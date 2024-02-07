Микроволновая пушка CHIMERA от Raytheon успешно продемонстрировала способность отслеживать и нейтрализовывать цели на стратегических дальностях, что стало поворотным моментом в создании экономически эффективных точечных средств обороны против недорогих воздушных угроз, в том числе рои беспилотников-камикадзе.

Raytheon успешно испытала микроволновую пушку CHIMERA. Она будет сбивать ракеты со скоростью света. Система CHIMERA успешно завершила трехнедельные полевые испытания в Нью-Мексико, продемонстрировав способность системы поражать воздушные угрозы со скоростью света. Фотография представлена: Air Force Research Laboratory, AFRL

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В своей статье для издания Defense One журналист и военный эксперт Патрик Такер пишет, что экспериментальная СВЧ-пушка может отслеживать и фиксировать мощный луч на воздушных объектах, что является важным этапом на пути к созданию оружия направленного действия, способного уничтожить приближающуюся ракету или повредить ее электронику.

Успешная разработка оружия направленной энергии (ОНЭ) позволит существенно сократить расходы на американскую оборону. К примеру, военно-морские силы США используют "многомиллионные" ракеты Standard Missile-2 для поражения иранских беспилотников, стоимость которых не превышает 2 000 долларов США за единицу.

Система CHIMERA, разработанная американским оборонным подрядчиком, способна успешно отслеживать и поражать статичные и воздушные цели, что приближает применение СВЧ-оружия к эффективным средствам борьбы с роями дронов.

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Defense One сообщает, что Raytheon планирует передать Пентагону два новых прототипа уже в этом году и еще один к 2026 году. Это позволит устранить существующие в настоящее время проблемы с применением мощного СВЧ-оружия, в армии США. В докладе, в частности, говорится, что новая пушка CHIMERA может быть эффективным средством борьбы с иранскими барражирующими боеприпасами "Шахед-136".

Недавние атаки на американские корабли и войска в Красном море и Сирии показали "острую необходимость" внедрения DEW систем, включая лазерное и микроволновое оружие, поскольку США и их союзники столкнулись с новой, крайне опасной для себя формой ведения войны, пишет Такер

В январе мы писали, что широкому развертыванию лазерного оружия на судах ВМС США, препятствует множество факторов. К их числу можно отнести проблемы технологической стабильности, дефицит подходящих морских платформ для таких систем, а также отсутствие оборонной промышленной инфраструктуры для производства таких вооружений с учетом экономической целесообразности.

Кроме того, стоящие сегодня на вооружении США системы противоракетной обороны имеют относительно низкий процент сбития средств воздушного нападения. Как правило, это дорогостоящие перехватчики, замена которых потребует много времени. Немаловажным фактором является также зависимость США от Китая как единственного производителя полудюжины химических компонентов, используемых в производстве взрывчатых веществ и топлива для противоракет.

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В докладе Счетной палаты США (Government Accountability Office, GAO) за апрель 2023 года приводится сравнение боевых лазеров и мощного микроволнового оружия (HPM) в плане функциональности, физических характеристик, испытаний и уровня летальности.

В отчете GAP говорится, что лазеры воздействуют на физические компоненты, ослепляя оптические датчики или прожигая поверхности управления, уничтожая каждую цель по отдельности. В отличие от боевых лазеров, микроволновое оружие HPM - является площадным оружием или оружием для групповых целей. Оно способно разрушать критические компоненты, проводящие электрический ток, в том числе печатные платы, проникать сквозь твердые поверхности и поражать цели на больших площадях.

Американский оборонный подрядчик Raytheon Technologies Businesses успешно завершил полевые испытания мощного микроволнового оружия CHIMERA. В рамках испытаний новая боевая система применила направленную энергию к разным вариантам мишеней, продемонстрировав при этом эффективное управление огнем захватывая и сопровождая аэродинамические объекты.

Высокоэнергетический лазер: использует электромагнитную энергию, измеряемую в киловаттах, направленную, объединенную и сфокусированную в луч. Как правило, лазеры работают в инфракрасном и видимом диапазоне. Микроволновое оружие высокой мощности. Измеряется в гигагерцах и имеет длины волн в 10 000 раз больше, чем у лазеров.

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Сотрудники Минобороны США отмечают, что эфективность лазеров может меняться в зависимости от условий окружающей среды и ряда других факторов. Поэтому их тестирование необходимо проводить в оперативной обстановке с учетом всех возможных обстоятельств. А вот эффект от HPM "почти линеен". В связи с чем испытания СВЧ- оружия можно проводить в лабораторных условиях, где тесты в малых масштабах и на более низких уровнях мощности позволяют точно прогнозировать эффективность при более высоких уровнях мощности.

