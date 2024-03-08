Судно береговой охраны Филиппин столкнулось с китайским кораблем. В результате "опасных маневров" катеров НОАК филиппинское судно получило повреждения, ранены офицеры. Этот инцидент вызвал жаркие дискуссии о том, может ли Манила применить договор о взаимной обороне с США.

Корабль береговой охраны Филиппин BRP Cabra столкнулся с двумя кораблями береговой охраны Китая, преградившими ему путь, 22 августа 2023 года во время плавания к Второй отмели Томаса в спорном Южно-Китайском море. Фото: Twitter Screengrab / Jakarta Post

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В то время как Австралия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) завершили подготовку совместного коммюнике по итогам специального саммита в Мельбурне на этой неделе, в Южно-Китайском море произошел очередной крупный инцидент. По словам филиппинских властей, армада судов береговой охраны Китая (CCG) и китайской морской милиции "преследовала, блокировала, применяла водометы и совершала опасные маневры в очередной попытке незаконно помешать или воспрепятствовать" миссии ВМС Филиппин по восполнению запасов на островах Второй отмели Томаса.

В результате происшествия филиппинское патрульное судно BRP Sindangan получило незначительные конструктивные повреждения. Но впервые за последнее время несколько филиппинских офицеров получили ранения после того, как китайские корабли береговой охраны одновременно открыли огонь из водометов по их транспортному плавсредству. Этот инцидент вызвал бурные дискуссии в Маниле о том, следует ли ей обратиться за прямой военной помощью к Соединенным Штатам в соответствии с филиппинско-американским договором о взаимной обороне 1951 года (MDT).

В своем заявлении представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэтью Миллер незамедлительно заявил, что MDT "распространяется на боевые действия против филиппинских вооруженных сил, государственных судов или самолетов - включая суда береговой охраны - в любой точке Южно-Китайского моря". Тем не менее, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что произошедшие на днях столкновения не соответствуют критерию для совместного военного ответа.

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"Я не думаю, что сейчас время или причина для применения Договора о взаимной обороне. Однако мы продолжаем с большой тревогой следить за продолжающимися опасными маневрами и опасными действиями, которые совершаются против наших моряков и нашей береговой охраны", - отметил Маркос-младший.

Лидеры стран АСЕАН, собравшиеся на специальном саммите в Мельбурне, отказались напрямую осудить действия Китая, а лишь "призвали все стороны избегать любых односторонних действий, которые ставят под угрозу мир, безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанский регион".

Профессор политологии Манильского университета и эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Ричард Джавад Хейдариан считает, что все это резко контрастирует с позицией как Филиппин, так и принимающей страны Австралии, которые ранее предостерегли от бездействия перед "дестабилизирующими, провокационными и принудительными действиями", поскольку "то, что происходит в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе, в субрегионе Меконг, во всем Индо-Тихоокеанском регионе, затрагивает всех нас".

Последняя ситуация не только ставит под сомнение способность АСЕАН играть центральную роль в формировании региональных отношений, но и отталкивает от нее таких членов-основателей, как Филиппины, которые не смогли заручиться реальной поддержкой ни одного из своих ближайших соседей в спорах вокруг Южно-Китайского моря, утверждает Хейдариан. За последний год Китай неоднократно прибегал к средствам принуждения, чтобы навязать свою волю в оспариваемом морских акваториях. В конце прошлого года как минимум дважды китайские водомёты блокировали филиппинские миссии по доставке грузов на Вторую отмель Томаса.

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Однако на этот раз действия Китая были более чем обычной тактикой "серой зоны", которая в основном заключалась в слежке за филиппинскими судами со стороны китайских военных сил, поскольку они привели к ранению офицеров ВМС Филиппин, в том числе одного из командующих флотом, а также к критическим повреждениям одного из филиппинских кораблей. В другом, более раннем инциденте судно филиппинской береговой охраны также едва избежало прямого столкновения с приближающимся китайским кораблем НОАК.

"На этот раз они повредили транспортный корабль и нанесли травмы нескольким нашим морякам. Я думаю, что мы должны отнестись к этому самым серьезным образом", - заявил Маркос-младший в кулуарах саммита в Мельбурне, особо подчеркнув растущий риск как случайных столкновений, так и открытой военной конфронтации. "Мы на Филиппинах беспокоимся, потому что это может произойти не в результате стратегического решения кого-то, кто скажет: "Хорошо, мы идем на войну", а просто из-за того, что кто-то из военнослужащих допустит ошибку или совершит какое-то действие, которое будет неправильно понято", - добавил Маркос.

Джонатан Малайя, представитель Филиппинского совета национальной безопасности, обвинил Китай в "преднамеренном нагнетание обстановки и злонамеренном подстрекательстве к беспорядкам" с целью запугать Филиппины. Также Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать Филиппины в качестве пешки для дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. Манила со своей стороны, не должны позволять США манипулировать собой, заявила в среду 6 марта Мао Нин.

