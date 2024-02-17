Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира

Япония уступила Германии третье место в мировой экономике из-за внезапной рецессии
[ ] для раздела Блоги
1
1

реклама

"Дешевая Япония" стремительно падает в рейтинге мировых экономик. Япония уступила Германии 3-е место в мировой экономике, поскольку стратегия слабой иены быстро снижает ее глобальную значимость с точки зрения ВВП Ни один японский лидер не пожелал бы оказаться в роли главы государства, столкнувшись с такой неприятной ситуацией, как падение экономики с 3-го на 4-е место в мировом рейтинге.

Япония полагается на дешевую иену как фактор роста, но экономика все равно скатилась в рецессию в 4 квартале прошлого года. Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP  / Asia Times Files

реклама



Не прошло и шести недель, как Либерально-демократическая партия Кисиды "изо всех сил" пытается объяснить отставание Японии от Германии по объему валового внутреннего продукта (ВВП) в долларовом выражении и вину ЛДП за столь знаковое событие.

Партия Кисиды невольно помогла китайскому лидеру Си Цзиньпину одержать столь необходимую победу в области "мягкой силы". В тот момент, когда Пекин пытается справиться с кризисом недвижимости, остановить дефляцию, восстановить доверие к фондовому рынку и решить проблему рекордной безработицы среди молодежи, вести о том, что он все больше обгоняет своего "заклятого" соперника - Токио, несомненно, являются долгожданным позитивным сигналом.

Тем временем Япония вступила в 2024 год в состоянии рецессии. В октябре-декабре объем внутреннего валового продукта сократился на 0,4 процента в годовом исчислении после падения на 3,3 процента в предыдущем квартале. "Экономика Японии находится в плачевном состоянии, - говорит Стефан Ангрик, старший экономист Moody's Analytics. Но это также верно и для долгосрочной траектории, о чем свидетельствует то, что Германия обогнала страну восходящего солнца.

реклама



Конечно, такие перемены в "турнирной таблице" могут потрясти Токио ничуть не меньше, чем Китай, обогнавший Японию по годовому объему производства. В зависимости от того, какой набор статистической информации вы используете, это произошло в 2010 или 2011 году, где-то между премьерствами Наото Кана и Ёсихико Ноды, и послужило основой для возвращения ЛДП к власти в 2012 году.

В то время премьер-министр Синдзо Абэ не очень-то рекламировал свое возвращение к власти как победу над Китаем. Но так называемая "Абэномика" действительно стала реформаторским ответом на то, что Китай стал вторым в мире, а Япония опустилась на третье место.

Предложенные Трампом пошлины в 60% на импорт из Китая обрушат мировую экономику, считают эксперты

Увы, при Абэ на первый план было поставлено ослабление иены, а не возрождение некогда знаменитой японской креативности. Именно этот провал спустя 11 лет позволил Германии оставить Японию "в зеркале заднего вида". К этому следует добавить еще и нарратив о "больном человеке Европы" (англ. sick man of Europe - публицистический штамп, который используется для обозначения европейского государства, испытывающего продолжительный экономический или социальный кризис), который сейчас терзает экономику канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Некогда популярная в Германии модель роста потеряла свою динамику. Замедление темпов роста в Китае и военный конфликт России и Украины стали серьезными проблемами для Германии. Также как и снижение мирового спроса на автомобили, машины, химическую продукцию и другие жизненно важные для Германии промышленные товары. В тот момент, когда Европа в отчаянии ищет стимулы роста, Германия уже второй год переживает постпандемическое экономическое потрясение.

реклама



"На данный момент низкие экономические показатели немецкой экономики и всей еврозоны являются основным риском снижения наших прогнозов", - отмечает Юрай Котиан, экономист Erste Group Bank AG. В свою очередь, экономист Дэниел Крал из Oxford Economics считает, что "очевидно, что в прошлом году Германия показала наихудшие результаты среди основных экономик Евросоюза". Другими словами, можно долго дискутировать о том, обогнала ли Германия Японию или Токио уступил дорогу своему соратнику из "Большой семерки". И это вновь возвращает нас к Кисиде, который сейчас борется за свою политическую судьбу.

Кисида завершил 2023 год с рейтингом одобрения 17 процентов, в первую очередь потому, что инфляция опережала рост экономики и повышение заработной платы. На фоне многочисленных финансовых скандалов, охвативших его партию, теперь Кисида пытается справиться со второй неприятной ситуацией за последние месяцы.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выглядит довольно бледно. Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP  / Asia Times Files Twitter Screengrab

Другая причина: Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Подобные заголовки напомнили о том, что в 2010-2011 годах у Японии не было иного выбора, кроме как смириться с растущим доминированием Китая в Азии. Но сможет ли этот тревожный звоночек пробудить ЛДП из законодательной спячки?

