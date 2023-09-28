На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams
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Армия Соединенных Штатов видит большой потенциал в использовании своих основных боевых танков Abrams в сценариях тихоокеанской войны. Разумеется, в первую очередь "Абрамсы" будут отправлены на Тайвань для его освобождения от оккупации Китая.
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Генерал Чарльз Флинн, командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе, уверен, что основные боевые танки (ОБТ) в составе "объединенных сил" позволят укрепить "сдерживание" Китая, делая ставку на разработку новых судов на воздушной подушке и плавсредств для амфибийной транспортировки.
В настоящее время военные планировщики на Западе придерживаются мнения, что потенциальный военный конфликт в Тихом океане в первую очередь станет военно-морской и воздушной войной с большим количеством ракет дальнего радиуса действия. Однако военно-морские и военно-воздушные силы США столкнулись с огромными проблемами материально-технического характера, требующими постоянного снабжения своих передовых подразделений на протяжении всех этапов военной кампании.
"Тирания расстояния", заключающаяся в огромных водных пространствах между первой и второй островными цепями, не позволяет американским и союзным подкреплениям быстро достичь главных зон боевых действий за пределами японских или тайваньских вод.
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Наличие у Китая огромного и самого разнообразного арсенала баллистических и крылатых ракет средней и большой дальности, способных внезапно атаковать все эти объекты одновременно, уже давно воспринимается на Западе как наиболее значимое "домашнее преимущество" Пекина. Еще более затратной может оказаться транспортировка танков в условиях, когда США будут испытывать огромные трудности с обеспечением продовольствием своих кораблей, самолетов, военно-морских баз и военных аэродромов.
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Американский генерал намерен остановить Китай с помощью танков
Как пишет военный журнал Warrior Maven, опубликовавший комментарии американского генерала, Флинн считает, что для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства американской армии потребуется "весь арсенал наземных средств комбинированного маневрирования". "А ограниченных районов там предостаточно", - добавил Флинн.
В подтверждение своей позиции Флинн указал на материальные преимущества логистических технологий, появившихся за последние годы, которые позволили бы поддержать подобные начинания американской армии. В частности, танки "становятся легче": Abrams M1E3 стал более быстрым, менее тяжелым и более экономичным, заявил американский генерал.
Кроме того, в настоящее время военно-морские силы США ведут разработку десантного корабля на воздушной подушке (Ship-to-Shore Connector Landing Craft, SSCLC). Он должен заменить существующие десантные катера на воздушной подушке типа LCAC (Landing Craft Air Cushion) .
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В составе ВМФ США также имеется постоянно пополняющийся парк скоростных экспедиционных транспортных судов EFT (Expeditionary Fast Transport), которые " существенно повышают потенциал объединенных сил по транспортировке и переброске танков через огромные акватории океана к островным и прибрежным территориям по мере необходимости".
Каждое судно EFT способно транспортировать до 600 тонн груза, то есть "на одном таком корабле можно легко перевозить по 5-6 танков Abrams. Они могут с высокой скоростью перебрасывать танки с одного участка суши или острова на другой".
Армия США имеет на вооружении подобные суда на Гавайях, Окинаве и Токио. По словам Флинна, во время недавних учений Talisman Saber эти плавсредства помогли перебросить танки из Австралии в Индонезию для участия в дополнительных военных маневрах.
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"Сухопутные войска будут интенсивно расширять парк транспортных плавсредств в Тихом океане, чтобы, в значительной степени, усилить сдерживание НОАК и обеспечить поддержку передовым военным операциям в случае вооруженного конфликта", - отметил Флинн.
Сценарий военного конфликта между Китаем и Тайванем "требует" применения танков
Единственным тактическим сценарием, в котором, согласно докладу, могут быть использованы танки Abrams, станет полное изгнание Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с оккупированных территорий Тайваня. "Если Китай, например, сумеет осуществить аннексию Тайваня, то для вытеснения оккупационных сил НОАК с острова, скорее всего, потребуется массированная объединенная сухопутная армия Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи".
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"Передовые морские, воздушные и подводные силы НОАК скорее всего одержат победу в войне за Тайвань, но территорию острова нужно еще "удержать", и "защитить" с помощью сухопутных подразделений", - говорится в отчете. При этом военные эксперты из Пентагона допускают, что китайская десантная операция станет первым этапом военного наступления на Тайвань.
Вероятнее всего, это произойдет гораздо позже, после того как военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (PLAN) и ВВС Народно-освободительной армии Китая (PLAAF) полностью окружат Тайвань со всех сторон и обеспечат его блокаду. Такая стратегия может помешать любым внешним силам прийти на помощь островному государству. Однако руководство Тайбэя пока не соглашается с таким исходом, считают в США.
Чисто теоретически ожидается, что тайваньские лидеры капитулируют, столкнувшись со свершившимся фактом неминуемого вторжения Пекина, учитывая технологически, численно и логистически превосходящие силы НОАК. По прогнозам американского оборонного ведомства, Китай начнет переброску танков и десанта на тайваньские берега только в том случае, если лидеры острова примут решение о продолжении противостояния и обе стороны рискнут "ввязаться в тяжелую и кровопролитную городскую войну".
На этом этапе доставка американских танков на Тайвань подразумевает, что ВМС США придется прорываться сквозь блокаду сотен китайских эсминцев, фрегатов, беспилотных надводных и подводных кораблей, легких патрульных катеров и ударной морской авиации.
Подобная ситуация в весьма отдаленной перспективе представляется для ВМС США невероятно сложной и в значительной степени бесполезной, поскольку они будут заняты снабжением литоральных полков морской пехоты на дружественных островах в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Эти же подразделения будут вести дальнобойный огонь по боевым кораблям Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках концепции "Экспедиционного передового оперативного базирования" (Expeditionary Advanced Base of Operations, EABO).
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