МИД Филиппин вызвал Чжоу Чжиюна, заместителя главы китайской миссии в Маниле, чтобы выразить протест против "агрессивных действий" китайских морских сил. Ведомство потребовало освободить воды вокруг Второй отмели Томаса - возвышенности, находящейся в исключительной экономической зоне Филиппин, где де-факто располагается база филиппинских морских пехотинцев.

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"Мы требуем, чтобы они подтвердили свои слова действиями, чтобы должным образом урегулировать споры. Прежде всего, они должны прекратить свои преследования и издевательства над легитимными операциями Филиппин", - заявил Малайя на пресс-брифинге на этой неделе, подчеркнув усиливающуюся в Маниле тревогу по поводу растущей готовности Китая к риску и возможной вооруженной конфронтации.

США, а также ряд других держав западного толка поспешили осудить последние действия Китая и выразили солидарность с Филиппинами. "Япония будет продолжать поддерживать Филиппины и сотрудничать с государствами-единомышленниками для поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении японского посольства в Маниле, выражающем "серьезную озабоченность на фоне повторяющихся опасных действий" Китая в оспариваемых акваториях.

Посол Великобритании на Филиппинах Лора Бофилс на своей странице в социальной сети Х заявила: "Соединенное Королевство осуждает последние противоправные действия китайских кораблей против Филиппин на Второй отмели Томаса, в результате которых были ранены люди. Соединенное Королевство вновь выражает свое несогласие с любыми действиями, которые повышают напряженность и подвергают опасности жизни людей, угрожая региональному миру и стабильности. Мы призываем к соблюдению конвенции UNCLOS".

Любопытно, что даже Тайбэй, претендующий на идентичные с Китаем спорные территории, выразил поддержку Филиппинам. "Министерство вновь заявляет о своем несогласии с любой деятельностью, которая ставит под угрозу безопасность в Южно-Китайском море или наносит ущерб миру, стабильности и статус-кво в регионе, а также призывает обе стороны следовать положениям международного права, проявлять сдержанность и избегать применения силы", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Тайваня.

Австралия, принимающая специальный саммит в Мельбурне на этой неделе, также выступила в поддержку Манилы. "Обсуждая вопросы мира и стабильности на саммите #ASEAN50Aus. Австралия разделяет обеспокоенность Филиппин касательно опасных действий китайских кораблей у Второй отмели Томаса сегодня", - заявила посол Австралии в Маниле Х. К. Ю. - "Мы призываем к сдержанности и уважению международного права, особенно в рамках UNCLOS [Конвенции ООН по морскому праву]", - добавила она.

Однако ключевые государства АСЕАН, включая одну из стран-претендентов, напротив, были гораздо больше озабочены сохранением теплых отношений с Китаем. Во время саммита Австралия-АСЕАН премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим не стал затрагивать тему "существующих споров".

"Если у них есть проблемы с Пекином, они не должны навязывать их нам. У нас с Китаем проблем нет", - заявил малазийский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе в начале этой недели. "Почему я должен быть привязан к чьим-то интересам? Я не разделяю столь сильного предубеждения против Пекина, этой синофобии", - отметил Анвар Ибрагим. "Они критикуют нас за то, что мы уделяем излишнее внимание Китаю. Сейчас Китай, похоже, является ведущим инвестором в Малайзии", - добавил он, подразумевая, что Австралия и другие страны-единомышленники занимаются "китаефобией", а не ответственным государственным мышлением.

Благодаря активному противодействию со стороны дружественных Пекину членов ассоциации государств Юго-Восточной Азии совместное заявление Австралии-АСЕАН в целом оказалось "кастрированным вариантом" того, за что ратовали Филиппины. В документе также отсутствовало первоначальное предложение Австралии призвать "обе стороны" (Китай и Филиппины) соблюдать решение Арбитражного трибунала в Гааге от 2016 года, который отверг экспансивные притязания Пекина в этом районе.

Таким образом, последний конфликт вновь продемонстрировал глубокие разногласия в Южно-Китайском море, причем Филиппины получили большую поддержку со стороны западных “союзников”, а не соседей по АСЕАН.

Пекин сделал строгое замечание филиппинской стороне по поводу вторжения ее кораблей в воды рифа Жэньай и вновь призывает Манилу прекратить посягательства на суверенитет Китая и провокационные действия на море. Об этом 5 марта заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Мао Нин.

"Китай вновь призывает Филиппины прекратить посягательства на суверенитет и провокационные действия КНР, а также воздерживаться от любых действий, которые могут осложнить ситуацию на море. Китай будет продолжать решительно защищать свой территориальный суверенитет, морские права и интересы в соответствии с национальными и международными законами", - подчеркнула китайский дипломат КНР решительно выступает против принятия Манилой "закона о морских зонах". На снимке сотрудник береговой охраны Филиппин наблюдает за кораблем береговой охраны Китая у отмели Второго Томаса на островах Спратли в спорном Южно-Китайском море. Фото: Facebook Screengrab / Philippine Star

Также Пекин призвал Вашингтон прекратить использовать Филиппины в качестве пешки для дестабилизации ситуации в Южно-Китайском море. Манила со своей стороны, не должны позволять США манипулировать собой, заявила в среду 6 марта Мао Нин.