Хотя Соединенные Штаты оказывают давление на Израиль и ХАМАС, чтобы те согласовали трехэтапный план по урегулирования конфликта в секторе Газа и Ближнему Востоку, достижение согласия даже по первому этапу - временному прекращению огня - наталкивается на труднопреодолимое препятствие.

Нетаньяху и многие члены его кабмина возмущены давлением, которое пытаются оказать США на Израиль. В Тель-Авиве считают, что это может дать ХАМАС время на перегруппировку. На снимке: разрушенная Газа. Фото: Wikimedia Commons.

ХАМАС требует, чтобы оно продлилось как минимум до окончания Рамадана- месяца обязательного мусульманского поста. В этом году священный месяц начинается 11 марта и заканчивается 9 апреля. Затем, по мнению ХАМАС, этот "спокойный" период должен привести к постоянному перемирию и выводу израильских войск из Газы. Израиль не хочет ничего из этого, ни прекращения огня, ни какого-то более длительного периода, ведущего к нормальной жизни. Его войска останутся в Газе на неопределенный срок, возможно, даже на годы, независимо от результатов переговоров.

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Столь непримиримые позиции представляют серьезную проблему для американского президента Джо Байдена, который на этой неделе отправил своего госсекретаря Энтони Блинкена с очередной миссией "челночной дипломатии", призванной - в преддверии выборов в США - положить конец войне на Ближнем Востоке. Для Байдена это всего лишь одна из многочисленных внешнеполитических проблем. В их числе специальная военная операция России на Украине и напряженность в отношениях с Китаем. И кажется, что все страны смеются над недавним бахвальством Байдена о том, что Америка является "незаменимой нацией", а ее лидерство "объединяет мир".

У себя дома Байден находится под многочисленным политическим прессингом, нервно пытаясь найти приемлемое решение по Ближнему Востоку, способное удовлетворить интересы разрозненных слоев населения, которые обычно лояльны к его Демократической партии. Некоторые из них принадлежат к традиционно про-израильским лоббистским структурам, которые поддерживают военное вторжение премьер-министра Биньямина Нетаньяху в сектор Газа. Противоположное давление исходит от про-палестинских демонстрантов, потрясенных кровопролитие.

А еще существует официальная политическая оппозиция: Республиканская партия и предполагаемый соперник Байдена на президентских выборах в ноябре этого года Дональд Трамп. И все они обвиняют Байдена в мягкотелости по отношению к Ирану, главному, по их мнению, политическому и военному спонсору ХАМАС. Когда-то Байден питал надежды на заключение с Тегераном соглашения о контроле над ядерными вооружениями. По мнению республиканцев, кризис в секторе Газа наглядно продемонстрировал ошибочность этих усилий.

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Во всяком случае, успешная дипломатия поможет республиканцам сгладить разногласия по израильско-палестинскому вопросу. Возможно, Байдену даже удастся создать образ президента сильного духом, чем он естественно будет хвастаться перед избирателями в ноябре. На прошлой неделе Блинкен поделился своим планом по урегулированию ближневосточного конфликта с парой американских и одной британской газетами. Вот его основные тезисы:

прекращение огня в Газе,

создание новых правительственных учреждений для управления сектором Газа после прекращения боевых действий и

проведение официальных переговоров по созданию суверенного палестинского правительства для управления сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

"Соединенные Штаты активно добиваются создания независимого палестинского государства - с реальными гарантиями безопасности для Израиля", - резюмировал на прошлой неделе представитель Государственного департамента США Мэтт Миллер, - "потому что мы считаем, что это лучший способ обеспечить долгосрочный мир и безопасность для Израиля, для палестинцев и для всего региона в целом".

Израиль вновь отклонил план США по урегулированию конфликта в Газе. На снимке: встреча государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в октябре прошлого года. Фотография предоставлена пресс-службой Госдепартамента США.

В качестве первого официального ответа на план Блинкена группировка ХАМАС потребовала прекратить войну в Газе, о чем сообщает шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль-Тани, министр иностранных дел Катара. Впрочем, шейх Мохаммед охарактеризовал реакцию как "в целом положительную". Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с Блинкеном в Дохе во вторник, после чего госсекретарь США отправился в Иерусалим.

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В Иерусалиме палестинские источники, сообщили, что лидеры ХАМАС требуют "гуманитарной паузы" в секторе Газа, чтобы у них было достаточно времени для обмена 130 израильских заложников на сотни палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах Израиля. ХАМАС также требует свободного ввоза продовольствия, воды и топлива в сектор Газа. “Гражданские лица должны иметь возможность свободно передвигаться по прибрежному анклаву”, - завили в ХАМАС.

Нетаньяху публично отверг формулу Блинкена. В беседах со своими сторонниками он дает понять: все пункты американского плана неприемлемы. "Мы не закончим войну, пока не выполним все ее цели: уничтожим ХАМАС, вернем всех наших заложников и добьемся того, что Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля", - заявил он. Война продлится "месяцы, а не годы", - заявил Нетаньяху членам своей правящей коалиции в понедельник.

Все это идет вразрез не только с желаниями Байдена, но и Европейского союза. Все они хотят добиться послевоенного урегулирования в Газе, что категорически не нравится Нетаньяху. В качестве компенсации Блинкен предлагает "нечто новое", о чем он якобы договорился, - добиться признания Израиля Саудовской Аравией. При этом он также предлагает "нечто старое" и очень неприятное для Нетаньяху: признания Палестины как государства.

Нетаньяху давно выступает против так называемого двухгосударственного решения. Кроме того, многие из его сторонников в военном истеблишменте и среди широких слоев населения не скрывают раздражения по отношению к США. Большинство респондентов в Израиле выступают против идеи о сосуществовании двух государств, а также давления Вашингтона на Израиль в целом. Недавний опрос, проведенный организацией Gallup, показал, что 65 процентов израильтян возражают против создания государства Палестина.

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Израильский институт демократии пришел к выводу, что 75 процентов израильтян-евреев считают, что страна должна пренебречь давлением со стороны Соединенных Штатов, требующих прекратить боевые действия в Газе.

Полковник запаса, являющийся в настоящее время консультантом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), озвучил наиболее типичные жалобы на Соединенные Штаты. "На нас давят наши дорогие друзья в Вашингтоне. Они считают, что ХАМАС почему-то должен остаться в живых", - сказал он. "Мы этого не допустим, - добавил он. ХАМАС мастерски умеет манипулировать, и "все, чего они хотят, — это выиграть время". Израильский институт демократии пришел к выводу, что 75 процентов израильтян-евреев считают, что страна должна пренебречь давлением со стороны Соединенных Штатов, требующих прекратить боевые действия в Газе. На снимке: израильские подразделения ЦАХАЛ во время наземной операции в секторе Газа. (Архивное фото. Ассошиэйтед Пресс (Associated Press, AP) / Охад Цвигенберг)

"У нас и раньше были разногласия с американцами, иногда довольно жесткие", - подчеркнул полковник. Он сослался на критику со стороны президента Соединенных Штатов Джорджа Буша в 2002 году, когда израильский истребитель F-16 сбросил бомбу весом в одну тонну на один из домов в Газе. Целью был военный лидер ХАМАС. В результате удара погибли еще 14 жителей дома, в том числе семь детей. "Мы справлялись с критикой раньше. Справимся и сейчас. Мы останемся друзьями", - заключил полковник.