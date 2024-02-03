Южная Корея запустила комплексную программу разработки беспилотных летательных аппаратов в ответ на возникающие угрозы со стороны КНДР, что способствует разжиганию потенциально дестабилизирующей гонки беспилотников на Корейском полуострове.

Сеул приступил к производству средневысотных беспилотников, пытаясь воплотить в жизнь свою угрозу отправить десять БПЛА на каждый дрон КНДР. На снимке, сделанном в январе 2024 года, прототип средневысотного беспилотного летательного аппарата (MUAV), изготовленного компанией Korean Air. Фотография представлена Управлением программ оборонных закупок.

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В прошлом месяце издание Janes сообщило, что Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration, DAPA) объявило о начале производства средневысотного беспилотного летательного аппарата (Medium-Altitude Unmanned Aerial Vehicle, MUAV). Ожидается, что новая безэкипажная платформа повысит критически важные разведывательные возможности вооруженных сил, а также поможет увеличить экспорт южнокорейских военных технологий.

В своей статье для Janes индийский журналист и оборонный аналитик Ахил Кадидал пишет, что производство было запущено в Корейском институте аэрокосмических исследований (Korea Aerospace Research Institute, KARI) в Пусане. На церемонии также присутствовали представители DAPA, Агентства по оборонному развитию (ADD), ВВС Республики Корея (ROKAF) и Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS).

В репортаже говорится, что MUAV будут поступать на вооружение ВВС Южной Кореи поэтапно. 21 декабря 2023 года Агентство по оборонному развитию подписала контракт с компаниями Korean Air Aerospace Division (KAL-ASD), LIG Nex1 и Hanwha Systems на производство боевых дронов. Общая стоимость проекта составит 352,4 миллиона долларов США, сообщает индийский эксперт.

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В прошлом месяце газета The Korean Times сообщила, что БПЛА MUAV способен совершать полеты на высоте 10-12 километров и делать снимки высокого разрешения на расстоянии свыше 100 километров. По данным Korean Times, размеры MUAV составляют: 13 метров в длину и 3 метра в высоту, размах крыльев - 25 метров.

В прошлом месяце агентство Yonhap сообщило, что помимо MUAV Южная Корея планирует построить к 2028 году разведывательный беспилотник вертолетного типа для более эффективного наблюдения за северокорейскими угрозами. По данным Yonhap, DAPA подписало контракт стоимостью 107,1 млн американских долларов с компанией Hanwha Systems на разработку винтокрылого летательного аппарата к декабрю 2028 года.

Yonhap отмечает, что беспилотник предназначен для развертывания с военных кораблей и подразделений морской пехоты Республики Корея (ROKMC) на северо-западных островах вблизи границы с КНДР. Он будет выполнять задачи по наблюдению и разведке. Кроме того, Сеул приступил к производству малозаметных дронов способных проникнуть в сильно защищенное воздушное пространство КНДР.

В сентябре прошлого, 2023 года, издание The Warzone сообщило, что на военном параде в Сеуле были продемонстрированы беспилотные стелс-технологии, выполненные по аэродинамической схеме "летающее крыло". Эксперты считают, что эти машины могут стать эффективным инструментом наблюдения и разведки в составе ВВС ЮК.

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В материале Warzone отмечается, что данный тип БПЛА способен: вести радиоэлектронную борьбу, наносить кинетические удары или даже поражать цели напрямую в качестве дрон-камикадзе/ барражирующего боеприпаса. Помимо создания собственных дронов, Южная Корея также участвует в программе разработки современных безкипажных авиационных систем совместно с американцами.

В ноябре прошлого года мы писали, что Южная Корея и американский оборонный подрядчик Boeing сотрудничают в разработке высотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с большой продолжительностью полета (HALE). DAPA надеется, что сотрудничество с Boeing, в том числе в части конструкторских разработок и БПЛА-технологий, позволит южнокорейским компаниям наладить производство более совершенных беспилотных систем.

Северная и Южная Корея в опасном "беспилотном" противостоянии. Производство MUAV позволит Южной Корее значительно усилить беспилотные операции по разведке, наблюдению и рекогносцировке. (Janes / Defense Acquisition Program Administration, DAPA / South Korea MND/ Photographic by Amit Kalra)

Южная Корея также создала командование для управления беспилотниками, чтобы объединить ранее разрозненные "беспилотные" подразделения, что потенциально ограничивало оперативную гибкость.

