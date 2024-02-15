Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до полной остановки
Когда черные дыры появляются при коллапсе звезд, они в течении непродолжительного времени испускают струи вещества, что замедляет ее вращение буквально до полной остановки

реклама

Большинство черных дыр могут вращаться гораздо медленнее, чем предполагалось. Когда черные дыры образуются из коллапсирующих звезд, они испускают мощные струи энергии, и эти струи замедляют вращение черных дыр почти до нуля в течение нескольких минут.Реактивные струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до нуля в течение нескольких минут. НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт  (NASA/JPL-Caltech)

Вращение новорожденной черной дыры регулируется двумя противоположными процессами. Когда на ее орбиту падает быстро движущееся вещество, черная дыра получает энергию, и ее вращение ускоряется. Но это же самое поглощение приводит к тому, что в течение нескольких минут из черной дыры вырывается огромный джет, что приводит к утечке энергии и замедляет ее вращение.

реклама

Астрофизик Джонатан Жакмен-Иде из Северо-Западного университета в Иллинойсе и его коллеги использовали серию симуляций, чтобы понять, как взаимодействуют эти два процесса и что происходит с черными дырами после завершения их формирования. Они обнаружили, что коллапсары - именно так называют черные дыры, образующиеся в результате схлопывания звезды и составляющие большую их часть в нашей Вселенной, - вообще не должны вращаться.

"Раньше в большинстве работ ученые не учитывали снижение скорости вращения ЧД при выбросе вещества. То есть в симуляциях черные дыры только и делали, что ели, ели и ели газ. И это раскручивало их все больше и больше. Поэтому мы ожидали, что спин черных дыр достигнет максимальных значений", - говорит Жакмен-Иде.

Астрономы измеряют вращение черных дыр с помощью безразмерного параметра, называемого спином, или  α . Когда  α равно 0, черная дыра не вращается вообще. Когда α равно 1, она вращается с максимально возможной скоростью для объекта с ее массой. Исследователи обнаружили, что сразу после своего рождения коллапсары вращаются с безразмерным спином около 0,2 или чуть ниже.

На расстоянии 13,2 миллиарда световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной

"Это показывает, насколько мощными могут быть реактивные струи", - говорит Жакмен-Иде. "Больше всего меня удивило то, что это происходит чрезвычайно быстро - у вас есть событие, которое длится, может быть, 100 секунд, но за это время оно может абсолютно изменить характер вращения черной дыры".

Это совпадает с тем, что астрономы наблюдали с помощью гравитационных волн, которые представляют собой пульсацию в пространстве-времени, возникающую из-за движения массивных космических объектов.

Это совпадает с тем, что астрономы наблюдали с помощью гравитационных волн, которые представляют собой пульсацию в пространстве-времени, возникающую из-за движения массивных космических объектов. Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) зафиксировала волны от почти сотни слияний ЧД. И все измерения подтверждают, что безразмерный спин черных дыр до момента их слияния обычно находится в пределах 0,2.

"С помощью гравитационных волн можно изучить эволюцию черных дыр в очень специфический момент их жизни - в самом ее конце, а до этого они миллиарды лет занимались совершенно другими делами", - говорит Катерина Чатзиоанну из Калифорнийского технологического института. "Эта работа позволила нам добавить еще один кусочек к головоломке их жизни".

Новое открытие также могло бы помочь нам проводить дифференциацию различных типов черных дыр. "Существуют и другие способы формирования черных дыр, кроме коллапса звезд - возможно, более редкие, но они есть", - рассказывает Чатзиоанну. "До последнего момента мы понятия не имели, как их различать, но теперь мы хорошо представляем, как это сделать".

Черные дыры, прошедшие через слияние, обычно имеют более высокий спин, ближе к 0,7, чем "новорождённые" коллапсары, рассматриваемые исследователями, поэтому измерение скорости вращения черных дыр может помочь ученым собрать воедино их прошлое.

Большинство новорожденных черных дыр извергают газ с такой силой, что почти прекращают вращаться. Когда черные дыры появляются при коллапсе звезд, они в течении непродолжительного времени испускают струи вещества, что замедляет ее вращение буквально до полной остановки. НАСА / Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт  (NASA/JPL-Caltech)

Аннотация к научной статье

Спин формирующейся черной дыры (ЧД) в центре массивной звезды меняется по сравнению с исходным значением под действием двух конкурирующих процессов: углового момента аккрецирующего газа, который увеличивает спин, и углового момента излучения ЧД, который уменьшает спин. В конце концов, окончательный, равновесный спин устанавливается балансом между обоими процессами.

В процессе формирования релятивистских джетов и выброса излучения γ-излучения (GRB) важную роль играет магнитное поле ЧД. В процессе формирования релятивистских джетов и выброса излучения γ-излучения (GRB) важную роль играет магнитное поле ЧД. В контексте данного исследования ученые рассмотрели модель аккреционного диска с магнитным полем (MAD), управляющего спиновой эволюцией BH.

Применяя к коллапсарам аналитическую модель спиновой эволюции MAD BH Лоуэлла, авторы показали, что, если ЧД аккрецирует около 20 процентов от своей начальной массы, его безразмерный спин неизбежно достигает малых значений, α ≲ 0.2. Для таких спинов и для скоростей аккреции массы, полученных в результате симуляции коллапсара, экперты показали, что новая аналитическая модель воспроизводит энергетику типичных струй GRB, Ljet ∼ 1050 (10^50) эрг с-1 (с^-1).

Кроме того, ученые показали, что разработанная ими модель воспроизводит почти постоянную мощность типичных струй GRB. Если начало процесса MAD задерживается, это позволяет получить более мощные струи в верхней части свечения GRB, Ljet ∼ 1052  (10^52) эрг с-1, однако конечный спин остается низким,  α ≲ 0.3. Эти результаты согласуются с низкими спинами, полученными из гравитационно-волновых наблюдений слияний бинарных черных дыр.

#космос #черные дыры #коллапсары
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
4
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
3
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
10
Новые массовые отклонения Gmail начнутся в апреле 2024 года, сообщает Google
2
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
13
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
+
Решение отказаться от выпуска бензиновых автомобилей к 2035году может уничтожить машиностроение ЕС
5
Intuitive Machines собирается отправить свой космический аппарат "Nova-C" на Луну
+
Украина не получила ни одного модернизированного Т-64 из Чехии и продолжает мечтать о своём Т-64БB
1
Американские активисты собрались у дверей офиса компании OpenAI требуя остановить развитие ИИ
3
Смартфон iQOO Z9 будет оснащён Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором емкостью 6000 мА*ч
+
Илон Маск заявил, что «Путин не проиграет войну»
+
Суд Нидерландов вынес решение о запрете поставок запчастей для F-35 Израилю
+
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
2
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
+
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
5
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S24 столкнулись с проблемой зернистости экрана
2
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
В прошлом году не более 30% китайских автопроизводителей достигли поставленных целей
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
10
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
5
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Как долго человечество воюет само с собой
+
США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана
+
На фоне угрозы конфликта с Китаем, США заявили о планах реорганизации своих ВВС
6
Охота за темной материей - как физики ищут загадочный гравитационный "клей" нашей Вселенной
2

Сейчас обсуждают

Чато -- Бот
13:10
Ну всё, заныл иудушка, "Пифтонные бонбы" ему не нравятся, видите ли.
Сырский пожаловался на большие потери из-за российских управляемых авиабомб
Олег Акулов
13:09
И даром не нужна, перегорит, взорвётся, для 2 к разрешения смысл ее брать
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
Dmitry Mitry
13:08
С нержавейкой аккуратно надо обращаться, и да, жир и царапины она не любит.
Tesla Cybertruck подвержен коррозии и ржавеет от контакта с дождём и любыми жирными пятнами
Dmitry Mitry
13:06
Ололоев. FM - лучший автосим, и да, я в автосимы играю со времен GPL. А вот Gran Turismo как симулятор не очень, GT4 вообще был трешак полный, дальше лучше, но физика там все еще сомнительная. А сама ...
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
DonCarleone
13:05
а его что поставили жаловаться на противника?
Сырский пожаловался на большие потери из-за российских управляемых авиабомб
Максим Карпенко
13:04
такие же дебилы как и ты))) Квадрат со срезанными углами называется восьмиугольник
МТС представила новый роутер с фирменным запатентованным дизайном
Александр Кузнецов
13:04
А чего ещё ждать? Британоиды никогда не брезговали получать выгоду со всех сторон конфликта.
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
Dmitry Mitry
13:03
Горизонт не то что не симулятор, он даже до Project Gotham Racing 4 с NFS 5 не дотягивает по физике. Forza Motorsport - симулятор.
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
Вася Ягодкин
13:03
"и с тех пор продолжает передавать удивительные открытия и данные о внешних пределах Солнечной системы" примеры удивительных открытий будут?
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
Mostack
13:02
Если место ограничено - да. А так там половина файла пустота, хоть все 20 штук добавляй =)
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем