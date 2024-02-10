Разведывательный альянс "Пять глаз", в очередной раз осудил хакерскую группировку "Вольт Тайфун", якобы поддерживаемую китайским правительством. В объединенном совете по кибербезопасности заявили, что Хак-группа планирует совершить разрушительные кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры на территории Соединенных Штатов и их союзников.

Китайская хак-группировка Volt Typhoon вновь оставила ЦРУ и FVEY в глубоком смятении. В МИД КНР заявили, что Вашингтон развернул кампанию "коллективной дезинформации" по геополитическим причинам, а доклад компании Microsoft показал, что власти США активно пытаются использовать агентства, не имеющие никакого отношения к правительству, для распространения ложной информации.

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Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA), Агентство национальной безопасности (NSA) и Федеральное бюро расследований (FBI) в своем докладе от 7 февраля заявили, что спонсируемые Китайской Народной Республикой (КНР) киберагенты пытаются заранее "подготовить почву" для кибератак в случае серьезной кризисной ситуации или конфликта с Америкой.

В свою очередь, внешнеполитическое ведомство Китая обвинило страны-участницы альянса "Пять глаз" в развязывании клеветнической кампании против Пекина. Мы категорически выступаем против и решительно осуждаем попытки Соединенных Штатов и других стран "Пяти глаз" очернить Китай и подвергнуть его бездоказательным обвинениям", - заявил на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

"Альянс должен знать, что ложные обвинения в адрес Китая не скроют того факта, что "Пять глаз" — это крупнейшая глобальная разведка, а Соединенные Штаты - "хакерское государство" номер один в мире", - подчеркнул дипломат.

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Он призвал страны "Пяти глаз" присоединиться к китайской Глобальной инициативе в области безопасности данных, выдвинутой четыре года назад. В ней содержится призыв к другим странам совместно строить киберпространство, в котором будут "царить мир, безопасность, открытость, сотрудничество и здоровый порядок". Необходимо отказаться от использования информационных технологий для подрыва критической инфраструктуры других стран, кражи важной информации и других действий, угрожающих их национальной безопасности и общественным интересам, говорится в документе.

Доклад Объединенного совета по кибербезопасности был опубликован после того, как 31 января директор Федерального бюро расследований Кристофер Врэй (Christopher Wray) выступил с предупреждением о том, что китайские хакеры атакуют американскую инфраструктуру для того, чтобы посеять хаос и нанести реальный ущерб гражданам и населению Соединенных Штатов.

По его словам, китайские хакеры атакуют водоочистные сооружения, электрические сети, нефте- и газопроводы, и транспортные системы США.

1 февраля Ван Вэньбинь заявил, что критика со стороны Врея "крайне безответственна и полностью искажает факты". По его словам, Вашингтон сам является источником и крупнейшим исполнителем кибератак, поскольку американское командование кибернетических сил открыто заявило, что критическая инфраструктура других государств - законная цель для кибератак США.

Министерство энергетики США (DOE)

Агентство по охране окружающей среды США (EPA)

Американское управление транспортной безопасности (TSA)

Австралийский центр кибербезопасности (ACSC) Австралийского управления связи (Australian Signals Directorate)

Канадский центр кибербезопасности (CCCS), являющийся частью Учреждения по безопасности связи (CSE)

Национальный центр кибербезопасности Соединенного Королевства (NCSC-UK)

Новозеландский национальный центр кибербезопасности (NCSC-NZ).

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Концептуальное изображение "компьютерного хакера" на фоне флага Китайской Народной Республики. Изображение: iStock/Getty Images. Разведывательный альянс "Пять глаз" уличил китайскую хакерскую группировку Volt Typhoon в распространении вредоносных скриптов на территории Соединенных Штатов. Изображение: Twitter

В подчеркнули, что субъекты Volt Typhoon перед эксплойтами проводят тщательную разведку, чтобы получить информацию о целевой организации и ее окружении; адаптируют свои тактики, методы и процедуры (TTP) к окружающей среде жертвы; и выделяют постоянные ресурсы для сохранения устойчивости и понимания целевой среды в течение долгого времени, даже после первоначальной компрометации. "Недавно американские спецслужбы обнаружили доказательства того, что агенты Volt Typhoon имели доступ к некоторым ИТ-инфраструктурам пострадавших на протяжении как минимум пяти лет", - добавили они.

По их словам, группировка Volt Typhoon также известна под именами "Панда Авангарда", "Бронзовый силуэт", "Вольтцит" и "Коварный Телец". 29 января агентство Reuters сообщило, что в американское правительство в последние месяцы развернуло операцию по борьбе с Volt Typhoon. В сообщении говорится, что Федеральное бюро расследований и американский департамент юстиции получили юридическое разрешение на удаленное "отключение" некоторых элементов хакерской группировки.

Ссылаясь на три неназванных источника, издание сообщило, что в конце 2023 года Volt Typhoon расширила масштабы своих операций и модифицировала некоторые свои технологии, что привело к серии встреч между Белым домом и частными компаниями в технологической отрасли.

Доклад Microsoft

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24 мая прошлого года компания Microsoft заявила, что обнаружила скрытую и целенаправленную вредоносную деятельность, направленную на получение доступа к учетным записям после компрометации, а также обнаружение сетевых систем, нацеленных на критически важные объекты инфраструктуры на территории США. По словам западных специалистов, Volt Typhoon действует с середины 2021 года. Хак-группа атакует организации критической инфраструктуры на острове Гуам и в других регионах Соединенных Штатов.

В американской корпорации заявили, что хакерская группа активно занимается сбором информации, в том числе учетных записей, из "локальных и сетевых систем", сохраняет их в архиве для последующей эксфильтрации, а также использует некоторые похищенные аккуанты для продолжения своей деятельности.

Китайский военный эксперт и журналист из Чжэцзяна под ником “Филлотаксис” недавно опубликовал статью под заголовком "Китайские хакеры Volt Typhoon вновь отличились, оставив ФБР, ЦРУ и АНБ в глубоком смятении". В совместном заявлении, опубликованном в мае прошлого года, ведомства кибербезопасности "пяти глаз" рассказали о методах, которые использовала хак-группировка Volt Typhoon для взлома иностранных организаций и удаления следов своих атак.

Техасская компания CrowdStrike, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности, в июне прошлого года заявила, что ее команда смогла обнаружить веб-шеллы, или вредоносные скрипты, Vanguard Panda, поскольку китайские хакеры допустили ошибку при удалении своих следов. В компании отметили, что группировка Vanguard Panda явно тщательно готовила операцию, в том числе предварительно провела разведку и энумерацию, а также хорошо изучила и эффективно задействовала в своей работе удаленные хосты.

Директор Федерального бюро расследований предупреждает, что китайские хакеры пытаются "посеять хаос" в критически важной для США инфраструктуре. Кристофер Врэй, который неоднократно заявлял об угрозах национальной безопасности, исходящих от Китая, недавно выступил перед спецкомитетом Палаты представителей по делам Коммунистической партии Китая.

С 1999 года китайские хакеры постоянно атакуют правительственные сайты США. В результате одной из атак китайских хакеров в 2001 году сайт Белого дома не работал более двух часов.