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Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан

Истребитель следующего поколения KAAN совершил первый успешный полет, чем вызвал недовольство США, поскольку "нацелился" на потенциальных покупателей F-35
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Турецкий истребитель пятого поколения TF-X KAAN готов штурмовать мировые рынки.

Турецкий истребитель нового поколения KAAN, ранее известный как TF-X, совершил свой первый полет. По сообщениям многочисленных новостных изданий, это событие породило массу гипотез о возможном экспорте нового самолета целому ряду государств.

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 Истребитель следующего поколения KAAN совершил первый успешный полет, чем вызвал недовольство США, поскольку "нацелился" на потенциальных покупателей F-35

Источники сообщают, что самолет находился в воздухе 13 минут. Аппарат поднялся на высоту 8000 футов (примерно 2,4 километра) и развил скорость 230 узлов (426 км/ч).

Стартовавший в 2016 году проект TF-X (Kaan) нацелен на постепенную замену американских F-16, которые Турция планирует полностью вывести из эксплуатации в начале 2030-х годов. Философия концепции "Каан" заметно эволюционировала после того, как Вашингтон исключил Анкару из программы создания американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 после того, как в 2019 году Турция приобрела российскую систему противоракетной обороны С-400.

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Эксперты считают, что Каан станет флагманом турецкой военной аэрокосмической промышленности. Кроме того, ВПК Турции активно работает над "полностью отечественным" производством реактивных двигателей и рассматривает возможность создания истребителя шестого поколения, оснащенного искусственным интеллектом и способным действовать в беспилотном режиме.

Военный эксперт Себастьен Роблен в своей статье для журнала Popular Mechanics от марта 2023 года пишет, что KAAN находится в том же классе, что и южнокорейский самолет KF-21 Boramae. Данный истребитель относится к поколению 4++, поскольку не дотягивает до поколения пять по ряду параметров, даже с учетом ввода в эксплуатацию третьей партии самолетов в полной стелс-конфигурации и с использованием новых двигателей собственного производства.

Автор отмечает, что KAAN, как ожидается, будет отвечать требованиям, предъявляемым к современным истребителям: максимальная скорость от 1,8 до 2,2 Маха, рабочий потолок 55 000 футов (почти 17 км), дальность полета на "внутреннем топливе" 700 миль (1150 км) и cпособность поддерживать сверхзвуковую скорость полёта без включения форсажных камер. Однако, по оценкам экспертов, эти возможности являются скорее желаемыми, чем гарантированными.

Самолет оснащен специальной системой защиты от птиц и одноколесным шасси; носовая часть и кокпит выполнены из алюминия марки 7050, центральная часть фюзеляжа - из титана. Двигатели и воздухозаборники покрыты легким углеродным композитным термопластиком с целью снижения отражательной способности.

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Хотя в отчете Popular Mechanics говорится, что Турция заявила о 85% отечественных комплектующих использовавшихся при создании КААN, он тем не менее получил несколько импортных технологий, в том числе два турбовентиляторных двигателя американской General Electric F110-GE-129 и катапультируемое кресло от британского производителя Martin-Baker.

Глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар на церемонии презентации истребителя Kaan. Изображение предоставлено пресс-службой Министерства обороны Турции: Министерство обороны Турции

Эксперты Popular Mechanics сообщают, что новый истребитель получит многорежимный бортовой радиолокатор Aselsan с активной фазированной антенной решеткой (AESA), способный одновременно сканировать и ставить помехи. Новый радар будет иметь в два раза больше передающих и принимающих элементов, чем РЛС AN/APG-77, используемая на американском F-22.

Также сообщается, что Kaan оснащен передовой инфракрасной системой поиска и слежения (IRST), установленной в носовой части, а также электрооптической системой с 360-градусным охватом. Турецкие фирмы в рамках программы КААТ разработали различные виды приемников предупреждения о лазерных, ракетных и радиолокационных атаках, включая цифровые радиочастотные глушители (DRFM).

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Издание утверждает, что новый истребитель может нести четыре единицы вооружения во внутренних отсеках и еще четыре - в боковых отсеках под фюзеляжем. Также у него есть четыре подкрыльевых пилона для подвески дополнительной полезной нагрузки. Несмотря на то, что KAAN может быть вполне удачным проектом, экономические проблемы Турции могут помешать ему пройти стадию демонстрационного прототипа или же ограничить реальное количество серийных самолетов.

Россия обсуждает сотрудничество по Су-57Э и Су-75 Checkmate с ключевыми партнерами

В статье для The National Interest (TNI), опубликованной в этом месяце, офицер НАТО Ставрос Атламазоглу пишет, что зависимость от импорта ключевых деталей и плохие экономические перспективы Турции могут поставить под угрозу будущее самолета. Слабая турецкая лира может привести к резкому превышению расходов на такие передовые программы, как KAAN, считает эксперт.