В статье отмечается, что смертоносность лазерного оружия зависит от количества энергии, направляемой к цели и времени, в течение которого лазер фокусируется на ней. Оружие HPM, соответственно, зависит от пиковой выходной мощности, частоты микроволновых импульсов и используемой частоты. Микроволновое оружие имеет определенные преимущества и недостатки, особенно в отношении масштабируемости и технологической зрелости.

В своей статье, опубликованной в январе 2022 года для Командования морских систем военно-морских сил США, Кевин Когли отмечает, что мощное микроволновое оружие (HPM) способно оказывать различное воздействие, начиная от подавления электроники и заканчивая физическим разрушением электронных систем. СВЧ-оружие уникально тем, что не наносит видимых повреждений цели во время боя, пишет эксперт.

В своем отчете за май 2023 года GAO упоминает, что в отличие от боевых лазеров микроволновое оружие может поражать сразу несколько целей благодаря большей зоне поражения. Площадь поражения зависит в первую очередь от диаграммы направленности излучающей антенны, частоты импульса и расстояния до цели.

В дополнение к этому Джон Татум в статье за 2014 год для Центра анализа информации оборонных систем США (Defense Systems Information Analysis Center, DSIAC) пишет, что масштабируемость микроволнового оружия сводит к минимуму побочный ущерб, гарантирует "ничтожно малую" стоимость одного выстрела и стимулирует разработку электрических кораблей, транспортных средств и летательных аппаратов, способных обеспечить необходимое энергоснабжение.

Габриэль Онрада в заметке для Asia Times пишет, что до вступления в строй американского эсминца DDG(X) идеальной платформы для DEW может и не появиться, поскольку потенциал модернизации кораблей класса "Арли Берк" уже себя исчерпал в силу ограниченности пространства. С другой стороны, ракетные крейсера типа "Тикондерога" уже давно устарели и нерентабельны в обслуживании.

В то же время СВЧ-оружие имеет ряд существенных недостатков. Анатолий Белоус и Виталий Саладуха в книге "Вирусы, аппаратные и программные трояны. Атаки и контрмеры" вышедшей в 2020 году, отмечают, что микроволновое оружие HPM малоэффективно, характеризуется высокими потерями в воздухе и ограниченной дальностью действия в приземных слоях атмосферы. Они утверждают, что эти недостатки, в свою очередь, существенно осложняют разработку наземных систем. В то же время, большие размеры и высокое энергопотребление СВЧ-оружия ограничивают его размещение на платформах космического базирования, пишут эксперты.

Впрочем, несмотря на эти недостатки, развитие технологического прогресса в конечном итоге приведет к появлению экономически эффективного и жизнеспособного микроволнового оружия. В июле 2022 года издание Asia Times сообщило о создании в США оружия High-Powered Joint Electromagnetic Non-Kinetic Strike (HIJENKS) - крылатой ракеты-невидимки с боевой частью HPM. Разработка новой боевой системы стала возможна благодаря достижениям в области миниатюризации компонентов для применения в жестких условиях эксплуатации.

Американская ракета HIJENKS предназначена в первую очередь для уничтожения высокотехнологичной электроники в условиях конвенциональной войны. Но эта технология может оказаться бесполезной против "низкотехнологичной" Северной Кореи, вооруженной ядерным оружием. На снимке электромагнитная ракета HIJENKS на взлетно-посадочной полосе. Изображение: Twitter

Цель программы HiJENKS - создать экономически эффективное оружие для поражения электронных систем и глубоко залегающих целей, которые не могут быть уничтожены традиционными взрывчатыми веществами. Такое оружие будет генерировать мощный электромагнитный импульс, способный пройти сквозь металл, защищающий подземные командные центры, и вывести из строя чувствительную электронику. Впрочем, пишет издание, оно может оказаться малоэффективным против "низкотехнологичных" противников, обладающих ядерным оружием, как, например, Северная Корея.

КНДР, Asia Times, полагается в большей степени на старые советские артиллерийские системы, которые не будут подвержены воздействию HPM-взрыва. Пхеньян хранит свой ядерный арсенал в подземных шахтах, хорошо защищенных от мощных электромагнитных ударов. К тому же, маловероятно, что СВЧ-оружие сможет сбить баллистическую ракету в воздухе.