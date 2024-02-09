Возобновившиеся с ноября 2023 года нападения на суда предположительно сомалийских пиратов усилили опасения по поводу нового разгула пиратства у восточного побережья Африки. Об этом пишет нигерийский обозреватель и преподаватель политологии в Федеральном университете в Ойе-Экити Самуэль Ойеволе.

Время и стоимость международных перевозок заметно растут, поскольку большинство судов следуют по обходному маршруту через юг Африки, пытаясь избежать совокупной угрозы со стороны хуситтов и сомалийских пиратов. На рисунке изображен сомалийский пират. Image: Pascal Kirchmair / Wikimedia Commons

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Зона риска простирается от Красного моря до Аденского залива и Индийского океана. С ноября прошлого года у берегов Сомали было захвачено по меньшей мере четыре корабля. Опасения усилились на фоне поддерживаемой Тегарном военной кампании йеменских хуситов в поддержку ХАМАС, палестинской политической и военной организации, управляющей сектором Газа и находящейся в состоянии войны с Израилем. Некоторые эксперты подозревают, что сомалийские пираты сотрудничают с хути.

Ойеволе изучал проблему пиратства у восточного побережья Африки, а также попытки противодействия пиратам и актуальность военно-морской мощи. Он уверен, что атаки хуситов ободрили сомалийских пиратов. Их сотрудничество или, по крайней мере, совместные действия подрывают безопасность у восточного побережья Африки и не могут быть урегулированы исключительно военными методами, пишет эксперт.

"Аларм!"

Комбинация морских атак хуситов и сомалийского пиратства препятствует движению судов в Индийском океане, Аденском заливе, Красном и Средиземном морях. Большинство кораблей вынуждены идти более длинным маршрутом через юг Африки. Это приводит к росту стоимости перевозок и увеличению их продолжительности, что негативно сказывается на ценах и мировой экономике.

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Суэцкий канал, на который в 2023 году приходилось от 12 до 15 процентов от общего объема мировых перевозок, в декабре 2023 года и январе 2024 года зафиксировал снижение судоходства на 42 процента, согласно данным агентства Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). Суэцкий канал соединяет Красное и Средиземное моря. В частности, морские перевозки из Великобритании, ключевого торгового партнера стран Восточной Африки, в основном проходят через Суэцкий канал и Средиземное море.

Эти и другие события привели к повышению стоимости морских перевозок в мире более чем на 100 процентов, а из Шанхая в Европу - на целых 256 процентов. В период расцвета сомалийского пиратства мировая экономика несла колоссальные убытки. По оценкам Всемирного банка, в период с 2005 по 2012 годы сомалийские пираты получили в качестве выкупа за захваченные корабли и их экипажи от 339 до 413 миллионов американских долларов.

Прекращение военных действий в секторе Газа, привлекшее солидарных с палестинцами хутистов, которые, в свою очередь, "вдохновили" сомалийских пиратов, также важно для укрепления региональной безопасности в целом, считает нигирийский эксперт Самуэль Ойеволе. Кадр из кинофильма "Капитан Филлипс" (Captain Phillips), режиссер Пол Гринграсс, в главной роли Том Хэнкс.

Эта проблема повлекла повышение стоимости морских перевозок, поскольку судоходным компаниям пришлось потратить миллиарды долларов на установку оборудования для обеспечения безопасности и наем вооруженных охранников на борту. Кроме того, им приходится платить больше в качестве компенсации экипажам, подвергшимся опасности, и страховать грузы. По оценкам некоммерческой организации One Earth Foundation, на пике пиратства в 2011 году потери компании составили 7 миллиардов долларов США.

Готовность защищать международные пути судоходства

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Угроза торговому судоходству со стороны хуситов и сомалийских пиратов вызвала ответную реакцию со стороны военных многих стран. До начала последней кризисной ситуации Соединенные Штаты, Франция и Китай сохраняли значительное военное присутствие в Джибути. С тех пор это присутствие было увеличено и, в некоторых случаях, усилено для охраны морских акваторий в Аденском заливе. Кроме того, наряду с другими странами, в этот регион направили военные корабли Индия и Иран.

ВС Соединенных Штатов и Соединенного Королевства совместно нанесли авиаудары, пытаясь подорвать потенциал и мотивы морских операций хути в регионе. Однако группировка только усилила свои атаки.26 ноября 2023 года военно-морские силы США освободили захваченный танкер Central Park и задержали пятерых сомалийских пиратов, участвовавших в захвате судна. 4 января 2024 года индийские ВМС спасли от пиратов грузовое судно Lila Norfolk в Аравийском море.

Однако угроза морского пиратства и терроризма у восточного побережья Африки по-прежнему остается на высоком уровне. Многие суда, не доверяя текущей ситуации с безопасностью в регионе, предпочитают выбирать маршруты вокруг Африки, избегая " горячей точки".

В прошлом, пишет нигерийский обозреватель, угроза сомалийского пиратства для мировой торговли привлекала ряд многонациональных инициатив. К их числу можно отнести усилия по борьбе с базирующейся в Сомали боевой группировкой "Харакат аш-Шабаб" и восстановлению государственной власти Сомали по управлению своей территорией.

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Многие государства развернули в регионе свои военно-морские силы. В декабре 2008 года под эгидой Европейского союза в регионе началась военно-морская операция "Атланта", а в январе 2009 года - операция ВМС США. Аналогичная операция под руководством Североатлантического альянса Ocean Shield ("Океанский щит") была инициирована в августе 2009 года у берегов Африканского Рога.

Многие сомалийские пираты были арестованы, заключены в тюрьмы и предстали перед судом в разных странах мира или были убиты. В результате сомалийское пиратство сократилось с пика в 2011 году до нуля в 2015 году. За исключением 2017 года, когда были зафиксированы редкие случаи нападения, с 2018 года до ноября 2023 года сомалийские пираты, в целом, "держались в тени".

Сегодня усилия по борьбе с пиратством в основном сводятся к использованию военной силы, формированию коалиций и дипломатическим переговорам. И практически ничего не делается для того, чтобы устранить коренные причины, породившие кризис. На этом фоне необходимо принять следующие меры.

Для преодоления назревающего кризиса у восточного побережья Африки необходим всеобъемлющий подход к обеспечению региональной безопасности. Требуются более согласованные действия по устранению первопричин кризисной ситуации, начиная с укрепления государства Сомали в целях более эффективного управления его территориальным пространством.

Масштаб проблемы сомалийского пиратства в пиковый период. Карты: Wikimedia Commons / Policity

Завершение военных действий в секторе Газа, привлекших солидарных с палестинцами хуситов, которые, в свою очередь, воодушевили сомалийских пиратов, также важно для укрепления региональной безопасности в целом, подвел итог Самуэль Ойеволе.