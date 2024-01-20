Недавно министерство энергетики США объявило, что по экологическим соображениям установит на крышу Пентагона солнечные батареи. На данный момент не проведено никаких исследований по поводу целесообразности этой затеи. Не было проведено никаких исследований по поводу целесообразности этого предприятия. Об этом пишет Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя министра обороны США.

На снимке: вид с воздуха на Пентагон и Арлингтон, штат Вирджиния, 28 октября 2018 года. Фотография представлена пресс-службой корпуса морской пехоты США: US Marine Corps / Lance Corporal Quinn Hurt / Released

реклама





Никто даже не пытался выяснить, какова будет фактическая мощность, какой процент энергии она сможет вырабатывать, сможет ли здание Пентагона выдержать такую установку, как сильно солнечная система может нарушить работу оборонного ведомства США, и вообще, сколько времени на это уйдет. Кроме того, не было сделано никаких анализов, чтобы выяснить, не повредит ли эта солнечная система электронной безопасности здания.

И еще один, вероятно самый важный вопрос - а кто будет производителем солнечной системы для Пентагона? Неужели эти панели будут китайскими? А как насчет аккумуляторов? Коммутационной системы? Если они тоже будут китайскими, кто даст гарантии, что на них нет жучков?

Следует отметить, что сегодня восемь из десяти солнечных батарей, установленных в Соединенных Штатах, поступают в страну из Китая. Даже если Пентагон купит панели американского производства, кремний и поликремний металлургического класса, необходимые для производства солнечных панелей, так или иначе все равно поступают из КНР.

реклама





Кроме того, если американское оборонное ведомство действительно, так жаждет использовать солнечную энергию, ему потребуются довольно массивные батареи. Аккумуляторы в большинстве своем содержат в своем составе литий, а Китай является вторым по величине производителем в мире этого элемента. Если говорить о самих батареях, то эксперты ресурса Solarquotes пишут следующее: "Шесть из десяти крупнейших в мире компаний по производству литий-ионных батарей находятся в Китае. В КНР было изготовлено 79 процентов всех литий-ионных батарей, поступивших на мировой рынок в 2021 году, и, в соответствии с прогнозами, именно Китай останется ведущей страной по производству литий-ионных аккумуляторов в 2025 году".

Даже если аккумуляторные блоки будут американскими, отдельные элементы внутри них, с очень большой долей вероятности, будут поставляться из Азии, а точнее, из Китая.

Конгресс США в 1933 году принял закон "Покупай американское". Пентагон должен следовать этому закону. Обычно под этим подразумевается, что затраты на приобретение продукции из отечественных источников должны составлять более половины общей стоимости. Вместе с тем, поставщикам разрешается учитывать расходы на инсталляцию и настройку оборудования при подсчете процента американского сырья.

Более того, требование закона "Покупай американское" зачастую не соблюдается. Это стало вынужденной мерой в последние три десятилетия, поскольку компьютеры, ноутбуки, модемы и другая электроника китайского производства регулярно используются даже на американских стратегических атомных подводных лодках. Для этого используются "оговорки", предусмотренные Законом и нормативными инструкциями к нему. Одним из ключевых условий, позволяющих отменить действие закона, является следующее: "Правовые акты могут быть отменены, если глава закупающей организации сочтет, что они не соответствуют национальным интересам США или стоимость приобретения отечественной продукции является неоправданно высокой".

реклама





Новый проект может нанести серьезный ущерб американской национальной безопасности. Если такая модернизация действительно необходима, можно же в конце концов использовать американские микроядерные реакторы, считает экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен. На снимке возгорание электрического автобуса. Пожар произошел на автобусном парке в Хайдарабаде. Photo: by arrangement

Ни Департамент энергетики США, который выделяет первоначальные средства, ни оборонное ведомство, судя по всему, не будут слишком придираться, если в составе нового оборудования окажутся китайские продукты.

Остается только надеяться, пишет Брайен, что если американское военное ведомство обзаведется солнечной системой, то аккумуляторные батареи будут установлены в отдельном от Пентагона здании - точно так же, как независимая электростанция в Пентагоне находится внутри отдельного специального объекта.

Хотя Министерство энергетики заявляет, что оплатит стоимость солнечной системы, скорее всего, расходы на установку и строительство новых помещений, а также специальную проводку и системы коммутации лягут на бюджет Пентагона. Никто не может сказать, какова будет реальная цена проекта, но, скорее всего, она составит не одну сотню миллионов долларов.

реклама





Кроме того, новое помещение должно хорошо отапливаться, поскольку литиевые батареи очень не любят холода. К тому же они иногда им свойственно загораться, а литиевые пожары весьма трудно потушить - обычно весь автомобиль, грузовик или автобус приходится накрывать специальным противопожарным полотном. Но даже при этом останки продолжают гореть до тех пор, пока не будет израсходовано все литиевое "топливо".

Следовательно, Пентагону придется вкладывать немалые средства в систему противопожарной защиты, если это вообще возможно для такого масштабного объекта. Если случится пожар и ядовитый дым от него распространится по Пентагону, весь личный состав придется эвакуировать.

Размещение небезопасной и потенциально токсичной системы рядом с Пентагоном или даже внутри него означает, что в случае пожара жизненно важные объекты, включая командные пункты национальной обороны, будут вынуждены прекратить работу.

Крыша Пентагона тоже не самое подходящее место для установки солнечных батарей, потому как она недостаточно плоская. Кроме того, она не рассчитана на дополнительную нагрузку. К тому же на ней установлены специальные антенны и датчики, многие из которых (если не все) засекречены. Как они будут работать на фоне теплопоглощающих солнечных батарей, неизвестно. Нет никакой информации и о том, сколько солнечных батарей потребуется для обеспечения необходимой эффективности и какой процент электроэнергии они смогут поставлять.

Установка солнечных батарей требует новых мер безопасности, поскольку электрические системы — это "большие антенны", которые необходимо экранировать и изолировать, чтобы защитить их от прослушивания. Это чрезвычайно сложная задача в здании, увешанном солнечными панелями, с километрами проводов. Все это создаст одну огромную уязвимость. А поскольку комплектующие для этой системы, скорее всего, будут поставляться из Китая, риски возрастут многократно.

Но есть и многообещающая альтернатива. Сегодня специалисты Пентагона активно работают над созданием "микроядерных реакторов" для производства электроэнергии на военных базах США. По сути, это позволит сделать их независимыми от локальных источников энергии и отказаться от использования дизельных генераторов для выработки электричества. Такое решение не загрязняет воздух, поскольку не использует ископаемое топливо.

На снимке испытательная установка переходного реактора Национальной лаборатории Айдахо в Айдахо-Фолс, штат Айдахо, 14 ноября 2017 года. Пентагон планирует построить в лаборатории прототип усовершенствованного мобильного ядерного микрореактора. Фотография представлена пресс-службой Национальной лаборатории Айдахо / Крис Морган

В силу того, что размеры этих реакторов невелики, они гораздо менее уязвимы, чем солнечные или ветряные системы, и гораздо более эффективны. Если Пентагон действительно нуждается в резервной системе (а это можно поставить под сомнение, поскольку у него уже есть электростанция), то микроядерный реактор будет гораздо лучшим, менее разрушительным и более эффективным решением. Он станет отличной резервной системой на случай, если она действительно понадобится.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Неадекватная администрация Байдена позволила своей идеологии победить здравый смысл. Конгресс США должен немедленно прекратить любое финансирование проекта по строительству солнечных батарей для Пентагона, подвел итог Стивен Брайен.