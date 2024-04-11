Бывший президент Тайваня Ма Инцзю встретился с Си Цзиньпином, генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК), в Пекине в среду 10 апреля. Это их вторая за все время личная встреча. Первая состоялась в Сингапуре в ноябре 2015 года.

Некоторые на Тайване считают Ма Инцзю "полезным идиотом" Китая, но гоминдановцы избегают высказывать столь резкие суждения. Ма Инцзю (слева) и Си Цзиньпин встретились в Пекине 10 апреля 2024 года. Фото: Gov.cn

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Си Цзиньпина и Ма Инцзю состоялась в преддверии саммита американского президента Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который пройдет в Вашингтоне в ближайшее время.

Во время встречи Ма заявил, что китайский народ не должен допустить, чтобы в Тайваньском проливе началась война. Он сказал, что верит, что у лидеров обеих сторон хватит мудрости обеспечить мирную и стабильную обстановку в регионе для экономического развития.

Си сказал, что нет ничего, что люди по обе стороны Тайваньского пролива не могли бы обсудить, и что не существует такой силы, которая могла бы их разделить. "Люди по обе стороны Тайваньского пролива стремятся к миру в своих домах и гармоничному сосуществованию со своими семьями", - отметил Си. "Для этого мы должны способствовать мирному развитию отношений между двумя странами".

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"До тех пор, пока страна не разделена и пока мы признаем, что по обе стороны Тайваньского пролива живут китайцы и одна семья, мы можем сесть и поговорить друг с другом", - сказал он. Си добавил, что общение в отношениях между двумя сторонами пролива должно основываться на принципе "Консенсуса 1992 года".

Консенсус 1992 года был достигнут на встрече между представителями Китайской Народной Республики (КНР), возглавляемой КПК, на материковом Китае и Китайской Республики (КР), возглавляемой Гоминьданом (КМТ) на Тайване.

По версии КПК, консенсус 1992 года означает, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат "единому Китаю", который представлен исключительно КНР. Гоминьдан КМТ понимает консенсус как "один Китай, разные интерпретации" - то есть позиция Тайбэя состоит в том, существуют два политических субъекта — КНР на материке и КР на Тайване.

В КПК заявили, что консенсус 1992 года означает, что по обе стороны Тайваньского пролива существует "единый Китай", который представлен исключительно КНР. КМТ понимает консенсус как "один Китай, разные интерпретации", что означает, что Китай может быть интерпретирован как КНР или РПЦ.

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Демократическая прогрессивная партия (ДПП), правящая партия Тайваня, никогда не признавала Консенсус 1992 года. 13 января лидер ДПП Лай Чин-те победил на президентских выборах в стране и 20 мая сменит Цай Ин-вэнь на посту нового президента Тайваня.

Позиция Гоминьдана

8 января Ма Инцзю в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (DW) заявил, что лучший подход — это общение и сотрудничество с Пекином, поскольку Тайвань никогда не сможет выиграть войну против Китая. Он сказал, что в отношениях между двумя проливами он доверяет Си, который, по его словам, не вынашивает планов вторжения на остров. Он также отметил, что Тайвань не должен увеличивать свои расходы на оборону, так как это может спровоцировать Китай.

После этих январских высказываний Ма Хоу Юй-и, который в то время был кандидатом в президенты от КМТ, заявил, что он придерживается отличных от Ма взглядов. Он сообщил, что не возлагает несбыточных надежд на "одну страну, две системы". Последняя поездка Ма в Китай вызвала полемику среди высших руководителей КМТ. Председатель КМТ Эрик Чу, как сообщается, срочно взял отпуск для семейного путешествия в США. Chinese Nationalist Party (KMT) Vice Chairman Andrew Hsia waves at Taiwan Taoyuan International Airport on Thursday. Photo: Chu Pei-hsiung, Taipei Times

Заместитель председателя Гоминьдана Эндрю Ся, председательствовавший на заседании постоянного комитета партии 27 марта, заявил, что партия высоко ценит визит Ма в Пекин и желает ему успеха. Однако уже на этой неделе Ся во главе делегации КМТ проведет ряд встреч с американскими аналитическими центрами и законодателями в Вашингтоне. 8 апреля он встретился с представителями американского Госдепартамента.

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"Поездка Ма в Китай — это не только большое политическое событие, но и борьба идеологий и стратегий", - пишет обозреватель из Чжэцзяна под ником "Ся Цзе" в статье, опубликованной в среду. То, как ДПП и КМТ отреагируют на "поездку мира" Ма, приведет к различным ситуациям на Тайване".

"В прошлом Эрик Чу занимал довольно дружелюбную политическую позицию по отношению к материковому Китаю. Но в последние годы он явно демонстрирует свою склонность к сближению с США и отдалению от материка", - пишет в своей статье писатель из Хубэй под ником "Дабайхуа". "Похоже, что Чу, тайно покинув Тайвань, хочет уклониться от комментариев по поводу поездки Ма в Китай".

По словам авторов, Чу также столкнулся с серьезной критикой внутри своей партии после того, как в прошлом месяце закрыл отделение KMT Хуан Фусина, или Национального комитета ветеранов, который решительно выступал против независимости Тайваня. "До Пекина необходимо срочно "донести" мысль о том, чтобы он сделал все возможное для мирного воссоединения и не позволил никому отделить Тайвань от Китая", - добавил он.

"До Пекина необходимо срочно "донести" мысль о том, чтобы он сделал все возможное для мирного воссоединения и не позволил никому отделить Тайвань от Китая", - добавил он. Тайваньский комментатор из Гонконга Яу Чинг-юэнь на своем канале в YouTube заявил, что Пекин, возможно, переоценил влияние Ма на политические процессы в Тайване.

Ссылаясь на недавний опрос, проведенный Национальным университетом Чэнчи, Яу сообщает, что только 2,4 процента жителей Тайваня признают себя китайцами. По его словам, большинство тайваньцев выступают против пекинского подхода "одна страна - две системы", увидев его фиаско в Гонконге.

“Полезный идиот“

Во время своей последней поездки в Китай Ма не носил никаких официальных титулов и Си Цзиньпин обращался к нему - "господин Ма". В свою очередь, Ма Инцзю называл лидера Китая "генеральным секретарем" и "господином Си".

Перед этой встречей Ма во главе группы молодых тайваньцев посетил Гуандун, Шэньси и Пекин с 1 по 9 апреля. В понедельник он посетил мемориальный музей антияпонской войны китайского народа.

Во вторник Ю Цун-чи, генерал-майор в отставке, декан колледж. Фу Хсин Кан при Национальном университете обороны Тайваня, охарактеризовал Ма как "полезного идиота". Ю считает, что Пекин использует Ма для того, чтобы разжечь антияпонские настроения и проповедовать объединение с Тайванем.

Бывший президент Тайваня Ма Инцзю 10 апреля встречу с генеральным секретарем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином в Большом зале народных собраний в Пекине. Ма отметил, что люди по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации и являются сыновьями и дочерьми Желтого императора, поэтому они должны помогать друг другу и сотрудничать друг с другом для возрождения Китая, а также подчеркнул важность сохранения мира.

Ю говорит, что Пекин пытается использовать в своих интересах народную память о восьмилетней войне КМТ против Японии в 1937-1945 годах, чтобы вызвать у людей чувство солидарности с современной КМТ и подорвать отношения Тайваня с Японией и США.

Тайваньские СМИ пишут, что независимо от того, заслуживает ли Ма обвинений в "политическом идиотизме" или нет, во время своей последней встречи с Си он по неосмотрительности допустил ошибку. В своей вступительной речи Ма хотел сказать, что "китайская нация (Zhonghua Minzu)" в прошлом пережила столетие унижений, но сейчас идет по пути возрождения.

Однако он ошибся, когда произнес эту фразу как "Китайская Республика" (Zhonghua Mingu) - термин, который лидеры КПК не ожидали и не хотели слышать на этом собрании. Впрочем, он тут же исправился.