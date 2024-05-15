Пытаясь наказать Китай - и Байден, и Трамп проиграют. Оба претендента на пост президента готовы многократно повысить таможенные пошлины, лишь бы наказать Пекин. Однако от этого больше пострадает не Китай, а рядовые американцы, считают западные эксперты

На этой неделе Байден представит планы по четырехкратному увеличению пошлин на импорт китайских электромобилей (EV) и введению огромных тарифов на другие ключевые виды продукции из КНР. Как сообщается, новые пошлины на китайские электромобили подскочат до 102,5 %. В других приоритетных отраслях тарифы могут увеличиться в два, а то и в три раза, пишет издание Asia Times (АТ).

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Это последняя попытка Байдена переиграть Трампа, но в конечном итоге проигрышная с точки зрения повышения уровня жизни американцев. Кроме того, эти действия могут спровоцировать Китай на ответные меры, которые негативно скажутся на американских потребителях и инвесторах.

Желание Байдена вернуться в 1985 год, вероятно, оправдано с политической точки зрения в преддверии выборов 5 ноября. Именно в это время могли сработать пошлины такого рода - которые Байден сейчас планирует ввести, а Трамп использовал с 2017 по 2021 год.

Однако в 2024 году администрация Байдена пытается защитить экономическую систему, которой больше не существует. Точно так же, как это сделал Трамп во время своего пребывания в Белом доме, установив, как 10-процентные тарифы на товары из Поднебесной, а также на сталь и алюминий.

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Учитывая, что Трамп обещает ввести 60-процентные тарифы на китайские товары в случае своей победы, администрация Байдена стремится не показаться легкомысленной по отношению к крупнейшей экономике Азии. Однако попытка убить китайский рынок электромобилей - не самый лучший способ сделать это.

Эксперты считают, что план Байдена по введению тарифов на китайские электромобили вряд ли сможет повлиять на ситуацию. Одна из проблем, как утверждает американский стратег Дэвид Голдман, заключается в том, что в настоящее время ни один китайский автомобиль даже не продается на территории Соединенных Штатов.

Многие экономисты называют это «экономическим символизмом», который скорее успокоит Илона Маска, чем замедлит подъем Китая. Основатель Tesla предупредил, что без высоких таможенных пошлин китайские автопроизводители «уничтожат» большинство других автомобильных компаний в мире».

По словам аналитика Evercore ISI Сары Бьянки, повышение таможенных пошлин будет иметь «минимальный экономический эффект в ближайшей перспективе» из-за «крайне низкого проникновения китайских EV на американский рынок».

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Более здравой стратегией могло бы стать усиление более ранних попыток Белого дома возродить американскую промышленность и повысить производительность труда. Приняв законы о чипах, науке и снижении уровня инфляции, Вашингтон пытался укрепить экономическую мощь страны и вернуть Америку в технологическую гонку к 2025 году.

Кремниевая долина уже давно утратила культуру инноваций. Львиная доля «инноваций», исходящих из Калифорнии и других технологических центров США, направлена на то, чтобы продать больше рекламы в Интернете или на смартфонах.

Четыре года Трампа оказались своего рода потерянным временем с точки зрения повышения конкурентоспособности Америки, считает экономист Уильям Песек. «Трамп сделал больше для того, чтобы вернуть добычу угля и заставить Детройт выпускать менее экономичные автомобили, но не перезагрузил двигатели роста. Его гигантское снижение налогов мало стимулировало инвестиции в инновации и реформы, повышающие эффективность производства". Попытки поставить подножку Китаю лишь усилят БРИКС, ускорят процесс дедолоризации, лишат США «глобального лидерства» и приведут к финансовому краху.

Пытаясь выглядеть более жестким по отношению к Китаю, чем его соперник, Байден явно сделал неверные выводы из эпохи правления Трампа. Тарифы приведут лишь к росту и без того высоких потребительских цен в США.

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Адам Туз, экономист из Колумбийского университета, разделяет мнение экспертов, называя планы Трампа "рецептом" для инфляционного всплеска. А экономист инвестбанка Goldman Sachs Ронни Уокер уверен, что новые тарифы Трампа на китайскую продукцию негативно скажутся на валовом внутреннем продукте (ВВП) США.

