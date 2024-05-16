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Asia Times: Покушение на Роберта Фицо может привести к усилению боевых действий на Украине

Неизвестный несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, самого непримиримого противника оказания военной помощи Украине в Европе.
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, самый непримиримый противник военной поддержки Украины в Европе, 15 мая получил несколько огнестрельных ранений. Нападавший задержан, его мотивы пока не установлены. Фицо вертолетом доставили в травматологический центр в Банска-Быстрице, где сейчас врачи борются за его жизнь. О его состоянии ничего не известно.Место покушения на премьер-министра Словаки Роберта Фицо. Photo: NextaTV

О потенциальном убийце, который был схвачен сразу после инцидента, известно немного. Сообщается, что 71-летний мужчина применил официально зарегистрированное оружие. Стрельба произошла на частном правительственном совещании в Хандлове, и неизвестно, как стрелок узнал о закрытом мероприятии и получил туда доступ.

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Это первый случай покушения на главу европейского государства с момента убийства премьер-министра Швеции Олафа Пальме в 1986 году.

После двух предыдущих сроков пребывания на посту премьер-министра Фицо вернулся на пост в 2023 году в составе коалиции, в состав которой вошли его фракция «Направление - социальная демократия» (Н-СД), центристская Народная партия - Движение за демократическую Словакию и правая Словацкая национальная партия. Фицо неоднократно выступал оказания военной помощи Киеву, а также против членства Украины в НАТО.

В сентябре 2023 года в интервью Ассошиэйтед Пресс Фицо сказал: “Европейский Союз и США должны использовать свое влияние, чтобы заставить Россию и Украину сесть за стол переговоров и заключить компромиссное мирное соглашение”…“Наивно думать, что Россия покинет Крым”, - подчеркнул Фицо, "Наивно думать, что Россия когда-либо оставит территорию, которую она сейчас контролирует".

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После парламентских выборов в следующем году Чехия может присоединиться к Словакии и выступить против оказания военной помощи Украине, пишет газета Asia Times. Движение ANO (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша уверенно лидирует в опросах общественного мнения. Вместе с Венгрией Словакия может образовать блок с Чехией и Сербией, выступая против поддержки Украины со стороны США и Еврокомиссии.

Неизвестный несколько раз выстрелил в Роберта Фицо, самого непримиримого противника оказания военной помощи Украине в Европе.

Последние события заставляют вспомнить об убийстве 31 июля 1914 года вождя французских социалистов Жана Жореса. В разгар июльского общеевропейского кризиса, вызванного убийством, австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сараево, Жорес добился принятия на чрезвычайном съезде Французской секции Рабочего интернационала (14-15 июля) резолюции о проведении всеобщей забастовки как средства активной борьбы против войны.

Жорес был застрелен в кафе «Круассан» на углу улицы Монмартр двумя выстрелами в голову. Его убийца, Рауль Вилен, несмотря на доказанную вину, был полностью оправдан судом присяжных в марте 1919 года на фоне патриотической эйфории, вызванной успешным завершением военных действий.

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Пока что, пишет АТ, есть только вопросы о покушении на Фико, но нет ответов. Однако стратегические предпосылки положения дел в армии Украины плачевны, о чем сообщают сами военнослужащие ВСУ - "недоукомплектованные и измотанные" украинские формирования отступают перед непрекращающимися ударами российской авиации и артиллерии.

На Западе не понимают, какие цели преследует Россия, проводя "разведку боем" в районе Харькова, но очевидные факты не вызывают сомнения. У стран Североатлантического альянса нет необходимого количества снарядов и ракет противовоздушной обороны, а у Украины нет достаточного количества живой силы, чтобы отразить наступление Вооруженных Сил России.Медики доставляют Роберта Фицо в больницу после покушения.Photo: Reuters

Администрация Байдена, пишет АТ, вероятно не будет сидеть сложа руки, наблюдая за тем, как самый важный военный конфликт со времен Вьетнама идет наперекосяк. В некотором смысле для Запада Украина важнее Вьетнама несмотря на то, что пока в США не возвращаются мешки с телами американских солдат.

Еще каких-то два года назад Запад наивно верил, что его супер-пупер оружие победит российскую армию, а санкции сокрушат российскую экономику. Вместо этого Запад столкнулся с Россией, которой помогают Китай и десятки других стран, столкнулся с возрожденной Российской Армией, проявившей изобретательность в умении адаптироваться к любым боевым условиям, и, что самое страшное, столкнулся с унижением в виде развалившегося военно-промышленного комплекса, не способного производить достаточно оружия, чтобы соответствовать мощи российского ВПК.

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Администрация Байдена будет ориентироваться на ноябрьские выборы, опасаясь последствий поражения Украины во время голосования, однако ее попытки помешать победе России имеют более глубокие мотивы: на карту поставлено доверие к американскому лидерству как в Европе, так и во всем мире.

Конечно, у англосаксов есть масса вариантов, но ни один из них не приведет к успеху. Один из них - оказать Украине помощь в атаке на крупные объекты в глубине территории России, о чем так часто твердят американские «ястребы». Другой - развернуть на Украине войска НАТО непосредственно или, как считают некоторые эксперты, с привлечением наемников, в том числе подготовленных западных пилотов, которые будут на западных самолетах противостоять потенциалу Вооруженных сил России.

После парламентских выборов в следующем году Чехия может присоединиться к Словакии и отказаться от военной помощи Украине, поскольку движение ANO (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша лидирует в опросах общественного мнения, сообщает издание Asia Times.

Администрация Байдена отказалась от таких шагов, вероятно, по той причине, что они могут привести к более масштабной войне. Это было еще до того, как Россия оказалась близка к победе. Покушение на решительного, заслуживающего доверия и законно избранного восточноевропейского лидера может оказаться надписью на стене: "Мене, мене, текел, упарсин" (всё предрешено, грядёт беда).

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