Япония рассматривает предложение о совместной разработке фрегатов класса Mogami- с участием австралийских компаний. Если этот проект будет одобрен, он позволит укрепить оборонный потенциал двух стран, стимулировать обороный сектор Японии и даже в каком-то смысле "уравновесить растущую военно-морскую мощь Китая", считают эксперты.

Япония может предложить Австралии свой лучший фрегат класса "Могами" в рамках совместной программы, которая в перспективе может включать экспортные поставки.

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В этом месяце газета The Japan Times со ссылкой на несколько источников, близких к правительству, сообщила о планах Японии модернизировать свой самый современный эсминец и экспортировать его в Австралию, если она будет выбрана для участия в программе. В феврале Австралия объявила о своем плане закупить 11 фрегатов "общего назначения", назвав в качестве потенциальных кандидатов суда из Японии, Испании, Южной Кореи и Германии, сообщает издание.

Ожидается, что в конце этого года Канберра опубликует более подробную информацию, включая требуемые технические характеристики, и направит каждой стране-кандидату свои рекомендации относительно возможной совместной разработки, говорится в сообщении.

По сообщению газеты The Japan Times, Министерство обороны Японии (МО) проводит неофициальные консультации и переговоры с компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Ltd., которая занимается строительством военных кораблей для Морских сил самообороны Японии (JMSDF). Сообщается, что МО Японии рассматривает возможность модернизации фрегата класса «Могами» посредством «оснащения корабля любым оборудованием и функциями, необходимыми правительству Австралии».

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Фрегаты класса Mogami рассчитаны на экипаж из 90 человек, что вдвое меньше, чем на аналогичных кораблях такого типа. Издание пишет, что это стало возможным благодаря консолидации бортовых систем и ряду других усовершенствований. Корабль способен развивать скорость более 30 узлов (56 километров в час). Японские фрегаты класса Mogami — это новейшие корабли, оснащенные передовыми радиолокационными средствами и универсальным комплексом вооружения способные эффективно вести боевые действия на море и выполнять несколько задач одновременно.

Эксперты портала Naval Technology отмечают, что фрегаты Mogami представляют собой новое поколение многоцелевых кораблей, призванных заменить устаревающие японские эсминцы класса «Асагири» и «Абукума». Малозаметные корабли являются результатом усилий Японии по модернизации своих оборонных систем. В 2015 году МО Японии выделило средства на создание компактного боевого корабля, оснащенного передовыми радиолокационными системами.

ВМС Японии планируют приобрести 22 фрегата класса «Могами», восемь из которых будут закуплены в первой партии. Стоимость каждого судна составит около 452,7 миллиона долларов США. Корабли имеют отдельные стелс-элементы. Они были разработаны на основе исследований MHI в рамках проекта создания малозаметного истребителя пятого поколения ATD-X Shinshin и нацелены на "повышение доступности, миниатюризацию, автоматизацию и универсальность".

Naval Technology пишет, что при стандартном водоизмещении в 3900 тонн, фрегат типа Mogami имеет длину 130 метров и ширину 16 метров. Это относительно небольшой, но довольно мощный корабль. На судне имеется современный интегрированный боевой информационный центр (БИЦ), технологии дополненной реальности, а также предусмотрена возможность развертывания различных БПЛА и вертолета.

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Вооружение включает морское орудие BAE Systems Mark 45, ракеты Mk 41 VLS, противокорабельные ракеты и систему SeaRAM производства Raytheon. Радиолокационные средства включают: многофункциональный радиолокатор, датчики OAX-3(EO/IR), радар AESA, гидролокационные системы и боевую информационно-управляющую систему (БИУС) OYQ-1.

Фрегат, оснащён комбинированной дизель-газотурбинной установкой CODAG. (1 газотурбинный двигатель Rolls-Royce MT30 и 2 дизельных двигателя MAN Diesel V28/33DD STC). Издание Security Exports отмечает, что экспорт Японией фрегатов класса Mogami позволит укрепить военно-морское партнерство с Австралией.

В своей статье, опубликованной в марте 2024 года Институтом Лоуи, Питер Дэн утверждает, что Япония и Австралия имеют сопоставимые стратегии безопасности, в которых приоритетными являются многополярный Индо-Тихоокеанский порядок, сдерживание путем отрицания и стратегия регионального балансирования, ориентированная на союзников и партнеров Соединенных Штатов.

