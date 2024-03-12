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amv212
Стратег Голдман: Бурный рост золота и биткоина свидетельствует о риске прихода "черного лебедя"
Инвесторы пытаются перестраховаться на случай экстремальных событий - таких, которые могут возникнуть в результате геополитического конфликта.

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В пятницу золото продолжало бить ценовые рекорды, торгуясь на уровне 2 183 долларов США за унцию (76 400$ за килограмм) в середине дня, вслед за более резким ралли биткойна. Золото опережало биткойн в 2020 и 2021 годах, во время пандемии Covid-19. На этот раз биткойн несколько опередил золото, что говорит о том, что инвесторы больше доверяют этой альтернативной высокотехнологичной валюте.

Золото и биткойн рассматривается инвесторами как средство защиты от грядущего ослабления доллара. Изображение: Twitter Screengrab Ключевым моментом для понимания того, как золото оценивает геополитические риски, является давняя связь между облигациями казначейства с защитой от инфляции (TIPS) и драгоценным металлом. И те, и другие являются хеджевыми инструментами против неожиданной инфляции или обесценивания американской валюты.

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С 2007 по 2022 год цена на золото двигалась в ногу с доходностью TIPS, поскольку инвесторы их взаимно чередовали. Изъятие более 300 миллиардов долларов из российских резервов после начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года изменило ситуацию.Хеджирование геополитических рисков растет. Инвесторы пытаются перестраховаться на случай экстремальных событий - таких, которые могут возникнуть в результате геополитического конфликта.

Зарубежные Центробанки хранят 3,4 триллиона долларов казначейских обязательств, а всего иностранцы владеют более чем 8 триллионами долларов. Заморозка российских резервов заставила многих иностранных инвесторов, как государственных, так и частных, обратить свой взор в сторону золота.

Именно поэтому стоимость золота, прогнозируемая доходностью TIPS, оставалась очень близкой к реальной ее цене с 2007 по 2022 год, а впоследствии изменилась. Сейчас золото почти на 900 долларов "богаче" доходности TIPS. Сегодня расхождение между доходностью TIPS и золотом достигло исторического максимума.Остаток от регрессии цены золота на доходность 10-летних TIPS

Это особенно важно, учитывая высокие показатели мировых фондовых рынков за последние несколько месяцев и низкие цены на хеджирование рисков на опционных рынках. Стоимость опционов на индекс S&P 500 (индекс VIX) или стоимость опционов на основные валюты близка к историческому минимуму.

Впрочем, опционы обеспечивают лишь защиту от краткосрочных колебаний, а их выплата зависит от бесперебойного функционирования рынков деривативов.Волатильность опционов на фондовом и валютном рынках близка к минимальным значениям за всю историю существования рынка (Синий цвет VIX (волатильность S&P), коричневый волатильность на валютном рынке (индекс JP Morgan)

Совершенно понятно, почему инвесторы пытаются застраховаться от экстремальных событий - таких, которые могут возникнуть в результате геополитического конфликта, - хотя и не желают платить много за хеджирование от краткосрочных колебаний. Несмотря на спокойную обстановку на рынках, вероятность того, что грядет "черный лебедь", растет.

#биткоин #доллар #золото
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