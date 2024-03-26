Высокопоставленные американские чиновники резко осуждают военную кампанию Нетаньяху в секторе Газа, на фоне попыток Байдена привлечь на свою сторону ключевых избирателей в преддверии ноябрьских выборов.

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху и президент Соединенных Штатов Джо Байден не понимают друг друга. Фотографии: Twitter

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Президент США Джо Байден, оказавшийся втянутым в полемику с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу тактики ведения боевых действий в секторе Газа, надеется, что угроза смены конституционного строя изменит тактику Израиля и приведет его послевоенную мирную политику в соответствие с пожеланиями Вашингтона.

По мнению Вашингтона, устранение Нетаньяху — это ключ к смене "режима", чего Байден, очевидно, хочет от Израиля. Не совсем понятно, каким должно быть давление, чтобы заставить Нетаньяху либо сменить курс, либо сложить полномочия, либо провести выборы. Пока же это просто пустая болтовня.

Подобное "великодержавное" давление со стороны Соединенных Штатов было обычной практикой на протяжении последнего столетия. Обычно речь идет о вмешательстве в дела правительств, считающихся недружественными или угрожающими интересам Вашигтона. Большинство таких интервенций осуществлялась насильственными методами. Взять, к примеру, откровенное свержение Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году или более десятка тайных попыток Центрального разведывательного управления (ЦРУ) убить Фиделя Кастро на Кубе.

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В 1989 году президент Джордж Буш направил американских солдат, моряков и морских пехотинцев в Панаму, чтобы захватить панамского правителя Мануэля Норьегу и переправить его в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в торговле наркотиками. Буш пытался оправдать это вторжение весьма сомнительными юридическими причинами. Иногда давление сводилось к поддержке противников выбранного правительства, способных самостоятельно свергнуть его. В 2014 году Москва обвинила Вашингтон в разжигании беспорядков на Украине, приведших к отстранению от власти пророссийского правительства.

Несколько лет назад Вашингтон поддержал альтернативное правительство Венесуэлы, пытавшееся свергнуть действующего главу государства Николаса Мадуро. Однако "стихийная" волна демонстраций не смогла отстранить его от власти. Безусловно, Байден не стремится использовать насильственные методы для отстранения Нетаньяху, а предпочел бы законный, конституционный переворот. В течение последних нескольких недель высокопоставленные чиновники внешнеполитического ведомства США и несколько видных членов американского Конгресса пытались заставить Нетаньяху покориться воле Вашингтона. Пока что он упорно сопротивляется.

Неизвестно, кто в Израиле - если таковой вообще имеется - готов изменить военную стратегию Нетаньяху или его послевоенную программу. Нетаньяху и его правительство уверены, что для достижения военного успеха необходимо полностью уничтожить ХАМАС, даже ценой гибели мирных жителей и разрушения физической инфраструктуры в секторе Газа.

В отличие от желания Байдена построить некое "доброжелательное" палестинское государство, израильские лидеры уже мечтают о "послезавтрашней" Газе и Западном береге, которые будут находиться под жестким контролем Израиля и будут лишены вооруженных сил. При любом раскладе у Вашингтона остается все меньше времени для воплощения своей программы по созданию двух государств.

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Нетаньяху уже одобрил, а его кабинет министров утвердил план операции по захвату Рафаха, города на крайнем юге сектора Газа. По разным оценкам, в Рафахе нашли убежище не менее полутра миллионов палестинцев, изгнанных из других районов Газы в результате боевых действий и бомбардировок.

На прошлой неделе Нетаньяху предложил направить в Вашингтон делегацию для разъяснения своих планов, которые включают эвакуацию мирных жителей из Рафаха. Однако пока точный маршрут эвакуации не определен. Нетаньяху выступает против создания палестинского государства. Более того, ни один из членов его действующего правительства не высказался в поддержку этой идеи. Он также осуждает все попытки Вашингтона ускорить выборы в Израиле, намеченные на осень 2026 года.

Нетаньяху видит в этом лишь способ отстранить его от власти, поскольку, как показывают опросы, он не пользуется большой популярностью в стране несмотря на то, что его методы управления ходом военных действий одобряются большинством израильтян, возмущенных кровавой расправой, устроенной ХАМАС 7 октября. "Народ Израиля сам решит, когда ему проводить выборы и кого избирать, и это не то, что нам навязывают", - заявил он в интервью одному из местных телеканалов.

Однако Белый дом продолжает оказывать давление. На фоне грядущих выборов, Байдену необходимо показать – вот, мол он какой молодец - и пытается уменьшить количество жертв среди мирного населения Газы и является инициатором мирных переговоров. Впрочем, президентом США движут противоречивые стратегические приоритеты.

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Вместе с тем, недавно у Белого дома возникла еще одна проблема: Избиратели из числа американцы арабского происхождения возмущены гибелью палестинцев, равно как и некоторая часть молодого электората, которую ранее привлекал либерализм Демократической партии Байдена.

Потеряв и тех, и других, Байден может лишиться поддержки в штатах, за которые пойдет ожесточенная борьба на президентских выборах в ноябре этого года. В последние недели ключевые помощники президента США сосредоточились на том, чтобы максимально ослабить влияние Нетаньяху, а если удастся, то и сместить его.

На прошлой неделе Чак Шумер, возглавляющий большинство Демократической партии Байдена в американском Сенате и убежденный сторонник Израиля, заявил, что после атаки ХАМАС 7 октября "израильский народ подавлен... правящей концепцией, которая застряла в прошлом".

Он заявил, что Нетаньяху "слишком охотно мирится с гибелью мирного населения в Газе, что приводит к снижению поддержки Израиля во всем мире до исторического минимума". Нетаньяху уже одобрил, а его кабинет министров утвердил план операции по захвату Рафаха, города на крайнем юге сектора Газа. По разным оценкам, в Рафахе нашли убежище не менее полутра миллионов палестинцев, изгнанных из других районов Газы в результате боевых действий и бомбардировок.

За несколько дней до этого советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: "В Газе разразился гуманитарный кризис. И анархия царит в районах, которые израильские военные очистили, но не стабилизировали". Салливан также сказал Нетаньяху, что наземная операция в Рафахе станет "ошибкой". В свою очередь, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, часто споривший с Нетаньяху по поводу тактики ведения боевых действий и послевоенного мироустройства, также посоветовал израильскому лидеру не вторгаться в Рафах.

"Это чревато гибелью еще большего числа мирных граждан", - сказал он после встречи с Нетаньяху 22 марта. "Это чревато еще большим хаосом в оказании гуманитарной помощи. Это грозит дальнейшей изоляцией Израиля во всем мире и угрозой его долгосрочной безопасности и положению". За несколько недель до этого Белый дом предпринял целый ряд шагов, чтобы дать понять Нетаньяху, что способен играть грубо:

В ответ на решение Нетаньяху стимулировать израильтян к строительству поселений на Западном берегу реки Иордан Вашингтон ввел санкции против трех переселенцев, перекрыв им доступ к финансовой системе США и запретив американским гражданам вести с ними деловые отношения.

В начале марта в Вашингтон был приглашен Бенни Ганц, член коалиционного военного кабинета Нетаньяху, но также и его политический соперник. В рамках визита в США Бенни Ганц обсудил с американскими властями ситуацию в секторе Газа. Это "приглашение" говорит о том, что, в понимании Байдена, у Нетаньяху есть альтернатива, считают израильские обозреватели. Местные газеты сообщили, что Нетаньяху был " в ярости" от этого приглашения и последующего за ним визита.

Кабинет Джо Байдена также подготовил меморандум, в котором предлагалось увязать военную поддержку Израиля с ускоренной доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа. Говорить об ограничении поставок оружия Израилю во время активных боевых действий - для США это что-то новенькое.

Байден заявил, что Нетаньяху "больше вредит Израилю, чем помогает", и сказал, что выступление Шумера было "хорошей речью". Нетаньяху крайне недоволен обилием наставлений со стороны Вашингтона. В интервью одному из телеканалов он заявил: "Мы не банановая республика".

Нетаньяху остается при своем мнении, причем в самом буквальном смысле: "У нас нет способа победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив оставшиеся там батальоны", - подчеркнул он. Нетаньяху сообщил, что сказал Блинкену, " я надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придется, то мы сделаем это самостоятельно".

