Американские законотворцы взяли на прицел китайских гигантов электронной коммерции, как раз в тот момент, когда они пытаются захватить рынки, на которых долгое время доминировал Amazon.

Китайские платформы электронной коммерции Shein, Temu и TikTok Shop быстро меняют свои бизнес-стратегии, стараясь избежать ограничений на доступ к американским рынкам. Однако нет никаких гарантий, что эти попытки увенчаются успехом. Эксперты считают, что они могут попасть под удар в рамках следующего этапа американской кампании "по отсоединению" от Китая.

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Поп-ап магазин Shein в торговом центре Square One в Канаде Photo: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, Raysonho

По данным Нью-Йоркской исследовательской и брокерской компании AB Bernstein, совокупная доля трех китайских компаний на американском рынке составляет около 3 % и может вырасти до 5 % к концу этого "попытки вытеснить эти организации с американских рынков принимают различные юридические формы.

Функция онлайн-покупок TikTok Shop на платформе обмена видеороликами TikTok не только подвергается более пристальному вниманию после недавнего принятия "Закона о защите американцев от контролируемых приложений иностранных противников", но и сталкивается с растущей конкуренцией со стороны приложения Reels от Instagram, призванного помочь создателям видеороликов монетизировать их продукцию.

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В то же время американские законотворцы обвиняют компании Shein и Temu в том, что они не соблюдают требования Закона о предотвращении принудительного труда уйгуров (Uighur Forced Labor Prevention Act, UFLPA), принятого в июне прошлого года с целью "наказания" Пекина за систематические нарушения прав мусульманского меньшинства в западном регионе Синьцзян.

Китайские площадки электронной коммерции также подвергаются критике за злоупотребление правилом de-minimis, которое освобождает грузы стоимостью менее 800 долларов США от таможенного досмотра и налогов, путем отправки посылок в Соединенные Штаты непосредственно из китайских портов.

Американские парламентарии призвали администрацию Байдена провести расследование в отношении компаний Shein и Temu в связи с периодическими нарушениями конфиденциальности персональных данных.

«Пытаясь избежать запрета, Temu решила "немного уклониться" от американского рынка. Они не были столь агрессивны, как в прошлом году", - заявил старший аналитик и специалист по онлайн-рынку США в AB Berstein Марк Шмулик в ходе вебинара с экспертами издания The Information «Сейчас Temu уделяет больше внимания рынкам Европы, Мексики и Юго-Восточной Азии».

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«Еще одна вещь, которую делают и Shein, и Temu, заключается в том, что они пытаются создать местные склады и начать привлекать местных поставщиков», - отметил он. «Они пытаются подорвать способность американского правительства изменить правило de-minimis или обеспечить соблюдение UFLPA».

Шмулик добавил, что неясно, является ли такая стратегия по локализации лучшим выбором для двух компаний, поскольку она может увеличить их расходы и свести на нет их нынешнее ценовое преимущество. «Вряд ли они скажут: „Мы повышаем цены, потому что диверсифицируем ассортимент и быстрее доставляем товары“, - сказал он. «Это не является для них выгодным предложением».

«Как только американские потребители начнут видеть, что ценовой разрыв между покупкой конкретного товара на Temu или Shein и покупкой на Amazon сокращается, их вовлеченность, а также стремление участвовать и продолжать увеличивать свою долю кошелька на этих платформах уменьшится", - прогнозирует Шмулик.

«Покупай как миллиардер»

В прошлом году Shein стало самым популярным приложением для покупки одежды онлайн в США. Всего было зарегистрировано более 35 миллионов загрузок. За ним следовали Nike с 15,2 миллионами загрузок и Poshmark с 10 миллионами.

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В прошлом году Temu стало самым популярным приложением для iPhone на территории Соединенных Штатов с 103 млн загрузок, согласно данным Appfigures. За ним следуют TikTok с 52 млн и приложение для редактирования видео CapCut от TikTok.

Дженнифер Гэй, создательница контента на TikTok, сидит у здания американского Капитолия во вторник, 23 апреля 2024 года, в Вашингтоне. А в это время сенаторы готовятся рассмотреть закон, который может заставить китайскую материнскую компанию TikTok продать платформу социальных сетей или оказаться под запретом в США - весьма неоднозначный шаг со стороны американских законотворцев, пишет CNN. Mariam Zuhaib/AP

Эксперты отмечают, что рост популярности Temu произошел после того, как компания запустила 30-секундный рекламный ролик во время Супербоула LVII в феврале 2023 года. На продвижение среди американских потребителей своего бренда под слоганом «Покупай как миллиардер» компания затратила около 7 миллионов долларов. Аналогичную рекламу на Супербоуле LVIII компания запустила в феврале этого года.

В июне прошлого года специальный комитет по Коммунистической партии Китая в Палате представителей Конгресса США в своем докладе заявил, что компании Temu и Shein строят свои империи на лазейках de-minimis в американских правилах импорта.

В докладе говорится, что на эти две организации приходится почти половина всех поставок в США из Китая. В отчете также утверждается, что Temu не проводит аудиторских проверок и не создала систему контроля за соблюдением правил, чтобы подтвердить и обеспечить соблюдение закона UFLPA.

В отчете, опубликованном 14 апреля этого года, Американо-китайская комиссия по обзору экономического положения и безопасности заявила, что некоторые продукты компании Shein представляют опасность для здоровья и окружающей среды. В докладе сообщается, что Shein и некоторые другие китайские компании, занимающиеся производством товаров быстрой моды, сталкиваются с многочисленными обвинениями в нарушении авторских прав и судебными исками в связи с нарушениями прав интеллектуальной собственности (IP).

Хотя американские чиновники и законодатели в последние месяцы неоднократно обращали внимание на избыточные промышленные мощности Китая и проблемы государственного субсидирования, правительству США трудно использовать подобную аргументацию для запрета Shein и Temu, считает аналитик Шмулик.

"Очень сложно запретить Shein и Temu за то, что не имеет отношения к цепочке поставок, а связано с ценовой тактикой и субсидированием просто потому, что многие их товары поступают с точно такого же завода, который вы видите и на Amazon", - сказал он. "Правительство США не способно действовать жестко только в отношении китайских компаний и игнорировать другие".

"Лучший инструмент — это UFLPA", - сказал он. "Если закон существует, и вы можете доказать некоторые его нарушения, это будет очень специфично для каждой компании. Именно таким образом в Америке можно продвигать нормативные акты". Он также сказал, что в настоящее время в США очень сложно добиться принятия новых законов, отметив, что законопроект о запрете TikTok является исключением.

Судьба TikTok

В марте Палата представителей Конгресса США приняла Закона о защите американцев от контролируемых приложений иностранных противников, согласно которому ByteDance должна продать TikTok американской компании в течение года, иначе социальная сеть будет полностью запрещена на территории США.

На этом фоне официальный представитель Министерства торговли Китая Хэ Ядун заявил, что американская сторона должна искренне уважать рыночную экономику и принцип честной конкуренции, а также обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную среду для предпринимателей из всех стран.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон.

Ссылаясь на свои источники, 25 апреля издание The Information сообщило, что в данный момент ByteDance изучает сценарии продажи контрольного пакета акций TikTok в США предпочтительно компаниям за пределами технологической отрасли и без алгоритма по рекомендации видео пользователям TikTok. Однако ByteDance опровергла это сообщение и заявила, что планирует подать иск, оспаривающий новый американский закон на основании Первой поправки.

"Когда вы затрагиваете Первую поправку, неясно, как будут развиваться события", - сказал Шмулик. "Мы слышали, что ByteDance не намерена допустить отчуждения TikTok, особенно в отношении алгоритма".

“Несмотря на принятие закона и возможную смену владельца, TikTok вероятно и дальше сможет развиваться, если сумеет извлечь выгоду из особенностей алгоритма Instagram Reels. Если я слежу за автором на Instagram, я почти наверняка найду видео от этого автора", - сказал он. "Это значит, что Reels - лучшее место для монетизации подписчиков, чем TikTok".

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По его словам, со временем TikTok это поймет и внесет изменения. И это лишь вопрос времени, когда он сможет это сделать. Американский рынок электронной коммерции сильно фрагментирован, что оставляет место для роста новых игроков, считает эксперт.

Шмулик отметил, что рост китайских компаний электронной коммерции не повредит основным американским игрокам, вроде Amazon и Walmart, но может оказать давление на маржу более мелких компаний, таких как Etsy. По данным Statista.com, в прошлом году доля Amazon на рынке электронной коммерции в США составила 37,6%, за ним следуют Walmart (6,4%), Apple (3,6%) и eBay (3%).