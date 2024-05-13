Microsoft разблокировала доступ к обновлениям Windows и Office для пользователей из России - опции доступны без подключения VPN-сервисов.

Американская корпорация «ищет лазейки, чтобы остаться в России, что для нее очень важно», сообщил «Известиям» президент ассоциации «Руссофт» Владимир Макаров.

Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию своих обновлений без VPN

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Кроме того, Майкрософт не заблокировала российским IT-компаниям доступ к программному обеспечению, хотя обещала это сделать после 20 марта.

Ранее сообщалось, американские конгрессмены "вызвали на ковер" президента Microsoft по поводу недавних взломов сервисов компании и кражи персональных данных.

Недавние взломы системы безопасности компании Microsoft вызвали серьезную обеспокоенность американских властей. На прошлой неделе Комитет по национальной безопасности Палаты представителей США потребовал от президента Microsoft Брэда Смита явиться на слушания в Вашингтон, чтобы ответить на некоторые вопросы касательно этих инцидентов.

По сообщению CNBC, слушания состоятся 22 мая. В центре внимания - массовый взлом учетных записей Microsoft Outlook группой китайских хакеров летом 2023 года. Позже в Microsoft заявили, что группе, известной как Storm-0558, удалось "подделать токены аутентификации для Azure AD enterprise и MSA consumer для доступа к OWA и Outlook.com".





Среди пользователей Outlook, пострадавших от действий Storm-0558, были министр торговли США Джина Раймондо, член Палаты представителей Дон Бейкон (R-Nebraska) и посол США в Китае Николас Бернс.

На прошлой неделе в корпорации заявили, что «безопасность является главным приоритетом Microsoft, превосходящим все остальные функции». В письме, направленном президенту Microsoft на этой неделе комитетом по национальной безопасности Палаты представителей, говорится, что они «воодушевлены» обещанием Microsoft улучшить свои системы безопасности.

Однако конгрессмены все равно требуют, чтобы Смит ответил на ряд вопросов: "Учитывая важность вышеупомянутых проблем и необходимость тщательного изучения и надзора, крайне важно, чтобы вы предстали перед комитетом".

Вице- председатель и президент компании Майкрософт Брэд Смит во время выступления в Техническом колледже Гейтвей в Стертеванте, штат Висконсин, 8 мая 2024 года. Alex Wroblewski / Bloomberg / Getty Images

Ведущий CNBC попросил представителей Microsoft прокомментировать ситуацию и получил следующий ответ: «Мы в любой момент готовы предоставить Конгрессу информацию, которая важна для национальной безопасности, и мы с нетерпением ждем возможности обсудить, когда и как лучше это сделать».

Помимо китайской группы, взломавшей учетные записи Outlook, Microsoft также признала, что в начале 2024 года группе российских хакеров удалось получить доступ к учетным записям электронной почты некоторых топ-менеджеров компании. Эта же группа использовала полученную в результате взлома информацию для доступа к исходному коду Microsoft.