенесены на 2030 год.

Срок действия закона о запрете импорта обогащенного урана в Соединенные Штаты из России истекает в конце 2040 года.

Совершенно понятно, пишет Перера, что единственной целью этого закона является подрыв доминирующего положения России на международном рынке ядерного топлива и технологий. При этом российские чиновники не преминули заметить, что отказ от российского урана окажет крайне негативное влияние на экономику и экологию в первую очередь западных государств.

Реакция Кремля

Российская государственная атомная корпорация "Росатом" назвала запрет дискриминационным политическим шагом, который подорвет международный рынок обогащенного урана, но не помешает России развивать свой глобальный бизнес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что "американцам трудно конкурировать с нами на международном рынке", добавив, что запрет является "не более чем недобросовестной конкуренцией" и не имеет решающего значения для российской атомной отрасли. "Наша атомная промышленность - одна из самых передовых в мире", - подчеркнул Песков. "Мы будем продолжать развивать эту отрасль".

Посол России в США Анатолий Антонов заявил:

Администрация США продолжает свою провальную политику нанесения нам стратегического экономического поражения. Нынешний выпад - не только против России, но и мировому рынку уранового топлива для атомных электростанций - приведет к новым потрясениям в международных экономических отношениях. Нарушается хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции. Не имея достаточного количества национальных обогатительных мощностей, Вашингтон наносит ущерб собственной экономике. Причем финансовые потери для Соединенных Штатов будут гораздо больше, чем для РФ.

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Россия — мировой лидер

Росатом является мировым лидером по количеству одновременно реализуемых проектов строительства ядерных реакторов: три из которых находятся на территории Российской Федерации и 33 - за рубежом.

Более того, пишет Перера, все зарубежные проекты включают постоянную техническую поддержку, обучение и поставки топлива сроком на 60 лет. С 2023 года Росатом также является эксклюзивным поставщиком в Бразилию продукции, связанной с обогащенным ураном. Это долгосрочное партнерство позволит Бразилии отказаться от импорта продукции из Канады и европейских консорциумов.

Зарубежные проекты Росатома включают:

  • АЭС «Аккую» - строящаяся четырехблочная атомная электростанция на средиземноморском побережье Турции;
  • АЭС "Эль-Дабаа", строится в Египте - четыре энергоблока;
  • АЭС "Куданкулам" в Индии - еще четыре энергоблока
  • четыре энергоблока в Китае; и
  • два энергоблока в Бангладеш.

Несколько стран Африки к югу от Сахары, включая Буркина-Фасо, Мали, Зимбабве, Руанду, Бурунди, Кению и Эфиопию, также имеют договоренности с "Росатомом" по атомной энергетике. Кроме того, компания ведет активные переговоры с ЮАР и Шри-Ланкой. В Боливии завершается строительство исследовательского реактора и лабораторного комплекса.

Российский эксперт Алексей Анпилогов в интервью агентству Sputnik заявил, что запрет на импорт российского ядерного топлива приведет к сокращению в США атомной генерации на четверть, или даже треть. США в течение длительного времени не смогут заменить российские поставки как низкообогащенного урана (НОУ), так и высокопробного низкообогащенного урана (HALEU). Более того, "Техснабэкспорт", входящий в состав российской атомной корпорации "Росатом", является единственной компанией, которая продает на коммерческой основе HALEU, необходимый для современных ядерных реакторов.АЭС Монтиселло, штата Миннесота, США. Комиссия по ядерному регулированию США  

 Если Министерство энергетики США не выдаст разрешения, то рынок ядерного топлива в США может рухнуть, что приведет к резкому росту цен на обогащенный уран. Эксперт также предположил, что американские компании могут прибегнуть к "серым схемам" закупки российского ядерного топлива, замаскировав сделки под контракты с французскими или другими иностранными компаниями. "В течение 30 лет они закупали относительно недорогой российский уран. Нельзя отказаться от краеугольного камня американской ядерной энергетики, простым голосованием в Конгрессе".

Ампилогов отметил, что Соединенным Штатам потребовалось около четырех лет, чтобы произвести первые 20 килограммов HALEU после того, как они выступили с аналогичной инициативой в 2019 году. Он отметил, что планируемый обогатительный завод в Великобритании должен произвести первую партию HALEU только в 2031 году, а к этому времени "на рынке многое может измениться".

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