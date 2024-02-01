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В США назвали лучший способ избежать столкновения за Тайвань

Вашингтон должен подтвердить свою многолетнюю политику неприятия независимости Тайваня и показать Пекину, что он в конечном итоге смирится с мирным воссоединением острова и материка
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После внезапной встречи руководителя внешнеполитического ведомства КНР Ван И и советника по нацбезопасности Соединенных Штатов Джейка Салливана 26-27 января независимость Тайваня остается самым сложным вопросом в отношениях между США и Китаем. Об этом пишет американский ведущий аналитик по Индо-Тихоокеанскому региону и военный эксперт аналитического центра «Приоритеты обороны», Куинн Маршик (Quinn Marschik).

26 и 27 января глава внешнеполитического ведомства Китая Ван провел ряд встреч с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном.

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В США назвали лучший способ избежать столкновения за Тайвань. Вашингтон должен подтвердить свою многолетнюю политику неприятия независимости Тайваня и показать Пекину, что он в конечном итоге смирится с мирным воссоединением острова и материка

Отношения между Пекином и Тайбэем остаются по-прежнему сложными, особенно после того, как Демократическая прогрессивная партия (ДПП), отстаивающая идею независимости на Тайваня, вновь выиграла президентские выборы.

Хотя, после победы ДПП, Белый дом подтвердил, что США не поддерживают независимость Тайваня, необходимо сделать больше и разработать сбалансированную стратегию в отношении Тайваня в интересах Вашингтона. Вместо пустых слов Соединенные Штаты должны на деле проводить свою политику "одного Китая", что позволит укрепить межпроливные отношения и избежать войны с КНР.

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И главное, чтобы успокоить Пекин и сохранить надежды на дипломатическое решение тайваньского вопроса, Вашингтон должен публично доказать Пекину, что он признает мирное воссоединение Китая и Тайваня. К счастью, пишет Маршик, президент Соединенных Штатов Джо Байден не забыл об этом сказать руководителю Китая Си Цзиньпину во время их встречи в ноябре 2023 года в Сан-Франциско. Байдену и его преемникам следует не только публично об этом говорить, но и включить этот тезис в официальные выступления как на двусторонних, так и на многосторонних переговорах.

Более глубокое освещение того, что Соединенные Штаты поддерживают мирное воссоединение - посредством совместных заявлений, коммюнике и официальных протоколов, - стимулирует другие государства принять аналогичную позицию и еще больше убедит Китай в намерениях США. Когда говорит Вашингтон - весь западный мир слушает.

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Под давлением Вашингтона проблема Китая и Тайваня нашла свое отражение в многосторонней и двусторонней дипломатии. Это привело к расширению сотрудничества с Тайванем и повышению интереса к тайваньской политике со стороны США, Европейского союза и стран Индо-Тихоокеанского региона. Если США будут более официально и активно поддерживать мирное воссоединение, Запад, Япония и Южная Корея официально примут эту политику как свою собственную. В качестве дополнительной гарантии Белый дом должен дать понять Конгрессу и Пекину, что президент США обладает единственным конституционным правом признавать суверенитет государств.

Советник президента США по национальной безопасности и Юрисконсульт Государственного департамента США должны совместно выпустить официальное разъяснение по этому поводу, в том числе со ссылкой на дело "Животофски против Керри", в котором Верховный суд США отказал Конгрессу в праве признавать суверенитет государства посредством закона. Это продемонстрирует Китаю, что, когда американский президент говорит, что Соединенные Штаты выступают против независимости Тайваня, он имеет в виду именно это.

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Кроме того, Вашингтон должен отказаться от практики официальных визитов на территорию острова, которая в угоду символизма ухудшила безопасность Тайваня. Для этого Вашингтону следует вернуться к поддержанию отношений с Тайбэем в основном по линии Американского института на Тайване. Это означает, что де-юре американские чиновники не должны посещать Тайвань и поддерживать с ним неофициальные отношения, хотя закон о поездках на Тайвань (англ. Taiwan Travel Act) разрешает официальные визиты на самом высоком уровне.

Помимо этого, если Конгресс примет закон, поощряющий Тайбэйское экономическое и культурное представительство (TECRO) в Вашингтоне сменить название на Представительство Тайваня, Государственному департаменту следует довести до сведения TECRO о негативных последствиях такого решения, чтобы убедить его сохранить статус-кво.

Госдеп должен проинформировать, что смена названия, скорее всего, приведет к проблемам в торговле, поскольку Пекин удвоит свои усилия по переманиванию оставшихся дипломатических союзников Тайваня и увеличит военную активность вокруг острова. Это также может стать для Китая индикатором того, что мирное воссоединение — это тупик, поскольку Соединенные Штаты фактически признают независимость Тайваня. И тогда единственный путь к воссоединению будет лежать через насилие.

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Возвращение к неофициальным отношениям с Тайванем и отказ от символических действий подорвет аргументацию Китая о том, что Соединенные Штаты оказывают поддержку или поощряют силы, выступающие за независимость Тайваня. Как следствие, это снизит главную - с точки зрения Китая - необходимость применения силовых методов в отношении Тайваня.

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Вместе с тем Вашингтону следует увязать гарантии Пекина по Тайваню с уступками Китая в областях, представляющих интерес для США. К ним можно отнести проведение переговоров по ядерным вооружениям, взаимные уступки в торгово-экономической политике и борьбу с экономическим шпионажем. Прогресс в любой из этих областей стал бы серьезным вкладом в защиту жизненно важных интересов и национальной безопасности США, что гораздо важнее, чем затраты на успокоение Пекина.

Активно убеждая Китай и весь мир в своем неприятии независимости Тайваня, Соединенные Штаты могут продлить мир между двумя проливами. Пекин будет меньше нуждаться в применении силовых методов в отношениях с Тайванем на фоне восстановившегося доверия к американской политике, о чем, собственно, и говорил Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в 2024 году. Вместе с тем Тайбэй будет вынужден сохранять статус-кво, исключающий независимость, и избегать символических действий, способных продвигать идеи суверенитета, но наносящих ущерб безопасности.

Несмотря на активную политику по обеспечению гарантий безопасности, усилия США в конечном итоге должны поддержать политику "одного Китая" и стратегическую двусмысленность, которая на протяжении десятилетий способствовала миру между двумя проливами. Такая политика может работать вместе с обязательствами США в рамках "Закона о тайваньских отношениях" и "Шести гарантий", что позволит проводить более сдержанную политику в отношении Тайваня.

Вертолет с тайваньским флагом в Таоюане, Тайвань. Фотография представлена онлайн-изданием Asia Times Files / Ceng Shou Yi / NurPhoto via Getty Images

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 Тайвань является самым опасным очагом потенциального конфликта между США и Китаем. Принятие мирного воссоединения в качестве официальной политики, укрепление позиции США против независимости Тайваня и восстановление прежней дипломатической практике — это относительно дешевые способы избежать столкновений в Тайваньском проливе. Сейчас самое время изменить курс, чтобы успокоить Пекин, иначе будет слишком поздно.

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