Несколько китайских автопроизводителей, включая SAIC Motor Corp и Chery Automobile, могут пострадать, если кандидат от республиканской партии Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре и выполнит свое обещание ввести 100-процентные пошлины на китайские автомобили, изготовленные в Мексике. BYD стремится захватить большую долю рынка электромобилей в мире. На снимке: электромобиль BYD. Инвестиционная активность китайских автопроизводителей в Мексике ставит вторую по величине экономику Латинской Америки в центр торговой войны между США и Китаем. Bloomberg. Кредит: Wikimedia Commons.

В субботу, выступая с предвыборной речью в Дейтоне, штат Огайо, Трамп поклялся препятствовать импорту китайских автомобилей из Мексики. "Эти огромные заводы по сборке автомобилей-монстров, которые вы в данный момент строите в Мексике, и вы думаете, что вам это удастся - не нанимая американцев, вы будете продавать автомобили нам, - нет", - сказал Трамп. "Мы установим 100-процентные пошлины на каждый автомобиль, который обнаружим на территории страны".

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В начале марта Трамп говорил, что в случае победы на президентских выборах он введет 50-процентные тарифы на китайские автомобили. Он также предложил ввести тарифы в размере 60 % на все китайские товары и 10 % на товары, произведенные в других регионах мира.

Напомним, что в мае 2019 года администрация Трампа ввела дополнительные 25-процентные таможенные пошлины на китайские товары в дополнение к обычным 2,5-процентным сборам. После вступления в должность в январе 2021 года президент США Джо Байден решил сохранить эту практику.

Выступая с речью в Южной Каролине 23 февраля, Трамп упомянул о своем плане начать новую торговую войну с Китаем. "Если Китай или любая другая страна заставит нас заплатить налог, скажем, в размере 100, 200 или даже 300%, и они сделают это, мы в ответ заставим их выплатить аналогичне пошлины в размере 100, 200 или 300%", - отметил политик. "Это называется "вы кидаете нас, а мы кидаем вас". Все очень просто".

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12 марта во время очередного брифинга официального представителя внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбиня один из иностранных журналистов спросил о том, как Пекин относится к предложению Трампа повысить тарифы на китайские товары до 60 процентов.

"Экономические и торговые отношения между Китаем и Соединенными Штатами являются взаимовыгодными и беспроигрышными по своей природе", - сказал Ван. "Развязывание тарифных и торговых войн не отвечает интересам Китая, США и всего мира в целом".

По сообщениям китайских масс-медиа, количество автомобилей, проданных китайскими автокомпаниями в Мексике, увеличилось с 30 тысяч единиц в 2021 году до 134 тысяч экземпляров в 2023 году. Общая рыночная доля китайских автомобилей в стране выросла до с 3 до 10 % за аналогичный период.

Среди крупнейших китайских автопроизводителей в Мексике - MG Motor группы SAIC Motor, Chery Automobile, JAC Motors, Changan Automobile и Geely Auto. MG5 от SAIC и Omoda и Tiggo 4 Pro от Chery являются наиболее популярными моделями автомобилей в этой стране. 100% пошлины Трампа больно ударят по китайскому автопрому, Но китайцы утверждают, что эти тарифы больше навредят самим американцам, лишив их возможности покупать китайские автомобили по низким ценам. На снимке кандидат в президенты от республиканской партии и бывший президент США Дональд Трамп выступает на митинге в Вандалии, штат Огайо, 16 марта 2024 года. Фотограф: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images

Новый закон

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28 февраля сенатор-республиканец Джош Хоули представил Закон о защите американских автопроизводителей от китайского демпингом. Политик заявил, что цель нового законопроекта - " борьба с угрозой, нависшей над автомобильной промышленностью США путем повышения тарифов на транспортные средства, импортируемые из Китая, и перекрытия "черного хода", который китайские автомобилестроители используют для обхода американских торговых законов".

Закон предусматривает повышение базовой тарифной ставки на импорт автомобилей из Китая до 100%, в результате чего общий тариф на все импортируемые из Китая автомобили составит 125%. Хоули заявил, что более высокие тарифы должны применяться ко всем импортируемым автомобилям, произведенным китайскими автопроизводителями, независимо от того, где они собраны. По его словам, это не позволит китайским компаниям использовать другие государства, например, Мексику, в качестве "черного хода", чтобы избежать новых пошлин.

Его заявление прозвучало после того, как в начале февраля Китайская ассоциация автопроизводителей сообщила, что в 2023 году Китай экспортировал 4,91 миллиона автомобилей и обогнал Японию, став крупнейшим в мире автомобильным экспортером. В прошлом году Япония экспортировала 4,42 миллиона единиц транспортных средств, включая легковые автомобили, автобусы и грузовики.

Журналист из провинции Хунань под ником "Да Чжоу" в статье, опубликованной 29 февраля, пишет, что новый законопроект, разработанный Хоули, в случае его принятия сильно затруднит китайским автопроизводителям освоение американских рынков.

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Автор утверждает, что Соединенные Штаты не желают, чтобы их автомобильные рынки пострадали от импорта большого количества китайских автомобилей. По его словам, предложение о введении 100-процентных пошлин на китайские транспортные средства свидетельствует о том, что США проиграли в конкурентной борьбе с Китаем в автомобильном сегменте. Он добавляет, что потенциальное принятие новых тарифов больно ударит по американским потребителям, которые хотят покупать китайские автомобили по доступным ценам.

В декабре прошлого года газета Financial Times сообщила, что три крупнейшие китайские компании по продаже электромобилей - а именно MG, BYD и Chery - обсудили с официальными лицами в Мексике свои планы по строительству заводов у южных границ США.

Некоторые эксперты считают, что Китаю следует принять ответные меры. Обычные жители США, похоже, тоже недовольны предложением американских законодателей повысить тарифы на импорт китайских автомобилей до 100 процентов. Некоторые из интернет-пользователей Поднебесной даже заявили: "если все обстоит именно так, то что будет с General Motors и Ford, которые строят свои крупные заводы в Китае? Потребовалось немало усилий, чтобы вы (США) получили дешевые автомобили китайского производства , а теперь вы хотите поднять тарифы? Не делай другим того, чего не желаешь себе.

В сообщении говорится, что американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу китайских инвестиций в Мексику. На этом фоне власти Мексики заявили, что будут сохранять осторожность и не станут лишний раз раздражать Вашингтон в этом вопросе.