реклама



С октября 2021 года Кисида озвучил ряд многообещающих концепций, призванных взять под контроль экономическое развитие страны. Одной из них была идея "нового капитализма". Цель - перераспределение материальных благ в пользу семей среднего класса для стимулирования потребления. Другая идея - стимулировать бум стартапов, чтобы разрушить жесткую экономическую систему Японии, построенную по принципу "сверху вниз".

Последняя схема казалась особенно перспективной. Она подразумевала создание механизма, способного помочь Государственному пенсионному инвестиционному фонду с капиталом 1,5 триллиона долларов - крупнейшей в мире структуре подобного рода - финансировать предпринимателей и стимулировать привлечение в Японию новых зарубежных инноваторов.

Но, как и во время правления Абэ в 2012-2020 годах, 28 с лишним месяцев пребывания Кисиды на посту премьер-министра были крайне непродуктивными с точки зрения структурных реформ. На самом деле, Кисида практически ничего не сделал для улучшения экономических показателей.

Падение на 4-е место в мировом рейтинге выглядит как нельзя более веской причиной для того, чтобы взяться за работу. Что может быть лучше для восстановления рейтинга доверия Кисиды до 30 процентов, как не возвращение Японии ее глобального экономического статуса?

Если бы экономические "путешествия во времени" были возможны, представьте, где могла бы оказаться Япония, если бы партия Кисиды действовала решительнее с 2012 года. Если бы тогда она более настойчиво взялась за сокращение бюрократического аппарата, повышение инноваций и производительности, изменение налогового кодекса в пользу стартапов, расширение прав и возможностей женщин, привлечение талантов из-за рубежа и информирование международного сообщества о том, что Токио самое лучшее в мире место для ведения бизнеса.

Однако сейчас для Японии наступает второй по значимости момент для финансового "большого взрыва". Однако сначала Кисида и его партия должны отказаться от "костыля слабой иены", на который они так долго опирались. Однако сейчас для Японии наступает второй по значимости момент для финансового "большого взрыва". Однако сначала Кисида и его партия должны отказаться от "костыля слабой иены", на который они так долго опирались.

Заниженный обменный курс и гиперагрессивная политика Центрального банка Японии не позволяли правительственным чиновникам и руководителям компаний выполнять тяжелую работу по перестройке двигателей роста или идти на риск. Сегодня стратегия Токио, ориентированная на слабую иену, дает абсолютно противоположный эффект. Причина? Стратегия "дешевой Японии" последних лет все сильнее ослабляет глобальную роль Японии с точки зрения ВВП.

Эту оценку в последние годы популяризировал экономист Хидео Кумано из исследовательского института Dai-Ichi Life. По крайней мере с 2019 года он постоянно выступает с предупреждениями о том, что снижение покупательной способности Японии в долгосрочной перспективе — это рискованный способ увеличить ВВП в краткосрочной перспективе. Издержки такого самоуспокоения видны не только по крайне низким рейтингам одобрения Кисиды, но и по тому, как Япония, по сути, топчется на месте, в то время как даже охваченная кризисом Германия медленно ползет вперед.

Главный претендент на пост главы МИД Китая заявил, что Пекин не намерен менять существующий, а тем более создавать новый мировой порядок

Тем временем Индия готовит почву для очередной серии заголовков о превосходстве над Японией, которые Токио должен объяснить следующему поколению избирателей. Эксперты считают, что если крупнейшая экономика Южной Азии превзойдет Японию, это будет еще одним сильным ударом по коллективной японской психике. 

Конечно, масштабы проблем, с которыми столкнулась Германия, являются источником горячих дискуссий. В январе в Давосе министр финансов Германии Кристиан Линднер отверг ярлык "больного человека". "Я знаю, о чем некоторые из вас думают: Германия, вероятно, больной человек. Нет, Германия не больна - Германия устала после короткой ночи", - сказал Линднер, утверждая, что экономике просто нужна "чашка кофе", чтобы взбодриться.

Японские "быки" придерживаются аналогичной точки зрения, поскольку акции Токио достигли самых высоких уровней за последние 30 с лишним лет. "Мы по-прежнему позитивно настроены в отношении японских акций, поскольку они являются нашей самой крупной стратегической рекомендацией", - считает стратег Джонатан Гарнер из Morgan Stanley MUFG.

Индекс Nikkei 225 Stock Average в настоящее время превысил отметку 38 000 и "теперь, похоже, в ближайшее время пробьет исторический максимум 38 916, который был установлен еще в декабре 1989 года", - говорит Гарнер. "По нашему мнению, основной поворотный момент для японского рынка акций наступил в конце 2012 года - когда Nikkei опускался ниже 9 000 - с запуском "трех стрел" абэномики и началом инновационной политики [ЦБ Японии] по борьбе с дефляцией", - говорит он.

Стратег из компании Amundi Asset Management Эрик Мийот утверждает, что японский фондовый рынок "остается по-прежнему привлекательным". По его мнению, по мере усиления экономических рисков "вряд ли удастся повторить столь же высокие показатели в 2024 году, но перспективы рынка остаются благоприятными". Но скорее всего в 2024 году Япония вновь покажет, что "нисходящая экономика" в духе 1980-х годов сегодня работает ничуть не лучше.

Абэ действительно предпринял ряд шагов по укреплению корпоративного управления, создав предпосылки для рекордных прибылей и выкупа акций. Но ни один из этих шагов не привел к значительному повышению заработной платы или масштабным мерам по увеличению производительности и развитию инноваций.

На снимке: женщина рассматривает обувь, выставленную на продажу в магазине в торговом квартале Токио, Япония. Фотография представлена онлайн-изданием: Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP  / Asia Times Files / Twitter Screengrab.

Однако теперь все пошло наперекосяк. "Банк Японии, вероятно, станет еще более осторожным в отношении любых политических преобразований", - говорит экономист Мин Джу Кан из ING Bank.

Всего шесть недель назад казалось очевидным, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда прекратит количественное смягчение (QE) и повысит ставки уже в следующем месяце. Теперь же экономисты вынуждены спешно опровергать эти ожидания.  Аналогичная ситуация наблюдается и в Соединенных Штатах, где экономика ставит скептиков в тупик.

"Хотя ценообразование на мартовское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) было сокращено до незначительного уровня, в прогнозах на последующие заседания FOMC все еще есть скрытые резервы для роста американской валюты", - утверждает стратег Westpac Ричард Франулович. "Мы считаем, что устойчивость американской экономики может продлиться вплоть до 2024 года... и это свидетельствует о неровной дороге к дезинфляции".

А пока проблема "дешевой Японии" портит имидж Токио, эксперты спорят, что упадет быстрее: рейтинг премьера Кисиды, ВВП Японии - или все оставшиеся надежды на то, что Япония когда-нибудь вернет себе место в тройке лидеров мировой экономики.

Уильям Песек

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша экономика япония рецессия рецессия в сша рецессия в японии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
79
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
4
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
9
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
2
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
1
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Космические силы США отменили многомиллиардную программу военной спутниковой связи
+
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
4
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
5
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
7
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
20
Le Monde: Со слов Сырского планирующие бомбы ВКС РФ мешают выстроить "непробиваемую" оборону ВСУ
1

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
182
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
18
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
4
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
35
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
38
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
13
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
Почему Cloud9 проваливаются
4

Сейчас обсуждают

Василий Кузякин
12:09
Судя по таблице, самые надёжные WD, HGST тоже принадлежит WD.
Облачный провайдер опубликовал рейтинг надёжности жёстких дисков – HDD Seagate на последнем месте
DonCarleone
12:09
главкома в отставку
По словам украинского главнокомандующего, ВСУ в скором времени вернутся в Авдеевку
Alex Sikrajf
12:09
Нам очень интересно ваше мнение и вкусы
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
Виталий Лялин
12:09
Одна из моих специализаций - взрывник. Когда учился нам показывали технологию уплотнения стрелочных железнодорожных переводов взрывом. Завод целый, над этим работает. Эффект окупил весь завод за год. ...
Ученые зафиксировали, что золото становится крепче под воздействием интенсивных лазерных импульсов
REY_B_
12:09
Какие -1% - цены на медь падают с апреля 2022 года. Статистику можно подделать любую, а вот цены нет.
Трампу грозит штраф в размере $ 370 млн по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.
Alex Sikrajf
12:08
У нас в России всегда вкуснее они были чем в Европе, Турции и как я знаю в Америке. Чисто из за мяса)
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
Вася Ягодкин
12:07
Не понимаю как он это терпит, его имя Александр Сырский. Но упоротые хохлы в свойственной им манере коверкать и поганить русский язык, называют его, Олександр Сирський. Я бы на его месте счёл это оско...
Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских военных с Авдеевки
Константин Бородаенко
12:05
Диапазон частот корявый выделили, больше половины телефонов не поддерживают эти частоты...
Отечественные базовые станции 5G будут устанавливать в крупных городах России с 2026 года
Андрей Кручёнок
11:57
А может они просто ноги со стола уберут и будут начинать что-то делать?????
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
Бот_Пригожина_03081
11:54
Горе-то какое! Пойду поcру.
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем