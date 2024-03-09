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США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай

Однако, некоторые эксперты считают, что новый запрет на экспорт не окажет существенного влияния технологический рост Китая — это скорее похоже на политическую кампанию
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Соединенные Штаты, как сообщается, призвали своих союзников, включая Нидерланды, Германию, Южную Корею и Японию, усилить запрет на экспорт микросхем. Это произошло после того, как СМИ несколькими неделями ранее сообщили, что в этом году Китай будет использовать машины глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV) для массового производства 5-нанометровых кристаллов.Соединенные Штаты призывают своих союзников ужесточить правила экспорта микросхем. Изображение: Twitter

Администрация Байдена "настоятельно просит" японские фирмы ограничить экспорт в Китай специализированных химических веществ для производства интегральных микросхем, включая фоторезист сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на лица, знакомые с ситуацией. Фоторезист — это светочувствительный материал, используемый для формирования узорчатого покрытия на поверхности подложки или кремниевой пластины в процессе фотолитографии и фотогравировки.

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Вашингтон также настаивает на том, чтобы правительство Нидерландов запретило компании ASML, крупнейшему в мире производителю оборудования для производства чипов, обслуживать и ремонтировать литографические устройства того же типа, которые поставлялись в Китай, но с начала этого года попали под новые меры экспортного регулирования.

1 января этого года компания ASML сообщила, что правительство Нидерландов частично отозвало лицензию на поставку в Китай литографических машин NXT:2050i и NXT:2100i. Однако компания не уточнила, была ли также отозвана экспортная лицензия на поставку NXT:2000i. NXT:2000i, а также более старое оборудование NXT:1980Di способное производить 5 нм или 7 нм чипы. Однако выход такой продукции будет слишком низким для коммерческого применения.

В отчете Bloomberg говорится, что Вашингтон также требует от Германии и Южной Кореи ограничить экспорт в Китай оптических линз Zeiss и комплектующих для производства процессоров, соответственно. Официальный представитель министерства промышленности Японии в беседе с Reuters заявил, что министерство регулярно рассматривает вопросы экспортного контроля с соответствующими государствами.

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Анонимный источник Bloomberg отметил, что правительство Южной Кореи не желает вводить ограничения, которые затронут мелких производителей инструментов и комплектующих. "Эти средние компании, большинство из которых относительно неизвестны, считаются основой корейской экономики".

Китай намерен наладить производство 5-нм чипов "любой ценой"

У Нидерландов свое мнение

В среду 6 марта министр экономики Нидерландов Мики Адриаансенс в интервью агентству Reuters заявила, что Евросоюзу необходима стратегия в отношении ключевых технологий на фоне растущей торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем. Она уточнила, что в четверг планирует провести встречу с европейским комиссаром по промышленности Тьерри Бретоном, чтобы обсудить этот вопрос. 

Нидерланды активно работают над своей стратегией в области промышленных технологий, направленной на защиту и продвижение нескольких технологических решений, в которых страна имеет преимущество, например, полупроводников. Правительство Нидерландов делает все возможное, чтобы ускорить реализацию этой политики, сказала она. И тем не менее, не факт, что Нидерланды поддержат дальнейшие ограничения или попытку технологической изоляции Китая, подчеркнула она.

"Нужно быть очень осторожным в своих действиях, потому что это также может иметь негативные побочные эффекты", - добавила Адриаансенс. "Я не могу говорить за американское государство, они должны сделать это сами, и они сделают. Но с нашей точки зрения, нам нужен мир, нам нужно, чтобы у всех была открытая экономика". В четверг китайское издание Guancha.cn опубликовало статью под заголовком "Соединенные Штаты давят на четырех союзников, призывая ужесточить запрет на экспорт чипов в Китай - но некоторые сопротивляются".

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Вашингтон требуют от союзников ужесточить запрет на поставки микросхем в КНР. Однако, некоторые эксперты считают, что новый запрет на экспорт не окажет существенного влияния технологический рост Китая — это скорее похоже на политическую кампанию. На снимке нидерландский завод по производству литографического оборудования ASML.

В сообщении со ссылкой на анонимные источники говорится, что Япония и Нидерланды холодно отнеслись к последней попытке Соединенных Штатов приструнить Китай. В нем сообщается, что эти две страны прежде, чем принимать более жесткие меры, хотят оценить последствия существующего контроля за экспортом микросхем.

В материале отмечается, что представители американских торговых ведомств призвали своих коллег в Японии ужесточить правила во время встречи по экспортному контролю в Токио в феврале. Кроме того, пишет автор статьи, в прошлом месяце между Соединенными Штатами и Южной Кореей начались переговоры по вопросам контроля за экспортом микросхем.   В статье также подчеркивается, что канцлер Германии Олаф Шольц, который планирует посетить Китай в апреле, до сих пор не принял решения о том, следует ли ФРГ ограничить экспорт оптических линз в Китай.

5-нм чипы

В начале февраля газета Financial Times сообщила, что крупнейший китайский производитель полупроводников компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) в конце этого года приступит к массовому производству 5-нм микросхем для Huawei Technologies.  В публикации говорилось, что SMIC будет использовать существующие запасы иммерсионной DUV-литографии для производства 5-нм чипов, несмотря на низкую производительность и высокую стоимость производства. 

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В августе прошлого года Huawei неожиданно для всех выпустила 7-нм процессор Kirin 9000s, произведенный SMIC, для своего телефона Mate60 Pro. Даже если ASML прекратит предоставлять услуги по техническому сопровождению запрещенного в Китае оборудования, прямое негативное влияние на чип-индустрию КНР будет весьма ограниченным, считают некоторые обозреватели.

Несмотря на санкции Вашингтона, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G

Они утверждают, что в Китае может находиться не менее пяти литографических машин ASML, столь же совершенных, как NXT:2000i, и ссылаются на отчет, опубликованный сайтом Caijing.com в ноябре прошлого года. По их словам, новый запрет на экспорт микросхем, предложенный США, в случае успеха будет иметь политическую подоплеку, поскольку таким образом продемонстрирует способность Вашингтона сформировать антикитайский альянс.

"Международная справедливость"

8 января этого года официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин на очередной пресс-конференции заявила, что так называемая "национальная безопасность", которой руководствуются США, продолжая усиливать меры контроля за экспортом китайских микросхем, необоснованно подавляя китайские полупроводниковые предприятия, является подлинным экономическим издевательством.

Мао Нин отметила, - "Факты ясно показывают, что американская сторона намеренно пытается подавить развитие китайской чип-индустрии. Причем делается это вовсе не из соображений "национальной безопасности" и тем более не из соображений законной конкуренции, а в порядке одностороннего запугивания, без принципов и нижней границы, лишая развивающиеся рынки и развивающиеся страны права на "счастливую жизнь". Поведение Соединенных Штатов серьезно подорвало стабильность международной производственно-сбытовой цепочки, отравило атмосферу международного сотрудничества, усилило раскол и конфронтацию. Если Соединенные Штаты продолжат вести себя так же эгоистично, то в конечном итоге они навредят сами себе". 

В четверг 7 марта главный дипломат Китайской Народной Республики Ван И прокомментировал американские ограничения на брифинге для СМИ в рамках ежегодного заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай определили направление стабилизации своих отношений во время саммита высших руководителей в ноябре прошлого года. Однако, американская сторона по-прежнему не имеет правильного представления о Китае и не выполнила ни одного из своих обещаний.

"США продолжают выдумывать новые методы подавления Китая, а список их односторонних санкций постоянно растет", - сказал Ван. "Порочная практика неправомерных обвинений достигла немыслимого уровня".

Стенд компании ASML в разделе "Технологии и оборудование" на 6-й ярмарке в Шанхае, 8 ноября 2023 г. Фото с сайта Visual China

"Если Соединенные Штаты хотят процветания исключительно для себя, но отказывают другим странам в законном развитии, где же здесь международная справедливость?" - сказал китайский дипломат. "Если они упорно монополизируют верхнюю часть цепочки создания стоимости, а Китай держат на низком уровне, где же справедливость и конкуренция?" Он призвал Вашингтон работать вместе с Пекином над улучшением китайско-американских отношений.

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