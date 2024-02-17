"Дешевая Япония" стремительно падает в рейтинге мировых экономик. Япония уступила Германии 3-е место в мировой экономике, поскольку стратегия слабой иены быстро снижает ее глобальную значимость с точки зрения ВВП Ни один японский лидер не пожелал бы оказаться в роли главы государства, столкнувшись с такой неприятной ситуацией, как падение экономики с 3-го на 4-е место в мировом рейтинге.

Япония полагается на дешевую иену как фактор роста, но экономика все равно скатилась в рецессию в 4 квартале прошлого года. Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP / Asia Times Files

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Не прошло и шести недель, как Либерально-демократическая партия Кисиды "изо всех сил" пытается объяснить отставание Японии от Германии по объему валового внутреннего продукта (ВВП) в долларовом выражении и вину ЛДП за столь знаковое событие.

Партия Кисиды невольно помогла китайскому лидеру Си Цзиньпину одержать столь необходимую победу в области "мягкой силы". В тот момент, когда Пекин пытается справиться с кризисом недвижимости, остановить дефляцию, восстановить доверие к фондовому рынку и решить проблему рекордной безработицы среди молодежи, вести о том, что он все больше обгоняет своего "заклятого" соперника - Токио, несомненно, являются долгожданным позитивным сигналом.

Тем временем Япония вступила в 2024 год в состоянии рецессии. В октябре-декабре объем внутреннего валового продукта сократился на 0,4 процента в годовом исчислении после падения на 3,3 процента в предыдущем квартале. "Экономика Японии находится в плачевном состоянии, - говорит Стефан Ангрик, старший экономист Moody's Analytics. Но это также верно и для долгосрочной траектории, о чем свидетельствует то, что Германия обогнала страну восходящего солнца.

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Конечно, такие перемены в "турнирной таблице" могут потрясти Токио ничуть не меньше, чем Китай, обогнавший Японию по годовому объему производства. В зависимости от того, какой набор статистической информации вы используете, это произошло в 2010 или 2011 году, где-то между премьерствами Наото Кана и Ёсихико Ноды, и послужило основой для возвращения ЛДП к власти в 2012 году.

В то время премьер-министр Синдзо Абэ не очень-то рекламировал свое возвращение к власти как победу над Китаем. Но так называемая "Абэномика" действительно стала реформаторским ответом на то, что Китай стал вторым в мире, а Япония опустилась на третье место.

Увы, при Абэ на первый план было поставлено ослабление иены, а не возрождение некогда знаменитой японской креативности. Именно этот провал спустя 11 лет позволил Германии оставить Японию "в зеркале заднего вида". К этому следует добавить еще и нарратив о "больном человеке Европы" (англ. sick man of Europe - публицистический штамп, который используется для обозначения европейского государства, испытывающего продолжительный экономический или социальный кризис), который сейчас терзает экономику канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Некогда популярная в Германии модель роста потеряла свою динамику. Замедление темпов роста в Китае и военный конфликт России и Украины стали серьезными проблемами для Германии. Также как и снижение мирового спроса на автомобили, машины, химическую продукцию и другие жизненно важные для Германии промышленные товары. В тот момент, когда Европа в отчаянии ищет стимулы роста, Германия уже второй год переживает постпандемическое экономическое потрясение.

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"На данный момент низкие экономические показатели немецкой экономики и всей еврозоны являются основным риском снижения наших прогнозов", - отмечает Юрай Котиан, экономист Erste Group Bank AG. В свою очередь, экономист Дэниел Крал из Oxford Economics считает, что "очевидно, что в прошлом году Германия показала наихудшие результаты среди основных экономик Евросоюза". Другими словами, можно долго дискутировать о том, обогнала ли Германия Японию или Токио уступил дорогу своему соратнику из "Большой семерки". И это вновь возвращает нас к Кисиде, который сейчас борется за свою политическую судьбу.

Кисида завершил 2023 год с рейтингом одобрения 17 процентов, в первую очередь потому, что инфляция опережала рост экономики и повышение заработной платы. На фоне многочисленных финансовых скандалов, охвативших его партию, теперь Кисида пытается справиться со второй неприятной ситуацией за последние месяцы.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выглядит довольно бледно. Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP / Asia Times Files Twitter Screengrab

Другая причина: Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Подобные заголовки напомнили о том, что в 2010-2011 годах у Японии не было иного выбора, кроме как смириться с растущим доминированием Китая в Азии. Но сможет ли этот тревожный звоночек пробудить ЛДП из законодательной спячки?

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С октября 2021 года Кисида озвучил ряд многообещающих концепций, призванных взять под контроль экономическое развитие страны. Одной из них была идея "нового капитализма". Цель - перераспределение материальных благ в пользу семей среднего класса для стимулирования потребления. Другая идея - стимулировать бум стартапов, чтобы разрушить жесткую экономическую систему Японии, построенную по принципу "сверху вниз".

Последняя схема казалась особенно перспективной. Она подразумевала создание механизма, способного помочь Государственному пенсионному инвестиционному фонду с капиталом 1,5 триллиона долларов - крупнейшей в мире структуре подобного рода - финансировать предпринимателей и стимулировать привлечение в Японию новых зарубежных инноваторов.

Но, как и во время правления Абэ в 2012-2020 годах, 28 с лишним месяцев пребывания Кисиды на посту премьер-министра были крайне непродуктивными с точки зрения структурных реформ. На самом деле, Кисида практически ничего не сделал для улучшения экономических показателей.

Падение на 4-е место в мировом рейтинге выглядит как нельзя более веской причиной для того, чтобы взяться за работу. Что может быть лучше для восстановления рейтинга доверия Кисиды до 30 процентов, как не возвращение Японии ее глобального экономического статуса?

Если бы экономические "путешествия во времени" были возможны, представьте, где могла бы оказаться Япония, если бы партия Кисиды действовала решительнее с 2012 года. Если бы тогда она более настойчиво взялась за сокращение бюрократического аппарата, повышение инноваций и производительности, изменение налогового кодекса в пользу стартапов, расширение прав и возможностей женщин, привлечение талантов из-за рубежа и информирование международного сообщества о том, что Токио самое лучшее в мире место для ведения бизнеса.

Однако сейчас для Японии наступает второй по значимости момент для финансового "большого взрыва". Однако сначала Кисида и его партия должны отказаться от "костыля слабой иены", на который они так долго опирались. Однако сейчас для Японии наступает второй по значимости момент для финансового "большого взрыва". Однако сначала Кисида и его партия должны отказаться от "костыля слабой иены", на который они так долго опирались.

Заниженный обменный курс и гиперагрессивная политика Центрального банка Японии не позволяли правительственным чиновникам и руководителям компаний выполнять тяжелую работу по перестройке двигателей роста или идти на риск. Сегодня стратегия Токио, ориентированная на слабую иену, дает абсолютно противоположный эффект. Причина? Стратегия "дешевой Японии" последних лет все сильнее ослабляет глобальную роль Японии с точки зрения ВВП.

Эту оценку в последние годы популяризировал экономист Хидео Кумано из исследовательского института Dai-Ichi Life. По крайней мере с 2019 года он постоянно выступает с предупреждениями о том, что снижение покупательной способности Японии в долгосрочной перспективе — это рискованный способ увеличить ВВП в краткосрочной перспективе. Издержки такого самоуспокоения видны не только по крайне низким рейтингам одобрения Кисиды, но и по тому, как Япония, по сути, топчется на месте, в то время как даже охваченная кризисом Германия медленно ползет вперед.

Тем временем Индия готовит почву для очередной серии заголовков о превосходстве над Японией, которые Токио должен объяснить следующему поколению избирателей. Эксперты считают, что если крупнейшая экономика Южной Азии превзойдет Японию, это будет еще одним сильным ударом по коллективной японской психике.

Конечно, масштабы проблем, с которыми столкнулась Германия, являются источником горячих дискуссий. В январе в Давосе министр финансов Германии Кристиан Линднер отверг ярлык "больного человека". "Я знаю, о чем некоторые из вас думают: Германия, вероятно, больной человек. Нет, Германия не больна - Германия устала после короткой ночи", - сказал Линднер, утверждая, что экономике просто нужна "чашка кофе", чтобы взбодриться.

Японские "быки" придерживаются аналогичной точки зрения, поскольку акции Токио достигли самых высоких уровней за последние 30 с лишним лет. "Мы по-прежнему позитивно настроены в отношении японских акций, поскольку они являются нашей самой крупной стратегической рекомендацией", - считает стратег Джонатан Гарнер из Morgan Stanley MUFG.

Индекс Nikkei 225 Stock Average в настоящее время превысил отметку 38 000 и "теперь, похоже, в ближайшее время пробьет исторический максимум 38 916, который был установлен еще в декабре 1989 года", - говорит Гарнер. "По нашему мнению, основной поворотный момент для японского рынка акций наступил в конце 2012 года - когда Nikkei опускался ниже 9 000 - с запуском "трех стрел" абэномики и началом инновационной политики [ЦБ Японии] по борьбе с дефляцией", - говорит он.

Стратег из компании Amundi Asset Management Эрик Мийот утверждает, что японский фондовый рынок "остается по-прежнему привлекательным". По его мнению, по мере усиления экономических рисков "вряд ли удастся повторить столь же высокие показатели в 2024 году, но перспективы рынка остаются благоприятными". Но скорее всего в 2024 году Япония вновь покажет, что "нисходящая экономика" в духе 1980-х годов сегодня работает ничуть не лучше.

Абэ действительно предпринял ряд шагов по укреплению корпоративного управления, создав предпосылки для рекордных прибылей и выкупа акций. Но ни один из этих шагов не привел к значительному повышению заработной платы или масштабным мерам по увеличению производительности и развитию инноваций.

На снимке: женщина рассматривает обувь, выставленную на продажу в магазине в торговом квартале Токио, Япония. Фотография представлена онлайн-изданием: Фотография представлена: Agence France-Presse, AFP / Asia Times Files / Twitter Screengrab.

Однако теперь все пошло наперекосяк. "Банк Японии, вероятно, станет еще более осторожным в отношении любых политических преобразований", - говорит экономист Мин Джу Кан из ING Bank.

Всего шесть недель назад казалось очевидным, что глава Банка Японии Кадзуо Уэда прекратит количественное смягчение (QE) и повысит ставки уже в следующем месяце. Теперь же экономисты вынуждены спешно опровергать эти ожидания. Аналогичная ситуация наблюдается и в Соединенных Штатах, где экономика ставит скептиков в тупик.

"Хотя ценообразование на мартовское заседание Федеральной резервной системы (ФРС) было сокращено до незначительного уровня, в прогнозах на последующие заседания FOMC все еще есть скрытые резервы для роста американской валюты", - утверждает стратег Westpac Ричард Франулович. "Мы считаем, что устойчивость американской экономики может продлиться вплоть до 2024 года... и это свидетельствует о неровной дороге к дезинфляции".

А пока проблема "дешевой Японии" портит имидж Токио, эксперты спорят, что упадет быстрее: рейтинг премьера Кисиды, ВВП Японии - или все оставшиеся надежды на то, что Япония когда-нибудь вернет себе место в тройке лидеров мировой экономики.

Уильям Песек