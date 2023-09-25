Народно-освободительная армия Китая представила новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия, получивший название KVD002. Эксперты считают, что в случае начала боевых действий у Тайваня такое оружие может нанести серьезный удар по обороне противника.

Беспилотный летательный аппарат KVD002 может сыграть решающую роль в войне за Тайвань. Новый ударный беспилотник построен на базе CH-4 и, скорее всего, уже неоднократно участвовал в патрулировании и учениях в районе Тайваня, начиная с 2022 года Изображение предоставлено онлайн-изданием Twitter / Asia Times Files / Peoples Daily

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Согласно сообщению государственной газеты China Daily, Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свой первый боевой беспилотник. БПЛА самолетного типа способен работать в связке с самолётами, осуществлять разведку и огневую поддержку, наводить ударные вертолеты на цели, а также совершать взлеты и посадки с укороченных ВПП.

По данным газеты China Daily, опубликованным в начале месяца, KVD002 способен нести под крыльями две ракеты класса "воздух-поверхность" AR-1, а под корпусом - средства разведки. Новый дрон построен на базе CH-4 - самого массового китайского ударного беспилотника. China Daily отмечает, что самолет CH-4 может находиться в воздухе в течение 30 часов, развивает максимальную скорость 230 километров в час и способен нести около 350 килограммов вооружений и оборудования, включая ракеты, бомбы, радары, камеры и гражданскую полезную нагрузку. Также отмечается, что наработка CH-4 на отказ составляет более 20 000 часов.

В этом месяце официальное издание коммунистической партии Китая Global Times сообщило, что KVD002, начиная с 2022 года, участвует в патрулировании и учениях вокруг Тайваня, однако ранее он был ошибочно идентифицирован как CH-4. В докладе высказывается предположение, что KVD002 — это вариант CH-4, специально адаптированный для задач Сухопутных войск НОАК.

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По данным Global Times, пока ни Сухопутные войска НОАК, ни компания Aerospace CH UAV официально не прокомментировали информацию о "родстве" БПЛА KVD002 и CH-4. Как отмечает издание, в сентябре 2022 года оборонное ведомство Тайваня периодически сообщало о приближении вооруженных разведывательных беспилотников CH-4 во время ежедневных патрулирований и учений.

Появление KVD002 может свидетельствовать о "растущей уверенности Китая в своих беспилотных возможностях" при проведении операций в Тайваньском проливе, а также о более значимых тенденциях в программе развития китайских боевых ударных систем, пишет Asia Times. В своей работе, опубликованной в 2018 году для Китайского института аэрокосмических исследований, эксперт Эльза Кания отмечает, что Народно-освободительная армия Китая ускоренными темпами внедряет робототехнику и беспилотные системы в структуру своих вооруженных сил, а также активно ведет их исследования и разработки применительно ко всем областям военного дела.

НОАК внедряет в своих подразделениях самые разные классы БПЛА, в том числе и самые современные, многоцелевые дроны самолетного типа. Она также упоминает, что Китай использует свою коммерческую беспилотную промышленность для производства небольших, узкоспециализированных беспилотных систем. В статье, опубликованной в мае 2022 года в журнале Institute for Strategic Research, издаваемом Министерством вооруженных сил Франции, аналитик Лоро Орта утверждает, что в китайской армии беспилотники играют не менее важную роль, чем любые другие базовые боевые системы, будь то истребители или подводные лодки.

По данным газеты Peoples Daily, сегодня китайский многоцелевой военный БПЛА CH-4 эксплуатируется в ВВС более чем 10 стран. Пекин может использовать против Тайваня тактику "воздушного истощения". По мнению экспертов, такая стратегия способна привести к ошибкам и непреднамеренной эскалации, вызванной усталостью пилотов и наземного персонала, повреждением техники, проблемами логистики и технического обслуживания. Изображение предоставлено онлайн-изданием Twitter / Asia Times Files.

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По словам Орты, в отличие от вооруженных сил других государств, Народно-освободительная армия Китая рассматривает беспилотную авиацию не как вспомогательное средство, а как важнейшую боевую систему, компенсирующую ряд недостатков обычных боевых систем. Хотя за последнее время Китай получил на вооружение такие передовые виды вооружений, как малозаметный истребитель 5-го поколения J-20, ударные атомные подводные лодки (SSN) и авианосцы, многие военные эксперты считают, что они пока еще заметно уступают американским аналогам.

По мнению Орты, Китай пытается нивелировать этот недостаток, используя асимметричную стратегию, направленную на отражение атак авианосных ударных групп США посредством ракет дальнего радиуса действия, истребительной авиации, подводного флота и огромной армии беспилотных летательных аппаратов. В отдельной статье, опубликованной на Тихоокеанском форуме в феврале 2022 года, Орта утверждает, что в случае столкновения с США из-за Тайваня ВМС НОАК не планируют вступать в обычное открытое морское сражение, подобное битве за Мидуэй.

Вместо этого, считает он, американским силам придется приблизиться к побережью Китая, где ВМС и ВВС НОАК будут иметь серьезное превосходство из-за близости к базам материально-технического снабжения и наличия мощных систем противоракетной обороны. Интенсивные действия китайских беспилотников в районе Тайваня могут также являться частью более масштабной стратегии "авиационного истощения", направленной на изучение обороноспособности Тайваня и ослабление его военно-воздушных сил.

В августе 2023 года мы писали, что Пекин наращивает интенсивность военных учений восточнее Тайваня. Некоторые аналитики считают, что таким образом Китай готовится к возможной блокаде Тайваня, которая должна способствовать его "воссоединению" с материком. Издание Asia Times сообщает, что после визита на Тайвань в августе 2022 года спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси китайские корабли и самолеты стали проявлять все большую активность в западной части Тихого океана, в частности в Филиппинском море к востоку от Тайваня.

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В декабре 2022 года Китай развернул в Тайваньском проливе авианосец "Ляонин", а в апреле 2023 года - авианосец "Шаньдун". В апреле над Тайванем был замечен китайский средневысотный безэкипажный самолет Tengden TB-001, совершающий полет по не совсем обычной траектории, а в мае у восточного побережья островного государства был обнаружен разведывательный беспилотник BZK005. Также сообщается, что с марта значительно участились случаи обнаружения китайских самолетов в воздушном пространстве восточнее Тайваня.

Как упоминалось выше, Народно-освободительная армия Китая может применить против Тайваня тактику "авиационного истощения", в результате чего ВВС Тайваня утратят свою боеспособность. По мнению экспертов, такая стратегия может привести к ошибкам и непреднамеренной эскалации, вызванной усталостью пилотов и наземного персонала, повреждением оборудования, проблемами с логистикой и техническим обслуживанием.

Кроме того, такие действия создадут дополнительную нагрузку на и без того перегруженные, неукомплектованные и стареющие военно-воздушные силы Тайваня. В мае 2023 года издание Asia Times утверждало, что имеющиеся у Тайваня истребители F-16, Mirage 2000, IDF и F-5 в их нынешнем состоянии и конфигурации могут быть использованы для отражения китайского вторжения.

Туристы наблюдают за полетом китайского военного вертолета, около острова Пинтань, одного из ближайших к Тайваню пунктов материкового Китая, в провинции Фуцзянь 4 августа 2022 года. Это событие предшествовало масштабным военным учениям у берегов островного государства . Изображение предоставлено онлайн-изданием Twitter / Asia Times Files / JIJI

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Однако, согласно сообщениям, более половины тайваньских боевых самолетов в действительности не смогут принять участие в боевых действиях, поскольку на их переброску в хорошо укрепленные ангары уйдет не менее недели, а значит, все это время они будут потенциально уязвимы для атак НОАК — Такой превентивный удар вполне может быть нанесен новыми беспилотниками KVD002.