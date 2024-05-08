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Китай построил для Пакистана ДЭПЛ Hangor, а Индия ответила противолодочным оружием нового поколения

Китай находится в центре гонки вооружений между Индией и Пакистаном. Китай помог Пакистану спустить на воду новую субмарину класса "Хангор", на что Индия отвечает противолодочным оружием нового поколения
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На фоне нового витка гонки вооружений в Индийском океане - в центре которой находится Китай - Пакистан спустил на воду свою первую подводную лодку класса "Хангор", а Индия провела испытания противолодочного оружия нового поколения, как раз предназначенного для уничтожения таких судов.

Китай построил для Пакистана подлодку Hangor, а Индия ответила противолодочным оружием нового поколения. Новая пакистанская подводная лодка класса "Хангор" является экспортным вариантом дизель-электрической субмарины ВМС НОАК Type 039A/041 класса "Юань". Image: X Screengrab

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Новая пакистанская субмарина, построена в рамках контракта с китайской компанией China Shipbuilding & Offshore International Company Ltd (CSOC). Соответствующие документы были подписаны во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Исламабад в апреле 2015 года. Новый подводный аппарат будет оснащен самыми современными видами оружия и сенсорами способными обнаружить и поразить цели на дальних дистанциях. Об этом сообщает портал Naval News.

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом дизель-электрических субмарин ВМС НОАК Тип-039A/041 (по кодификации НАТО — класс Юань). Исламабад подписал с Пекином контракт на приобретение восьми таких подлодок в апреле 2015 года. Из них четыре будут построены на пакистанской верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW), а остальные четыре - в КНР. Первоначально планировалось поставить восемь лодок в период с 2022 по 2028 год, но из-за ряда задержек первая субмарина была спущена на воду только в 2024 году.

ВМС Пакистана не раскрывают подробностей о подсистемах подводных лодок и классах вооружений. Что касается размеров - длина субмарины составит 76 метров, водоизмещение - 2 800 тонн. Таким образом, она будет несколько короче, но тяжелее оригинальной субмарины S26, экспортной версии Type 039B, изначально предназначавшейся для ВМС Таиланда.

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Таиланд отказался от планов приобретения подводной лодки у Китая, так как китайская судостроительная компания CSOC не смогла выполнить условия контракта по оснащению субмарины дизель-электрическим двигателем немецкого производства. Берлин отказался продавать его Пекину. Китай в свою очередь предложил вместо этого оснастить субмарину силовой установкой производства, что не было одобрено ВМС Таиланда.

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Если субмарины класса "Хангор" будут оснащены крылатыми ракетами подводного базирования "Бабур-3" (КРПЛ), Пакистан получит возможность наносить удары по целям в глубине территории противника.

Не уступая своему извечному сопернику, в этом месяце Индия провела очередные успешные испытания ракетно-торпедной системы нового поколения SMART (Supersonic Missile-Assisted Release of Torpedo), сообщает Naval Technology.

Испытания мобильной наземной пусковой установки проводились на острове Абдул Калам, расположенном на шельфе штата Одиша в Бенгальском заливе. Как сообщается, в ходе испытаний были проверены механизмы симметричного разделения, контроля выброса и скорости подводного боеприпаса.

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SMART — это ракетный противолодочный комплекс средней дальности контейнерного базирования, использующий в качестве полезной нагрузки легкую торпеду. Дальность стрельбы достигает 630 км. Боеприпасы могут запускаться с кораблей или береговых батарей. Система использует двусторонний канал связи, подключенный к системам обнаружения и идентификации подводных лодок как с воздуха, так и с кораблей.

Несоразмерность военно-морских сил Пакистана и Индии заставляет Исламабад готовиться к асимметричной войне на море. Индия имеет два авианосца, 12 эсминцев, 12 фрегатов, 16 конвенциональных ударных подводных лодок (SSK) и две атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (SSBN), и это обстоятельство ставит Пакистан в крайне невыгодное положение.

Таким образом, Пакистан вынужден полагаться на инструменты асимметричной войны и стимулировать развитие ядерного арсенала морского базирования, чтобы нивелировать преимущества Индии.

В статье, опубликованной в мае 2018 года для аналитического центра Observer Research Foundation (ORF), Абхиджнан Редж пишет, что подход Пакистана к сдерживанию основан на использовании тактического ядерного оружия, чтобы нивелировать военное превосходство Индии в области обычных вооружений.

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На снимке: командующий ВМС Пакистана вместе с официальными лицами Пакистана и Китая во время церемонии спуска на воду первой подводной лодки класса "Хангор" Photo: Pakistan Navy photo

По словам Реджа, КРМБ "Бабур-3" — это жизнеспособный компонент морского базирования "пакистанское сдерживание полного спектра ", в котором маломощное тактическое ЯО сочетается со стратегическим ядерным оружием, в том числе с баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) "Абабил", оснащенными разделяющимися головными частями (MIRV).

