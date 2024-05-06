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Американский стратег развенчал западный миф о "избыточных производственных мощностей Китая"

Американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман считает, что экспорт Китая — это скорее экономическое чудо, чем “дьявольская дефляция“
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За последние четыре года Пекин переместил преобладающую часть своего экспорта на Глобальный Юг, а не на развитые рынки Запада. И в то же время Китай построил производственные мощности по всему Глобальному Югу, реэкспортирующие продукцию на развитые рынки, в обход 25-процентных американских таможенных пошлин на большинство китайских товаров и других торговых барьеров развитых рынков.

Американский стратег и экономист Дэвид Пол Голдман считает, что экспорт Китая — это скорее экономическое чудо, чем “дьявольская дефляция“ На снимке: производственная линия китайского автопрома. Image: Twitter Screengrab / car2today.

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Многие экономисты на Западе считают, что в бурном развитии экспортного потенциала Китая есть что-то дьявольское: Китай находится в состоянии дефляции, а потому продает товары по дешевке, пишет Голдман.

«Западные чиновники опасаются повторения китайского шока начала 2000-х годов, когда рыночные реформы в Китае и его вступление во Всемирную торговую организацию вызвали экспортный бум, который стал благом для потребителей, но привел к краху конкурирующих отраслей в США и других странах», - предупредила 4 мая газета Wall Street Journal.

Реальное ослабление юаня «явно способствует росту экспорта» из Китайской Народной Республики, - заявил в интервью WSJ директор департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона Международного валютного фонда Кришна Шринивасан. Реальное падение курса говорит о том, что после инфляции валюта стала дешевле.

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Проблема с этим тезисом заключается в том, что реальный эффективный обменный курс КНР (номинальный валютный курс, скорректированный на уровень цен внутри страны на инфляцию), по данным Банка международных расчетов (БМР), не упал, а вырос - с отметки 50 в 1994 году до отметки 90 на данный момент. Да, за последние пару лет он упал, но не так сильно, как японская иена.

Более того, несмотря на резкое падение курса с поправкой на инфляцию, японский экспорт стагнировал либо показывала очень медленный рост, в то время как экспорт Китая резко вырос. Это довольно удачное сравнение, поскольку и Китай, и Япония напрямую конкурируют в крупнейшей в мире отрасли, а именно в автомобильной промышленности.

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В 2023 году Китай экспортировал 5,22 миллиона легковых автомобилей, что на 57 процентов больше, чем в предыдущем, в то время как Япония - ранее крупнейший в мире экспортер автомобилей - продала только 4,22 миллиона, увеличив этот показатель лишь на 16 процентов.

Дешевые китайские электромобили (EV), такие как BYD Seagull за 9 500 долларов США, удовлетворяют запросы на недорогие, надежные компактные автомобили в странах Глобального Юга.

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Модель Т Генри Форда, «Жестяная Лиззи» появилась на свет в 1908 году по цене 850 долларов, что примерно соответствовало ВВП на душу населения в Америке в то время - неплохая цена для автомобиля массового спроса. Китайские электромобили соответствуют аналогичному ценовому критерию в странах Глобального Юга.

Резкое снижение цен на электромобили связано не с колебаниями курсов валют, а с огромной экономией на масштабах производства транспортных средств. В прошлом году Китай установил больше промышленных роботов, чем весь остальной мир вместе взятый.

Модель T 1908 года Форда с дебютной ценой в $850 в 1925 году продавалась всего за 250 баксов благодаря эффекту масштаба. Китаю удалось достичь того, что сделал Форд, всего за пару лет.

Судя по всему, пишет американский экономический стратег, такая же картина наблюдается и в других отраслях. По сообщениям СМИ, в 2020 году базовая станция Huawei 5G продавалась за 57??? долларов, однако в прошлом году они были проданы China Mobile по цене всего 13 долларов за единицу, — тут Голдман сообщает какие-то странные цифры, и тут же добавляет, — что Huawei не публикует данные о ценах на инфраструктуру 5G.

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Примечательно, что экспорт Китая на развитые рынки практически не изменился, в то время как экспорт в страны Глобального Юга за последние четыре года увеличился вдвое:

  

Экспорт Китая на Глобальный Юг в сравнении с развитыми рынками (Тайвань и Южная Корея включены в развитые рынки) вмлн. долл. в месяц (с поправкой на сезонность) .  Синий цвет -Глобальный Юг (без Тайваня и Южной Кореи), Оранжевый цвет развитые рынки (включая Тайвань и Южную Корею).

При этом импорт в США из Глобального Юга рос параллельно с экспортом Китая в страны Глобального Юга:

 Экспорт Китая в страны Глобального Юга и экспорт стран Глобального Юга в Соединенные Штаты: млн. долл. в месяц (с поправкой на сезонность). Синий цвет - экспорт Китая в страны Глобального Юга, Оранжевый цвет - импорт в США из стран Глобального Юга без учета Китая. Из графиков видно, что экспорт товаров из Китайской Народной Республики в страны Глобального Юга привел к созданию производственного потенциала в странах с низким уровнем дохода, который поддерживает рост экспорта в Соединенные Штаты и на другие развитые рынки.

Другими словами, Пекин активно развивает инфраструктуру и обрабатывающую промышленность, а не просто наводняет страны Юга дешевыми потребительскими товарами. Для бедных стран с низким уровнем предпринимательства автомобиль — это капитальное благо, необходимое малому бизнесу для осуществления перевозок.

В исследовании, опубликованном в ноябре 2023 года в журнале American Affairs, Голдман приходит к следующему выводу: «Ирония судьбы заключается в том, что Коммунистическая партия Китая стимулировала беспрецедентный рост предпринимательства в развивающемся мире, построив сети мобильной широкополосной связи во всех странах Глобального Юга. То есть, фактически, коммунистическая партия КНР превратилась в едва ли не самый эффективный инструмент продвижения идей капитализма. Этот вывод в значительной степени подтверждается данными об использовании широкополосной связи, построении новых производств и экономическом росте".

Все факты, резюмирует Голдман, указывают на то, что впечатляющие показатели экспорта Китая прежде всего связаны с высокой производительностью труда в обрабатывающей промышленности – за счет инвестиций в робототехнику и внедрению технологий искусственного интеллекта.

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