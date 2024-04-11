Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Экс-главу Тайваня Ма Инцзю после встречи с Си Цзиньпином в Пекине назвали "полезным идиотом" Китая

Некоторые на Тайване считают Ма Инцзю "полезным идиотом" Китая, но гоминдановцы избегают высказывать столь резкие суждения
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Бывший президент Тайваня Ма Инцзю встретился с Си Цзиньпином, генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК), в Пекине в среду 10 апреля. Это их вторая за все время личная встреча. Первая состоялась в Сингапуре в ноябре 2015 года.

Некоторые на Тайване считают Ма Инцзю "полезным идиотом" Китая, но гоминдановцы избегают высказывать столь резкие суждения. Ма Инцзю (слева) и Си Цзиньпин встретились в Пекине 10 апреля 2024 года. Фото: Gov.cn

реклама



Си Цзиньпина и Ма Инцзю состоялась в преддверии саммита американского президента Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который пройдет в Вашингтоне в ближайшее время.

Во время встречи Ма заявил, что китайский народ не должен допустить, чтобы в Тайваньском проливе началась война. Он сказал, что верит, что у лидеров обеих сторон хватит мудрости обеспечить мирную и стабильную обстановку в регионе для экономического развития.

Си сказал, что нет ничего, что люди по обе стороны Тайваньского пролива не могли бы обсудить, и что не существует такой силы, которая могла бы их разделить. "Люди по обе стороны Тайваньского пролива стремятся к миру в своих домах и гармоничному сосуществованию со своими семьями", - отметил Си. "Для этого мы должны способствовать мирному развитию отношений между двумя странами".

реклама



"До тех пор, пока страна не разделена и пока мы признаем, что по обе стороны Тайваньского пролива живут китайцы и одна семья, мы можем сесть и поговорить друг с другом", - сказал он. Си добавил, что общение в отношениях между двумя сторонами пролива должно основываться на принципе "Консенсуса 1992 года".

Консенсус 1992 года был достигнут на встрече между представителями Китайской Народной Республики (КНР), возглавляемой КПК, на материковом Китае и Китайской Республики (КР), возглавляемой Гоминьданом (КМТ) на Тайване.

По версии КПК, консенсус 1992 года означает, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат "единому Китаю", который представлен исключительно КНР. Гоминьдан КМТ понимает консенсус как "один Китай, разные интерпретации" - то есть позиция Тайбэя состоит в том, существуют два политических субъекта — КНР на материке и КР на Тайване.

В КПК заявили, что консенсус 1992 года означает, что по обе стороны Тайваньского пролива существует "единый Китай", который представлен исключительно КНР. КМТ понимает консенсус как "один Китай, разные интерпретации", что означает, что Китай может быть интерпретирован как КНР или РПЦ.

реклама



Демократическая прогрессивная партия (ДПП), правящая партия Тайваня, никогда не признавала Консенсус 1992 года. 13 января лидер ДПП Лай Чин-те победил на президентских выборах в стране и 20 мая сменит Цай Ин-вэнь на посту нового президента Тайваня.

Позиция Гоминьдана

8 января Ма Инцзю в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (DW) заявил, что лучший подход — это общение и сотрудничество с Пекином, поскольку Тайвань никогда не сможет выиграть войну против Китая. Он сказал, что в отношениях между двумя проливами он доверяет Си, который, по его словам, не вынашивает планов вторжения на остров. Он также отметил, что Тайвань не должен увеличивать свои расходы на оборону, так как это может спровоцировать Китай.

После этих январских высказываний Ма Хоу Юй-и, который в то время был кандидатом в президенты от КМТ, заявил, что он придерживается отличных от Ма взглядов. Он сообщил, что не возлагает несбыточных надежд на "одну страну, две системы". Последняя поездка Ма в Китай вызвала полемику среди высших руководителей КМТ. Председатель КМТ Эрик Чу, как сообщается, срочно взял отпуск для семейного путешествия в США.Chinese Nationalist Party (KMT) Vice Chairman Andrew Hsia waves at Taiwan Taoyuan International Airport on Thursday. Photo: Chu Pei-hsiung, Taipei Times

Заместитель председателя Гоминьдана Эндрю Ся, председательствовавший на заседании постоянного комитета партии 27 марта, заявил, что партия высоко ценит визит Ма в Пекин и желает ему успеха. Однако уже на этой неделе Ся во главе делегации КМТ проведет ряд встреч с американскими аналитическими центрами и законодателями в Вашингтоне. 8 апреля он встретился с представителями американского Госдепартамента.

реклама



"Поездка Ма в Китай — это не только большое политическое событие, но и борьба идеологий и стратегий", - пишет обозреватель из Чжэцзяна под ником "Ся Цзе" в статье, опубликованной в среду. То, как ДПП и КМТ отреагируют на "поездку мира" Ма, приведет к различным ситуациям на Тайване".

"В прошлом Эрик Чу занимал довольно дружелюбную политическую позицию по отношению к материковому Китаю. Но в последние годы он явно демонстрирует свою склонность к сближению с США и отдалению от материка", - пишет в своей статье писатель из Хубэй под ником "Дабайхуа". "Похоже, что Чу, тайно покинув Тайвань, хочет уклониться от комментариев по поводу поездки Ма в Китай".

По словам авторов, Чу также столкнулся с серьезной критикой внутри своей партии после того, как в прошлом месяце закрыл отделение KMT Хуан Фусина, или Национального комитета ветеранов, который решительно выступал против независимости Тайваня. "До Пекина необходимо срочно "донести" мысль о том, чтобы он сделал все возможное для мирного воссоединения и не позволил никому отделить Тайвань от Китая", - добавил он.

"До Пекина необходимо срочно "донести" мысль о том, чтобы он сделал все возможное для мирного воссоединения и не позволил никому отделить Тайвань от Китая", - добавил он. Тайваньский комментатор из Гонконга Яу Чинг-юэнь на своем канале в YouTube заявил, что Пекин, возможно, переоценил влияние Ма на политические процессы в Тайване.

Ссылаясь на недавний опрос, проведенный Национальным университетом Чэнчи, Яу сообщает, что только 2,4 процента жителей Тайваня признают себя китайцами. По его словам, большинство тайваньцев выступают против пекинского подхода "одна страна - две системы", увидев его фиаско в Гонконге.

“Полезный идиот“

Во время своей последней поездки в Китай Ма не носил никаких официальных титулов и Си Цзиньпин обращался к нему - "господин Ма". В свою очередь, Ма Инцзю называл лидера Китая "генеральным секретарем" и "господином Си".

Перед этой встречей Ма во главе группы молодых тайваньцев посетил Гуандун, Шэньси и Пекин с 1 по 9 апреля. В понедельник он посетил мемориальный музей антияпонской войны китайского народа.

Во вторник Ю Цун-чи, генерал-майор в отставке, декан колледж. Фу Хсин Кан при Национальном университете обороны Тайваня, охарактеризовал Ма как "полезного идиота". Ю считает, что Пекин использует Ма для того, чтобы разжечь антияпонские настроения и проповедовать объединение с Тайванем.

Бывший президент Тайваня Ма Инцзю 10 апреля встречу с генеральным секретарем Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином в Большом зале народных собраний в Пекине. Ма отметил, что люди по обе стороны Тайваньского пролива принадлежат к китайской нации и являются сыновьями и дочерьми Желтого императора, поэтому они должны помогать друг другу и сотрудничать друг с другом для возрождения Китая, а также подчеркнул важность сохранения мира.

Ю говорит, что Пекин пытается использовать в своих интересах народную память о восьмилетней войне КМТ против Японии в 1937-1945 годах, чтобы вызвать у людей чувство солидарности с современной КМТ и подорвать отношения Тайваня с Японией и США.

Тайваньские СМИ пишут, что независимо от того, заслуживает ли Ма обвинений в "политическом идиотизме" или нет, во время своей последней встречи с Си он по неосмотрительности допустил ошибку. В своей вступительной речи Ма хотел сказать, что "китайская нация (Zhonghua Minzu)" в прошлом пережила столетие унижений, но сейчас идет по пути возрождения.

Однако он ошибся, когда произнес эту фразу как "Китайская Республика" (Zhonghua Mingu) - термин, который лидеры КПК не ожидали и не хотели слышать на этом собрании. Впрочем, он тут же исправился.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китай тайвань си цзиньпин гоминьдан ма инцзю
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
17
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
14
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
19
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
7
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
Intel представила новые процессоры для сокетов LGA 1851 и LGA 1700
+
Обновлённый "Искандер" уничтожил базу с 32 гаубицами Д-20 ВСУ, подготавливаемых к отправке на ЛБС
+
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Найден ещё один способ обхода минимальных системных требований Windows 11 для установки на старых ПК
3
Вскрытие показало, что в корпусе тяговой батареи Tesla Cybertruck полно свободного пространства
+
Один из семи смартфонов Apple уже производится на территории Индии
+

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
16
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
67
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
129
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
231
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
18
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
62
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
1
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
+
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
4

Сейчас обсуждают

Okean Okean
01:04
Там гиперзвук, тут 0.9 махов, там разрабатывают и мечтают, тут летят на обычном реактианом двигателе.... давно уже дроны летают на реактивных двигателях и более тяжелые и не 16 км ;)).... жертвы GPT ж...
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
daem0ns
01:03
они неблагодарные, хер спасибо от них услышишь !! )))
Украинские эксперты назвали поразившую Трипольскую ТЭС ракету Х-69 «Хуже гиперзвукового Кинжала»
DIP48
01:03
А что не быть щедрым и добрым за чужой счет.)
Многодетным родителям планируют сократить рабочую неделю без потерь в заработной плате
DIP48
01:02
Я бы еще и мавзолей с мумией отдал бы Зюганову с компанией. Пусть дома у себя на балконе держат своего кумира за свой, а не за гос.счет.
Многодетным родителям планируют сократить рабочую неделю без потерь в заработной плате
DIP48
01:01
Украинцам наконец должны ЕС, США и весь Запад. А если Мексика не поставит Зеле волшебный порошок, то ВВП примет это за слабость Мексики.)))
Зеленский: ЕС должен принять Украину в июне, иначе Путин воспримет это как слабость Европы
Сергей Горбунов
00:57
4090 мне продай. 250 нехочу брать то что если вовремя купил бы 120 обошлась б. На другое деньги ушли..
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
VRoman
00:56
Minisforum Venus UM790 Pro продаётся дешевле и с лучшей графикой. А главное что тихий и не перегревается при постоянных 65 Вт https://store.minisforum.com/collections/all-product/products/minisforum-...
Мини-ПК GEEKOM XT12 Pro с процессором Intel Core i9-12900H доступен для заказа
DIP48
00:55
Да, никогда еще украинца так плохо не жили как при ВВП.)
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
DIP48
00:54
ТЭЦ - жилое ?)))
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
DIP48
00:53
Новые подарунки. Россия не жадничает
Коварнее чем "Кинжал" - ВС РФ применяют новую тактику ударов "квадратными" ракетами Х-69
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем