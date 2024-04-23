Пекин выразил сильное недовольство и решительный протест Вашингтону в связи с принятием Палатой представителей американского Конгресса законопроекта, предусматривающего предоставление военной помощи Тайваню и странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Пекин предупредил Вашингтон об опасности американской политики в отношении Тайваня. На снимке: военнослужащие тайваньской армии. Photo: US Naval Institute

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В субботу, 20 апреля, Палата представителей США приняла сразу четыре законопроекта на общую сумму $95 млрд. Средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины, Израиля и Тайваня. Примерно $60,84 млрд будет выделено Украине для осуществления масштабной провокации против России, а $26,38 - Израилю для борьбы с Ираном и его прокси.

Один из законопроектов предусматривает выделение 8,12 миллиарда долларов Тайваню и странам Азиатско-Тихоокеанского региона для "противодействия коммунистическому Китаю и обеспечения надежного сдерживания в регионе".

"Тайваньский пакет" включает:

3,3 миллиарда долларов пойдут н на развитие инфраструктуры подводных лодок, в том числе на строительство сухих доков;

2 миллиарда долларов - на программу внешнего военного финансирования Тайваня и других ключевых союзников и партнеров по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, выступающих против угрозы китайской агрессии; и

1,9 миллиарда долларов - на пополнение запасов военной продукции и оборонных услуг, предоставляемых Тайваню и региональным партнерам.

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Оставшиеся 920 миллионов долларов будут направлены на укрепление военного потенциала США в регионе, расширение производства и разработки артиллерийских и критически важных боеприпасов, а также на обеспечение дополнительной гибкости при выделении займов и кредитных гарантий по линии иностранного военного финансирования.

Пакетный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов прошел первое процедурное голосование в сенате американского конгресса 8 февраля. В ближайшее время документ будет передан на утверждение президенту США Джо Байдену, после чего вступит в силу.

США продолжают настаивать на принятии и подписании законопроекта с негативным содержанием, связанным с Тайванем, грубо вмешиваясь во внутренние дела Китая и серьезно нарушая принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике", - заявил в понедельник официальный представитель Управления по делам Тайваня Государственного совета Чэнь Биньхуа. "Мы выражаем сильное недовольство и решительно выступаем против этого".

Чэнь также сказал, что правящая Демократическая прогрессивная партия Тайваня, надеясь на США и используя силу, пытается добиться независимости, но такая попытка обречена на провал.

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"Оказывая военную помощь Тайбэю, Вашингтон пытается спровоцировать кризис и конфронтацию в Тайваньском проливе и смежном регионе", - заявил в интервью Global Times Ли Хайдун, профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел. "Затем американцы воспользуются хаосом и конфликтами, которые они создадут, чтобы склонить страны Восточной Азии и западной части Тихого океана на свою сторону и сформировать очередной альянс".

По словам Ли, такой шаг повлечет за собой раскол в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подорвет основы стабильности китайско-американских отношений и нанесет серьезный ущерб существующему порядку и атмосфере безопасности для всеобщего процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Обязательства США

Правительство Тайбэя и местные СМИ с воодушевлением отреагировали на недавно одобренную военную помощь США. Президент Тайваня Цай Ин-вэнь поблагодарила Вашингтон за поддержку в вопросе укрепления самообороны острова. Премьер-министр Тайваня Чэнь Цзяньжэнь заявил в понедельник, что мирный и стабильный Тайваньский пролив важен для мира и процветания во всем мире.

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Он отметил, что Тайвань будет продолжать сотрудничать со странами-единомышленниками, включая Соединенные Штаты и все государства свободного демократического лагеря, для сохранения мира и свободы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и повышения стабильности в районе Тайваньского пролива.

Одобрение военной помощи Тайваню в очередной раз продемонстрировало "твердую" приверженность Вашингтона делу оказания помощи острову в его самообороне. Это особенно важно, поскольку в этом году исполняется 45 лет со дня принятия "Закона об отношениях между США и Тайванем", заявила Анни Хсиао, исполнительный директор Ассоциации по связям с общественностью Формозы (FAPA) – самой известной организации американцев тайваньского происхождения в деле лоббирования тайваньских интересов.

Соединенным Штатам пора отказаться от "стратегической двусмысленности" в китайско-тайваньском вопросе и принять "стратегическую ясность", отметила она.

На протяжении нескольких десятилетий Вашингтон намеренно сохранял двусмысленность в вопросе оказания военной поддержки Тайваню, в случае если остров подвергнется нападению со стороны материкового Китая. В прошлом году Байден неоднократно заявлял, что США поддержат Тайвань, если в Тайваньском проливе начнется война.

"Тактика салями"

Посол посол КНР в Соединенных Штатах Се Фэн 20 апреля выступил на церемонии открытия Китайской конференции 2024 года в Гарвардской школе Кеннеди. Он предупредил Вашингтон о последствиях вмешательства во внутренние дела Китая и нанесения ущерба китайским интересам в вопросах, касающихся Тайваня, Гонконга, Синьцзяна, Сицзана (Тибета) и Южно-Китайского моря.

"Применять тактику "салями" и пересекать "красные линии" в вопросах, затрагивающих основные интересы других стран, - все равно что устраивать гонки на машинах на краю обрыва, когда крушение практически неизбежно", - отметил китайский дипломат.

"Тайваньский вопрос - самый важный и чувствительный вопрос в отношениях между Китаем и США. Так называемая "независимость Тайваня" - это тупик, а принцип "одного Китая" - это красная линия, которую нельзя переступать", - подчеркнул он. "Вполне естественно, что в отношениях США и Китая имеются разногласия. Но также важно, чтобы обе стороны должным образом регулировали свои разногласия и уважали основные интересы и ключевые проблемы друг друга", - добавил Се Фэн.

На снимке: солдаты Народно-освободительной армии во время военных учений в Кашгаре. Американские политики считают, что Пекин может планировать захват Тайваня до 2027 года, то есть гораздо раньше, чем прогнозировалось, сообщает Reuters

Между тем, по приглашению главы МИД КНР Ван И, в среду в Китай с трехдневным визитом прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. Как сообщил СМИ высокопоставленный представитель Госдепа США, во время визита в Китай Госсекретарь Энтони Блинкен "выразит беспокойство" российско-китайским оборонным сотрудничеством. Также ожидается, что темами обсуждения Блинкена с китайскими коллегами станут проблемы Тайваня, избыточные производственные мощности Китая и кризис на Ближнем Востоке.