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B-21 Raider способен прорвать многоуровневую линию обороны Китая — Air & Space Forces

В США призвали срочно увеличить парк бомбардировщиков 6-го поколения B-21 Raider
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Во время слушаний в комитете по вооруженным силам американского Сената 29 февраля глава Стратегического командования Вооруженных сил США заявил о необходимости ускоренного производства бомбардировщиков B-21 и "выразил желание" поставить на вооружение США свыше 100 таких самолетов. Об пишет американский военный журнал Air & Space Forces Magazine.

Участники вебинара, проведенного Институтом Хадсона, заявили, что с учетом гибкости и возраста существующего парка бомбардировщиков потребуется гораздо больше, чем запланированные 100 единиц B-21.

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Командующий Стратегическим командованием США генерал Энтони Дж. Коттон заявил комитету: "Производство B-21 идет медленно - единственное, чего бы мне хотелось, чтобы мы могли делать это несколько быстрее". Акцентируя внимание на передовых возможностях нового самолета, Коттон отметил: "Это невероятная платформа шестого поколения, и все указывает на то, что система вооружений развивается хорошими темпами в плане поставок. Способность к производству и количество производимой продукции - как боец, я, конечно, хотел бы большего".

"Было бы неплохо иметь более 100 таких машин", - вставил сенатор Том Коттон (штата Арканзас). "Да, сэр", - ответил генерал Коттон. В ответ он не назвал конкретных цифр по количеству B-21 Raiders, которые он хотел бы видеть в производстве. Согласно плану, стелс-бомбардировщики B-21 должны заменить дальних стратегов ВВС США B-1 Lancer и B-2 Bombers. Пентагон заявил, что намерен закупить 100 таких самолетов. Начало поставок запланировано на середину 2020-х годов.

В январе глава Пентагона по закупкам Уильям Лаплант объявил о начале производства B-21. Низкосерийное производство было одобрено осенью 2023 года после успешных наземных и летных испытаний. "Одним из важнейших аспектов этой программы с самого начала было проектирование производства - причем в крупных масштабах - для обеспечения надежного сдерживания противника", - подчеркнул Лаплант. "Если вы не производите и не используете боевые машины в промышленных масштабах, то их боевой потенциал ровным счетом ничего не значит".

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B-21 — это бомбардировщик нового поколения, который Вашингтон планирует использовать в потенциальном военном конфликте с Китаем. В Пентагоне заявили, что новая авиационная платформа сможет успешно преодолевать вражеские радары и системы противовоздушной обороны за счет высокой скрытности и постановки электронных помех. В тоже время в оборонном ведомстве США заявили о необходимости срочного принятия на вооружение таких машин, поскольку риски потенциального военного столкновения с Китаем или Россией постоянно растут.

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Военные аналитики считают, что B-21 будет играть центральную роль в любом потенциальном конфликте с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Raider сможет наносить конвенциональные удары и выполнять ряд других задач. Скорее всего, он займет важное место в будущей триаде ядерного сдерживания Соединенных Штатов, пишет ASF. Предполагается, что в начале конфликта B-21 Raider "постарается" прорвать мощный китайский щит противоракетной обороны (A2/AD) и нанести удары по критически важным наземным целям.

Учитывая, что Китай располагает мощными военно-воздушными силами с эффективными стелс-самолетами, глубокоэшелонированной системой противовоздушной обороны, а также дальнобойными высокоточными ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", способными держать в узде весь американский военно-морской флот, развертывание B-21 может стать жизненно необходимым.

Согласно отчетам, Пентагон, B-21 способен прорваться и уничтожить важнейшие объекты противника, центры управления и радиолокации. Ожидается, что среди множества разнообразного бомбового и ракетного вооружения B-21 будет нести сверхмощные противобункерные бомбы GBU-57, "умные" бомбы со спутниковым наведением GBU-31 JDAM и крылатые ракеты JASSM-ER.

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Американские военные эксперты утверждают, что бомбардировщик сможет не только " пробивать" мощные системы противоракетной и противовоздушной обороны и сбросить бомбы на китайские цели, но и вернуться обратно. Ранее Пекин скептически оценил способность США производить самолеты шестого поколения спустя всего два месяца после первого полета, списав это на поспешное решение, вызванное одержимостью Вашингтона сдерживанием Китая. Если производство будет увеличено, это, скорее всего, вызовет еще больше недовольства со стороны Пекина.Northrop Grumman понесла убытки в размере 1,56 миллиарда долларов в рамках производства первой партии бомбардировщиков B-21

Ранее Китай скептически оценил способность США производить самолеты шестого поколения всего через два месяца после первого полета. В Пекине посчитали это поспешным решением, вызванным одержимостью Вашингтона желанием сдержать Китай. Однако если производство таких машин будет увеличено, это, скорее всего, вызовет еще больше недовольства со стороны Китая.

ВВС США получат бомбардировщик в 2025 году

B-21, названный ВВС США первым в мире самолетом шестого поколения, может открыть новую эру возможностей и гибкости благодаря бесшовной интеграции данных, сенсоров и оружия, сообщает ASF.

В декабре 2022 года на заводе № 42 ВВС СЩА в Палмдейле, штат Калифорния, компания Northrop Grumman впервые официально представила новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Испытания первого B-21, получившего название Cerberus, проходили на заводе № 42 в течение большей части 2023 года вплоть до ноября, когда он совершил свой первый полет на базу ВВС Эдвардс в Калифорнии.

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Официальный представитель Пентагона подтвердил, что, помимо первого бомбардировщика, на заводе № 42 ведется строительство еще пяти самолетов, и что по крайней мере пять из шести B-21 будут использованы для испытаний. После завершения опытно-конструкторских и эксплуатационных тестов с этих самолетов будет снята испытательная аппаратура и они будут переоборудованы в “действующие” боевые машины.

Программой создания B-21 руководит Управление оперативных возможностей Министерства ВВС США, применяющее новый подход, при котором испытательные самолеты максимально приближены к серийным вариантам. Отказ от традиционных способов строительства летных прототипов позволил значительно ускорить темпы начала производства, сообщают эксперты ASF.

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Чтобы обеспечить надежную интеграцию B-21 на протяжении всего срока его службы, ВВС и Northrop Grumman совместно разрабатывают "цифровую экосистему". Новая концепция позволит оперативно "передавать" самолету инженерные и производственные данные, необходимые для его производства. Цель проекта - повысить доступность, масштабируемость и эффективность закупок B-21 за счет современных инструментов обслуживания и совместной работы.

8 февраля Заместитель шефа Пентагона Уильям Лаплант попытался успокоить инвесторов завив, что проект стелс-бомбардировщика B-21 избежит тех же проблем, что и провалившаяся программа F-35, пояснив, что темпы производства Raider были намеренно занижены, чтобы уменьшить вероятность сокращения бюджета.

Выступая на виртуальной пресс-конференции RAND (независимой некоммерческой организации, занимающейся развитием и продвижением научных, образовательных и гуманитарных идей в интересах национальной безопасности США), Лаплант подчеркнул, что, хотя бомбардировщик был создан для того, чтобы выстоять в условиях бюджетных проблем Вашингтона, он, вероятно, никогда не достигнет высоких темпов производства.

Учитывая уроки, полученные в ходе реализации программы F-35, Лаплант отметил необходимость соблюдения стабильных темпов производства, поскольку отклонение от запланированных показателей может помешать снижению затрат и освоению новых возможностей.

В настоящее время совокупный парк B-1 и B-2 насчитывает 64 самолета, за исключением B-1B Lancer разбившегося при посадке в Южной Дакоте. Эксперты считают, что для полной их замены к 2032 году потребуется производить в среднем по восемь самолетов B-21 в год.

B-21 Raider способен "прорвать" многоуровневую линию обороны Китая — В США призвали увеличить парк бомбардировщиков 6-го поколения File Image: B-21 Raider

Первоначально ВВС США планировали, что количество самолетов B-21 составит "80-100 единиц", а затем пересмотрели это решение до "минимум 100 единиц". Ряд западных аналитических центров, экспертов и бывших американских чиновников считают, что Соединенным Штатам требуется иметь на вооружении от 150 до 225 самолетов B-21. Это необходимо для поддержания уровня операций, требуемого для победы над противником, близким по мощи к Китаю, или для поддержания боеготовности против потенциальных противников, таких как Китай.

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Оно способен, да хто ж ему дасть )
B-21 Raider способен прорвать многоуровневую линию обороны Китая — Air & Space Forces
Hil
10:42
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