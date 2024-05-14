Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

СМИ: Япония поможет Австралии усилить военно-морской флот

Япония может предложить Австралии свой лучший фрегат класса "Могами" в рамках совместной программы, которая в перспективе может включать экспортные поставки.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Япония рассматривает предложение о совместной разработке фрегатов класса Mogami- с участием австралийских компаний. Если этот проект будет одобрен, он позволит укрепить оборонный потенциал двух стран, стимулировать обороный сектор Японии и даже в каком-то смысле "уравновесить растущую военно-морскую мощь Китая", считают эксперты.

Япония может предложить Австралии свой лучший фрегат класса "Могами" в рамках совместной программы, которая в перспективе может включать экспортные поставки.

реклама



В этом месяце газета The Japan Times со ссылкой на несколько источников, близких к правительству, сообщила о планах Японии модернизировать свой самый современный эсминец и экспортировать его в Австралию, если она будет выбрана для участия в программе. В феврале Австралия объявила о своем плане закупить 11 фрегатов "общего назначения", назвав в качестве потенциальных кандидатов суда из Японии, Испании, Южной Кореи и Германии, сообщает издание.

Ожидается, что в конце этого года Канберра опубликует более подробную информацию, включая требуемые технические характеристики, и направит каждой стране-кандидату свои рекомендации относительно возможной совместной разработки, говорится в сообщении.

По сообщению газеты The Japan Times, Министерство обороны Японии (МО) проводит неофициальные консультации и переговоры с компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Ltd., которая занимается строительством военных кораблей для Морских сил самообороны Японии (JMSDF). Сообщается, что МО Японии рассматривает возможность модернизации фрегата класса «Могами» посредством «оснащения корабля любым оборудованием и функциями, необходимыми правительству Австралии».

реклама



Фрегаты класса Mogami рассчитаны на экипаж из 90 человек, что вдвое меньше, чем на аналогичных кораблях такого типа. Издание пишет, что это стало возможным благодаря консолидации бортовых систем и ряду других усовершенствований.  Корабль способен развивать скорость более 30 узлов (56 километров в час). Японские фрегаты класса Mogami — это новейшие корабли, оснащенные передовыми радиолокационными средствами и универсальным комплексом вооружения способные эффективно вести боевые действия на море и выполнять несколько задач одновременно. 

Эксперты портала Naval Technology отмечают, что фрегаты Mogami представляют собой новое поколение многоцелевых кораблей, призванных заменить устаревающие японские эсминцы класса «Асагири» и «Абукума». Малозаметные корабли являются результатом усилий Японии по модернизации своих оборонных систем. В 2015 году МО Японии выделило средства на создание компактного боевого корабля, оснащенного передовыми радиолокационными системами.

Китай построил для Пакистана ДЭПЛ Hangor, а Индия ответила противолодочным оружием нового поколения

ВМС Японии планируют приобрести 22 фрегата класса «Могами», восемь из которых будут закуплены в первой партии. Стоимость каждого судна составит около 452,7 миллиона долларов США. Корабли имеют отдельные стелс-элементы. Они были разработаны на основе исследований MHI в рамках проекта создания малозаметного истребителя пятого поколения ATD-X Shinshin и нацелены на "повышение доступности, миниатюризацию, автоматизацию и универсальность".

Naval Technology пишет, что при стандартном водоизмещении в 3900 тонн, фрегат типа Mogami имеет длину 130 метров и ширину 16 метров. Это относительно небольшой, но довольно мощный корабль. На судне имеется современный интегрированный боевой информационный центр (БИЦ), технологии дополненной реальности, а также предусмотрена возможность развертывания различных БПЛА и вертолета.

реклама



Вооружение включает морское орудие BAE Systems Mark 45, ракеты Mk 41 VLS, противокорабельные ракеты и систему SeaRAM производства Raytheon. Радиолокационные средства включают: многофункциональный радиолокатор, датчики OAX-3(EO/IR), радар AESA, гидролокационные системы и боевую информационно-управляющую систему (БИУС) OYQ-1.

Фрегат, оснащён комбинированной дизель-газотурбинной установкой CODAG. (1 газотурбинный двигатель Rolls-Royce MT30 и 2 дизельных двигателя MAN Diesel V28/33DD STC). Издание Security Exports отмечает, что экспорт Японией фрегатов класса Mogami позволит укрепить военно-морское партнерство с Австралией.

В своей статье, опубликованной в марте 2024 года Институтом Лоуи, Питер Дэн утверждает, что Япония и Австралия имеют сопоставимые стратегии безопасности, в которых приоритетными являются многополярный Индо-Тихоокеанский порядок, сдерживание путем отрицания и стратегия регионального балансирования, ориентированная на союзников и партнеров Соединенных Штатов.

Дэн отмечает, что использование одинаковых типов боевых кораблей усилит это единство. Что касается потенциала, то, по словам Дэна, эти фрегаты, в том числе, смогут использоваться для переброски вертолетов MH-60 Seahawk, которые Королевский австралийский военно-морской флот (RAN) намерен приобрести для обеспечения совместимости с существующими операциями RAN.

реклама



На архивном снимке: японский фрегат класса "Могами". Image: Facebook

Фрегаты класса "Могами", пишет эксперт, могут выполнять функции "материнского корабля" для беспилотных подводных и надводных аппаратов", что соответствует меняющемуся характеру военно-морской войны и решению ВМС Австралии по созданию кораблей с опциональным экипажем. Кроме того, он утверждает, что корабли класса Mogami- позволяют значительно сэкономить на техническом обслуживании, ремонте и будущих модернизациях за счет эффекта масштаба.

Вместе с тем, пишет Дэн, Япония не имеет большого опыта экспорта оборонной продукции, поэтому для продажи фрегата класса Mogami ей, возможно, придется выстраивать сложные отношения и процессы. К тому же строительство фрегатов класса Mogami в Австралии будет сопряжено с рядом проблем, включая дефицит финансирования и нехватку рабочей силы. В прошлом австралийские кораблестроительные проекты неоднократно сопровождались задержками и превышением бюджета.

Директор по военным и оборонным рынкам Forecast International, Дэн Дарлинг в статье для Defense One в этом месяце пишет, что существует некая неопределенность в отношении того, получит ли амбициозная судостроительная программа Австралии необходимые средства, поскольку большая часть запланированной суммы в 35 миллиардов долларов до сих пор не профинансирована.

Дарлинг отмечает, что в Австралии не хватает квалифицированных судостроителей. В связи с этим возникает проблема соблюдения сроков поставок и привлечения достаточного количества опытных специалистов, чтобы избежать так называемой «долины смерти» - цикла бума и спада заказов, который влияет на удержание работников и развитие производства.

Asia Times: В обмен на передовые чипы Россия отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней

По его словам, в прошлых оборонных проектах также случались задержки и превышение бюджета, и есть все основания полагать, что эти проблемы могут повториться, что повлияет на своевременную поставку новых судов.

Таким образом, пишет Дарлинг, по мере того как Австралия выводит из эксплуатации старые корабли - а новые сталкиваются с задержками - растет обеспокоенность по поводу стремительного сокращения парка военных кораблей до того, как начнет действовать программа долгосрочного развития. Впрочем, австралийское правительство пытается избежать ошибок предыдущих крупных оборонных заказов, которые страдали от различных производственных и послепоставочных проблем.

Дарлинг также отмечает востребованность квалифицированного персонала для управления высокотехнологичными платформами и работы с другими перспективными технологиями. Он также считает, что кораблестроительная программа Австралии должна соответствовать ее стратегическим потребностям, учитывая растущий потенциал Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Хотя Япония придерживается пацифистской внешней политики со времен окончания Второй мировой войны, возможность экспорта фрегатов класса Mogami в Австралию может быть воспринята как резкое изменение этой давней позиции.

Освещая политические последствия возможного экспорта Японией фрегатов класса «Могами», профессор исследований в области безопасности в университете Такушоку (Токио) Сато Хейго в своей статье для Nippon за март 2024 года пишет, что новая политика Японии в области экспорта вооружений не уточняет, каким образом передача конвенциональных вооружений будет способствовать региональному сдерживанию, и сравнивает ее с туманной целью «создания желательной среды безопасности».

Хейго отмечает, что настоящее время в Токио ведутся споры о том, можно ли разрешить реэкспорт военного оборудования, разработанного с зарубежными партнерами, в третьи страны. Эти дебаты могут отразиться на результатах других запланированных экспортных поставок фрегатов класса Mogami, в том числе в Индонезию, которая планирует приобрести восемь таких судов.

Третий фрегат класса Mogami, JS Noshiro, был спущен на воду компанией MHI в июне 2021 года. Credit: Japan Maritime Self-Defense Force.

Хейго считает, что новая политика Токио предполагает более активную позицию в отношении экспорта вооружений, но при этом подчеркивает, что Япония должна сочетать ее с пацифистской национальной идентичностью. Он также отмечает, что внутри страны существует этическая оппозиция, которая не приемлет применение оружия японского производства в военных конфликтах за рубежом.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша япония австралия
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
8
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
6
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
13
В Японии планируют утилизировать 77% медикаментов от COVID-19
3
Microsoft сообщила о полном прекращении поддержки Windows 10 21H2 менее чем через месяц
18
Испытания первого клиновоздушного ракетного двигателя прерваны из-за его крушения на взлетной полосе
+
В России разработали экспериментальный сплав для перспективных термоядерных реакторов
+
Запуск Boeing Starliner под угрозой отмены из-за использования фальшивых клапанов
5
Разведка ВСУ: О наступлении на Харьковскую область было известно заранее, всё под контролем
4
В США "назло" соседям застройщик построил дом шириной всего 3 метра и продает за $619 тысяч
4
Строящийся Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге
+
В России разработали модернизированную модель станка с ЧПУ для авиационного двигателестроения
1
Пользователи Android могут использовать приложение Revanced для блокировки рекламы на YouTube
6
В Республике Коми из обрушившегося здания общежития эвакуировали 14 человек
1
Samsung может представить функцию «Battery AI» на более старых моделях
+
Yonhap: В ходе боевых действий российская армия могла использовать северокорейские боеприпасы
6
Samsung стремится обойти Intel в гонке за технологию стеклянных подложек
1
Одиночные майнеры Bitcoin на грани разорения и тратят на электричество больше, чем зарабатывают
4
Умельцу удалось установить Windows 11 на Nintendo Switch и даже запустить на ней игру
1
MSI представила комплект из RTX 4060 Ti контроллера по игре Monster Hunter
+
Новосибирск получит завод полного цикла по производству грузовиков за 20 млрд рублей
5
Новое поколение процессоров AMD вынудит пользователей перейти на Windows 11
6

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
91
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
11
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
148
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
55
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
21
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
63
Ненадёжная GeForce RTX 4090 вошла в десятку самых продаваемых видеокарт Steam весны 2024г
28
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
70

Сейчас обсуждают

Дмитрий
17:10
ну есть еще компактные пк. где размер как у плойки. и больше теплоотвод чем у ноута и практичнее и ремонт проще. а экран отдельный ноутбучный тоже. Плюс ноутбучную клаву можно залить водой.
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
ev_ruso
17:09
Шешу нельзя, шеша у нас танкист)) шеша в танке горел...
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
ev_ruso
17:08
надо оставить територию на которую долги остануться, а перевоспитанием пускай паны варшавские занимаются , нафига нам эта головная боль, а киев мать городов русских надо назад вернуть...
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
Колючка
17:06
ты что умный, шаришь?
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Святослав Коротков
17:04
Раньше я не пользовался монитором 165 и не было особой разницы 60или 30 кадров. После его появления начал замечать в 60видео что камера очень дёргоно поворачивается, а когда посмотрел кино в 30 ФПС то...
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
Святослав Коротков
17:00
На олт мониторах был этот моушен блюр а герцовка могла 140 быть . Но сейчас тонкого нету и нужно больше кадров причём запредельных чтобы движения были естественными.
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
ev_ruso
16:59
>>>>Извините, но про мартышку было даже немного смешно, для некоторых наверное будет открытием, что иногда обезьяны не брезгуют и за смартфоном посидеть, в общем "компетентностью" так и прёт на линукс...
Выпуск Chimbalix 24.1 Alphachi Pre7 и очередное подтверждение некомпетентности адептов Linux
Дмитрий
16:59
Да уже скоро 5090 и 5080 покажут. а цена на 4090 не опустится до последнего экземлпяра. Слишком много для неиронок закупают. так было и с 3090 и с 3090ти они не дешевели, и до сих пор, даже бушные ...
С полок магазинов вновь исчезают флагманские видеокарты Nvidia RTX 4090
Дмитрий
16:57
Да везде сейчас ловят каждого директора за взятки. полная чистка началась. Это еще не про всех сми пишут. Только про крупную рыбу.
При обыске у задержанного начальника управления кадров МО РФ Кузнецова нашли денег на сумму более 100 млн рублей
Mekanika
16:57
Завербованный xD Честно, амеры живут в мире кино, где они - герои, а русские всегда злодеи. 70 лет такого кина и вот уже 5 поколений облучённых у которых любой след - русский. Удобно, - и точка.
WSJ: Агент разведки РФ в Польше навел дроны и ракеты на секретный склад вооружения на Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем