Пекин внес поправки в Закон о государственной тайне, чтобы расширить сферу его действия на высокотехнологичные отрасли и повысить безопасность в районах, расположенных вблизи военных объектов.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проводит заседание в Пекине 27 февраля 2024 года. Фото: npc.gov.cn

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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) во вторник пересмотрел Закон о защите государственной тайны. В поправке, которая вступит в силу 1 мая, говорится, что страна поощряет и поддерживает исследования и внедрение новых технологий, которые могут помочь защитить секретные достижения науки и техники.

"В настоящее время начинается новый виток научно-технической революции", - заявил в среду агентству Синьхуа анонимный представитель Национального управления по защите государственной тайны КНР. "Появляются новые технологии и прикладные задачи, в том числе большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект. Все это предъявляет высокие требования к самодостаточности и надежности технологий обеспечения информационной безопасности".

По его словам, обновленная редакция Закона о государственной тайне позволит создать правовую основу для защиты интеллектуальной собственности производителей продуктов в области информационной безопасности. Изменения также помогут "укрепить связь" между Законом о государственной тайне и Законом о безопасности данных, отметил китайский чиновник. Закон о безопасности данных, принятый в июне 2021 года, запрещает иностранным судебным инстанциям запрашивать данные о гражданах Китая без предварительного разрешения китайских властей.

Военные объекты

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Принятый в 1988 году и измененный в 2010 году, существующий Закон о государственной тайне КНР запрещает предоставлять посторонним лицам без "соответствующего разрешения" информацию о военных объектах, а также о других местах, составляющих государственную тайну. Согласно новой редакции закона, государственные ведомства обязаны усилить охрану территорий, прилегающих к секретным военным объектам и другим важным секретным учреждениям.

Центральная военная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) в соответствии с новым законом должна обеспечить более высокий уровень секретности в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции КНР (НВП). Пресс-секретарь Национального управления по защите государственной тайны заявил, что последняя поправка станет важным сигналом для общественности и позволит понять, что каждый житель страны несет полную ответственность за защиту государственных секретов.

"Закон о государственной тайне (с изменениями и дополнениями) разъясняет, что все аспекты производства, копирования, публикации и распространения информации в Интернете должны отвечать его требованиям", - подчеркнул политик. "Во-вторых, интернет- провайдеры и сетевые операторы обязаны незамедлительно сообщать властям о всех подозрительных случаях утечки государственной тайны", - сказал он. "Они также должны удалять соответствующий контент из Интернета и сотрудничать с правоохранительными органами".

О поправках стало известно в тот же день, когда бывший министр иностранных дел Цинь Ган "ушел в отставку" со своей должности в Постоянном комитете NPC. Politico, часто публикующая утечки американских спецслужб, 6 декабря сообщила, что Цинь скончался либо в результате суицида, либо под пытками в военном госпитале в Пекине еще в конце июля.

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Китай впервые с 2010 года расширил закон о государственной тайне, включив в него "рабочие секреты" и высокие технологии. В то время как КНР расширяет сферу действия Закона о государственной тайне, Тайвань планирует наоборот опубликовать секретные документы.

В материале Politico со ссылкой на анонимные источники, знакомые с высшими китайскими чиновниками, говорится, что Цинь и его родственники из числа высокопоставленных офицеров ракетных войск НОАК передавали секреты китайской ядерной программы западным спецслужбам. Власти КНР до сих пор не прокомментировали случившееся.

По мнению некоторых комментаторов, Пекин пытается использовать "отставку" Цинь с поста члена Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), чтобы опровергнуть сообщение Politico о смерти бывшего высокопоставленного дипломата. Но, по их словам, “убедить” общественность можно будет только в том случае, если Цинь в ближайшее время появится на публике.

Рассекречивание

Согласно действующему законодательству, государственные секреты Китая делятся на три категории: особой важности, совершенно секретные и секретные, и подлежат автоматическому рассекречиванию через 30, 20 и 10 лет соответственно. Но только в том случае, если они были подготовлены после 1 января 1991 года. Однако на практике правительство КНР до сих пор не рассекретило ни одного из своих засекреченных политических документов.

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В июне 2020 года Управление по защите государственной тайны Китая опубликовало свод временных правил о рассекречивании сведений, отнесенных к государственной тайне. Это было сделано для того, чтобы обеспечить право общественности на получение необходимой информации. В нем говорится, что при рассекречивании государственных секретов государственные органы должны учитывать их влияние на национальную безопасность и социальную стабильность.

На этом фоне Законодательный юань Тайваня в декабре прошлого года внес поправку в Закон о государственной тайне, изменив срок неразглашения 4500 политических документов с "бессрочного" на 30 лет. Согласно этой поправке, в этом году будет опубликовано около половины этих документов.

Согласно новой редакции закона Тайваня, правительственный департамент КР может продлить срок засекречивания документа на 10 лет, если обоснует свое решение. В случае если документ хранился под грифом "секретно" в течение 60 лет, для дальнейшего продления его конфиденциальности правительственному подразделению необходимо получить разрешение от высшего руководства.

'Рабочие секреты'

Последняя поправка к Закону о государственной тайне Китая также включает новый раздел о защите конфиденциальной несекретной информации, известной как "рабочие секреты" - под этим термином подразумеваются внутренние документы правительства и материалы совещаний, связанных с формированием политики.

Согласно новой редакции закона, меры предосторожности, принятые в отношении государственной тайны, должны также распространяться на "рабочие секреты", которые не являются государственной тайной, но могут привести к негативным последствиям в случае утечки.

Сотрудники государственной безопасности стоят на страже у Большого зала народных собраний перед закрытием сессии Народной политической консультативной конференции Китая (НПКСК) в Пекине, КНР, 10 марта 2021 года. REUTERS / Карлос Гарсия Роулинс.

Йенс Эскелунд, президент Торговой палаты Европейского союза в Пекине, заявил агентству Reuters в среду, что растущее внимание Китая к национальной безопасности повышает градус неопределенности для деловых кругов. Рамки перечня "чувствительной информации" заметно расширятся, что усложнит доступ иностранных организаций к необходимой в работе информации, отметил он.

В 2020 году Центральный комитет КПК опубликовал ряд временных правил по защите "рабочих секретов". Руководство страны призвало местные власти обеспечить их выполнение.