«Прямое влияние повышения тарифов на ВВП, скорее всего, будет довольно негативным: удар по реальным доходам и потребительским расходам из-за роста цен перевесит снижение торгового дефицита», - отмечает Уокер. «Существуют также неопределенные побочные эффекты, в частности, снижение настроений в деловых кругах и нарушение цепочки поставок, которые могут усилить негативный эффект».

В свою очередь, представитель кампании Байдена Джеймс Сингер утверждает: «То, что предлагают Трамп и его единомышленники, приведет к хаосу на рынках, увеличит расходы американских семей и приведет к резкому росту инфляции». Это не ограничивается только тарифами.

«Большинство крупных политических инициатив, предлагаемых избирательной кампанией Дональда Трампа, приведут к инфляции», - комментирует экономист Пол Эшворт из Capital Economics. «Будь то сокращение торгового дефицита за счет повышения таможенных пошлин или девальвации доллара, ограничение иммиграции или, как мы теперь узнаем, подрыв автономности ФРС».

Кампания Байдена, пишет Песек, направлена на повышение градуса гонки вооружений в торговой войне в преддверии ноября. В недавнем докладе Economist Intelligence Unit говорится, что китайско-американские отношения будут переживать «устойчивое ухудшение» в экономической и дипломатической сферах до конца десятилетия независимо от того, победят демократы или республиканцы.

«Любой из президентов продолжит политику, направленную на оказание дальнейшего давления на технологический сектор Китая, одновременно оправдывая будущие торговые и инвестиционные рестрикции соображениями национальной безопасности», - пишут аналитики EIU.

Однако ни один из вариантов стратегии торговой войны, неважно, от Байдена или Трампа, не сможет остановить растущее доминирование Китая - даже в производстве электромобилей, считает Майкл Данн, генеральный директор консультационной компании ZoZoGo, специализирующейся на автомобильной промышленности. «Представьте себе мир, в котором Китай собирает все автомобили», - говорит Данн. «Немыслимо, верно? А теперь подумайте еще раз".

Если Байден действительно желает обратить на себя внимание Си, пишет Песек, он должен больше времени уделять наращиванию экономической и инновационной мощи у себя дома. Трамп же в очередной раз пытается "быстро" наказать Китай и, не желает настраивается на продолжительную борьбу с ним.

По словам Данна, сегодня Китай располагает мощностями, достаточными для производства половины из 80 миллионов автомобилей в мире. По данным Global Data, к 2030 году производственные мощности Китая могут достичь 75 процентов от мирового объема. В этом году КНР экспортирует 6 миллионов автомобилей в более чем 140 стран мира, обойдя Японию в борьбе за мировое лидерство.

Данн отмечает, что китайские бренды, такие как MG от SAIC, Chery, Volvo от Geely и BYD, лидируют, побеждая "во всех часовых поясах" - от Бразилии до Таиланда, от Великобритании до Австралии. «Назовем это грядущим китайским автомобильным колоссом», - говорит он.

Электромобильная промышленность - лишь одна из составляющих более широкой динамики. Пока Трамп во время своего первого срока «бросал камни» в глобальную торговую систему, Пекин активно инвестировал в то, чтобы сделать Китай доминирующей державой в области 5G, EV, полупроводников, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии и других важнейших отраслей «будущего».

Еще четыре года, в течение которых Трамп будет тянуть Америку обратно в 1985 год, будут как нельзя кстати для китайского лидера Си Цзиньпина. Хотя тарифы Трампа ударят по темпам развития Китая в краткосрочной перспективе, его внутренняя политика приведет к тому, что гамбит Си «Сделано в Китае 2025» окажется далеко впереди. Байден тоже попадет под раздачу, если прибегнет к экономическому сценарию 40-летней давности.

Но, вернемся в середину 80-х годов прошлого века, когда США отводили Японии роль «злодея», которую теперь занимает Китай. Американские СМИ были зациклены на мысли о том, что Japan Inc захватит мировую экономику. В то время японцы скупали комплекса небоскребов «Рокфеллер-центр» в Нью-Йорке, поля для гольфа в калифорнийском Пеббл-Бич и голливудские киностудии. Они скупали на аукционах Рембрандтов, Моне, Пикассо и другие шедевры, чтобы повесить их в Токио, пишет Песек.