Стратегия направлена на противодействие индийской доктрине «холодного старта», цель которой - захватить пакистанскую территорию и предотвратить возможный ответный удар Индии, направленный на уничтожение ядерного арсенала Пакистана. Новые пакистанские подводные лодки китайского производства могут свидетельствовать о формировании «порогового альянса» между Китаем и Пакистаном, центром которого станет Индийский океан, пишет эксперт.

В своем отчете, опубликованном Институтом мира США в марте 2023 года, Самир Лалвани утверждает, что пороговые альянсы — это нечто меньшее, чем официальные договорные союзы, но более продвинутое, чем обычные соглашения об оборонном сотрудничестве.

По словам Лалвани, пороговые альянсы характеризуются значительными инвестициями в «спящий» военный потенциал, который в один прекрасный день может быть использован после принятия важного политического решения.

Такие отношения, по его словам, часто предполагают наращивание возможностей, распределение бремени, географический доступ и проецирование силы. Он отмечает, что пороговые альянсы могут иметь такое же влияние, как и ядерная латентность, благодаря своей способности обеспечивать гарантии, сдерживать или использовать рычаги влияния в кризисных ситуациях.

Лалвани отмечает, что за последнее десятилетие военное сотрудничество между Китаем и Пакистаном значительно углубилось. Сегодня Китай является для Пакистана основным поставщиком обычных вооружений, стратегических платформ и высококлассных наступательных ударных систем.

Он отмечает, что обострение конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем, индийско-китайские пограничные стычки в Гималаях и катастрофическое бегство американцев из Афганистана в 2021 году - все эти факторы способствуют тому, что Китай начинает создавать военные базы за рубежом и укреплять стратегическое партнерство с Пакистаном.

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Лалвани упоминает, что Китай и Пакистан увеличили темпы и сложность своих военных учений, и отмечает, что их все более совместимые цепочки поставок оружия и сетевые системы связи позволили двум сторонам заметно нарастить свой оборонный потенциал. Это может быть полезно для совместных операций подводных лодок ВМС КНР и Пакистана в Индийском океане

В январе прошлого года издание Asia Times отметило, что этот морской регион является более привлекательным для операций НОАК по сравнению с западной частью Тихого океана, которую усиленно патрулируют боевые корабли США и Японии.

Военно-морская база Китая в Джибути поможет проведению таких операций, а порт Гвадар в Пакистане станет потенциальной базой для китайских субмарин. Кроме того, пишет AT в Индийском океане все чаще появляются гидрографические, разведывательные корабли и подводные беспилотники из Поднебесной. Эти действия указывают на то, что Китай составляет карту подводного рельефа и проходов для своих подводных лодок.

Кроме того, растущее присутствие КНР в Индийском океане угрожает интересам Индии и может затронуть ее исключительную экономическую зону (ИЭЗ), как это видно из действий Китая по отношению к соперничающим претендентам в Южно-Китайском море. Такое развертывание в Индийском океане может включать наблюдение за индийскими военно-морскими силами и кораблями в Бенгальском заливе и Аравийском море, пишет Asia Times.

Испытание индийской ракеты SMART может ознаменовать существенный шаг в устранении пробелов в потенциале противолодочной обороны, особенно на фоне неудач в программе создания субмарин и нехватки противолодочных кораблей.

В статье, опубликованной в ноябре 2023 года в рецензируемом журнале Asian Security and International Affairs, индийские военные эксперты К.Г. Рамкумар и Пракаш Паннерсельвам отмечают, что флот конвенциональных подводных лодок ВМС Индии стареет, причем возраст большинства кораблей превышает два десятилетия, что требует нового подхода к их приобретению.

Авторы отмечают, что 30-летний план строительства подводных лодок в Индии столкнулся с задержками, особенно в реализации проектов 75 и 75I, что негативно сказалось на своевременном приобретении новых судов. Они также подчеркивают, что Индия не может самостоятельно конструировать обычные подлодки, несмотря на способность строить ПЛАРБ с "высоким содержанием" местных компонентов.

В июне 2023 года издание Naval News также сообщило, что, хотя Индия строит 16 корветов ASW Shallow Water Craft, проект столкнулся с задержками из-за кризиса цепочки поставок. В частности, речь идет о поставках импортных двигателей из неуказанной европейской страны по причине проблем с экспортом отдельных субкомпонентов.Пятая подводная лодка военно-морских сил Индии класса "Скорпена" "Вагир" была спущена на воду в доке Мазагон на юге Мумбаи, 12 ноября 2020 года. Image: Indian Navy

Naval News также отмечает, что задержки с поставками импортного гидролокатора для установки на корпус и низкочастотной гидроакустической станцией с буксируемой антенной решеткой могут привести к тому, что корабли будут малопригодны для выполнения противолодочных задач с чем пришлось столкнуться при строительстве более крупных корветов ПЛО класса "Каморта".

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