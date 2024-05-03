Соединенные Штаты уступают России в геополитической битве за Африку, сообщают журналисты западного издания The Hill

В июле 2023 года военные Нигера свергли правительство, захватив власть в свои руки. Последующие месяцы были полны разговоров о том, что военное правительство пойдет на сотрудничество с Москвой и, скорее всего, наладит более тесные связи с российскими вооруженными силами. Пентагон официально заявил о выводе американских военнослужащих из Нигера. Photo: EAST NEWS

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И вот теперь это стало реальностью, нанося ущерб интересам Запада в этой стране. В среду, 10 апреля, в столицу Нигерии Ниамей прибыл российский самолет, на борту которого, по имеющейся информации, находились российские военные инструкторы и оборудование, в том числе и российские системы ПВО последнего поколения. Это событие положило начало новому союзу между Россией и армейским руководством Нигера.

После прибытия военной техники и инструкторов из РФ в Ниамее прошла демонстрация с требованием немедленного вывода американских военных. До недавнего времени Нигер являлся важным центром, из которого США проводили свои операции в Западной и Северной Африке, с тех пор как две страны подписали военный пакт в 2012 году.

В конце апреля США объявили, что выведут из Нигера весь свой военный контингент - более 1 000 человек. Это приведет к закрытию военно-воздушной базы 201 - ключевого объекта для размещения американских беспилотников, используемых в операциях против джихадистов в Сахельском регионе.

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Представитель правительства Нигерии полковник Амаду Абдраман подверг резкой критике "высокомерное поведение" американцев, указывающих нигерийскому народу, с какими странами ему сотрудничать.

Кроме того, стало известно, что Пентагон планирует временно вывести часть своих войск из Чада. Это произошло всего через несколько недель после того, как глава ВВС Чада приказал американским военным прекратить все операции на военно-воздушной базе недалеко от столицы страны, Нджамены. На фоне переоценки Чадом своих альянсов и поворота в сторону России, за выдворением американских военных, скорее всего, последуют французы.

Африканские страны устали от американцев и все больше полагаются на Россию - Politico

В Вашингтоне признали, что стратегия США по ограничению влияния России в неспокойных регионах африканского континента провалилась. Страны Сахеля, региона, простирающегося от Сенегала до Красного моря, в последние годы обратились к России за помощью в обеспечении безопасности в условиях растущей региональной напряженности. В частности, частные военные компании РФ оказали поддержку вооруженным силам Буркина-Фасо и Мали в их борьбе с повстанческими группировками.

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Россия уделяет этому региону повышенное внимание, укрепляя свои позиции в нескольких государствах Сахеля и ища новых партнеров в других африканских странах. По мнению западных экспертов, эта стратегия может столкнуть ее с другими мировыми державами. Следующим полем битвы вполне могут стать прибрежные западноафриканские государства.

Абигайль Кабандула, директор Центра Африки при Денверском университете, считает, что США теряют свое влияние в Африке отчасти потому, что Вашингтон не способен самостоятельно решить проблему терроризма - угрозы, которая, по ее словам, "разрослась" за последнее десятилетие. "Вопрос, который задают многие, заключается в том, зачем США или французам находиться в этом регионе, если у нас все те же самые проблемы, даже еще больше?" - сказала она.

Интересы России на западноафриканском побережье заключаются в подписании военных, дипломатических и экономических пактов с лидерами этих стран в обмен на стратегический доступ к Атлантическому океану, считают в США. Такая стратегия напоминает то, как американская военная база в Джибути "Кэмп Лемонье" обеспечивает США определенный доступ и контроль в Персидском заливе, Индийском океане и Суэцком канале.

В последние годы джихадистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", начали активно действовать в прибрежных государствах Западной Африки - Бенине, Гане и Того, образовав там новый центр для своих операций. Особенно сильно пострадал Бенин. В 2023 году число нападений джихадистов на мирных жителей увеличилось почти в три раза - с более чем 30 до примерно 80, пишет Олумба Эзенва из лондонского университета Роял Холлоуэй.

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Протестующие в Ниамее, требуют немедленного вывода американских войск из Нигера. 13 апреля 2024 года. Photo: Issifou Djibo / EPA via The Conversation

США очень хотели бы построить вдоль побережья Западной Африки военные базы для беспилотников, под предлогом борьбы с этими группировками. Однако в своем выступлении в Сенате США 16 марта глава африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) генерал Майкл Лэнгли, заявил, что влияние Соединенных Штатов на Африканском континенте, ослабевает, о чем наглядно свидетельствуют недавние события в Нигере и Чаде, тогда как позиции России в регионе, напротив, усилились до небывалого за многие годы уровня.

Медведь и дракон

Под председательством Си Цзиньпина Китай также активно работает над усилением своего влияния на континенте, пишет британский эксперт. Россия и Китай по-разному сотрудничают со странами Африки. Россия использует военные и дипломатические стимулы для привлечения и удержания партнеров на континенте. Китай же использует проекты развития и крупные долговые обязательства, чтобы привлечь африканских союзников в свой лагерь.

В частности, Китай является крупнейшим кредитором Джибути, внешний долг которой превышает отметку в 1,4 миллиарда долларов США. Столкнувшись с растущей инфляцией и постоянной нехватки пресной воды, Джибути приостановила выплаты по кредитам Китаю в 2023 году, последовав примеру Замбии за несколько лет до этого.

В случае дефолта в Джибути, пишет Эзенва, Китай может взять под контроль один или несколько проектов, которые он финансировал, чтобы возместить свои убытки. В том числе морской порт и международную зону свободной торговли. Россия и Китай не являются формальными союзниками, но в последние годы, очень много было сделано для улучшения отношений между ними. Лидер КНР назвал Путина "моим лучшим другом и коллегой", а российский президент обратился к Си Цзиньпину как к "дорогому другу".

Китай также договорился о дальнейшем укреплении отношений с Российской Федерацией после встречи главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И, состоявшейся 9 апреля в Пекине. Скорее всего, пишет западный эксперт, в будущем обе страны наладят партнерские отношения с одними и теми же африканскими союзниками, что позволит Москве еще больше усилить свое влияние на африканском континенте.

Ранее в американском конгрессе заявили о невозможности вытеснить Россию и Китай из Африки. По словам старшего демократа в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Россия и Китай являются "глобальными державами", и Соединенным Штатам не удастся вытеснить их из Африки, даже если они захотят сделать это с помощью "грубой силы".