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В сентябре 2023 года газета Korean Times сообщила, что Министерство национальной обороны Республики Корея сформировало новое командование беспилотных операций, призванное укрепить оборону страны от северокорейской "беспилотной" угрозы. По данным Korean Times, в состав совместного подразделения, базирующегося в Почхоне, войдут представители армии, военно-морских, военно-воздушных сил и морской пехоты. Цель - сдерживать провокации и асимметричные угрозы со стороны Северной Кореи, связанные с использованием дронов.

Эти меры были приняты в большей степени как реакция на проникновение северокорейских разведывательных БПЛА. В декабре 2022 года пять северокорейских беспилотников в течение пяти часов находились в воздушном пространстве Южной Кореи, причем один из них достиг северной части Сеула, а затем исчез с экранов военных радаров Южной Кореи и вернулся на территорию КНДР. Проникновение было настолько неожиданным, что Южной Корее пришлось поднимать в воздух буквально все - от реактивных истребителей до боевых вертолетов и винтомоторных самолетов.

Проникновение северокорейских беспилотников в декабре 2022 года продемонстрировало серьезные недостатки в системе обороны Южной Кореи. В своей статье для 38 North, опубликованной в январе 2023 года, Сукджун Юн пишет о том, что южнокорейская архитектура противовоздушной и противоракетной обороны (Korean Air and Missile Defense, KAMD) не может быть легко адаптирована для противодействия малогабаритным дронам с точки зрения сенсоров и перехватчиков, поскольку разрабатывалась для перехвата более крупных ударных БПЛА, самолетов и баллистических ракет.

Юн говорит, что Северная Корея недавно заполучила новые беспилотные летательные аппараты, очень похожие на китайские CASC Rainbow CH-4 и американские MQ-9 Reaper. Все они могут использоваться для нападения. По его оценкам, у Северной Кореи может быть более 500 беспилотников, скопированных с китайских или российских аналогов.

Далее, в статье Международного института стратегических исследований (International Institute of Strategic Studies, IISS), опубликованной в январе 2023 года, военный эксперт Джон Демпси отмечает, что северокорейские беспилотники, использованные во время вторжения в ЮК в декабре 2022 года, идентичны двум коммерчески доступным дронам, а именно Trancomm SKY-09 и UV10 китайского производства.

Демпси отмечает, что так как это беспилотники двойного назначения, на них не распространяется эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия для КНДР. Более того ни один из их компонентов - за исключением автопилота канадского производства на одном из дронов - не подлежит экспортному контролю.

В январе прошлого года военный журнал Defense News сообщил, что после проникновения северокорейских БПЛА месяцем ранее власти Южной Кореи выделили 440 миллионов долларов на борьбу с беспилотными угрозами, включая разработку боевых лазеров и системы постановки помех для малоразмерных дронов.

Тем не менее, в прошлом месяце издание Asia Times писало, что лазерное оружие пока не оправдало ожиданий стать эффективным средством борьбы с беспилотниками с низкой стоимостью одного выстрел. Постоянные задержки в разработке, вопросы зрелости технологий, проблемы контроля качества лучей, необходимость в создании специализированного оборудования для обслуживания чувствительных компонентов и отсутствие промышленной инфраструктуры не позволяют использовать его на практике, за исключением экспериментальных проектов. Кстати, глушение (подавление сигнала) не является эффективным средством против дронов с инерциальным наведением. Такие системы даже при полной потери управляющих сигналов помогают дронам сохранять курс или возвращаться в заранее запрограммированную точку.

Программа США по созданию лазерного оружия столкнулась с серьезными проблемами . ВМС США пытаются как можно скорее заполучить лазерное оружие, но неудачи в разработке и максимальная загруженность боевых кораблей тормозят его развертывание. Изображение представлено: онлайн-изданием "Популярная механика" / Facebook Screengrab

В июне 2023 года корейская газета JoongAng Daily со ссылкой на представителя южнокорейского военного ведомства пожелавшего остаться неизвестным сообщила, что Сеул намерен поднимать в воздух десять и даже более беспилотников для наблюдения за целями в Северной Корее в расчете на каждый БПЛА отправляемой КНДР в воздушное пространство ЮК. Такой подход может означать более агрессивную южнокорейскую доктрину применения БПЛА в ответ на северокорейские провокации.

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Таким образом, вполне вероятно, что в ближайшее время "беспилотные" вторжения на Корейском полуострове приобретут регулярный характер, что еще больше усилит напряженность и повысит риск столкновения между Севером и Югом. И причиной тому на сей раз станут именно беспилотные платформы.