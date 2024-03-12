Пока США ужесточают санкции, Китай вливает огромные средства в свою полупроводниковую промышленность. Санкции несколько замедлили, но не смогли остановить развитие китайского производства полупроводников, тогда как продажи незапрещенного оборудования в Китай пошли в гору. Санкции США привели к росту инвестиций в полупроводниковую отрасль КНР. США вводят новые запреты на экспорт в Китай технологий для производства микросхем, а в это время Пекин тратит миллиарды и миллиарды на наращивание собственных мощностей. Изображение: Twitter

Согласно последним отчетам, Китай планирует привлечь еще 27 миллиардов долларов США от правительственных учреждений, госпредприятий и частного сектора для создания Национального инвестиционного фонда индустрии интегральных микросхем. Этот фонд, также называемый "Большим фондом", в настоящее время располагает капиталом в размере около 45 миллиардов долларов США, говорится в сообщениях СМИ.

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В результате общая финансовая поддержка китайской полупроводниковой промышленности в течение пяти лет до 2027 примерно — $150 млрд — в три раза превысит объемы государственных субсидий в размере 52,7 миллиарда долларов, которые будут выделены на производство микросхем в США в рамках закона о чипах (CHIPS Act).

Судя по всему, китайская промышленная политика в области полупроводников работает вполне успешно. Несмотря на сообщения о финансовых махинациях и срывах производственных графиков, ведущая китайская литейная компания по производству интегральных схем (ИС) SMIC уже выпускает чипы по 7-нм нормам и создает потенциал для производства кристаллов по технологии 5-нм, говорится в сообщениях.

Поэтому недавно США расширили санкции на литографию, включив в них помимо машин с экстремальным ультрафиолетом (EUV), выпускаемых только голландской компанией ASML, еще и самые сложные системы глубокого ультрафиолета (DUV), производимые компаниями ASML и японской Nikon.

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Эти "расширенные" санкции вступили в силу во второй половине прошлого 2023 года - слишком поздно, чтобы остановить запуск 5G-смартфонов Huawei Mate 60 Pro с 7-нм процессорами, изготовленными SMIC. Затем, в феврале этого года, Министерство торговли обязало Entegris и другие американские компании прекратить поставки сложных компонентов и материалов на завод, где SMIC изготавливает новейшие микропроцессоры.

Entegris производит системы фильтрации и очистки газов и жидкостей, системы обработки химических жидкостей и компонентов, а также специальные газовые смеси и другие современные материалы. Поиск альтернатив потребует определенного времени и денег, хотя Китай наверняка справится с этой задачей.

Сообщается, что сейчас США пытаются оказать давление на Нидерланды и Японию, чтобы заставить ASML и Nikon прекратить техническое обслуживание систем DUV-литографии, поставленных в Китай до ужесточения санкций. Также сообщается, что Вашингтон просит Токио прекратить продажу Пекину реактивов для фоторезиста и других химикатов, используемых в производстве полупроводников.

Возможно, нидерландцы и японцы последуют этому требованию, а возможно, и нет. 8 марта министр экономики, торговли и промышленности Японии Кен Сайто в интервью Nikkei Asia заявил: "На данный момент мы не планируем принимать новые санкции". По предварительным данным, реакция Нидерландов также была немногословной.

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Министерство торговли США также изучает возможность внесения китайского производителя DRAM CXMT и еще пяти китайских технологических компаний в свой черный список, что лишит их доступа к американским технологиям. Поскольку Соединенные Штаты находятся в напряженном предвыборном состоянии, когда Китай со всех сторон изображается в роли врага, ожидается, что подобные заявления будут сделаны скорее в ближайшее время.

Хотя сообщения в СМИ были посвящены Нидерландам и Японии, новые ограничения, безусловно, затронут и американских поставщиков оборудования и материалов для производства высокотехнологичных полупроводниковых устройств. На прошлой неделе стало известно, что Applied Materials и Lam Research поставляют компании SMIC оборудование, используемое для производства 7-нм процессоров Huawei - причем эта информация должна была стать достоянием гласности еще несколько месяцев назад.

Американо-китайская война за чипы переходит в новую фазу, поскольку Китай наращивает собственные производственные мощности. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что США будут работать со своими союзниками, чтобы обеспечить соблюдение запрета на экспорт чипов в Китай. Фото: Национальный форум по вопросам обороны имени Рейгана

Фактически, большинство ведущих производителей полупроводникового оборудования попали в сильную зависимость от рынка Китая. В четвертом квартале 2023 года их доля продаж, приходящаяся на клиентов в КНР, была следующей:

США: Applied Materials: 44%, Lam Research: 40%, KLA: 41%

Нидерланды: ASML: 39%,

Япония: Tokyo Electron: 47%, Screen Holdings: 41%, Disco: 38%

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Сегодня для каждой из этих компаний Китай является крупнейшим региональным рынком.

Applied Materials, наиболее крупный и диверсифицированный производитель SPE, заявила инвесторам: "Мы считаем, что спрос на оборудование в Китае, скорее всего, останется высоким в течение длительного периода времени, поскольку внутренние производственные мощности КНР остаются значительно ниже их доли в мировом спросе на полупроводники. Кроме того, несмотря на то что проектные мощности фабрик в КНР растут, эффективные возможности, вероятно, будут оставаться ниже средних показателей по отрасли в течение некоторого времени, пока выход продукции и технологических процессов постепенно не улучшится".

Lam Research, один из трех ведущих производителей оборудования для травления (совместно с Applied Materials и Tokyo Electron), заявила, что рост продаж в сегменте литейного производства и логики был "обусловлен инвестициями в передовые технологии, что частично компенсировалось снижением объемов производства зрелых узлов за пределами Китая". Кроме того, компания заявила, что китайские инвестиции, которые почти все приходятся на выпуск "зрелых" устройств, остаются на высоком уровне.

Компания KLA, ведущий производитель оборудования для тестирования полупроводников, сообщила о "значительном увеличении объемов продаж продукции в сегменте [зрелых узлов] литейного производства/логического оптоконтроля" - в первую очередь, в Китае. Компания ASML, ведущий поставщик оборудования для литографии, сообщила о 60-процентном росте поставок систем DUV по сравнению с 30-процентным ростом продаж более современных систем EUV, которые не могут быть отправлены в Китай.

Руководство компании заявило акционерам: "Несмотря на то, что правила экспортного контроля повлияли на наш бизнес, мы продолжаем наблюдать высокий спрос на среднекритические и зрелые узлы производства Китая". Tokyo Electron, крупнейшая японская компания по производству интегральных схем и плоскопанельных дисплеев, повысила прогнозы продаж и прибыли в связи с увеличением инвестиций со стороны китайских производителей полупроводников. Один из топ-менеджеров компании заявил: "Мы ожидаем, что высокий спрос со стороны Китая сохранится или еще больше возрастет".

По оценкам отраслевых источников, в настоящее время Китай производит около 20 процентов всех потребляемых полупроводниковых устройств - по сравнению с 10 % в недавнем прошлом. Учитывая, что в настоящее время на территории КНР строится не менее 20 новых производственно-технологических линий, к концу десятилетия эта цифра может вырасти как минимум до 30 %, а скорее всего, достигнет 50-процентной отметки.

Это и есть тот самый "переизбыток", по поводу которого Раймондо и другие американские и европейские чиновники выражают обеспокоенность: Китайские компании создают чипы для продажи в Китае. Screen Holdings, мировой лидер по производству полупроводников и электроники, заявила, что "инвестиции в Китай для производства зрелых узлов остаются весьма на высоком уровне". В этом квартале руководство компании ожидает, что более половины продаж полупроводникового оборудования придется на Китай.

Единственной кто проявил осторожность, стала компания Disco, ведущий производитель оборудования для обработки, шлифовки и полировки полупроводниковых пластин. Директор Disco по связям с инвесторами в интервью СМИ заявил, что китайский спрос на некоторые процессы производства полупроводниковых пластин может сократиться. И тем не менее, Disco планирует увеличить производственные мощности более чем на 40 процентов.

Грегори Аллен, директор Центра искусственного интеллекта и передовых технологий CSIS Wadhwani и бывший руководитель отдела стратегии и политики Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США, рассказал Bloomberg:

Китайский производитель микросхем SMIC успешно преодолел санкции со стороны Соединенных Штатов. Изображение: Twitter / Global Times

"Ничто из того, что Япония продает сегодня, не сможет удержать Китай от цели как можно скорее наладить производство всех этих машин внутри страны. Однако если Япония будет экспортировать машины, комплектующие и критически важные знания, это может значительно ускорить производство передовых систем в Китае как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Грегори Аллен, директор Центра искусственного интеллекта и передовых технологий CSIS Wadhwani и бывший руководитель отдела стратегии и политики Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США, рассказал Bloomberg: "Ничто из того, что Япония продает сегодня, не сможет удержать Китай от цели как можно скорее наладить производство всех этих машин внутри страны. Однако если Япония будет экспортировать машины, комплектующие и критически важные знания, это может значительно ускорить производство передовых систем в Китае как в краткосрочной, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

То же самое, безусловно, справедливо и для США и стран Евросоюза. Китай, вполне обоснованно опасаясь еще большего ужесточения санкций, закупает иностранное оборудование и делает все возможное для развития собственного потенциала. На этом фоне аналитики с Уолл-стрит стали активно рекламировать китайских производителей оборудования для выпуска полупроводников, включая Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (AMEC) и Naura Technology, в качестве долгосрочных инвестиций.

Сместив акцент в закупках со стоимости владения на безопасность поставок, санкции США привели к появлению инвестиционных возможностей, которые в противном случае не были бы столь привлекательными. В начале февраля цены на акции этих двух предприятий КНР, конкурирующих с Applied Materials, Lam Research и Tokyo Electron, выросли более чем на 35 процентов.