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"Ястребы" требуют от Байдена начать бомбардировку Ирана прямо сейчас

Республиканцы требуют от Джо Байдена наказать Иран. В воскресенье 28 января в результате атаки иранских прокси на базу США в Иордании погибли американские военные – впервые с начала войны Израиля и ХАМАС
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Дональд Трамп назвал отсутствие реакции Байдена на удар беспилотника поддерживаемых Ираном ополченцев, убивших американских солдат, "слабостью и капитуляцией". 

Президент США Джо Байден надеялся избежать прямого участия в конфликте между Израилем и ХАМАС, хотя и всецело поддерживал Тель-Авив в его стремлении разгромить военное палестинское движение. Теперь США оказались в самом центре военных действий сразу на двух фронтах, пытаясь удержать поддерживаемое Ираном ополчение от обстрела американских военнослужащих, находящихся в регионе, и кораблей, пересекающих Красное море .Об этом пишет известный американский журналист Уильям Песек в своей статье для Asia Times.

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В Белом доме сообщили о давлении на Байдена, требуя от него нанести удар по Ирану. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что предложенная Байденом стратегия сдерживания эскалации полностью провалилась, и призвал нанести удары по "важным целям внутри Ирана" . Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Вашингтон должен послать "четкий сигнал всему миру, что нападения на наши войска не останутся безнаказанными". На снимке: эсминец USS Carney выпускает ракеты в ответ на атаку беспилотников и ракетные обстрелы повстанцев хути в Йемене, 19 октября 2023 года, в Красном море. Фотография предоставлена пресс-службой ВМС США: Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau / US Navy

США будет сложно покинуть любую из этих арен в условиях бушующей войны в Газе, которая, по оценкам израильских чиновников, продлится до конца 2024 года. Поскольку выхода в ближайшее время не предвидится, Вашингтону остается лишь пытаться сдерживать противников, поддерживаемых Ираном. И пока что это не работает. В выходные беспилотник, запущенный с территории Ирака антиамериканскими ополченцами, спонсируемыми Ираном, залетел на территорию Иордании, поразив небольшую военную базу США и убив трех и ранив более 40 американских военнослужащих.

Тем временем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене, уже более месяца наносящие удары по торговым и военным судам в Красном море - воротах Суэцкого канала, обеспечивающего ключевой торговый маршрут между Европой и Азией, - открыли еще один военный фронт против США, пытающихся защитить судоходство в регионе. Байдену приходится принимать во внимание не только действия отдельных военизированных формирований. Группировки в Сирии и Ираке, преследующие американские войска, а также хути, атакующие суда в Красном море, - все они в военном отношении спонсируются Ираном, противником Соединенных Штатов начиная с 70-х годов прошлого века, пишет Песек.

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Прежде всего, Байдену необходимо решить, как ответить военным путем на атаку беспилотника, и рассчитывать на то, что этот ответ сдержит, а не приведет к новым атакам. С 7 октября, когда ХАМАС вторгся в Израиль, было несколько попыток вооруженных формирований, поддерживаемых Ираном, нанести удары по американским военнослужащим, дислоцированным на базах в Ираке и Сирии.

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Однако до выходных ни одна из них не привела к гибели американцев.  Раньше в ответ на эти "нелетальные" атаки Байдену достаточно было отдать приказ о нанесении низкоинтенсивных ударов с помощью беспилотников и ракет, которые нанесли незначительный урон силам противника, что можно было охарактеризовать как своего рода сценарий "фальшивой войны".

Теперь, же на него давят и заставляют принять более жесткие меры. 30 января Байден выступил с резким заявлением о том, как США могут отреагировать, но при этом туманно высказался о возможных масштабах. На вопрос о том, виноват ли Иран в "беспилотной атаке", в результате которой погибли американские военнослужащие в Иордании, он ответил коротко: "Да".

Затем он выразил мнение, что ответ США будет ограниченным. "Я не думаю, что нам нужна большая война на Ближнем Востоке. Это не то, к чему я стремлюсь", - сказал он журналистам в Белом доме, перед тем как отправиться на два предвыборных мероприятия в штате Флорида.

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Позже он сказал, что с одной стороны, Иран может нести ответственность, а с другой - нет: "Я считаю их ответственными в том смысле, что они поставляют оружие тем, кто это сделал". Затем, когда его спросили, доказана ли связь Ирана с нападением, он ответил: "Мы это обсудим".

Вслед за этим координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предположил, что речь идет не об ответных действиях с применением "большой бомбы", а о каком-то ограниченном возмездии. "Справедливо ожидать, что мы ответим соответствующим образом, и очень возможно, что вы увидите здесь многоуровневый подход, не просто одно действие, а, по сути, несколько действий, - сказал он. Эксперты считают, что такая реакция вряд ли снизит уровень политической напряженности в Америке, поскольку предвыборная кампания уже вошла в лихорадочную фазу.

Республиканцы требуют от Джо Байдена наказать Иран. В воскресенье 28 января в результате атаки иранских прокси на базу США в Иордании погибли американские военные – впервые с начала войны Израиля и ХАМАС. На снимке: Президент США Джо Байден полностью поддержал военные действия израильского лидера Биньямина Нетаньяху. Изображение: NBC Screengrab

Политические соперники Байдена сразу же раскритиковали его подход к ответным мерам несмотря на то, что он был изложен весьма расплывчато. Бывший президент Дональд Трамп, потенциальный оппонент Байдена на выборах этой осенью, подверг его резкой критике."Это наглое нападение на Соединенные Штаты - еще одно ужасное и трагическое последствие слабости и капитуляции Джо Байдена", - заявил Трамп. "Сегодня весь мир следит за тем, что президент США наконец-то решился применить американскую силу, чтобы заставить Иран изменить свое поведение", - добавил Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате конгресса США.

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что предложенная Байденом стратегия сдерживания эскалации полностью провалилась, и призвал нанести удары по "важным целям внутри Ирана" . Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Вашингтон должен послать "четкий сигнал всему миру, что нападения на наши войска не останутся безнаказанными".

Если ситуация в Газе не была достаточно болезненной, то американские военно-морские силы в Красном море до сих пор, после нескольких недель тщетных усилий, не смогли сдержать атаки хутистов. Атаки повстанцев-хути на судоходство в Красном море — это первый случай блокады маршрута к Суэцкому каналу со времен ближневосточной войны 1967 года, когда Египет перекрыл канал на восемь лет.

Почти все коммерческие суда, которые обычно проходят через Суэцкий канал, теперь направляются по гораздо более длинному и дорогостоящему маршруту вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки. Нынешняя блокада, пишет Песек, представляет собой вызов давней, самопровозглашенной позиции США как международного гаранта безопасности основных морских путей по всему миру. США первыми возложили на себя эту обязанность, хотя и преждевременно, еще до того, как обрели независимость от Великобритании.

"С 1775 года американский флот поддерживает свободу мореплавания. Не только для нашей страны, но и для наших союзников и стратегических партнеров", - говорится в статье на официальном сайте военно-морских сил США.  "Мы набираем, обучаем, вооружаем и организуем боеспособные военно-морские силы, способные поддерживать безопасность и сдерживание благодаря постоянному присутствию на переднем крае. Это означает, что мы здесь для того, чтобы держать наши судоходные пути открытыми, чтобы ваши посылки могли пересекать океан без помех со стороны злоумышленников".

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Но пока что хутисты, похоже, не слишком впечатлились происходящим. А вот экономические последствия от нарушения торговых потоков уже ощущаются повсеместно. Союзник США - Европа - опасается, что из-за увеличения маршрутов до Азии импорт станет дороже, что приведет к росту инфляции. Экспорт в Азию также блокируется, что повышает стоимость товаров за рубежом и, возможно, снижает и без того низкий экономический рост на континенте. Примечательно, что ни Китай, ни Индия, которые ведут активную торговлю с Европой, не присоединились к возглавляемой США коалиции по борьбе с хуситами, известной как операция "Хранитель процветания".  

В отличие от Соединенных Штатов, Китай видит решение проблемы не в охране морей, а в урегулировании войны в Газе. "Скорейшее прекращение конфликта в секторе Газа поможет облегчить ситуацию в Красном море", - заявил 30 января официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Китай имеет военно-морскую базу в Джибути, расположенную в узком устье Красного моря. Она была открыта в 2017 году. Четыре года спустя там был построен пирс для размещения авианосцев. Китай описывает функционал базы как поддержку гуманитарных и антипиратских операций.

Индия заявила, что ее внимание сосредоточено не на Красном море, а на Аденском заливе. Пираты пользуются тем, что весь мир сфокусирован на хуситах, а не на угрозе пиратства в Аденском заливе. "Хуситы и пиратство не связаны между собой, но пираты пытаются использовать эту возможность, пока усилия Запада сконцентрированы на Красном море", - заявил журналистам на этой неделе представитель военно-морских сил Индии.

Тем не менее, в декабре индийское военно-морской корабль спас пару торговых судов, пострадавших от ударов с суши вблизи исключительной экономической зоны Индии. Тогда индийские чиновники заявили, что в качестве оружия использовались беспилотники Shahed 136 иранского производства, но отказались предъявлять обвинения Тегерану. 17 января Нью-Дели ответил на атаку беспилотника на грузовое судно, шедшее под флагом Маршалловых островов в Аденском заливе, на борту которого находились 22 члена экипажа, 9 из которых были гражданами Индии.

Публично воздерживаясь от критики Ирана, министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар 29 января совершил визит в Тегеран, чтобы поднять вопрос о безопасности на море с руководством страны. Об этом сообщают индийские СМИ. В Конгрессе предлагают решить проблему хуситов точно так же, как это делается в отношении иранских прокси к северу от Израиля: массированными бомбардировками. Единственный вопрос, который обсуждается в администрации Байдена, заключается в том, следует ли бомбить непосредственно Иран, который является спонсором хуситов и ополченцев в Сирии и Ираке.

Следует отметить, пишет Песек, что ни Китай, ни Индия, ведущие активную торговлю с Европой, не присоединились к возглавляемой США коалиции по борьбе с хуситами, известной как операция "Хранитель процветания". На снимке: Судно "Марлин Луанда" горит в Красном море. Фото: @FFEAU_ALINDIEN / X Screengrab.

С другой стороны, правительства европейских и арабских стран настаивают на прекращении огня в Газе, что потенциально способно лишить поддерживаемые Ираном группировки оснований для нападения на американцев или блокирования Красного моря. "США и Евросоюз вместе с Великобританией должны срочно добиться прекращения огня, чтобы предотвратить более широкий региональный пожар", - пишут эксперты аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям".

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Однако и ХАМАС тоже требует прекращения огня. Боевая группировка явно ищет способ положить конец массовым жертвам и разрушениям инфраструктуры в Газе, вызванным израильскими бомбардировками, и спасти себя от полного уничтожения. Израиль отказался прекратить огонь, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что война может продлиться до конца года. Предположительно, такой расклад вынудит США продолжать бомбардировки если не самого Ирана, то по крайней мере поддерживаемых Ираном боевых организаций в течение следующих 11 месяцев или до тех пор, пока кто-нибудь не уступит.

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