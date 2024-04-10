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amv212
Летчики Северного флота установили несколько рекордов в Арктике
Достижения лётчиков Северного флота вошли в Книгу рекордов Вооружённых сил России

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Летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота вписали свои имена в историю, установив новые рекорды в Арктике. Об этом сообщает информационное агентство России TACC со ссылкой на пресс-службу Северного флота.Су-33 — советский/российский палубный истребитель четвёртого поколения

Достижения летчиков смешанного авиационного корпуса Северного флота, о которых было объявлено на заседании Военного совета под руководством командующего корпусом генерал-лейтенанта Александра Отрощенко, официально зарегистрированы и занесены в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации.

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Успехи, достигнутые в августе 2023 года, знаменуют собой важный рывок в развитии военного потенциала и стратегического присутствия России в Арктическом регионе. В докладе говорится, что одним из знаковых событий стал первый перелет военно-морских истребителей Cy-33 на аэродромы, расположенные на островах Северного Ледовитого океана.

Этот полет не только подтвердил возможность развертывания истребительной авиации на арктических аэродромах, но и продемонстрировал потенциал прикрытия объектов Вооруженных сил России в широтах Арктики и Севморпути.

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В тот же период экипажи истребителей Cy-33 впервые в истории заступили на боевое дежурство, взлетев с аэродрома Рогачево - архипелаг Новая Земля, и аэродрома Нагурская - архипелаг Земля Франца-Иосифа. По словам представителей Северного флота, это достижение подтвердило надежность боевой авиации и высокий профессионализм пилотов в выполнении задач на островах Северного Ледовитого океана.

В знак признания выдающихся результатов командиру корабельного истребительного авиационного полка Северного флота был вручен сертификат о внесении достижений его подразделения в Книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе заседания Военного совета также обсуждались актуальные вопросы обеспечения боевой готовности авиационных подразделений.

Акцент, сделанный на обеспечении постоянной боеготовности этих подразделений, подчеркивает растущее стратегическое значение Арктики и предпринимаемые усилия по укреплению военного потенциала России в этом важнейшем регионе.

Россия усиливает свое присутствие в Арктике

Благодаря этим достижениям Россия стремится укрепить свои позиции в качестве ключевого игрока в Арктике, которая становится все более стратегически важным и оспариваемым - в основном странами Запада - регионом. В регионе, где сокращающаяся ледяная "шапка" откроет новые морские пути и ресурсы, могут произойти серьезные изменения, пишет агентство Reuters.Россия укрепляет  свой арктический потенциал, развернув специализированные железнодорожные войска в составе Северного флота.

Россия значительно укрепила свои стратегические позиции в Арктике. Сегодня ВС РФ располагают в Арктике внушительной сетью военных баз, число которых превосходит совокупное количество военных объектов США и НАТО. С 2005 года Россия развернула кампанию по возрождению и модернизации военных баз советской эпохи по всей территории Арктики, сообщает Reuters.

Эти масштабные усилия были дополнены модернизацией военно-морского флота и разработкой новейших гиперзвуковых ракет, которые позволяют ВС России стать доминирующей силой, способной эффективно противостоять американским системам противоракетной обороны. Недавно, пишет американское издание, Москва решила укрепить свой арктический потенциал, развернув специализированные железнодорожные войска в составе Северного флота.

Этот шаг направлен на повышение мобилизации вооружений, войск и логистической поддержки в сложных арктических условиях, что еще больше усилит оперативную готовность России в этом регионе, сокрушаются западные эксперты.

Россия осуществляет эти маневры на фоне очередного расширения НАТО, особенно в связи с недавним вступлением в альянс Финляндии и Швеции. Действия Москва по укреплению своей арктической инфраструктуры являются адекватным ответом на агрессивные поползновения западных держав.

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Более того, Россия заключила стратегическое партнерство с Китаем для развития инфраструктуры Северного морского пути - ключевого судоходного маршрута через Арктику. Это сотрудничество, о котором было объявлено в 2023 году, говорит о сближении экономических интересов Москвы и Пекина в полярном регионе.

В то же время эксперты обращают внимание на геостратегическое отставание Запада от России в Арктике. Военно-морские силы США и Североатлантического альянса в арктическом регионе отстают от российского флота по уровню оснащенности и технологиям примерно не менее чем на десять лет. Американские военные в арктических операциях сталкиваются с серьезными проблемами, обусловленными несколькими факторами.

Так, согласно докладу американского аналитического центра RAND Corporation за 2023 год, одной из главных проблем является недостаток активов и инфраструктуры для осуществления оперативной деятельности в регионе, особенно на фоне мощного военного потенциала России.

О доминировании России в Арктике свидетельствует и ее внушительный флот, насчитывающий более 50 ледоколов. Для сравнения, ледокольный флот США в настоящее время насчитывает всего два судна.

Тем временем Королевский военно-морской флот Канады рассматривает возможность приобретения атомных подводных лодок для защиты своего арктического побережья. Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о своем решении изучить вопрос о приобретении современных субмарин для усиления оборонного потенциала Канады в арктическом регионе.

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Трюдо также сообщил о планах Канады присоединиться к военному альянсу AUKUS (AUKUS, сформированный тремя странами в 2021 году - США, Великобританией и Австралией - представляет собой трехсторонний пакт по безопасности в Азиатско-Тихоокеанский регион) для повышения уровня безопасности и оборонного сотрудничества в АТР.

#россия #сша #запад #арктика #северный морской путь
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