Нетаньяху регулярно повторяет, что израильская общественность в основном одобряет его стратегию "выжженной земли" в отношении ХАМАС. Кроме того, опросы свидетельствуют о том, что израильтяне в большинстве своем выступают против создания палестинского государства.

Лидеры США и раньше спорили с Нетаньяху по палестинскому вопросу, и ни один из них не смог его переубедить. В 2011 году тогдашний президент Барак Обама в разговоре с президентом Франции Николя Саркози сказал, что Нетаньяху нельзя доверять. "Мне приходится иметь с ним дело каждый день", - сокрушался Обама.

Деннис Росс, главный помощник президента Билла Клинтона по внешней политике, жаловался, что "Нетаньяху практически невыносим. Он читает нам лекции и рассказывает, как нам вести себя с арабами". По словам Росса, Клинтон пренебрежительно заметил, что Нетаньяху "думает, что он супердержава, а мы здесь для того, чтобы делать все, что он потребует".

Западные эксперты считают, что Нетаньяху готов пойти на все, чтобы склонить на свою сторону общественное мнение США, которое в целом является произраильским. Во время администрации Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента, Нетаньяху дважды в открытую пытался сорвать политику Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

В марте 2010 года Обама направил Байдена в Израиль, чтобы тот оказал давление на Нетаньяху с целью заставить его заморозить строительство поселений на Западном берегу. В то время Обама пытался возобновить мирные переговоры. Не успел Байден приехать, как правительство Нетаньяху объявило о планах строительства 1600 новых израильских квартир и домов на Западном берегу. Этот поступок взбесил Байдена, и в отместку он заставил Нетаньяху “томиться” в ожидании встречи в течение полутора часов.

На этом попытки Обамы оказать давление на Израиль из-за его поселенческой политики закончились. С тех пор Обама только и делал, что жаловался, но никаких конкретных шагов в отношении Нетаньяху не предпринимал. В начале марта в Вашингтон был приглашен Бенни Ганц, член коалиционного военного кабинета Нетаньяху, но также и его политический соперник. В рамках визита в США Бенни Ганц обсудил с американскими властями ситуацию в секторе Газа.

В 2015 году Нетаньяху снова применил свои агрессивные пиар-технологии, посетив Вашингтон по приглашению законодателей-республиканцев - оппозиционная партия тогда контролировала весь Конгресс, Сенат и Палату представителей, - чтобы выступить по поводу переговоров президента Обамы с Ираном о сделке по контролю над ядерными вооружениями.

Нетаньяху выступил против этого. "Это плохая сделка", - заявил Нетаньяху на совместном заседании обеих палат американского Конгресса. "Очень плохая сделка. Без нее нам будет лучше". Демократы были в негодовании; один из них назвал эту речь "бревном в глазу Обамы". В итоге Обама подписал соглашение с Ираном, однако его преемник, президент Дональд Трамп, отказался от него.

Нетаньяху может представиться еще один шанс нанести прямой удар по американской внешнеполитической инициативе во время выступления в Конгрессе. На прошлой неделе Майк Джонсон, лидер республиканцев в Палате представителей, заявил, что намерен пригласить Нетаньяху выступить перед обеими палатами Конгресса по вопросу Газы. "Я бы с удовольствием пригласил его", - сказал Джонсон. "Мы обязательно направим ему такое приглашение". Если визит состоится, он пройдет в самый разгар предвыборной гонки за пост президента США, в которой Байден будет противостоять Трампу.

Шумер, в своей критике Нетаньяху заявивший, что израильский лидер "сбился с пути", не стал возражать. В своем кратком выступлении он заявил о себе как о верном друге Израиля. "Я всегда буду приветствовать любую возможность для премьер-министра Израиля выступить перед американским Конгрессом в двухпартийной манере", - подчеркнул он.

Приглашение лидера республиканцев поступило после того, как в среду издание Рейтер сообщило, что законопроект, над которым работают Палата представителей, Сенат и кабинет Байдена, сохранит запрет на финансирование Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), главного агентства ООН по делам палестинцев, до марта 2025 года.