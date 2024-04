Японские морские силы самообороны (JMSDF) 8 апреля на своей базе в Куре, префектура Хиросима, продемонстрировали представителям прессы обновленный многоцелевой вертолетоносец Kaga - к большому неудовольствию Китая - завершив первый этап трансформации.

На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный для F-35B авианосец Kaga . Однако некоторые эксперты считают, что трансформация вертолетных эсминцев в легкие авианосцы продиктована скорее соображениями престижа, чем военной необходимостью. JS Izumo. Photo: Military Watch

После двух лет масштабных модернизаций многоцелевой японский вертолетоносец получил способность принимать на борт истребители укороченного взлета. В процессе модификации, направленной на превращение Kaga в морскую базу для истребителей F-35B, были существенно изменены структура и технические характеристики корабля.

Одним из самых заметных изменений подверглась палуба корабля - теперь она может выдерживать высокую температуру выхлопных газов, выделяемых истребителями в момент вертикального взлета или посадки. Палуба покрыта термостойкой краской. Для ориентации самолетов во время взлета была нанесена соответствующая разметка, в том числе характерная желтая линия.

Форма носовой части Kaga была изменена с "трапеции" на "прямоугольник", что позволило решить проблему турбулентности при взлете самолетов и увеличить безопасную зону для проведения операций. Этот апгрейд позволил приблизить конструкцию "Кага" к конструкции полноценных авианосцев. Истребители пятого поколения F-35B способны направлять сопла своих реактивных двигателей вниз, что позволяет выполнять операции по укороченному взлету и вертикальной посадке.

Капитан "Кага" Ичиро Кокубу, подчеркнул особую важность модернизации судна, заявив: "Это первый случай, когда Морские силы самообороны Японии проводит столь масштабную работу по трансформации". Он выразил готовность JMSDF использовать расширенные возможности "Кага" для эффективного содействия национальной безопасности.

Презентация состоялась после того, как на прошлой неделе Силы морской самообороны Японии опубликовали в сети X (бывший Twitter) фотографии, подтверждающие окончание первого этапа работ по специальной модификации эсминца "Кага" 29 марта. Эсминец "Кага", второй японский вертолетоносец класса "Идзумо", теперь стал похож на универсальные десантные корабли ВМС США класса "Америка".

"Кага" является вторым кораблем этого класса. Вертолётоносцы типа "Идзумо" считаются самыми крупными надводными боевыми кораблями в составе Морских сил самообороны Японии. Длина судов этого класса составляет 248 метров.





Первый корабль серии "Идзумо" уже прошел начальный этап модернизации.

Однако, в первом случае, эта работа заключалась главным образом в нанесении термостойкой краски на полетную палубу. Kaga - первый корабль в составе флота Морских сил обороны Японии, полетная палуба которого получила прямоугольную форму. Вторая фаза модификации судна должна быть закончена к 2027 году.

Работы по модификации "Кага" начались в марте 2022 года и были завершены 29 марта текущего года. Второй этап модификации "Кага" запланирован на 2026 финансовый год. Ожидается, что реконструкция коснется внутренних отсеков корабля. Аналогичным образом, работы по второму этапу модификации первого судна класса, Izumo, должны начаться в текущем финансовом году. Согласно прогнозам ВМС Японии, оба корабля будут готовы к эксплуатации в качестве легких авианосцев - способных принимать истребители F-35B - примерно к 2027 финансовому году. (весна 2028 года).

Эксперты считают, что это событие предвещает важные изменения для Японии, которая не имела авианосцев со времен Второй мировой войны. После переоборудования эсминцев класса Izumo- у японцев появятся два корабля для транспортировки будущего флота из 42 истребителей F-35B. Впрочем, несмотря на эти модификации, японское правительство с осторожностью относится к терминологии, воздерживаясь от прямого обозначения модифицированных кораблей класса Izumo- как авианосцев. Такое решение отвечает требованиям оборонной политики Японии, основанной на "пацифистской конституции".

Согласно заявлениям японских властей, "Кага" и "Идзумо" считаются многофункциональными кораблями, способными в дополнение к своим авианосным возможностям выполнять множество других задач, включая транспортировку грузов и оказание услуг медицинской помощи.

Японские чиновники утверждают, что эти корабли имеют минимальный объем вооружений, необходимых ого исключительно для самообороны, и не нарушают закон. С другой стороны, Пекин выступает против модификации этих кораблей и характеризует японские вертолетоносцы класса Izumo- как "замаскированные авианосцы". Как бы то ни было, "Кага" с его улучшенной полетной палубой, согласно прогнозам, сможет принимать до 14 истребителей Lockheed F-35B, способных совершать короткие взлеты и вертикальные посадки (STOVL).

В своем оборонном бюджете, опубликованном в августе 2023 года, Япония обнародовала планы по приобретению 42 истребителей F-35B. Первые шесть самолетов должны прибыть в конце 2024 года. Эти истребители будут размещены на авиабазе Нютабару на острове Кюсю.

Впрочем, ряд западных аналитиков расходятся во мнениях о достоинствах этих авианосцев

Переоборудование вертолетных эсминцев в легкие авианосцы скорее продиктовано соображениями престижа, чем военной необходимостью, считает Габриэль Онрада, военный эксперт и главный корреспондент по вопросам безопасности интернет-издания Asia Times

В 2018 году японское правительство приняло решение о переоборудовании эсминцев класса Izumo- в легкие авианосцы, способные принимать самолеты горизонтального взлета и посадки, в том числе американские F-35B. Первые работы по модификации эсминца "KAGA" были завершены в соответствии с графиком 29 марта 2024 года.

Япония восстанавливает свой авианосный флот, чего не делала со времен окончания Второй мировой войны. Этот процесс включает в себя значительные модификации "вертолетных эсминцев" класса Izumo-, преобразуя их в легкие авианосцы для F-35B, и эта программа стремительно набирает обороты.

В этом месяце издание Naval News сообщило, что Морские силы самообороны Японии (JMSDF) завершили первую двухэтапную модификацию своего вертолетного эсминца JS Kaga для эксплуатации истребителей Lockheed Martin F-35B. Naval News утверждает, что первая модификация была проведена с регулярными инспекциями в течение примерно двух лет, начиная с конца 2021 финансового года. Издание добавляет, что вторая специальная модификация Izumo, которая начнется в этом финансовом году, станет отражением достигнутых результатов.

Naval News пишет, что JMSDF будет продолжать продвигать необходимые модификации для получения оперативных возможностей F-35B на эсминцах класса Izumo. Тщательное проектирование модификаций двух вертолетных эсминцев класса Izumo- JS Izumo и JS Kaga свидетельствует о стратегическом предвидении JMSDF. Модификации этих кораблей проводятся в два этапа. По прогнозам, оба корабля завершат "конверсию" в легкие авианосцы F-35B примерно в 2027 финансовом году.

Решение о переоборудовании вертолетоносцев класса Izumo- в легкие авианосцы было встречено неоднозначно. Критики заявили, что программа идет вразрез с давней пацифистской внешней политикой Японии. Вместе с тем другая критика в адрес решения Японии о трансформации эскадренных миноносцев в легкие авианосцы касается военной перспективы.

В статье, опубликованной в октябре 2021 года в рецензируемом журнале Asian Security Journal, Брендон Кэннон и Эш Росситер пишут о том, что, хотя переоборудование вертолетоносцев JS Izumo и JS Kaga в легкие авианосцы принесет некоторые военные преимущества - например укрепит потенциал территориальной обороны Японии - этого недостаточно, чтобы обосновать целесообразность решения о модернизации кораблей.

Авторы отмечают, что с военной точки зрения все более мощные средства противодействия доступу/отрицания зоны (A2/AD) Росии, Китая и Северной Кореи делают авианосцы особенно уязвимыми. Они добавляют, что Япония не располагает достаточным количеством кораблей прикрытия и тылового обеспечения для поддержки операций с авианосцами. Более того, серьезные проблемы с инфраструктурой, технологиями, знаниями и системной интеграцией указывают на то, что в ближайшей перспективе Япония не будет располагать независимым боевым авианосным потенциалом.

