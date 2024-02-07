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США и Британия могут признать независимость Палестины, но только после окончания войны в Газе

Госдепартамент США рассматривает возможные варианты принятия такого решения. Эксперты считают, что это отказ от политики прошлых лет, согласно которой переговоры должны вестись исключительно между Израилем и Палестинской автономией
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Правительства Соединенных Штатов и Великобритании заявили, что рассматривают возможность признания государства Палестина после завершения конфликта в Газе. Об этом пишет Тонни Раймонд  Кирабира, политолог и преподаватель права в Университете Восточного Лондона.

Госдепартамент Соединенных Штатов рассматривает возможные варианты принятия такого решения. Эксперты считают, что это отказ от политики прошлых лет, согласно которой переговоры должны вестись исключительно между Израилем и Палестинской автономией.

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Во время визита в Ливан 1 февраля глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что это будет невозможно, пока ХАМАС контролирует сектор Газа. Вместе с тем, перспектива создания государства для палестинцев будет "абсолютно жизненно важной для долгосрочного мира и безопасности в регионе".

Тем временем государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому медиа порталы Axios сообщил, что он поручил Госдепу рассмотреть возможные варианты признания палестинского государства со стороны Вашингтона и международного сообщества. Ранее политика Штатов в отношении палестинской государственности сводилась к тому, что решить этот вопрос можно был исключительно посредством прямых переговоров с Израилем.

Западные эксперты отмечают, что международное признание открыло бы новый этап в реализации палестинской государственности. Правовая база для решения этой ситуации будет расширена за счет включения в нее большего числа международных органов, занимающихся вопросами защиты прав человека и соблюдению правовых норм.

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Прежде всего, следует отметить, что признание и государственность — это два разных вопроса. Согласно международному праву, государства выстраивают отношения на основе многостороннего соглашения о взаимном признании (Multilateral Recognition Agreement - MLA). Это признание также лежит в основе поведения государств и налагает различные юридически обязательные требования и обязанности в соответствии с международными конвенциями.

Почему война в Газе не способна спровоцировать прямой конфликт между США и Ираном

Палестину признали в качестве независимого государства 139 из 193 членов Организации Объединенных Наций. Однако, США, Великобритания и другие страны "Большой семерки", включая Германию, Италию и Францию, этого не сделали.

С 2012 года Палестина является "государством-наблюдателем, не являющимся членом" ООН. В 2014 году она присоединилась к ряду соглашений по правам человека. К ним относятся Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) и Конвенция о ликвидации дискриминации женщин во всех ее формах (КЛДЖ).

Членство Палестины в этих конвенциях является отражением ее статуса суверенного государства в международном праве со всеми вытекающими отсюда обязательствами и обязанностями. Кроме того, Палестина является членом ряда других международных организаций, включая Движение неприсоединения, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и Международный уголовный суд (МУС).

Принятие статуса

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Процесс международного признания новых государств детально проработан и довольно сложен. Он был разработан в 1933 году в соответствии с Конвенцией Монтевидео о правах и обязанностях государств. Статья 1 Конвенции включает в себя четыре необходимых требования: Государство как субъект международного права должно обладать следующими критериями: (а) постоянное население; (б) определенная территория; (в) правительство; и (г) способность вступать в отношения с другими странами.

Соединенное Королевство могут признать государство Палестина, после войны в секторе Газа. Дэвид Кэмерон дал это обещание, находясь с визитом в Ливане во время встречи с временным премьер-министром Наджибом Микати. Фотография EPA-EFE/ Ваэль Хамзех

В данный момент вопрос о том, обладает ли Палестина "определенной территорией" и "эффективным правительством", остается открытым, пишет Кирабира.

До настоящего времени Великобритания придерживалась жесткой позиции и отказывалась признавать палестинское государство. В 2012 году Лондон воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая предоставила Палестине статус наблюдателя при ООН, не являющейся ее членом.

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Вместе с тем в США заявили, что признание Палестины в качестве суверенного государства выходит за рамки простого политического жеста. Потенциально оно способно открыть более широкий спектр правовых механизмов для привлечения к ответственности за злодеяния и нарушения прав человека, основанных на обязательствах государств в соответствии с законодательством, регулирующим международные вооруженные конфликты.

В настоящее время продолжающиеся военные действия в секторе Газа воспринимаются как конфликт между государством (Израилем) и негосударственной группировкой (ХАМАС). Признание Палестины как независимого государства могло бы существенно изменить эту тенденцию. В результате ситуация перерастет в международный вооруженный конфликт, в котором одно или несколько государств прибегают к применению вооруженной силы против другого государства., считает британский политолог.

Палестина является членом МУС с момента присоединения к Римскому статуту в 2015 году. В 2021 году главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге инициировал расследование "ситуации в государстве Палестина".

Это последовало за решением Палаты предварительного производства о том, что суд может применять уголовную юрисдикцию в данной ситуации (термин "ситуация" используется в МУС для обозначения юрисдикционных рамок, в пределах которых проводится расследование). Что касается территориальной сферы применения этой юрисдикции и расследования, то она распространяется на сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а также на Восточный Иерусалим.

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17 ноября 2023 года c с требованием провести расследование преступлений в Палестине в соответствии с Римским статутом к главному прокурору МУС обратились Южная Африка, Бангладеш, Боливия, Коморские острова и Джибути.

Обязательства Палестины

Признание Палестины как государства налагает на страну определенные обязательства, как с точки зрения международного права, так и с точки зрения прав человека. В соответствии с международным правом у государств есть конкретные обязательства и обязанности в отношении урегулирования вооруженных конфликтов. Государства также обязаны действовать в соответствии с международным правом, признавая и защищая права человека на территории, подпадающей под их юрисдикцию.

Одним из наиболее ярких примеров воплощения этой идеи в жизнь стало решение 2023 года по делу "Мангисто и аль-Сайед против Государства Палестина", касающееся исчезновения двух граждан Израиля в секторе Газа. Решение было вынесено Комитетом ООН по правам инвалидов, поскольку оба исчезнувших израильтянина были признаны страдающими психосоциальными расстройствами, что, собственно, и повлияло на их решение пересечь границу Газы - несмотря на сопряженные с этим опасности, - где они и исчезли.

Хотя палестинское правительство не имеет эффективного контроля над Газой и Западным берегом реки Иордан, юридическое лицо - государство Палестина - обязано уважать и защищать права людей, закрепленные в Конвенции о правах инвалидов, пишет западный аналитик.

Таким образом, признание Палестины как государства — это не просто жест доброй воли. Оно имеет юридические последствия, которые также будут важны, когда дело дойдет до переговоров о мире, будущем палестинского народа и ответственности за военные преступления с обеих сторон.

Активисты проводят демонстрацию перед зданием Международного уголовного суда в Гааге перед началом слушаний в МУС по обвинению Израиля в геноциде, выдвинутому Южной Африкой. ANP/Alamy Stock Photo

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров рассказал, почему Вашингтону и Лондону выгодно признать палестинское государство. “Они относятся к этому как к событию для галочки. Что произойдет потом, для них не имеет никакого значения”. Эксперт считает, что Штаты и Британия торопятся признать Палестину до президентских выборов, чтобы обеспечить Байдену определенное преимущество в предвыборной гонке. Однако, что произойдет после принятия таких решений, неизвестно, возможно, "там будет большая война".

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