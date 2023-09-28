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На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams

Американские военные намерены остановить “очередное” вторжение Китая на Тайвань — теперь с помощью танков
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Армия Соединенных Штатов видит большой потенциал в использовании своих основных боевых танков Abrams в сценариях тихоокеанской войны. Разумеется, в первую очередь "Абрамсы" будут отправлены на Тайвань для его освобождения от оккупации Китая.

Армия США "бросает" в бой ОБТ Abrams, пытаясь ослабить "китайскую угрозу" и изгнать с острова вторгшиеся войска НОАК — пока в своих влажных фантазиях. Фотография представлена онлайн изданием Euro AsianTimes

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Генерал Чарльз Флинн, командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе, уверен, что основные боевые танки (ОБТ) в составе "объединенных сил" позволят укрепить "сдерживание" Китая, делая ставку на разработку новых судов на воздушной подушке и плавсредств для амфибийной транспортировки.

В настоящее время военные планировщики на Западе придерживаются мнения, что потенциальный военный конфликт в Тихом океане в первую очередь станет военно-морской и воздушной войной с большим количеством ракет дальнего радиуса действия. Однако военно-морские и военно-воздушные силы США столкнулись с огромными проблемами материально-технического характера, требующими постоянного снабжения своих передовых подразделений на протяжении всех этапов военной кампании.

"Тирания расстояния", заключающаяся в огромных водных пространствах между первой и второй островными цепями, не позволяет американским и союзным подкреплениям быстро достичь главных зон боевых действий за пределами японских или тайваньских вод.

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Наличие у Китая огромного и самого разнообразного арсенала баллистических и крылатых ракет средней и большой дальности, способных внезапно атаковать все эти объекты одновременно, уже давно воспринимается на Западе как наиболее значимое "домашнее преимущество" Пекина. Еще более затратной может оказаться транспортировка танков в условиях, когда США будут испытывать огромные трудности с обеспечением продовольствием своих кораблей, самолетов, военно-морских баз и военных аэродромов.

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Американский генерал намерен остановить Китай с помощью танков

Как пишет военный журнал Warrior Maven, опубликовавший комментарии американского генерала, Флинн считает, что для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства американской армии потребуется "весь арсенал наземных средств комбинированного маневрирования". "А ограниченных районов там предостаточно", - добавил Флинн.

В подтверждение своей позиции Флинн указал на материальные преимущества логистических технологий, появившихся за последние годы, которые позволили бы поддержать подобные начинания американской армии. В частности, танки "становятся легче": Abrams M1E3 стал более быстрым, менее тяжелым и более экономичным, заявил американский генерал.

Кроме того, в настоящее время военно-морские силы США ведут разработку десантного корабля на воздушной подушке (Ship-to-Shore Connector Landing Craft, SSCLC). Он должен заменить существующие десантные катера на воздушной подушке типа LCAC (Landing Craft Air Cushion) .

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В составе ВМФ США также имеется постоянно пополняющийся парк скоростных экспедиционных транспортных судов EFT (Expeditionary Fast Transport), которые " существенно повышают потенциал объединенных сил по транспортировке и переброске танков через огромные акватории океана к островным и прибрежным территориям по мере необходимости".

USNS Fall River (T-EPF-4) — скоростной экспедиционный транспортный корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов. Алюминиевый катамаран длиной 103 метра, не является боевым кораблем. Судно отличается повышенной быстроходностью, гибкостью и маневренностью. Fall River способен перевозить 600 тонн грузов на расстояние 1200 морских миль (2220 километров) со скоростью 35-40 узлов (65-75 километров в час). Корабль вмещает 312 военнослужащих и имеет основной экипаж из 22 человек, говорится в сообщении пресс-службы ВМС США. Фотография представлена онлайн изданием Euro AsianTimes

Каждое судно EFT способно транспортировать до 600 тонн груза, то есть "на одном таком корабле можно легко перевозить по 5-6 танков Abrams. Они могут с высокой скоростью перебрасывать танки с одного участка суши или острова на другой".

Армия США имеет на вооружении подобные суда на Гавайях, Окинаве и Токио. По словам Флинна, во время недавних учений Talisman Saber эти плавсредства помогли перебросить танки из Австралии в Индонезию для участия в дополнительных военных маневрах.

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"Сухопутные войска будут интенсивно расширять парк транспортных плавсредств в Тихом океане, чтобы, в значительной степени, усилить сдерживание НОАК и обеспечить поддержку передовым военным операциям в случае вооруженного конфликта", - отметил Флинн.

Сценарий военного конфликта между Китаем и Тайванем "требует" применения танков

Единственным тактическим сценарием, в котором, согласно докладу, могут быть использованы танки Abrams, станет полное изгнание Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с оккупированных территорий Тайваня. "Если Китай, например, сумеет осуществить аннексию Тайваня, то для вытеснения оккупационных сил НОАК с острова, скорее всего, потребуется массированная объединенная сухопутная армия Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи".

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"Передовые морские, воздушные и подводные силы НОАК скорее всего одержат победу в войне за Тайвань, но территорию острова нужно еще "удержать", и "защитить" с помощью сухопутных подразделений", - говорится в отчете. При этом военные эксперты из Пентагона допускают, что китайская десантная операция станет первым этапом военного наступления на Тайвань.

Вероятнее всего, это произойдет гораздо позже, после того как военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (PLAN) и ВВС Народно-освободительной армии Китая (PLAAF) полностью окружат Тайвань со всех сторон и обеспечат его блокаду. Такая стратегия может помешать любым внешним силам прийти на помощь островному государству. Однако руководство Тайбэя пока не соглашается с таким исходом, считают в США.

Чисто теоретически ожидается, что тайваньские лидеры капитулируют, столкнувшись со свершившимся фактом неминуемого вторжения Пекина, учитывая технологически, численно и логистически превосходящие силы НОАК. По прогнозам американского оборонного ведомства, Китай начнет переброску танков и десанта на тайваньские берега только в том случае, если лидеры острова примут решение о продолжении противостояния и обе стороны рискнут "ввязаться в тяжелую и кровопролитную городскую войну".

Архивное изображение: Бронемашины-амфибии, входящие в состав одной из бригад морской пехоты Народно-освободительной армии Китая, направляются в расчетную акваторию во время военно-морских учений 13 марта 2022 года. Фотография представлена онлайн изданием Euro AsianTimes

На этом этапе доставка американских танков на Тайвань подразумевает, что ВМС США придется прорываться сквозь блокаду сотен китайских эсминцев, фрегатов, беспилотных надводных и подводных кораблей, легких патрульных катеров и ударной морской авиации.

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Подобная ситуация в весьма отдаленной перспективе представляется для ВМС США невероятно сложной и в значительной степени бесполезной, поскольку они будут заняты снабжением литоральных полков морской пехоты на дружественных островах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Эти же подразделения будут вести дальнобойный огонь по боевым кораблям Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках концепции "Экспедиционного передового оперативного базирования" (Expeditionary Advanced Base of Operations, EABO).

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