Раньше, после того как ученые узнали дату гибели Земли, все было намного проще. Согласно гипотезе - через 5 миллиардов лет - наша Солнечная система кардинально изменится. Вместо привычного нам благодатного источника энергии Солнце превратится в красного гиганта, в сотни раз превышающего свои нынешние размеры. Во время этого процесса оно уничтожит все внутренние каменистые планеты, включая нашу Землю.

Раньше мы думали, что у нашего мира нет шансов пережить огненную гибель Солнца примерно через 5 миллиардов лет. Однако открытие странных "планет-сирот" возможно заставит нас переписать историю. Марк Гарлик/Научная фотобиблиотека

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Или все-таки нет? Недавно ученым впервые удалось наблюдать стадии угасания звезд. И каким-то чудом некоторые планеты, как оказалось, способны пережить эти апокалиптические процессы. Подобные наблюдения ставят под сомнение теорию о том, как погибнет Земля, и дают нам надежду на то, что она все-таки переживет Солнце. Но даже если это не так, еще не все потеряно. Исследования также указывают на некоторые места во Вселенной, где человечеству лучше всего будет укрыться.

Как погибнет Солнце?

Солнце вырабатывает энергию за счет термоядерного синтеза, при котором атомы водорода превращаются в гелий, выделяя при этом огромное количество энергии. Но судьба нашей звезды предрешена одним непреложным обстоятельством: запасы водорода у нее ограничены. Когда он начнет заканчиваться - а это случится примерно через 5 миллиардов лет, - внутренняя структура Солнца изменится, и оно увеличится примерно в 200 раз от своего нынешнего размера. Из желтого карлика, которым оно является сегодня, оно превратится в красного гиганта. Спустя еще примерно миллиард лет, после очередного цикла сжатия и расширения, оно умрет и снова превратится в "звездный труп", именуемый белым карликом.

По мере превращения в красного гиганта Солнце будет становиться все горячее, поскольку ядерные реакции выйдут за пределы его ядра, "пытаясь добыть" новое водородное топливо - все ближе и ближе к поверхности. Эксперты считают, что еще через миллиард лет температура поверхности Земли станет настолько высокой, что океаны испарятся, а планета покроется соляными плоскогорьями и дюнами. Без воды тектоника плит остановится, и в определенный момент станет настолько жарко, что начнут плавиться горные породы.

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Если к тому времени человечество еще будет существовать, нам, к сожалению, не удастся продержаться слишком долго - поскольку самое страшное еще даже и не началось. По мере разрастания Солнца сначала Меркурий, а затем Венера будут им поглощены. Их внешние оболочки испарятся, а оставшиеся частицы пепла по спирали отправятся в огненные пучины Солнца. Согласно расчетам, в конечном итоге поверхность красного гиганта в плотную приблизится к околоземной орбите. Так что если Солнце и не поглотит Землю, то уж точно поджарит ее как следует.

В марте этого года команда астрофизиков во главе с Кишалаем Де из Массачусетского технологического института впервые наблюдала этот жуткий процесс в действии. Они обнаружили звезду на расстоянии около 13 000 световых лет, которая за 10 дней стала ярче в 100 раз, поглотив при этом планету, примерно в 30 раз более крупную, чем Земля.

Планы по спасению человечества

К счастью, у астрономов есть план по спасению человечества. По мере того, как внутренняя часть Солнечной системы постепенно начнёт превращаться в раскаленный ад, ее холодная внешняя область будет нагреваться. "Когда Солнце станет красным гигантом, зона пригодная для жизни расширится", - утверждает Рафаэль Луке, астроном из Чикагского университета. " Мы знаем, что на лунах Юпитера и Сатурна много воды, так что в нашей Солнечной системе может появиться второе поколение пригодных для жизни планет".

У нас есть убедительные доказательства того, что газовые гиганты, подобные Юпитеру, способны пережить смерть своей родительской звезды. В 2021 году такая планета была замечена на орбите вокруг белого карлика недалеко от центра нашей галактики Млечный Путь. Астрономам удалось определить, что звезда и планета сформировались примерно в одно и то же время, а значит, этот мир пережил не только стадию красного гиганта, но и драматическую гибель звезды, во время которой она полностью сбросила внешние слои своей атмосферы и превратилась в белого карлика.

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Как оказалось, эта выжившая планета находится от своей звезды примерно в 2,8 раза дальше, чем Земля от Солнца. Ее существование говорит о том, что мы действительно можем найти убежище на лунах газового гиганта или так сказать на нашем собственном космическом "заднем дворе". Юпитер находится в 5,2 раза дальше от Солнца, чем Земля. Если нам и там покажется слишком жарко, есть еще Сатурн, который находится примерно в два раза дальше от нашей звезды, чем Юпитер.

Странные инопланетные миры наводят на мысли о том, что Земля может пережить гибель Солнца. Недавно в окрестностях некоторых мертвых звезд были обнаружены планеты. Luongdoo

Однако есть некоторый шанс, что нам не придется принимать столь радикальные меры. Земля может просто пережить превращение Солнца в красного гиганта. Астроном Шреяс Виссапрагада из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Массачусетсе считает, что Земля может быть вытолкнута во внешнюю область солнечным ветром, который усилится, когда Солнце начнет превращаться в красного гиганта. Даже если солнечный ветер не придет нам на помощь, надежда все равно остается - по крайней мере, об этом говорит факт обнаружения планеты, известной как 8 Малой Медведицы b, или Halla. На первых порах ученые думали, что это обычный "горячий Юпитер", газовый гигант, вращающийся вокруг своей звезды, известной как Пэкду. Однако тут есть одна загвоздка. "Эта планета сегодня не должна существовать", - говорит Марк Хон из Гавайского университета в Маноа.

Хон пришел к столь удивительному выводу в начале 2023 года. Глядя на то, как колеблется поверхность Пэкду, его команда обнаружила, что эта звезда, скорее всего, находится на поздней стадии своей эволюции. Глубоко в ее недрах, вероятно, энергия вырабатывается за счет превращения гелия в углерод, а не водорода в гелий, как это происходит в нашем Солнце. А это значит, что Пэкду уже прошла стадию красного гиганта. Следовательно, по всем признакам, Халла уже давно должна была исчезнуть - либо сгореть дотла, либо испариться, что, собственно, одно и то же.

Планеты вращающиеся вокруг мертвых звезд

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"Это первая известная нам система, в которой планета выжила в такой близости от гигантской звезды, сжигающей гелий в своем ядре", - говорит Хон. "Судя по тому, как эволюционируют обычные звезды-гиганты, они начинают сжигать гелий только после того, как расширяются до огромных размеров, и это расширение должно было поглотить эту планету". Как именно Халла удалось избежать разрушения, пока непонятно.

Но даже если Земля переживет фазу красного гиганта нашего Солнца и окажется на орбите белого карлика, нам все равно не избежать катастрофы. В ноябре 2022 года Эббигейл Элмс из Уорикского университета (Великобритания) и ее коллеги обнаружили в 90 световых годах от нас систему белого карлика, усеянную остатками погибших планет. "Наблюдая за белыми карликами, можно определить, из чего была сделана та или иная планета", - говорит Элмс. Похоже, что это "кладбище", скорее всего, содержит обломки планет, похожих на Землю, со следами натрия, лития, калия и углерода.

Даже если эти планеты пережили фазу красного гиганта, позже их ожидала печальная участь. Белые карлики имеют массу, примерно равную массе Солнца, и занимают объем, меньший, чем Земля, что обеспечивает им чрезвычайно сильную поверхностную гравитацию. Это создает настолько экстремальное приливное воздействие на близлежащие выжившие планеты, что их может буквально разорвать на части. Далее обломки планет по спирали попадут на белый карлик. Если такая судьба уготована нашему родному миру, — значит, он чудом избежит гибели от огня, но в итоге окажется разорванным на части.

Впрочем, как бы мы к этому ни относились, если человечество просуществует еще несколько миллиардов лет или около того, вполне вероятно, что нам все же придется мигрировать с нашей планеты. Но настоящий "удар под дых" заключается в том, что нам, скорее всего, не удастся найти убежище непосредственно на лунах Юпитера. Они просто не успеют прогреться, пока Солнце не превратится в полноценного красного гиганта, так что нам придется покинуть космический корабль под названием "Земля" гораздо раньше.

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У астрономов есть план по спасению человечества. По мере того как внутренняя часть Солнечной системы начнет постепенно превращаться в пылающий ад, ее холодная внешняя область будет нагреваться. "Когда Солнце станет красным гигантом, область, пригодная для жизни, расширится. Мы знаем, что на лунах Юпитера и Сатурна много воды, так что в нашей Солнечной системе может появиться второе поколение пригодных для жизни планет", -считает Рафаэль Люке, астроном из Чикагского университета.Итак, куда же нам эвакуироваться, если Юпитер будет еще недостаточно нагрет, чтобы его луны стали пригодными для жизни? Тут кстати недалеко - в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля, - находится Марс, который выглядит весьма привлекательно. В любом случае, попытаться стоит - возможно, красная планета позволит нам продержаться еще пару-тройку миллиардов лет.