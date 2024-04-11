На фоне визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Вашингтон на этой неделе активно муссируются слухи о том, что Япония может вскоре присоединиться к пакту безопасности AUKUS, заключенному между Австралией, США и Великобританией. Японские ядерные технологии могут помочь партнерам AUKUS увеличить количество, масштаб и темпы производства атомных подводных лодок. На архивном фото показаны патрульные корабли Японии и Китая, столкнувшиеся в водах вблизи спорного архипелага Дяоюйтай. Фото: Handout

Однако премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что это произойдет не скоро. Он добавил, что любое сотрудничество пока будет осуществляться на основе отдельных проектов. Какую роль может сыграть Япония в этом альянсе? И в чем заключаются потенциальные проблемы?

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Партнерство на уровне 'Pillar II'

Япония испытывает все больший дискомфорт в связи с напористостью Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая дипломатию "волка-воина", регулярные кибератаки и преследование кораблей и самолетов других стран. Китай также ведет территориальный спор с Японией вокруг островов в Восточно-Китайском море.

В связи с этим, Япония решила освежить свой союз с США и укрепить связи в области безопасности с другими странами-единомышленниками. Она была одним из первых сторонников AUKUS, рассматривая этот альянс как важный шаг в обеспечении региональной безопасности, который позволит уравновесить мощное влияние Китая.

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В течение некоторого времени о Японии говорили как о потенциальном четвертом партнере по данному соглашению. Хотя США, Великобритания и Австралия не раз заявляли, что заинтересованы в сотрудничестве с Японией, официальное приглашение стать так называемым "партнером первого уровня" в ближайшее время не предвидится.

В рамках партнерства на уровне " Pillar I" Соединенные Штаты планируют передать Австралии технологию производства силовых установок для атомных подводных лодок. В то же время США будут осуществлять ротацию подводных сил в Западной Австралии, пока Канберра не получит отремонтированные, бывшие в употреблении американские субмарины класса Virginа. Ожидается, что это произойдет в середине 2030-х годов.

Однако, на прошлой неделе посол США в Японии Рахм Эмануэль заявил, что Япония скоро может стать первым партнером альянса по второму "компоненту" (Pillar II). Этот уровень предполагает обмен технологиями, связанными с искусственным интеллектом, автономными системами, гиперзвуковыми ракетами и высокоточными управляемыми боеприпасами.

Япония обладает передовым научно-техническим потенциалом, который крайне необходим AUKUS - не только в рамках " Pillar II", но и в контексте " Pillar I". Премьер-министр Фумио Кисида и его супруга Юко прибыли на Объединенную базу Эндрюс в пригороде Вашингтона в понедельник, 8 апреля 2024 года. Фото: The Yomiuri Shimbun / Kohei Choji

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К их числу относятся ядерные исследования и технологии, которые могут оказаться востребованными, поскольку партнеры по AUKUS стремятся увеличить количество, масштабы и скорость производства подводных лодок с ядерными силовыми установками. Опыт Японии не ограничивается оружейными ядерными технологиями, но ее потенциал в области гражданской ядерной энергетики ставит ее на первое место среди потенциальных кандидатов на участие в этом направлении.

Вместе с тем Токио располагает собственными линиями по производству дизель-электрических и воздухонезависимых подводных лодок. И такой потенциал говорит о том, что участие Японии в проекте AUKUS Pillar I не так уж важно для нее. Благодаря гораздо более короткой береговой линии, ее подводные лодки могут оставаться под водой и незамеченными в течение большей части своих потенциальных операций - в отличие от Австралии с ее длинными транзитными переходами между прибрежными городами и морскими портами.

Тем не менее Япония обладает серьезными возможностями и ключевыми навыками в областях, предусмотренных уровнем сотрудничества Pillar II. И Япония крайне заинтересована в том, чтобы эти навыки и возможности были усовершенствованы и соответствовали мировым стандартам. В этом контексте участие Японии в проекте Pillar II является ключевым для ее национальных интересов.

Проблемы на пути расширения AUKUS

Однако есть и осложняющий фактор. AUKUS - довольно молодой альянс. Поэтому он испытывает серьезные трудности с тем, чтобы трансформировать свою " твердую волю" и высокий уровень политической поддержки во всех трех странах в практические выгоды. Это включает разработку и внедрение процедурных механизмов, позволяющих осуществлять передачу технологий между членами альянса.

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Это довольно сложно реализовать между тремя странами, которые говорят на одном языке и в культурном плане довольно близки. Япония, хотя и рассматривается как надежный член западного партнерства, остается весьма своеобразным в культурном смысле государством с глубоко укоренившимся историческим неприятием милитаризации.

Кроме того, Япония приобрела репутацию страны, относительно уязвимой для кибератак и шпионажа. Более чем 70-летняя зависимость от США как гаранта обороноспособности привела к тому, что в Японии стали относиться к безопасности, секретности и поддержанию надежных и защищенных сетей довольно халатно

Хотя в странах AUKUS существует масса своих проблем, связанных с внутренней безопасностью, и утечек информации, они все же считают, что извлекли уроки из прошлых ошибок, которые Япония еще не усвоила.

Профессор Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета в своей последней книге "Раскрывая секреты" пишет о доверительном межпоколенческом сотрудничестве, которое связывает Австралию с США и Великобританией в рамках соглашения "Пять глаз" (совместно с Новой Зеландией и Канадой). Ни с одним другим зарубежным партнером это не повторялось в таком же объеме, масштабе и продолжительности. Это тесное, сотрудничество не находит понимания у других государств, но его невозможно повторить, и страны альянса относятся к нему с осторожностью.

Кроме того, существует нежелание выходить за рамки трех основных членов AUKUS до тех пор, пока не будет доказана эффективность предполагаемого обмена технологиями. Затея остается хрупкой, отчасти потому, что все три члена — это "буйные" демократические страны, в которых за время существования проекта состоится несколько избирательных кампаний. И ближайшие выборы - в первую очередь в США, которые пройдут в ноябре, - определят вектор развития этого альянса.

Хрупкое равновесие

Тем не менее, многие на Западе заинтересованы в том, чтобы привлечь Японию к сотрудничеству с США и Австралией в рамках AUKUS. Об этом свидетельствуют трехсторонние договоренности между ними, а также четырехсторонний диалог по безопасности с Индией (известный как "четверка Quad"). Япония также укрепляет свои связи с Филиппинами, Южной Кореей и Великобританией.

Таким образом, это очень тонкий баланс - стимулировать Японию к участию во внешних соглашениях по безопасности, не забывая при этом, что конституция страны по-прежнему обязывает ее придерживаться строго оборонительной и относительно мягкой военной позиции. (Хотя сейчас она с большей готовностью приобретает наступательные виды вооружений). Такие инициативы вызовут неодобрение со стороны Китая.

Five Eyes image: Courtesy of RS Kingdom

Раннее в Пекине заявили, что Австралия с помощью AUKUS хочет создать НАТО в Азии и стать ее центром. Китайский эксперт Цзя Минь подчеркнул, что "Австралия, при подстрекательстве и поддержке Вашингтона, активно пытается играть более важную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе и использовать возможности системы AUKUS для постепенного выстраивания азиатской модели мини-НАТО с центральной ролью Канберры". МИД КНР призвал государства AUKUS "прекратить провоцировать конфликты и конфронтации".

Россия также серьезно обеспокоена планами военного альянса AUKUS по строительству атомных субмарин и призывает его участников неукоснительно выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового поражения.