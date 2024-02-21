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Китай показал на авиасалоне Singapore Airshow тяжелый палубный дрон GJ-11 Sharp Sword

Тяжелый ударный беспилотник GJ-11 будет действовать в связке с истребителем 5-го поколения J-20
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На фоне грядущих морских баталий в Южно-Китайском море и у берегов Тайваня Пекин продемонстрировал "совместимый с авианосцем" ударный палубный дрон GJ-11 Sharp Sword.

Китай продемонстрировал на авиасалоне Singapore Airshow "совместимый с авианосцем" беспилотный летательный аппарат GJ-11 Sharp Sword

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Означает ли появление GJ-11 Sharp Sword в Сингапуре, что Китай готовится наладить его экспорт? Вероятно, это так. Но одновременно с этим Китай дает понять, что GJ-11 Sharp Sword будет играть важную роль в будущих военно-морских операциях - скорее всего, в западной части Тихого океана и у восточного побережья Тайваня. Китай представил масштабную модель своего беспилотного боевого самолета GJ-11 Sharp Sword (UCAV) на проходящем в Сингапуре авиасалоне. Беспилотник GJ-11 называют "верным ведомым" для J-20. Также предполагается, что новый дрон будет развернут на борту китайского авианосца второго поколения Type 004 "Фуцзянь".

Демонстрация беспилотника состоялась после появления в сети неофициальных фотографий макета дрона на испытательном стенде в виде полноразмерного авианосца в конце декабря прошлого года. Индийские эксперты считают, что это верный признак того, что UCAV будет играть важную роль в будущих военно-морских операциях ВМС НОАК. Однако появление дрона на международной выставка вооружений и военной техники говорит также и о коммерческой подоплеке. А с какой тогда целью Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) демонстрирует свои технологические достижения, как не для привлечения потенциальных клиентов?

Утечки

Впервые GJ-11 был официально представлен на военном параде по случаю 70-летия Китайской Народной Республики (КНР) (или гоцин-цзе) в октябре 2019 года и, по мнению экспертов, должен был составить конкуренцию американскому стелс-беспилотнику RQ-170 Sentinel. Разработанный и построенный компанией AVIC, на первых фотографиях дрон был запечатлен только сверху и сбоку, установленным на грузовике во время парада.

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На более раннем изображении, сделанном в 2013 году, можно увидеть заметно изменившийся и более крупный верхний воздухозаборник и привычное коническое выхлопное сопло. Последующие фотографии масштабного макета, сделанные в сентябре 2021 года на авиасалоне в КНР, показали два внутренних оружейных отсека, расположенных между двумя боковыми стойками шасси.

"Каждый отсек рассчитан на четыре боеприпаса, внешне напоминающих управляемые высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность". Эксперты считают, что беспилотник, скорее всего, может нести несколько типов высокоточных боеприпасов, включая более крупные, которые не были представлены на авиашоу", - отмечалось тогда в репортаже Global Times.

В этой статье также приводились слова военного эксперта и бывшего летчика ВВС НОАК Чжана Сюэфэна о том, что беспилотник в форме "летающего крыла" обладает высокой скрытностью и способностью к дозвуковому полету, а также увеличенным радиусом действия. Во время парада диктор на CCTV сообщил, что основной задачей GJ-11 будет нанесение высокоточных ударов по критически важным целям противника в оперативной и тактической глубине. Буквы "GJ" в маркировке БПЛА, что означает gonji" (в переводе с китайского - "атака"), являются дополнительным свидетельством того, что основной задачей этого дрона будет нанесение ударов.

Роль и функции

На представленной в Сингапуре масштабной модели можно рассмотреть плоское выхлопное сопло, что обычно практикуется для снижения инфракрасной заметности. На изображении компьютерного концепта GJ-11, распространенном в социальных сетях, представлен вид снизу. На снимке видно, как из одного из внутренних отсеков в подбрюшье выпускается планерная бомба.

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Эксперты считают, что новый аппарат может обладать ограниченным потенциалом в "разведке, наблюдении и рекогносцировке" (ISR). Такая возможность обусловлена тем, что в рамках китайской концепции "интеллектуальной войны" все авиационные платформы НОАК должны собирать и передавать информацию о потенциальных целях.

Хотя это и не совсем свежее фото, но тем не менее. Макет авианосца и испытательный центр в Ухане обзавелся несколькими новыми самолетами: Теперь на полетной палубе расположены имитаторы J-15, J-35, KJ-600 и GJ-11H. (Via ACurious PLAFan/SDF) 

Китайский эксперт военной авиации под ником Андреас Руппрехт в декабре прошлого года опубликовал фотографию, на которой изображен наземный макет авианосца в Ухане. На полетной палубе этого объекта находились макеты самолетов J-15, J-35/J-31/FC-31 Gyrfalcon, KJ-600 и GJ-11.

Другой "знаток" Народно-освободительной армии (НОАК), Рик Джо, назвал это "почти что доказательством" того, что дрон типа "летающее крыло" предназначен для развертывания на авианосцах, отметив, что GJ-11, "скорее всего, уже проходит испытания".

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В октябре 2022 года в сети появилось видео летящего беспилотника, который был принят за GJ-11. Однако в последствии часть аналитиков пришла к выводу, что это на снимке разведывательно-ударный БПЛА CH-7 Rainbow, другие же утверждали, что это новый стратегический бомбардировщик Xian H-20.

Скорее всего, новый UCAV будет развернут на китайских авианосцах с плоской полетной палубой, таких как Type 004 Fujian. Пока нет никаких признаков того, что он может использоваться с кораблей "Ляонин" или "Шаньдун", оборудованных взлетными трамплинами. Эксперты объясняют это тем, что авианосец, на котором был размещен макет полномасштабной модели, очень похож на "Фуцзянь".

К тому же и "Шаньдун", и "Ляонин" оснащены системами трамплинного взлета и посадки на аэрофинишер Short-Take Off Barrier Arrested (STOBAR), когда самолету приходится взлетать с использованием собственных двигателей, что подходит только для легкой авиации. А вот Фуцзянь оснащен электромагнитной системой запуска (EMALS), которая способна запускать более тяжелые летательные аппараты, такие как истребитель J-15, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ДРЛОиУ KJ-600 и БПЛА GJ-11.

Другая возможная роль - полет в составе пилотируемой и беспилотной группы в связке со стелс-истребителем J-20. В октябре 2022 года на Центральном телевидении Китая (CCTV) были показаны стратегические бомбардировщики J-20 и H-6K, которые управляли беспилотниками-ведомыми GJ-11.

На фото: масштабная модель китайского стелс-беспилотника GJ-11 представлена на выставке Airshow China 2021 в Чжухае (южно-китайская провинция Гуандун) с 28 сентября по 3 октября. У модели открыты два отсека для оружия, в каждом из которых находятся по четыре высокоточных боеприпаса. Фото: Yang Sheng/GT

Планы Народно-освободительной армии Китая

НОАК в первую очередь сосредоточится на освоении сложных операций с авианосцами. Первоочередной задачей ВМС НОАК станет совершенствование навыков пилотов, синергия операций экипажа корабля с летным составом, координация движения в строю и совместное маневрирование с другими надводными боевыми кораблями, а также отработка тактики в рамках более широкой военно-морской доктрины.

НОАК стремительно приближается к этой цели, учитывая, что авианосные ударные группы "Шаньдун" и "Ляонин" практически постоянно проводят учения в глубине западной части Тихого океана и у восточного побережья Тайваня.

И "Шаньдун", и "Фуцзянь" были довольно оперативно построены после изучения опыта строительства и эксплуатации авианосца "Ляонин", что также свидетельствует о прогрессе в области военно-морской авиации и создании боевых кораблей.

К тому же современные беспилотники должны быть способны выполнять многие рутинные операции автономно, а то и вовсе обходиться без контроля со стороны человека. Технология полностью автономных летательных аппаратов довольно сложна, она требует сложной электроники, алгоритмов управления полетом и программного обеспечения, которые страны продолжают совершенствовать.

Можно сказать, что Китай намерен приурочить внедрение этой БЛПА-технологии к принятию на вооружение корабля "Фуцзянь" или, возможно, пятого перспективного авианосца ВМС НОАК. Но даже после успешного создания работоспособной технологии следующим этапом станет разработка тактики, процедур и процессов обслуживания пилотируемых истребителей и команд поддержки.

Палубный беспилотник GJ-11 также должен иметь гораздо более прочный планер, мощный двигатель и надежное шасси, чтобы выдержать тяжелые процедуры запуска и возвращения на борт в самых жестких условиях.

GJ-11 должен быть способен выполнять самые различные задачи, начиная от передачи данных наблюдения, разведки и целеуказания своим истребителям, базирующимся на авианосце, таких как J-15, в том числе по каналам прямой видимости. При этом расширение диапазона и масштабов наблюдения для авианосных ударных групп (АУГ) ВМС НОАК является лишь одной из составляющих.

Некоторые эксперты считают, что GJ-11 также будет использоваться с амфибийных десантных вертолетов-доков (LHD) Type 075 - важнейшего актива Китая в случае военного вторжения на Тайвань. Иными словами, вопрос о появлении GJ-11 в качестве верного ведомого или палубного БПЛА - должен начинаться не со слова "если", а со слова "когда".

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китай вмс ноак gj-11 sharp sword singapore airshow type 004 fujian
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