Дэн отмечает, что использование одинаковых типов боевых кораблей усилит это единство. Что касается потенциала, то, по словам Дэна, эти фрегаты, в том числе, смогут использоваться для переброски вертолетов MH-60 Seahawk, которые Королевский австралийский военно-морской флот (RAN) намерен приобрести для обеспечения совместимости с существующими операциями RAN.

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На архивном снимке: японский фрегат класса "Могами". Image: Facebook

Фрегаты класса "Могами", пишет эксперт, могут выполнять функции "материнского корабля" для беспилотных подводных и надводных аппаратов", что соответствует меняющемуся характеру военно-морской войны и решению ВМС Австралии по созданию кораблей с опциональным экипажем. Кроме того, он утверждает, что корабли класса Mogami- позволяют значительно сэкономить на техническом обслуживании, ремонте и будущих модернизациях за счет эффекта масштаба.

Вместе с тем, пишет Дэн, Япония не имеет большого опыта экспорта оборонной продукции, поэтому для продажи фрегата класса Mogami ей, возможно, придется выстраивать сложные отношения и процессы. К тому же строительство фрегатов класса Mogami в Австралии будет сопряжено с рядом проблем, включая дефицит финансирования и нехватку рабочей силы. В прошлом австралийские кораблестроительные проекты неоднократно сопровождались задержками и превышением бюджета.

Директор по военным и оборонным рынкам Forecast International, Дэн Дарлинг в статье для Defense One в этом месяце пишет, что существует некая неопределенность в отношении того, получит ли амбициозная судостроительная программа Австралии необходимые средства, поскольку большая часть запланированной суммы в 35 миллиардов долларов до сих пор не профинансирована.

Дарлинг отмечает, что в Австралии не хватает квалифицированных судостроителей. В связи с этим возникает проблема соблюдения сроков поставок и привлечения достаточного количества опытных специалистов, чтобы избежать так называемой «долины смерти» - цикла бума и спада заказов, который влияет на удержание работников и развитие производства.

По его словам, в прошлых оборонных проектах также случались задержки и превышение бюджета, и есть все основания полагать, что эти проблемы могут повториться, что повлияет на своевременную поставку новых судов.

Таким образом, пишет Дарлинг, по мере того как Австралия выводит из эксплуатации старые корабли - а новые сталкиваются с задержками - растет обеспокоенность по поводу стремительного сокращения парка военных кораблей до того, как начнет действовать программа долгосрочного развития. Впрочем, австралийское правительство пытается избежать ошибок предыдущих крупных оборонных заказов, которые страдали от различных производственных и послепоставочных проблем.

Дарлинг также отмечает востребованность квалифицированного персонала для управления высокотехнологичными платформами и работы с другими перспективными технологиями. Он также считает, что кораблестроительная программа Австралии должна соответствовать ее стратегическим потребностям, учитывая растущий потенциал Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Хотя Япония придерживается пацифистской внешней политики со времен окончания Второй мировой войны, возможность экспорта фрегатов класса Mogami в Австралию может быть воспринята как резкое изменение этой давней позиции.

Освещая политические последствия возможного экспорта Японией фрегатов класса «Могами», профессор исследований в области безопасности в университете Такушоку (Токио) Сато Хейго в своей статье для Nippon за март 2024 года пишет, что новая политика Японии в области экспорта вооружений не уточняет, каким образом передача конвенциональных вооружений будет способствовать региональному сдерживанию, и сравнивает ее с туманной целью «создания желательной среды безопасности».

Хейго отмечает, что настоящее время в Токио ведутся споры о том, можно ли разрешить реэкспорт военного оборудования, разработанного с зарубежными партнерами, в третьи страны. Эти дебаты могут отразиться на результатах других запланированных экспортных поставок фрегатов класса Mogami, в том числе в Индонезию, которая планирует приобрести восемь таких судов.

Третий фрегат класса Mogami, JS Noshiro, был спущен на воду компанией MHI в июне 2021 года. Credit: Japan Maritime Self-Defense Force.

Хейго считает, что новая политика Токио предполагает более активную позицию в отношении экспорта вооружений, но при этом подчеркивает, что Япония должна сочетать ее с пацифистской национальной идентичностью. Он также отмечает, что внутри страны существует этическая оппозиция, которая не приемлет применение оружия японского производства в военных конфликтах за рубежом.