Китай пристально наблюдает за событиями на Украине, извлекая уроки из продолжающегося конфликта, в котором Россия противостоит Западу на прокси-театре возможной затяжной войны из-за Тайваня.

Хватит ли у Китая живой силы, чтобы захватить Тайвань? Недавно Китай внес изменения в правила набора в армию. Некоторые западные эксперты тут же сделали вывод - Пекин готовится к войне на истощение из-за Тайваня. Имитация китайского вторжения на Тайвань. Изображение: Facebook

реклама





В этом месяце издание Business Insider со ссылкой на оценку аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS) сообщило, что Китай, наблюдая за продолжающимся украинским конфликтом, возможно, готовится к затяжной войне. Это может означать, что Пекин будет уделять больше внимания своим вооруженным силам и пересмотрит оперативные планы по долгосрочному поддержанию промышленности и логистики.

В докладе Business Insider говорится, что принятые в 2023 году правила призыва в армию наделили китайских лидеров правом изменять условия набора военнослужащих во время военных действий и призывать на службу ветеранов. В статье отмечается, что тяжелые потери в украинской армии и проблемы с набором новых военнослужащих в ряды ВСУ стали камнем преткновения для Киева.

По мнению Business Insider, новые меры Пекина по набору в армию могут свидетельствовать о том, что Китай оценивает перспективы такой же медленной, затяжной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Западные эксперты утверждают, что Пекин не способен одержать короткую, быструю и стремительную победу в результате внезапной атаки, как прогнозируют некоторые аналитики.

реклама





Несмотря на все попытки Запада во главе с Вашингтоном нанести России стратегическое поражение ни к чему не привели. В итоге украинский конфликт превратился в войну на истощение. Это признают га Западе. 16 января об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Этот конфликт превращается в войну на истощение. Это означает, что теперь необходимо не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы обеспечить достаточное количество боеприпасов, запасных частей", - отметил норвежский политик. Оценивая возможные сроки военного конфликта между Китаем и Тайванем, Тимоти Хит и его коллеги в анализе RAND за июнь 2023 года пишут, что Тайвань наиболее уязвим для поражения в первые 90 дней после начала вторжения НОАК.

Авторы утверждают, что из-за недостаточной военной мощи Тайваня и его низкой обороноспособности для отражения китайского вторжения в эти сроки потребуется вмешательство Соединенных Штатов. Без вмешательства США, отмечают они, превосходящие военные ресурсы Китая, скорее всего, позволят ему покорить самоуправляемый остров, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией.

В октябре 2023 года издание Asia Times писало, что, Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потребуется высадить на Тайване как минимум 300-400 тысяч своих солдат, чтобы в кратчайшие сроки захватить остров после стремительных и мощных авиационных и ракетных ударов, направленных на уничтожение гражданского и военного руководства Тайваня.

реклама





Но если это не удастся, пишут эксперты, возможно НОАК придется отправить на Тайвань до 2 миллионов военнослужащих, включая полицию и военизированную охрану, чтобы обеспечить численное превосходство над обороняющейся стороной в соотношении три к одному или пять к одному.

Однако нехватка кадров в Китае может существенно усложнить задачу по набору высококвалифицированных, психологически устойчивых и физически подготовленных солдат. В видеоролике, опубликованном в этом месяце, портал Task and Purpose подчеркивает, что, поскольку НОАК модернизирует свою военную технику, ей потребуется высокообразованный, технически подкованный личный состав для ее эксплуатации. Вооруженные силы Китайской Народной Республики являются крупнейшими в мире. Численность Народно-освободительная армия КНР как единой структуры превышает 2 500 000 человек.

Далее, в том же видео говорится, что нехватка военных кадров в Китае обусловлена непопулярностью военной службы, высокой эмиграцией из КНР, ухудшением физического и психологического состояния потенциальных призывников, высоким уровнем коррупции в НОАК, долгосрочными последствиями политики "одного ребенка" и предполагаемыми тяготами военной жизни по сравнению с успешной гражданской карьерой.

Эксперты Task and Purpose отмечает, что НОАК необходимо найти способы заинтересовать молодых китайцев в военной карьере, предлагая навыки и возможности, которые могут быть использованы вне армии, и обеспечивая достойную зарплату.

реклама





В этом месяце Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) сообщили, что Россия увеличила производство танков до 1500 единиц в год за счет увеличения рабочих смен на заводах и возобновления работы ранее законсервированных производственных мощностей.

Вместе с тем британские аналитики утверждают, что якобы около 80 процентов этих танков восстановлены из старых военных запасов и что, хотя Россия сможет поддерживать стабильные темпы производства в 2024 году, она столкнется с тем, что большинство машин потребует более глубокой реконструкции в 2025 году, а к 2026 году РФ исчерпает большую часть имеющихся запасов.

Китай, пишут западные эксперты, может учесть эти уроки в своей судостроительной промышленности, поскольку в тайваньском сценарии НОАК может столкнуться с большими потерями боевых кораблей. В докладе США о военной мощи Китая за 2023 год упоминается, что военно-морские силы НОАК (PLA-N) являются крупнейшим флотом в мире, насчитывающим свыше 370 кораблей и подводных лодок, в том числе 138 крупных надводных боевых судов.

В январе прошлого года издание Asia Times сообщило о докладе Центра стратегических и международных исследований CSIS (англ. Center for Strategic and International Studies), в котором рассматривался вариант вторжения Китая на Тайвань в 2026 году, в результате которого НОАК потеряла 138 кораблей, 155 боевых самолетов и около 52 тысяч единиц живой силы.

Однако, несмотря на столь высокие вероятные потери, китайская судостроительная промышленность, похоже, готова к войне на истощение. Нихарика Мандхана в статье, опубликованной в Wall Street Journal в этом месяце, указывает, что в прошлом году более половины мирового объема коммерческого судостроения пришлось на Китай, при этом Европа обеспечила лишь около 5 процентов мирового производства, а США - вообще ничего.

Мандхана отмечает, что китайская судостроительная промышленность выигрывает от огромного объема коммерческих заказов, что позволяет ей быстро строить новые корабли и ремонтировать поврежденные в боях, если их объемы производства будут соответствовать показателям военного времени.

Доминик Николлс в статье для The Telegraph, опубликованной в апреле 2021 года, утверждает, что с 2014 года Китай построил больше подводных лодок, военных, десантных и вспомогательных судов, чем общее количество кораблей в британском, немецком, испанском и тайваньском флотах. Николс добавляет, что каждые четыре года Китай пополняет свой флот кораблями, эквивалентными по тоннажу Королевскому флоту Великобритании.

В феврале 2023 года Asia Times отметила превосходство Китая в судостроении над США: каждая из 13 военно-морских верфей Китая имеет больше мощностей, чем все семь военно-морских судостроительных заводов США вместе взятых. Сокращение бюджета в США привело к увольнению квалифицированных рабочих, чьи профессиональные навыки не так-то легко заменить, пишет портал.

Отсутствие новых судостроительных мощностей также привело к тому, что американские военные корабли дольше остаются на верфях для ремонта, что не стимулирует верфи к увеличению производственного потенциала и приводит к потере квалифицированных рабочих, “технических ноу-хау” и субподрядчиков.

На снимке: Авианосец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Ляонин".

Несмотря на это численное и производственное преимущество, Джастин Кац в своей статье для Breaking Defense в этом месяце пишет, что дело не только в цифрах, но и в том, что американские военно-морские силы являются частью более крупной экосистемы, включающей платформы в нескольких доменах, сетях, в киберпространстве и космосе, подчеркивая, что именно объединенные силы обеспечивают деятельность военно-морских сил США.

Тем не менее - пишет в январе 2024 журналист издания Asia Times Габриэль Онрада - численное превосходство нередко берет верх над кратковременным технологическим преимуществом: так, 25 из 28 морских сражений, начиная с Пелопоннесской войны и заканчивая холодной войной, были выиграны за счет превосходства в численности флота, и только три - за счет технологического преимущества.