США в ходе учений Balikatan провели репетицию ударов по "военным объектам" Китая

В ходе учений с филиппинскими военными ВС США провели стрельбы из высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) с острова по целям в море. Тем самым был отработан сценарий, в котором комплексы HIMARS могут быть использованы для нанесения ударов по китайским военным кораблям и военным базам ВМС НОАК в Южно-Китайском море (ЮКМ).

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США и Филиппин в рамках учений "Balikatan 2024" отрабатывают операцию по быстрой переброске высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и выполняют боевые стрельбы. Источник: Сообщение Корпуса морской пехоты США на сайте X ( в прошлом Twitter).

Масштабные учения «Баликатан» с участием 16 тысяч американских и филиппинских военнослужащих проходят на фоне растущей напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем в западной части Тихого океана.

Береговая охрана КНР то и дело атакует филиппинские корабли, пытающиеся пополнить запасы продовольствия на аванпосте «Сьерра-Мадре» в районе Второй отмели Томаса.

“HIMARS вели огонь по целям с острова Палаван”

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Индо-Тихоокеанское командование США (INDOPACOM) заявило, что «двусторонние силы» отработали «комбинированную операцию по быстрой переброске реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS в зону операций - HIRAIN и выполнили боевые стрельбы".

«Цель учений заключалась в повышении уровня двусторонней оперативной совместимости в сложных операциях в литоральной и прибрежной зонах, что позволит обеспечить безопасность и защиту морских территорий, территориальных вод и интересов Филиппин в исключительной экономической зоне», - говорится в сообщении INDOPACOM.

В рамках учений ЗРК HIMARS были погружены на транспортный самолет MC-130J Commando II в Субик-Бей, а затем переброшены в Сан-Висенте, Палаван. Оттуда американские комплексы вместе с артиллерией филиппинской морской пехоты переместились на десантные суда на воздушной подушке и затем подняты на борт десантно-вертолетного корабля "Сомерсет" LPD-25, «чтобы продолжить движение вдоль побережья Палавана под покровом ночи».

На утро следующего дня филиппинская артиллерия и установки HIMARS «десантировались» на пляже, который уже находился под «усиленной охраной» американских и филиппинских морпехов. Расчеты заняли огневые позиции и провели «пуски ракет и артиллерийских снарядов по условному противнику».

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Неизвестно, пишет онлайн-издание EurAsian Times, поразили ли ракеты условные цели или тупо упали в море, но акцент на логистический элемент учений говорит о попытках Пентагона устранить это "уязвимое место" перед ВМС НОАК. К тому же, продолжает АТ, Палаван расположен всего в 250 километрах к востоку от китайского военного плацдарма на рифе Mischief Reef. Поэтому трудно представить, что американские военные стратеги не планируют нанести удар по этой масштабной военно-морской и военно-воздушной базе Китая.

9С32 (по классификации НАТО — Grill Pan) — советская и российская самоходная многоканальная станция наведения ракет из состава ЗРС С-300В.

Другие компоненты учений включали “экспедиционный поиск мин, гидрографические исследования с помощью сонаров, разведывательные операции, высадку десанта и удары с воздуха с целью обеспечения безопасности ключевых морских территорий, а также создания экспедиционных передовых баз и передовых пунктов вооружения и дозаправки (FARP)"

Китай должен извлечь уроки из конфликта на Украине

Вооруженные силы РФ эффективно используют тактику скоординированного применения ЗРК С-300ПМУ и ЗРК "Бук-М3" для обнаружения и уничтожения ракет HIMARS, а также добились больших успехов в поражении пусковых установок HIMARS с помощью планирующих авиабомб со спутниковым наведением.

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“Находясь глубоко за линией боевого соприкосновения вне досягаемости украинских орудий и систем противовоздушной обороны, радары С-300 обнаруживают пуски HIMARS, передают информацию расчетам ЗРК "Бук", которые вероятно регистрируют боеприпас и выпускают противоракеты”, - считает индийский журналист и военный эксперт из Мумбаи Партх Сатам.

Системы ПВО малой дальности, такие как "Тор" или "Панцирь", также могут быть использованы для сбивания реактивных снарядов HIMARS. Обычно такие системы используются в составе третьего слоя (или как говорят русские - "эшелона") противовоздушной обороны, что является стандартной военной практикой, пишет Сатам.

Первые сообщения о том, что они действуют в составе комбинированной (полигамной) системы обороны, появилась в начале прошлого года в плановых сводках Минобороны РФ. В частности, эффективное поражение западных ракет HIMARS объяснялось "слаженной работой расчетов ЗРК "Бук" и С-300". Это была своего рода демонстрация работы единой интегрированной системы противовоздушной обороны (ЕИС ПВО) России.

Китайские средства противовоздушной обороны в подавляющем большинстве случаев имеют российское происхождение. На вооружении Поднебесной стоят С-400, закупленные непосредственно в России; местные, сильно модифицированные (а скорее, построенные с помощью реверс-инжиниринга) клоны С-300 под названием HQ-9; десятки закупленных в РФ «Тор-М1»; HQ-17 созданные на базе «Тор-М1»; Зенитные ракетные комплекс среднего радиуса действия HQ- 16 - опять же результат модернизации российского оружия - ЗРК «Штиль» ; собственные платформы, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс средней дальности HQ-11 производства китайской государственной военно-промышленной компании China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), и другие отечественные разработки. Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс - M142 HIMARS

НОАК следовало бы изучить российский опыт и перенять тактику ВС РФ, а также своевременно обновлять программное обеспечение и алгоритмы наведения своих зенитных систем для поражения сразу нескольких пусковых установок HIMARS. Это особенно актуально на фоне заявлений филиппинских военных о планах по приобретению HIMARS в июле 2023 года, переживает за китайцев индийский эксперт.