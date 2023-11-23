Южная Корея и компания Boeing объединяют усилия для разработки высотных и дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в связи с недавним проникновением северокорейских дронов в воздушное пространство Южной Кореи.

Южная Корея намерена нарастить свой беспилотный потенциал для эффективного противодействия КНДР. Изображение: Twitter

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В этом месяце новостное агентство Yonhap сообщило, что южнокорейское агентство по закупкам вооружений, известное так же, как DAPA, планирует заключить сотрудничество с американским оборонным подрядчиком в рамках нового проекта по разработке дронов нового поколения.

В сообщении Yonhap отмечается, что в апреле обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании и встретились в штаб-квартире компании в штате Вашингтон для обсуждения совместной работы в рамках проекта. В докладе также говорится, что целью проекта DAPA является создание в Южной Корее инфраструктуры для производства современных беспилотные летательных аппаратов. Для этого компания Boeing предоставит свои разработки и беспилотные технологии.

Южнокорейские военные и компания Boeing договорились наладить взаимодействие по обслуживанию, ремонту, усовершенствованию и модернизации самолетов Boeing военного назначения, пишет Yonhap. Правда, пока не уточняется, какие именно модели будут задействованы в проекте, говорится в сообщении. “Южная Корея наращивает свой беспилотный потенциал в ответ на недавние успехи Северной Кореи, пытаясь добиться асимметричного преимущества над превосходящими боевыми возможностями КНДР”.

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В сентябре газета "Корея Таймс" опубликовала статью, в которой сообщалось о создании южнокорейскими военными в Почхоне нового командного центра для проведения "беспилотных" операций в ответ на угрозы, возникшие после проникновения в страну в конце прошлого года северокорейского дрона.

Согласно заявлению Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, командование по операциям с БПЛА — это военное подразделение, которое будет находиться в непосредственном подчинении руководителя ОКНШ. Это первое в своем роде объединенное боевое подразделение, состоящее из представителей сухопутных войск, ВМС, ВВС и морской пехоты.

"Если противник вновь попытается устроить провокацию против нашей страны, мы ответим быстро и решительно. Таким образом, мы дадим понять, что все их усилия приведут к разрушительному исходу", - заявил генерал Ли Бо Хён из командования армейской авиации, ставший командиром вновь сформированного подразделения.

В том же месяце издание The Warzone сообщило, что на военном параде в Сеуле военные Южной Кореи продемонстрировали беспилотник, напоминающий по форме крыло стелс-истребителя. По мнению экспертов The Warzone, малый БПЛА способен эффективно вести скрытое наблюдение и мониторинг. Он также может вести радиоэлектронную борьбу, наносить кинетические удары или выступать в роли беспилотника-камикадзе/ барражирующего боеприпаса для непосредственного поражения целей, говорится в отчете.

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Аналитики Warzone отмечают, что пять беспилотных летательных аппаратов, показанных на параде, были установлены на легком тактическом автомобиле Kia с колесной формулой 4×4. По словам собеседника издания, такая конструкция была специально разработана для данного мероприятия, поскольку беспилотники имеют шасси, предназначенные для традиционных взлетно-посадочных полос.

Как пишет издание Warzone, точно неизвестно, изображены ли на снимках макеты или реально действующие аппараты, но, судя по всему, речь идет именно о последних. Также отмечается, что на фюзеляжах дронов установлены защитные пластины, закрывающие воздухозаборники и трубки Пито, расположенные по центру носовой части.

Сотрудничество Сеула с американским оборонным подрядчиком стало асимметричным ответом на "беспилотное" преимущество Пхеньяна на фоне недавних вторжений северокорейских дронов на территорию Южной Кореи. На снимке южнокорейские беспилотники типа "летающее крыло" на борту легких тактических автомобилей Kia (KLTV) на параде в Сеуле. Фотография представлена Agence France-Presse, AFP / Энтони Уоллес/ Via Getty Images

По своей конструкции эти БПЛА, чем-то напоминают более компактную модель Kaori-X, над которой аэрокосмическое подразделение Korean Air работало в течение нескольких лет и первый раз испытало в 2015 году. Правда, представитель компании-разработчика утверждает, что этот дрон имеет несколько иную форму крыла, известную как "cranked kite" (буквально " коленчатый змей") и напоминающую американский X-47B, который лучше подходит для длительных полетов на более низких скоростях, чем более традиционная конструкция дельтавидного крыла.

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Кроме доставки дронов в Южную Корею, КНДР также существенно нарастила свои возможности по наблюдению, что еще больше повышает актуальность усилий Южной Кореи по наращиванию своего потенциала в этой области. В этом месяце газета The Korea Times сообщила, что Северная Корея в минувший вторник произвела запуск спутника, призванного осуществлять разведывательную деятельность над территорией Южной Кореи. Издание отмечает, что запуск был произведен после двух неудачных попыток, предпринятых ранее в начале этого года.

По данным The Korea Times, ОКНШ Южной Кореи зафиксировал запуск из района Тончхан-ри на северо-западном побережье КНДР. Ракета-носитель была запущена примерно в 22:43. Она пролетела над акваторией к западу от пограничного острова Пэннён. В сообщении отмечается, что ОКНШ не предоставил дополнительной информации, например, о том, был ли спутник успешно отделен и выведен на орбиту трехступенчатой ракетой.

Хотя Южная Корея обладает солидной производственной базой и лидирует в области полупроводниковых технологий, (что кстати открывает перед ней широкие перспективы в плане создания дронов военного назначения), она сталкивается со стратегическими проблемами, связанными с доведением своей беспилотной программы до совершенства.

В своей статье для журнала The National Interest, опубликованной в августе этого года, военный аналитик Лами Ким пишет, что подход Южной Кореи в основном сосредоточен на технологиях и вооружениях, а оперативные концепции и доктрины в значительной степени игнорируются Сеулом. Ким отмечает, что отсутствие у Южной Кореи четкой стратегии и оперативной концепции применения беспилотных летательных аппаратов ставит под сомнение то, как она будет достигать своих стратегических целей.

По словам эксперта, хотя официальные лица Южной Кореи и заявили, что одной из главных задач Сеула является предотвращение вторжений беспилотников КНДР, они не уточнили, как именно будет осуществляться сдерживание - путем "отрицания или наказания".

Она отмечает, что метод сдерживания путем отрицания в отношении КНДР будет весьма непростым, поскольку Южная Корея вряд ли сможет успешно перехватить большинство северокорейских беспилотников, учитывая ограниченные возможности Сеула по ведению радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, пишет Ким, даже незначительное число беспилотников-камикадзе, ускользнувших от южнокорейских средств ПВО, может нанести существенный урон и нанести психологический ущерб населению Южной Кореи. Она отмечает, что бесполезно пытаться убедить Северную Корею прекратить посылать беспилотники через границу.

Северная Корея запустила на орбиту разведывательный спутник. Фотография представлена Центральным информационным агентством КНДР

Ким также считает, что подход, основанный на сдерживании и наказании, чреват военной эскалацией с Северной Кореей. По ее мнению, Южная Корея, не обладая четким инструментом сдерживания, может затеять войну "око за око", лишенную стратегического смысла.

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По данным Yahoo Finance, по состоянию на 22 ноября акции компании Boeing торгуются по цене 219,91 доллара США при рыночной капитализации 133,04 млрд. долларов США. Акции компании Boeing испытывают серьезные колебания в связи с техническими проблемами и снижением продаж, вызванным в том числе и пандемией.