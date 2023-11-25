В последнее время австралийская программа оборонного экспорта стала объектом пристального внимания из-за ее недостаточной прозрачности - в частности, в вопросе о том, оказывают ли одобренные экспортные лицензии материальную поддержку Израилю в его войне против ХАМАС.

Вопрос: насколько широко освещается в прессе тема экспорта австралийского оружия в Израиль? Ответ: такой информации в СМИ крайне мало. Экспорту вооружений из Австралии не хватает прозрачности. Photo: Twitter screengrab

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Об этом рассказывает австралийский журналист, военный эксперт и старший научный сотрудник кафедры "Закон и будущие войны" Квинслендского университета Лорен Сандерс.

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о положении прав человека на палестинских территориях, а также многие ученые и политики подвергли критике отсутствие прозрачности в деятельности австралийского правительства. По их мнению, власти страны должны открыто раскрывать детали разрешений на экспорт военной продукции, которые они утверждают. Однако сегодня этого не делается.

Чтобы заставить Канберру опубликовать информацию о последних экспортных поставках, группа правозащитных организаций недавно подала заявление в Федеральный суд. Цель - получить доступ к разрешениям на экспорт оборонного оборудования в Израиль с момента начала его военной операции в начале октября. В настоящее время Министерство обороны Австралии публикует на регулярной основе лишь крайне скудную информацию о выданных разрешениях на экспорт оружия.

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Однако конкретные сведения о том, какие производители получают разрешения и каков характер экспортируемых товаров, публично не раскрываются, даже если они запрашиваются в соответствии с Законом о свободе информации. Правительство часто ссылается на конфиденциальность или защиту коммерческой информации в качестве причины отказа.

Отчетность, предоставляемая международным органам, тоже ограничена. Кстати, Австралия, в целом, предоставляет только общую информацию об экспортируемом оборудовании с разбивкой по странам для публикации в Регистре обычных вооружений ООН. Такая ситуация касается только основных типов конвенциональных вооружений или компонентов для оружия массового поражения.

Тем не менее, некоторую информацию все же удается заполучить благодаря слушаниям в Сенате. Например, на заседании в октябре стало известно, что за последние пять лет Канберра одобрила 350 разрешений на экспорт военной продукции в Израиль, из них 50 только в этом году. При этом не уточнялось, какое именно австралийское оружие было поставлено Тель-Авиву.

Международные обязательства Австралии

Согласно международным обязательствам, Австралия обязана предотвращать экспорт товаров, которые могут быть использованы либо для противоправных действий во время вооруженных конфликтов, либо для нарушения прав человека.

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Некоторые из таких обязательств вытекают из конкретных соглашений, в том числе договора о торговле оружием (Arms Trade Treaty), который устанавливает точные требования к экспорту некоторых видов оборонной продукции. Другие обусловлены ответственностью Австралии как суверенного государства - предотвращать попытки другой страны совершать нарушения международного права.

Эти обязательства охватывают различные вопросы, в том числе:

какие именно товары Австралия может экспортировать и

кому она может продавать товары военного или "двойного назначения" (то есть товары гражданского назначения, которые могут быть использованы в военных целях).

Например, существуют законы, ограничивающие экспорт организациям, против которых введены международные санкции, или если организация совершила (или подозревается в совершении) нарушения прав человека или военных преступлений в процессе использования экспортируемых товаров.

Кроме того, существуют отдельные списки запрещенных товаров (например, тех, которые могут быть использованы для производства оружия массового поражения), а также отдельных видов вооружений (например, химических или биологических), запрещенных другими международными документами.

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В соответствии с Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним Австралия также обязана соблюдать законы вооруженных конфликтов, не допуская активного содействия нарушению законов военного времени другой страной. Проще говоря, если другая страна вовлечена в конфликт и замечена в систематическом нарушении законов войны, Австралия не имеет права оказывать ей материальную поддержку.

Отсутствие прозрачности в отношении военного экспорта Австралии подвергается жесткой критике за то, что оружие, поставляемое Канберрой используется в различные международных конфликтах, в частности, в секторе Газа.

В Австралии действует специальный перечень товаров, который называется "Список стратегических товаров оборонного назначения". Для экспорта, импорта и распространения товаров, включенных в этот список, требуются соответствующие разрешения. Кроме того, предусмотрен особый контроль за экспертами "конкретных" профессий, связанных с производством и использованием таких товаров.

Список этот весьма велик - в него входит все, начиная от обычных видов оружия и его компонентов (например, танков или оружейных прицелов) и заканчивая объектами двойного назначения (например, некоторыми видами лазеров или химическими реагентами, которые могут быть использованы в качестве боеприпасов).

Для экспорта продукции, включенной в этот перечень, необходимо получить соответствующее разрешение министра обороны или его уполномоченного. При этом необходимо понимать, что эти товары могут быть использованы в ущерб международным правовым обязательствам Австралии или для "совершения или содействия совершению серьезных нарушений прав человека". В законе не указано, насколько весомым является каждый из этих критериев и какая информация необходима для принятия такого решения.

В настоящее время основной способ проверить этот процесс - обратиться с запросом в соответствии с Законом о свободе информации, что, впрочем, как показывает практика, имеет весьма ограниченный успех, или воспользоваться парламентскими процедурами, в частности, "Оценками Сената". Ну и последний вариант - получение информации в судебном порядке, чего и добиваются эксперты ООН и Австралии по правам человека своим заявлением, поданным в этом месяце.

Контроль Австралии над вооружениями

В Европе контроль над вооружениями обычно является предметом более пристального общественного внимания. Соединенные Штаты тоже публикуют гораздо больше информации об экспорте военной продукции. В Канаде недавно был введен механизм публичного освещения причин отказа в выдаче экспортных разрешений.

В начале этого года в Великобритании была подана судебная жалоба, аналогичная австралийской, с требованием предоставить информацию об экспорте оружия в Саудовскую Аравию. В июне это дело потерпело фиаско. Тем не менее, правительство Великобритании "задергалось" и было вынуждено уточнить критерии принятия решений по возможным нарушениям прав человека, а также опубликовать более подробную информацию о своих решениях по экспорту оружия в другие страны.

Законодательство Австралии, регулирующее выдачу лицензий на экспорт оружия, пересматривается каждые пять лет. Однако Канберра до сих пор не выполнила требований, которые были приняты по итогам анализа от 2018 года. Кроме того, публичная информации о ходе выполнения поправок, согласованных в рамках последней ревизии, и о том, что изменилось к настоящему времени, практически отсутствует.

Недавно на утверждение был представлен еще один законопроект, вносящий некоторые изменения в эти нормы. Впрочем, он направлен на ужесточение существующих мер контроля и ослабление ограничений в отношениях двух главных союзников Австралии - США и Великобритании - с целью содействия альянсу AUKUS. Так что отсутствие прозрачности в вопросах контроля за экспортом оружия по-прежнему имеет место.

Израильские солдаты на танке на границе Израиля и сектора Газа. Фото: CNBC Screengrab / Picture Alliance

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Учитывая сложную геополитическую обстановку, Австралия могла бы проявить приверженность своим международно-правовым принципам, приняв некоторые дополнительные меры. Например, Канберра могла бы предоставить независимым организациям возможность подавать заявки на получение разрешений на экспорт оружия или регулярно публиковать более подробную информацию об уже выданных разрешениях. По словам Сандерса, прозрачность контроля над экспортом вооружений считается нормальной практикой во многих странах мира, и Австралия могла бы сделать гораздо больше, чтобы этому соответствовать.