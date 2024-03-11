Settimana News: США переживают экзистенциальные кризисы каждые 80 лет — и четвёртый уже наступил
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Каждые восемь десятилетий Америка решала крупные внутренние кризисы с помощью крупномасштабных конфликтов. Повторяется ли история или этот порочный круг можно разорвать? На эту тему размышляет синолог, профессор Китайского народного университета Франческо Сиши.
Нужен ли американцам экзорцизм? В недолгой истории Соединенных Штатов действительно наблюдается 80-летняя закономерность, имеющая глобальные масштабы. Каждые восемь десятков лет Америка сталкивается с экзистенциальными внутренними противоречиями, которые преодолеваются войной.
Первый - 1781 год
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Собственно, США и зародились в результате таких потрясений. Война за независимость 1776-1883 годов началась как попытка освободить 13 колоний из объятий английской короны, а затем переросла в глобальный конфликт между великими европейскими державами за господство на морях и колониальных территориях. Франция вступила в войну на стороне американцев и в альянсе с Испанией и Голландской республикой пыталась бросить вызов британскому господству и взять реванш после поражения в Семилетней войне (1756-63 годов).
Британия же сумела укрепить свои экспедиционные силы на американском континенте, завербовав многочисленные соединения немецких наемников, так называемых гессенцев, и закрепив особые отношения с Пруссией, которые сохранялись вплоть до Первой мировой войны. Американцы тогда не были едины. Некоторые поддерживали Англию и охотно сражались за британскую корону. В колониях царило непримиримое разногласие по поводу того, что делать дальше - обрести независимость или остаться в составе Британской империи.
Второй - 1861 год
Спустя 80 лет, в 1861 году, Америка оказалась расколота на части из-за социальной и экономической проблемы рабства. Современным фабрикам на Севере было выгоднее иметь наемных рабочих, чем рабов. В то же время на Юге рабы являлись активом стоимостью в триллионы (в пересчете на современные доллары) и основным "инструментом" производства хлопка и сахара - товаров, стимулировавших индустриализацию того времени.
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Страна разделилась на два лагеря по модели развития, а значит, и по системе ценностей. Одна часть могла выиграть от активного участия афроамериканцев в развитии экономики; другую часть постигло бы разорение, если бы чернокожие стали свободными.
Это был не единичный случай. В те же годы Англия - сверхдержава того времени - вступила в войну в Индии, где подавила мятеж сипаев (1857) и укрепила свои позиции на субконтиненте. В Китае это привело ко Второй опиумной войне (1856-1860), в результате которой Америка и Франция получили крупные концессии в Цинской империи.
В целом это было десятилетие глобальных конфликтов, когда Англия по ошибке решила оказать поддержку южным конфедератам против северных юнионистов, которые в итоге одержали победу в 1865 году. В каком-то смысле события 1861 года все-таки уходят корнями в Войну за независимость, поскольку в них по-прежнему принимали активное участие англичане и решался неурегулированный вопрос - о правах афроамериканцев на свободу.
Третий - 1941 год
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В конце 1941 года, когда Америка вступила во Вторую мировую войну, ее вновь охватил катастрофический кризис. В то время в США существовала очень активная и влиятельная фракция фашистов и сторонников нацизма. Один из известнейших американских поэтов, Эзра Паунд, был фашистом и всю войну вел антиамериканскую пропаганду в Италии. Чарльз Линдберг, возможно, самый известный американец своего времени, был пронацистом и выступал против участия в войне с Германией.
С другой стороны, существовало активное социалистическое и коммунистическое движение, представлявшее угрозу союзу левых. На этом фоне расизм по отношению к чернокожим и евреям был повсеместным и неприкрытым. Разногласия касались ее дальнейшей судьбы. Должен ли Вашингтон принимать участие в европейских делах и снова оказать поддержку Великобритании, или он должен оставаться в стороне?
Нападение на Перл-Харбор вывело Америку из этого тупика. Последовавшая после 1945 года холодная война также ослабила и уменьшила активность социалистического движения. Чтобы избежать новой гражданской войны, потребовались Вторая мировая война и холодная война, длившаяся в общей сложности 50 лет, а также ожесточенное и порой кровопролитное движение за гражданские права в 60-х и 70-х годах прошлого века.
Четвертый - 2021 год
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Если временные рамки указаны, верно, то четвертый кризис наступил уже сейчас и связан с движением MAGA ("Сделаем Америку снова великой") Дональда Трампа и его кандидатурой на пост президента. Как и 80 лет назад, Белый дом, находится под ударом правых и левых радикалов и пытается найти баланс. Если верить истории, в последние три кризиса Соединенные Штаты двигались вперед после болезненной победы правящей партии. Пока непонятно, повторится ли это сейчас.
Как и в прошлом, сегодня над миром нависла тень глобальных конфликтов. Соединенные Штаты участвуют в двух с половиной военных конфликтах (России против Украины, Израиля с ХАМАС и активном патрулировании Красного моря против поддерживаемых Тегераном йеменских повстанцев хути). Штаты также пытаются конкурировать с Китаем, у границ которого находится немало очагов напряженности.
Сегодня США как никогда важны для поддержания мирового баланса, и легко представить, как внутренние распри смогут перерасти в крупномасштабный конфликт. Положение критическое, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Несложно понять, что раздираемая на части страна может вновь обрести единство в общем деле - борьбе с Китаем и Россией. В этом случае Америке и всему миру потребуется проявить всю свою мудрость, чтобы разрушить это 80-летнее проклятие, подводит итог Франческо Сиши.
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