С другой стороны, пишут эксперты, для Японии было бы целесообразнее использовать легкие авианосцы в составе более крупной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. В соответствии с этой концепцией, легкие японские авианосцы могут решить проблему надвигающейся "нехватки авианосцев" у США, что потенциально может свести на нет эффективность проведения операций в Тихом океане. Возможность такого сотрудничества и совместного выполнения обязанностей по обороне может усилить военный потенциал и стратегические позиции Японии, считают Кэннон и Росситер.

В статье Defense One, опубликованной в марте 2024 года, Брайан Макграт утверждает, что задержка строительства следующего суперавианосца "Джеральд Р. Форд" до 2029 года еще больше подорвет судостроительный потенциал ВМС США, приведет к потере квалифицированной рабочей силы, которую трудно заменить, и повлияет на промышленную базу американских атомных подводных лодок, поскольку оба судна имеют общие критически важные технологии, включая ядерные силовые установки.

Макграт отмечает, что длительный производственный разрыв приведет к сокращению 11 и без того "перегруженных" авианосцев ВМС США. Кроме того, пишет эксперт, срок службы их ядерных реакторов ограничен, так что из трех авианосцев ВМС США могут держать в постоянной боевой готовности только два корабля. Учитывая это, многонациональные военно-морские учения с участием кораблей ВМС США и JS Izumo и JS Kaga могли бы открыть новые возможности для применения легких японских авианосцев в операциях коалиции.

The Japan Maritime Self-Defense Force will continue to systematically carry out the necessary modifications to the IZUMO-class destroyer to acquire F-35B operational capabilities.

Однако в статье War on the Rocks, опубликованной в октябре 2021 года, Джон Брэдфорд и Олли Пекка Суорса пишут, что легкие авианосцы вряд ли смогут изменить прогнозируемые результаты сценариев боевых действий на Корейском полуострове, островах Сенкаку, в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

Брэдфорд и Суорса считают, что легкие авианосцы по-прежнему являются дорогостоящими активами, уязвимыми перед все более мощными противокорабельными ракетами и подводными лодками. Они указывают, что вряд ли они способны изменить картину военно-морского превосходства в Тихом океане.

Они также утверждают, что легкие авианосцы малоэффективны по сравнению с самолетами наземного базирования большой дальности и более распределенными вариантами их дислокации. Если Япония будет вовлечена в конфликт в Южно-Китайском море, ее легкие авианосцы могут подвергнуться неоправданному риску при столкновении с китайскими средствами A2/AD, считают авторы статьи.

Можно привести множество убедительных аргументов как за, так и против военной ценности легких японских авианосцев, но реальная польза этих кораблей, по мнению Кэннона и Росситера, заключается исключительно в их символическом значении, которое служит стратегической и политической цели укрепления позиций Японии на Тихом океане и в отношениях с Соединенными Штатами.

В статье Naval News, опубликованной в апреле 2022 года, Йошихиро Инаба отмечает, что модернизация JS Kaga, вероятно, направлена на усиление позиций Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь идет о долгосрочном развертывании кораблей класса Izumo и других боевых судов в АТР на протяжении уже нескольких лет.

Поскольку F-35B станет основным активом легких японских авианосцев - а страна восходящего солнца является одним из крупнейших операторов F-35 - этот тип может повысить оперативную совместимость с американскими и союзными силами и способствовать дальнейшей передаче технологий между Японией, Соединенными Штатами и другими их ключевыми союзниками.

F-35B также может стать центральным элементом участия Японии в программе AUKUS Pillar II, ориентированной на передовые технологии, в отличие от программы AUKUS Pillar I, направленной на приобретение атомных ударных подводных лодок (SSN) для Австралии.

В этом месяце издание Breaking Defense сообщило, что AUKUS рассматривает возможность сотрудничества с Японией по проектам передового потенциала AUKUS Pillar II, но при этом дало понять, что вопрос о фактическом членстве Японии в AUKUS не рассматривается. К числу подобных проектов в рамках AUKUS Pillar II относится: искусственный интеллект, квантовые вычисления, подводные беспилотники, гиперзвуковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы.