На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
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Китай пристально наблюдает за событиями на Украине, извлекая уроки из продолжающегося конфликта, в котором Россия противостоит Западу на прокси-театре возможной затяжной войны из-за Тайваня.
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В этом месяце издание Business Insider со ссылкой на оценку аналитического центра Международного института стратегических исследований (IISS) сообщило, что Китай, наблюдая за продолжающимся украинским конфликтом, возможно, готовится к затяжной войне. Это может означать, что Пекин будет уделять больше внимания своим вооруженным силам и пересмотрит оперативные планы по долгосрочному поддержанию промышленности и логистики.
В докладе Business Insider говорится, что принятые в 2023 году правила призыва в армию наделили китайских лидеров правом изменять условия набора военнослужащих во время военных действий и призывать на службу ветеранов. В статье отмечается, что тяжелые потери в украинской армии и проблемы с набором новых военнослужащих в ряды ВСУ стали камнем преткновения для Киева.
По мнению Business Insider, новые меры Пекина по набору в армию могут свидетельствовать о том, что Китай оценивает перспективы такой же медленной, затяжной войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Западные эксперты утверждают, что Пекин не способен одержать короткую, быструю и стремительную победу в результате внезапной атаки, как прогнозируют некоторые аналитики.
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Несмотря на все попытки Запада во главе с Вашингтоном нанести России стратегическое поражение ни к чему не привели. В итоге украинский конфликт превратился в войну на истощение. Это признают га Западе. 16 января об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
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"Этот конфликт превращается в войну на истощение. Это означает, что теперь необходимо не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы обеспечить достаточное количество боеприпасов, запасных частей", - отметил норвежский политик. Оценивая возможные сроки военного конфликта между Китаем и Тайванем, Тимоти Хит и его коллеги в анализе RAND за июнь 2023 года пишут, что Тайвань наиболее уязвим для поражения в первые 90 дней после начала вторжения НОАК.
Авторы утверждают, что из-за недостаточной военной мощи Тайваня и его низкой обороноспособности для отражения китайского вторжения в эти сроки потребуется вмешательство Соединенных Штатов. Без вмешательства США, отмечают они, превосходящие военные ресурсы Китая, скорее всего, позволят ему покорить самоуправляемый остров, который Пекин считает своей отколовшейся провинцией.
В октябре 2023 года издание Asia Times писало, что, Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потребуется высадить на Тайване как минимум 300-400 тысяч своих солдат, чтобы в кратчайшие сроки захватить остров после стремительных и мощных авиационных и ракетных ударов, направленных на уничтожение гражданского и военного руководства Тайваня.
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Но если это не удастся, пишут эксперты, возможно НОАК придется отправить на Тайвань до 2 миллионов военнослужащих, включая полицию и военизированную охрану, чтобы обеспечить численное превосходство над обороняющейся стороной в соотношении три к одному или пять к одному.
Однако нехватка кадров в Китае может существенно усложнить задачу по набору высококвалифицированных, психологически устойчивых и физически подготовленных солдат. В видеоролике, опубликованном в этом месяце, портал Task and Purpose подчеркивает, что, поскольку НОАК модернизирует свою военную технику, ей потребуется высокообразованный, технически подкованный личный состав для ее эксплуатации.
Далее, в том же видео говорится, что нехватка военных кадров в Китае обусловлена непопулярностью военной службы, высокой эмиграцией из КНР, ухудшением физического и психологического состояния потенциальных призывников, высоким уровнем коррупции в НОАК, долгосрочными последствиями политики "одного ребенка" и предполагаемыми тяготами военной жизни по сравнению с успешной гражданской карьерой.
Эксперты Task and Purpose отмечает, что НОАК необходимо найти способы заинтересовать молодых китайцев в военной карьере, предлагая навыки и возможности, которые могут быть использованы вне армии, и обеспечивая достойную зарплату.
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В этом месяце Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI) сообщили, что Россия увеличила производство танков до 1500 единиц в год за счет увеличения рабочих смен на заводах и возобновления работы ранее законсервированных производственных мощностей.
Вместе с тем британские аналитики утверждают, что якобы около 80 процентов этих танков восстановлены из старых военных запасов и что, хотя Россия сможет поддерживать стабильные темпы производства в 2024 году, она столкнется с тем, что большинство машин потребует более глубокой реконструкции в 2025 году, а к 2026 году РФ исчерпает большую часть имеющихся запасов.
Китай, пишут западные эксперты, может учесть эти уроки в своей судостроительной промышленности, поскольку в тайваньском сценарии НОАК может столкнуться с большими потерями боевых кораблей. В докладе США о военной мощи Китая за 2023 год упоминается, что военно-морские силы НОАК (PLA-N) являются крупнейшим флотом в мире, насчитывающим свыше 370 кораблей и подводных лодок, в том числе 138 крупных надводных боевых судов.
В январе прошлого года издание Asia Times сообщило о докладе Центра стратегических и международных исследований CSIS (англ. Center for Strategic and International Studies), в котором рассматривался вариант вторжения Китая на Тайвань в 2026 году, в результате которого НОАК потеряла 138 кораблей, 155 боевых самолетов и около 52 тысяч единиц живой силы.
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Однако, несмотря на столь высокие вероятные потери, китайская судостроительная промышленность, похоже, готова к войне на истощение. Нихарика Мандхана в статье, опубликованной в Wall Street Journal в этом месяце, указывает, что в прошлом году более половины мирового объема коммерческого судостроения пришлось на Китай, при этом Европа обеспечила лишь около 5 процентов мирового производства, а США - вообще ничего.
Мандхана отмечает, что китайская судостроительная промышленность выигрывает от огромного объема коммерческих заказов, что позволяет ей быстро строить новые корабли и ремонтировать поврежденные в боях, если их объемы производства будут соответствовать показателям военного времени.
Доминик Николлс в статье для The Telegraph, опубликованной в апреле 2021 года, утверждает, что с 2014 года Китай построил больше подводных лодок, военных, десантных и вспомогательных судов, чем общее количество кораблей в британском, немецком, испанском и тайваньском флотах. Николс добавляет, что каждые четыре года Китай пополняет свой флот кораблями, эквивалентными по тоннажу Королевскому флоту Великобритании.
В феврале 2023 года Asia Times отметила превосходство Китая в судостроении над США: каждая из 13 военно-морских верфей Китая имеет больше мощностей, чем все семь военно-морских судостроительных заводов США вместе взятых. Сокращение бюджета в США привело к увольнению квалифицированных рабочих, чьи профессиональные навыки не так-то легко заменить, пишет портал.
Отсутствие новых судостроительных мощностей также привело к тому, что американские военные корабли дольше остаются на верфях для ремонта, что не стимулирует верфи к увеличению производственного потенциала и приводит к потере квалифицированных рабочих, “технических ноу-хау” и субподрядчиков.
Несмотря на это численное и производственное преимущество, Джастин Кац в своей статье для Breaking Defense в этом месяце пишет, что дело не только в цифрах, но и в том, что американские военно-морские силы являются частью более крупной экосистемы, включающей платформы в нескольких доменах, сетях, в киберпространстве и космосе, подчеркивая, что именно объединенные силы обеспечивают деятельность военно-морских сил США.
Тем не менее - пишет в январе 2024 журналист издания Asia Times Габриэль Онрада - численное превосходство нередко берет верх над кратковременным технологическим преимуществом: так, 25 из 28 морских сражений, начиная с Пелопоннесской войны и заканчивая холодной войной, были выиграны за счет превосходства в численности флота, и только три - за счет технологического преимущества.
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