Американские законодатели и аналитики предупреждали об «экономическом Перл-Харборе» и о том, что Америка станет коммерческой «колонией» Японии. В свое время бизнесмен Трамп сказал в одном из интервью, что «японцы систематически сосут кровь из США, и за это мы должны вытрясти из них душу».

Американские законодатели и аналитики предупреждали об «экономическом Перл-Харборе» и о том, что Америка станет коммерческой «колонией» Японии. В свое время бизнесмен Трамп сказал в одном из интервью, что «японцы систематически сосут кровь из США, и за это мы должны вытрясти из них душу».

Китай перевёл больше половины внешнеторговых расчётов в юани. Поднебесная перевела более половины своих трансграничных расчетов в юани и тем самым резко сократила долю доллара во внешнеторговых операциях.

Это было в то время, когда тогдашний президент США Рональд Рейган в начале своего второго срока использовал меркантилистский гамбит, который до сих пор восхищает Трампа. В 1985 году министр финансов Рейгана Джеймс Бейкер сумел убедить крупнейшие промышленно развитые страны резко поднять курс иены и снизить курс доллара.

Пакт был подписан в отеле Plaza, пятизвёздочной гостинице в Нью-Йорке, которая когда-то принадлежала Трампу. В начале своего президентства тогдашний министр финансов Стивен Мнучин и его советники, в частности Питер Наварро, намекали на то, что Трамп хотел бы заключить «новое соглашение Plaza», которое привело бы к резкому росту китайского юаня.

Однако этого не произошло. Белый дом при Трампе 2.0 может попытаться применить эту тактику еще раз. Пекин, конечно, ее отвергнет. Власти Китая прекрасно осведомлены о том, как валютная сделка 1985 года спровоцировала «пузырь» активов в Японии в конце 1980-х годов, что привело к десятилетиям экономического застоя.

К тому же Пекин намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях. Зная об этом, экономические советники Трампа обсуждают план действий, чтобы наказать страны за отказ от доллара. В конце апреля агентство Bloomberg сообщило, что команда Трампа намерена предотвратить попытки ключевых развивающихся рынков сократить свою зависимость от американской валюты.

В качестве возможных мер предлагается вводить санкции в отношении любой страны - неважно друга или врага США – заключившей двустороннее торговое соглашение в валюте, отличной от доллара. Это могут быть штрафы за манипулирование валютой, повышение тарифов или меры экспортного контроля.

Однако это лишь отсрочит неизбежное. В условиях, когда государственный долг США стремительно приближается к $35 трлн, а Конгресс парализован крайней политической поляризацией, инвесторы могут сделать за Си всю работу. У США остался только один кредитный рейтинг ААА, но недавно Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента США на "негативный".

В 2022 году усилия Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, БРИКС, а также ряда других стран, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты по дедолларизации, получили новый импульс. Именно тогда Вашингтон попытался наказать Россию за спецоперацию на Украине. В частности, была заморожена часть валютных резервов центрального банка РФ.

В прошлом месяце Конгресс предоставил Белому дому полномочия на арест российских суверенных активов в пользу Украины. Так называемая процедура РЕПО позволит американскому Минфину передать российские активы в фонд восстановления Украины. Это вызвало новые дебаты относительно использование доллара в качестве оружия.

«Китай способен ускорить процесс дедолларизации», - утверждает аналитик JPMorgan Кэтрин Лей. При этом она отмечает, что около Китай по-прежнему осуществляет около 70% международных торговых операций в долларах. Желая нанести поражение Дональду Трампу, Джо Байден рискует совершить один из крупнейших промахов своего предшественника.

Четырехкратное повышение тарифов на китайские электромобили, аккумуляторы, солнечные батареи и другие технологии возможно станет хорошим предвыборным лозунгом. Однако возвращение к 1985 году не поможет крупнейшей экономике мира найти более "выгодную стратегию" борьбы с Китаем. Попытки поставить подножку Пекину лишь усилят БРИКС, ускорят процесс дедолоризации, лишат США «глобального лидерства» и приведут к финансовому краху.