Хотя Турция может перераспределить расходы на несколько лет производства, такое затягивание может привести к созданию устаревшего потенциала на момент поставки, учитывая, что к 2040 году ВВС Турции планируют иметь парк не менее чем из 300 самолетов.

И тем не менее, Турция, по всей видимости, серьезно нацелена продвигать новый истребитель на мировом рынке. Помимо давнего стратегического партнера Азербайджана, в качестве потенциальных покупателей называются Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Пакистан. 

В январе 2022 года издание Asia Times сообщило, что Россия и ОАЭ начали переговоры о совместном производстве истребителя Су-75 Checkmate. Это произошло после того, как США приостановили продажу F-35 Абу-Даби из-за телекоммуникационных контрактов с Huawei. Вашингтон опасается, что секретные технологии могут быть попасть в руки Китая.

Однако будущее этого альянса остается неопределенным. Пол Иддон в статье Business Insider за июнь 2023 года пишет, что, по неподтвержденной информации, ОАЭ приостановили сотрудничество по Су-75. Он считает, что причиной тому стала угроза введения вторичных санкций и ограничения на импорт микроэлектроники в Россию. Это сильно затруднило дальнейшее участие ОАЭ в программе. Иддон также допускает, что участие ОАЭ в программе Су-75 могло быть своеобразной попыткой давления на США с целью заставить их в конечном итоге продать F-35.1111

Перспективный однодвигательный истребитель "Шах и мат" был впервые продемонстрирован Госкорпорацией Ростех на международном авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается опытно-конструкторским бюро "Сухой". Серийное производство истребителя Cy-75 Checkmate, запланировано на 2026 год. "Ростех" позиционирует Checkmate как перспективный самолет нового поколения. В его основу заложены широкие возможности по интеграции новейших систем, открытая архитектура, позволяющая адаптировать машину к требованиям заказчика, и уникальная технология искусственного интеллекта. В декабре прошлого года Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала модульный вариант одномоторного легкого стелс-истребителя Cy-75 Checkmate со сменными головными частями.

Эшли Роке в статье Breaking Defense за февраль 2023 года пишет, что "на самом деле" Штаты не полностью исключили возможность продажи F-35 ОАЭ, однако тесные отношения последних с Китаем по-прежнему являются камнем преткновения. И если США откажутся продавать ОАЭ F-35, а поставки Су-75 не состоятся, то турецкие истребители Kaan могут вполне стать альтернативным вариантом.

Несмотря на то, что Индонезия является участником южнокорейского проекта KF-21 Boramae, в июле прошлого года сообщилось, что Джакарта с трудом выплачивает свою долю в программе, которая составляет около 20% от общей стоимости. Подобные задержки с выплатами могут заставить Южную Корею искать новых партнеров по проекту KF-21, в число которых могут войти ОАЭ, Малайзия и Польша.

Индонезия изо всех сил старается модернизировать свои военно-воздушные силы. Из-за нехватки средств и стратегических соображений Джакарта придерживается многовекторного подхода к закупкам, который включает приобретение 24 истребителей F-15EX американского производства, 42 Rafales производства Франции, поставку бывших в употреблении двигателей F-15 из Японии для парка своих F-16, а также покупку подержанных истребителей Mirage 2000-5 из Катара.

Опять же, турецкие истребители Kaan могут стать реальной заменой KF-21, предложив некоторые преимущества западных самолетов 5-го поколения за меньшую цену. Это вполне будет соответствовать интересам Джакарты по диверсификации поставщиков военной техники в целях обеспечения стратегической автономии.

Пакистан тоже активно наращивает свои ВВС в том числе за счет китайских истребителей. Однако по мнению экспертов, эти истребители могут не оправдать ожиданий в условиях конфликта высокой интенсивности. В январе 2024 года издание Defense News сообщило, что, хотя Исламабад является постоянным покупателем китайских истребителей-бомбордировщиков JF-17, составляющих основу истребительной авиации Пакистана (наряду с американскими F-16), они не предназначены для конкуренции с боевыми самолетами 5-го поколения. Они скорее приспособлены для участия конфликтов низкой интенсивности, например подавления повстанческих движений или как инструмент противовоздушной обороны против аналогично оснащенных противников.

На снимке многоцелевой истребитель KF-21 Boramae поколения 4++ во время церемонии презентации. Фотография представлена пресс-службой Военно-воздушные силы Республики Корея (ROKAF)

Следует отметить, что программа TF-X, которая привела к созданию самолета KAAN, является совместным турецко-пакистанским проектом. Возможно участие в программе KAAN позволит Пакистану развеять опасения, что из-за зависимости от Китая в поставках современных вооружений его внешняя и оборонная политика может быть подчинена интересам Пекина. Вместе с тем нестабильная экономика Турции и Пакистана ставит под сомнение жизнеспособность такого сотрудничества.

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