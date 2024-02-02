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Китай и Гонконг в первом квартале 2024 года запустят спотовые Bitcoin-ETF
Спотовый Bitcoin-ETF - фонд, который инвестирует непосредственно в биткоин, но не требует регистрации кошелька и самостоятельного хранения криптовалюты, что довольно удобно и безопасно для частных инвесторов

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Гонконг еще больше укрепит свои позиции в качестве ведущего мирового крипто-хаба, если недавняя подача заявки на первый спотовый биржевой фонд биткоина (ETF) в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам (Securities and Futures Commission, SFC) будет одобрена.Подача заявки на спотовый фонд Bitcoin-ETF является свидетельством доверия криптосообщества к нормативно-правовой инфраструктуре Гонконга. Фотоиллюстрация представлено: Агентством Франс Пресс (Agence France-Presse, AFP) / Artur Widak / NurPhoto

Согласно сообщениям, гонконгское подразделение Harvest Fund Management, крупнейшей китайской компании по управлению активами, подало заявку в пятницу в местное ведомство по финансовому регулированию. Этот шаг последовал после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов (Securities and Exchange Commissions, SEC) одобрила первый спотовый BTC-ETF в начале этого месяца.

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Благосклонная позиция SFC по отношению к криптовалютам стала движущей силой для превращения Гонконга в дружественную криптовалютную юрисдикцию. В 2023 году регулятор разработал механизм, обеспечивающий ясность и легитимность криптовалютного бизнеса, открывая тем самым путь для инноваций и инвестиций в эту индустрию.  Подача заявки на создание Spot Bitcoin ETF свидетельствует о доверии мирового криптосообщества к нормативно-правовой базе Гонконга.

Фонды ETF предлагают институциональным и розничным инвесторам регулируемый и доступный способ участия в криптовалютном пространстве без непосредственного обладания цифровыми активами. Репутация Гонконга как мирового финансового центра в сочетании с его политикой, благоприятной для криптовалют, сделает его привлекательным направлением для международного капитала, желающего принять участие в "революции цифровых активов".

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Отраслевые эксперты считают, что введение спотовых биткоин-ETF поможет повысить зрелость и ликвидность криптовалютного рынка в целом. По своей сути биржевые фонды упрощают работу инвесторов, что потенциально может привести к увеличению объемов торгов и расширению рынка.

Более ликвидный рынок обычно воспринимается как более стабильный и привлекательный для более широкого круга участников, что еще больше закрепляет за Гонконгом репутацию зрелого и надежного криптоцентра, пишет основатель и генеральный директор инвестиционной компании deVere Group Найджел Грин.

Спотовый Bitcoin-ETF - фонд, который инвестирует непосредственно в биткоин, но не требует регистрации кошелька и самостоятельного хранения криптовалюты, что довольно удобно и безопасно для частных инвесторов.

Институциональные инвесторы как правило с осторожностью относятся к криптовалютным площадкам из-за опасений по поводу неопределенности регулирования и волатильности этого рынка. Одобрение спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин в Гонконге может снять некоторые из этих сомнений и послужить пропуском для привлечения институциональных участников.

Спотовый фонд Bitcoin ETF должен укрепить статус Гонконга как криптовалютного центра. Отраслевые эксперты считают, что подача заявки свидетельствует о стремлении Гонконга стимулировать динамичную и прогрессивную криптоэкосистему.

Повышение доверия институциональных игроков к нормативно-правовой базе рынка способно привести к росту институциональных инвестиций, что еще больше закрепит позицию Гонконга как глобального крипто-хаба.

Поддержка крипто -стартапов специальным административным районом Китая соответствует его более широким стремлениям позиционировать себя в качестве единого финансово-технологического центра. Одобрение ETF биткоина может не только привлечь традиционных инвесторов, но и стимулировать дальнейшие инновации в этом секторе, считает Грин. Технология блокчейн и цифровые активы становятся неотъемлемой частью глобального финансового ландшафта, и принятие Гонконгом этих инноваций ставит его на правильную сторону истории на фоне стремительно эволюционирующей цифровой экономики.

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“Подача первой заявки на биткоин ETF в Гонконге отражает приверженность города развитию динамичной и прогрессивной криптоэкосистемы”, - утверждает руководитель deVere Group. “Если ETF будет одобрен, Гонконг достигнет новых высот в качестве глобального крипто-хаба, привлекая международные инвестиции, повышая ликвидность рынка и поощряя институциональное участие”.

Активная регуляторная политика Специального административного района Китая и его стратегическое положение в самом сердце Азии способны укрепить его репутацию как одного из лидеров на мировом рынке финансовых услуг, за которыми будущее.

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#криптоактивы #гонконг #bitcoin etf
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