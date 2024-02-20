Индия планирует провести испытание крылатой ракеты для подводных лодок КРПЛ (англ. Submarine Launched Cruise Missile, SLCM), что является важным шагом в модернизации ее военно-морского флота, стратегическом сдерживании Пакистана и растущем соперничестве с Китаем в Индийском океане. В то же время заранее анонсированное "мероприятие" может способствовать снижению напряженности в отношениях с Пакистаном, считают эксперты. Новая крылатая ракета подводных лодок станет ответом на успехи Китая и Пакистана и дополнит сухопутные ракетно-ядерные силы Индии боеспособным морским компонентом. Индийская подводная лодка класса Scorpene выполненная по французскому проекту. Изображение представлено пресс-службой военно-морских сил Индии: India Navy

В этом месяце сразу несколько индийских СМИ сообщили, что в марте Нью-Дели планирует провести серию испытаний КРПЛ c дальностью поражения около 500 километров у восточного побережья Индии. Новая ракета подводного базирования, разработанная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), скорее всего, будет установлена на конвенциональных подводных лодках (SSK) собственного производства, запланированных индийскими ВМС в рамках программы "Проект-75 Индия".

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Подводные лодки Project 75 India, также известные как SSK класса Kalvari, являются производными от французских подлодок Scorpene SSK. В данный момент на разных этапах производства находится пять таких лодок, а всего планируется ввести в строй девять.

Новая SLCM Индии имеет два варианта: крылатая ракета "воздух-поверхность LACM (англ. Land Attack Cruise Missile) и противокорабельная крылатая ракета ASCM (англ. Anti-Ship Cruise Missile). Оба варианта оснащены следующими технологиями: управление вектором тяги, автоматически раскрывающиеся в полете крылья и запуск двигателя в полете. Как ожидается, после тщательных испытаний и принятия на вооружение индийской армии новые ракеты будут продаваться дружественным государствам.

По своим возможностям SLCM напоминает дозвуковую крылатую ракету наземного базирования Nirbhay (GLCM), способную нести 450-килограммовую полезную нагрузку и имеющую дальность поражения 800-1000 километров, сообщает Missile Threat. Nirbhay запускается с наземной мобильной пусковой установки и может нести "унитарную" или кассетную фугасную боевую часть или 12-килотонный ядерный боезаряд. Ракета оснащена твердотопливным разгонным блоком, который сбрасывается вскоре после запуска, а затем переключается на турбореактивный двигатель, развивающий скорость до 0,65 Маха.

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В докладе "Ракетная угроза" говорится, что "Нирбхай" управляется инерциальной навигационной системой (INS)/GPS-приемником, а для повышения точности может быть использована индийская спутниковая навигационная система IRNSS. Недавно Индия также провела испытания сверхзвуковой версии крылатой ракеты Brahmos. В марте 2013 года компания Brahmos Aerospace сообщила, что SLCM Brahmos была успешно запущена с подводной платформы в Бенгальском заливе у берегов Висакхапатнама.

По данным Brahmos Aerospace, ракета взлетела вертикально с подводной платформы и проследовала по заранее заданной траектории на максимальную дальность в 290 километров. Brahmos Aerospace утверждает, что Brahmos может быть запущена с глубины 40-50 метров из вертикальной модульной пусковой установки, установленной в корпусе подводной лодки, и что по своим характеристикам она идентична корабельной версии.

Газета Times of India в статье от ноября 2023 года отмечает, что дозвуковая ракета Nirbhay будет дополнять сверхзвуковую Brahmos, предоставляя командирам больше возможностей во время потенциальных конфликтов. Эксперты считают, что Brahmos может оказаться слишком дорогим активом для развертывания в больших количествах, что потребует менее мощных, но более дешевых вариантов, таких как GLCM Nirbhay и новой SLCM. Это позволит сохранить потенциал высокоточных дальних ударов, сохранив Brahmos для критически важных задач.

Эти разработки связаны с усилиями Индии по созданию ракетных сил специального назначения, на вооружении которых будут состоять крылатые ракеты наземного базирования GLCM, крылатые ракеты подводных лодок SLCM и баллистические ракеты малой/средней дальности (SRBM/MRBM). КРПЛ также позволят дополнить сухопутные ракетные силы Индии надежным компонентом морского базирования. В декабре 2022 года Asia Times сообщила об усилиях Индии по созданию ракетных сил на базе тактической SRBM Pralay, 120 из которых планируется разместить на подземных объектах в приграничных с Китаем районах.

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Наряду с SRBM и MRBM Индия может использовать SLCM в первой фазе конфликта для поражения тыловых объектов, таких как командные и контрольные пункты (C2), логистические узлы, аэродромы и узлы связи. Второй залп будет направлен на уничтожение средств противовоздушной обороны, артиллерийских орудий, ракетных баз и танковых соединений, а удары ракетной и артиллерийской систем позволят полностью уничтожить войска, находящиеся на передовых позициях.

Министерство обороны Индии утверждает, что ракета Brahmos способна нанести удар с большой дистанции по любой цели на море или на суше с высокой точностью, днем или ночью и при любых погодных условиях. Credit: Handout.

В статье от июня 2022 года журнал Missile Threat отмечает, что ракетный арсенал Индии помогает ей сдерживать Пакистан и Китай. Недавние достижения Исламабада и Пекина в области ракетных технологий заставили Индию диверсифицировать свои системы доставки и повысить их боевую живучесть. Успешное испытание и последующая интеграция КРПЛ на подводные лодки значительно укрепят морскую мощь Индии в области сдерживания и проецирования силы.

Субмарины Kalvari, оснащенные КРПЛ, могли бы "составить компанию" атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами Arihant (ПЛАРБ) в качестве индийского инструмента ядерного сдерживания морского базирования.В настоящее время Индия располагает двумя ПЛАРБ "Арихант" и планирует построить еще четыре единицы. Они могут быть вооружены баллистическими ракетами подводного базирования (БРПЛ) K-15 или K-4.

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В статье, опубликованной в октябре 2022 года, портал Naval News отмечает, что БРПЛ K-15 способна доставлять 1000-килограммовую боеголовку на расстояние до 740 километров, при этом на борту Arihant может находиться до 12 ракет. Вместе с тем, K-15 может стать временным решением, поскольку готовящаяся к развертыванию БРПЛ K-4 будет иметь дальность 3500 километров, считают специалисты Naval News.

Новые крылатые ракеты позволят Индии создать морскую платформу доставки тактического ядерного оружия несмотря на то, что ядерный потенциал Индии ориентирован на нанесение ответного удара на стратегическом уровне, а не на тактическое применение на поле боя. В январе 2017 года компания Missile Threat сообщила, что Пакистан провел испытательный пуск крылатой ракеты Babur с мобильной подводной платформы в "неназванном месте" Индийского океана.

По данным Missile Threat, КРПЛ Babur имеет дальность действия 450 километров, подводную управляемую силовую установку и усовершенствованные системы наведения и навигации. Однако, по словам источника, несколько индийских новостных изданий попытались опровергнуть информацию об испытании пакистанской ракеты Babur в 2017 году, ссылаясь в качестве доказательства на противоречивые спутниковые снимки местности.

Тем не менее, пишет Missile Threat, ракета Babur GLCM способна нести 450-килограммовую унитарную или кассетную фугасную боевую часть или 10- или 35-килотонную ядерный боезаряд на расстояние до 350-700 километров. По словам источника, "Бабур" оснащен системой коррекции траектории по контуру местности (TERCOM), а модернизированные варианты - системой цифровой коррекции траектории (DSMAC) и спутниковым наведением.

Испытание SLCM Индией может привести к ракетной гонке между двумя давними противниками. Пакистанский журналист и военный эксперт Саиф-уль-Хак в своей статье для журнала Islamabad Policy Research Institute от 2021 года отмечает, что быстрая модернизация индийских ВМС, включая приобретение КРПЛ, заставила пакистанские ВМС усовершенствовать свой конвенциональный и ядерный потенциал.

Завар Джаспал в статье для WE News за ноябрь 2023 года утверждает, что сложные дилеммы безопасности, связанные с асимметрией обычных вооружений и снижением порога применения ядерного оружия, усиливаются по мере того, как Индия и Пакистан наращивают запасы ракетных систем большой и малой дальности. Это подчеркивает растущую потребность в мерах укрепления доверия (МД), прямых каналах связи и общих нормах между двумя соперниками, обладающими ядерным оружием.

Вместе с тем американские эксперты Ши Коттон и Энн Пеллегрино в статье Nuclear Threat Initiative (NTI) за ноябрь 2019 года отмечают, что те же позитивные нормы, которые Пакистан и Индия разработали для испытаний баллистических ракет, малоэффективны для крылатых ракет. Пакистанская крылатая ракета Хатф-VII Бабур в полете (Названа в честь Захируддина Мухаммада Бабура, покорителя Индии и основателя династии Великих Моголов, также известного как Хатф VII.). Изображение: Facebook Screengrab

Авторы отмечают, что соглашение 2005 года между Пакистаном и Индией об уведомлении перед запуском исключает возможность применения крылатых ракет несмотря на то, что этот договор был заключен во время ранних этапов разработки такого оружия в обеих странах. Они отмечают, что растущий "авторитет" крылатых ракет как важнейшего стратегического актива и опасения, что все такие ракеты потенциально способны нести ядерные боеголовки, делают отсутствие надзора еще более тревожным.

И все же заявление Индии о предстоящем испытании новой крылатой ракеты для подводных лодок свидетельствует об определенном улучшении ситуации в этой области. Ответит ли Пакистан взаимностью, чтобы снизить напряженность в регионе? Это вопрос пока остается открытым.