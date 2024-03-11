Каждые восемь десятилетий Америка решала крупные внутренние кризисы с помощью крупномасштабных конфликтов. Повторяется ли история или этот порочный круг можно разорвать? На эту тему размышляет синолог, профессор Китайского народного университета Франческо Сиши. Каждые 80 лет США настигают чрезвычайные кризисы, которые в корне меняют устои и ценности американского общества

Нужен ли американцам экзорцизм? В недолгой истории Соединенных Штатов действительно наблюдается 80-летняя закономерность, имеющая глобальные масштабы. Каждые восемь десятков лет Америка сталкивается с экзистенциальными внутренними противоречиями, которые преодолеваются войной.

Первый - 1781 год

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Собственно, США и зародились в результате таких потрясений. Война за независимость 1776-1883 годов началась как попытка освободить 13 колоний из объятий английской короны, а затем переросла в глобальный конфликт между великими европейскими державами за господство на морях и колониальных территориях. Франция вступила в войну на стороне американцев и в альянсе с Испанией и Голландской республикой пыталась бросить вызов британскому господству и взять реванш после поражения в Семилетней войне (1756-63 годов).

Британия же сумела укрепить свои экспедиционные силы на американском континенте, завербовав многочисленные соединения немецких наемников, так называемых гессенцев, и закрепив особые отношения с Пруссией, которые сохранялись вплоть до Первой мировой войны. Американцы тогда не были едины. Некоторые поддерживали Англию и охотно сражались за британскую корону. В колониях царило непримиримое разногласие по поводу того, что делать дальше - обрести независимость или остаться в составе Британской империи.

Второй - 1861 год

Спустя 80 лет, в 1861 году, Америка оказалась расколота на части из-за социальной и экономической проблемы рабства. Современным фабрикам на Севере было выгоднее иметь наемных рабочих, чем рабов. В то же время на Юге рабы являлись активом стоимостью в триллионы (в пересчете на современные доллары) и основным "инструментом" производства хлопка и сахара - товаров, стимулировавших индустриализацию того времени.

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Война за независимость США

Страна разделилась на два лагеря по модели развития, а значит, и по системе ценностей. Одна часть могла выиграть от активного участия афроамериканцев в развитии экономики; другую часть постигло бы разорение, если бы чернокожие стали свободными.

Это был не единичный случай. В те же годы Англия - сверхдержава того времени - вступила в войну в Индии, где подавила мятеж сипаев (1857) и укрепила свои позиции на субконтиненте. В Китае это привело ко Второй опиумной войне (1856-1860), в результате которой Америка и Франция получили крупные концессии в Цинской империи.

В целом это было десятилетие глобальных конфликтов, когда Англия по ошибке решила оказать поддержку южным конфедератам против северных юнионистов, которые в итоге одержали победу в 1865 году. В каком-то смысле события 1861 года все-таки уходят корнями в Войну за независимость, поскольку в них по-прежнему принимали активное участие англичане и решался неурегулированный вопрос - о правах афроамериканцев на свободу.

Третий - 1941 год

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В конце 1941 года, когда Америка вступила во Вторую мировую войну, ее вновь охватил катастрофический кризис. В то время в США существовала очень активная и влиятельная фракция фашистов и сторонников нацизма. Один из известнейших американских поэтов, Эзра Паунд, был фашистом и всю войну вел антиамериканскую пропаганду в Италии. Чарльз Линдберг, возможно, самый известный американец своего времени, был пронацистом и выступал против участия в войне с Германией.

Каждые восемь десятилетий Америка решала крупные внутренние кризисы с помощью крупномасштабных конфликтов. Повторяется ли история или этот порочный круг можно разорвать. На снимке: гражданская война в США 1861-1865 годы

С другой стороны, существовало активное социалистическое и коммунистическое движение, представлявшее угрозу союзу левых. На этом фоне расизм по отношению к чернокожим и евреям был повсеместным и неприкрытым. Разногласия касались ее дальнейшей судьбы. Должен ли Вашингтон принимать участие в европейских делах и снова оказать поддержку Великобритании, или он должен оставаться в стороне?

Нападение на Перл-Харбор вывело Америку из этого тупика. Последовавшая после 1945 года холодная война также ослабила и уменьшила активность социалистического движения. Чтобы избежать новой гражданской войны, потребовались Вторая мировая война и холодная война, длившаяся в общей сложности 50 лет, а также ожесточенное и порой кровопролитное движение за гражданские права в 60-х и 70-х годах прошлого века.

Четвертый - 2021 год

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Если временные рамки указаны, верно, то четвертый кризис наступил уже сейчас и связан с движением MAGA ("Сделаем Америку снова великой") Дональда Трампа и его кандидатурой на пост президента. Как и 80 лет назад, Белый дом, находится под ударом правых и левых радикалов и пытается найти баланс. Если верить истории, в последние три кризиса Соединенные Штаты двигались вперед после болезненной победы правящей партии. Пока непонятно, повторится ли это сейчас.

Как и в прошлом, сегодня над миром нависла тень глобальных конфликтов. Соединенные Штаты участвуют в двух с половиной военных конфликтах (России против Украины, Израиля с ХАМАС и активном патрулировании Красного моря против поддерживаемых Тегераном йеменских повстанцев хути). Штаты также пытаются конкурировать с Китаем, у границ которого находится немало очагов напряженности.

Сегодня США как никогда важны для поддержания мирового баланса, и легко представить, как внутренние распри смогут перерасти в крупномасштабный конфликт. Положение критическое, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Несложно понять, что раздираемая на части страна может вновь обрести единство в общем деле - борьбе с Китаем и Россией. В этом случае Америке и всему миру потребуется проявить всю свою мудрость, чтобы разрушить это 80-летнее проклятие, подводит итог Франческо Сиши.