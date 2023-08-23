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ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"

Во время инцидента в Тайваньском проливе боевой расчет фрегата НОАК Nantong за номером 533 готовился нанести удара по кораблям ВМС Тайваня
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Во время недавней операции по совместному патрулированию Тайваньского пролива в море и воздухе произошла интересная "стычка", вызвавшая широкий резонанс в международных СМИ и среди военных обозревателей. Об этом пишет китайский военный эксперт в своей статье для паназиатского интернет-издания iMedia "Connect the World".

Эскадренные миноносцы Ningbo и Taiyuan, а также фрегат с управляемыми ракетами Nantong следуют через Восточно-Китайское море во время военно-морских учений. Изображение предоставлено интернет-изданием iMedia - Connect the World.

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Военный корабль НОАК под номером 533 и несколько катеров ВМС Тайваня "случайно" встретились в море. Противостояние было недолгим, но в то же время крайне напряженным и сразу же породило массу вопросов: Готова ли Народно-освободительная армия Китая к реальным действиям? Как будут действовать обе стороны конфликта? Является ли этот инцидент сигналом к эскалации напряженности в Тайваньском проливе?

Боевой корабль НОАК Nantong (бортовой номер 533), введенный в эксплуатацию в 2019 году, представляет собой фрегат типа 054А. Он оснащен средствами противовоздушной обороны средней дальности с РЛС типа 382 и ракетами класса "земля-воздух" HQ-16 вертикального пуска.

За этим инцидентом на море кроются довольно непростые исторические и политические причины. Тайваньский вопрос давно стал главным предметом спора в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. При этом регулярные "крейсерские" походы и военные учения ВМС НОАК превратились в инструмент военного давления на Тайвань. В данном противостоянии необычным является то, что боевой расчет фрегата НОАК за номером 533 явно готовился к нанесению ответного удара "с близкого расстояния".

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Этот инцидент вызвал множество комментариев в сети. По мнению одних военных аналитиков, данное противостояние свидетельствует о том, что НОАК не пойдет на провокации, демонстрируя при этом свой боевой дух и высокую боеготовность. Однако другие эксперты предупреждают, что подобная напряженность может привести к просчетам и перерасти в военный конфликт. Ключевое значение для предотвращения такой эскалации должно иметь четкое определение правил ведения боевых действий и контроля над военными операциями.

Кроме того, во время подобных столкновений необходимо учитывать специфику взаимоотношений между двумя сторонами конфликта. Тайваньская сторона трактует такие инциденты как угрозу со стороны Народно-освободительной армии Китая и считает это явным предупреждением в адрес сторонников "независимости Тайваня". С другой стороны, НОАК подчеркивает, что ее действия осуществляются на законных основаниях в пределах международных вод и являются учениями по отражению внешних сил вмешательства и элементов "тайваньской независимости". По мнение автора статьи, ужесточение этой позиции может иметь далеко идущие последствия для межпроливных отношений, а также негативно сказаться на стабильности всего региона в целом.

Во время инцидента в Тайваньском проливе боевой расчет фрегата Народно-освободительной армии Китая Nantong за номером 533 продемонстрировал готовность нанести ответный удар по кораблям ВМС Тайваня. Изображение предоставлено интернет-изданием iMedia - Connect the World.

Последний инцидент на море еще раз подчеркнул всю сложность и деликатность ситуации в Тайваньском проливе. Как военные действия НОАК, так и ответные действия ВМС Тайваня демонстрируют твердую позицию обеих сторон по тайваньскому вопросу. В контексте озабоченности международного сообщества - при том, что напряженность в отношениях между Тайванем и проливом нельзя игнорировать - мир и стабильность по-прежнему являются лучшим способом решения проблемы. "Хочется надеяться, что благодаря диалогу и сотрудничеству обе стороны смогут избежать ситуаций, которые могут привести к военным конфликтам, и вместе работать во имя мира и процветания в регионе Тайваньского пролива. Международное сообщество также будет пристально следить за развитием межпроливных отношений и способствовать поддержанию региональной стабильности", - пишет китайский эксперт.

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В периоды нестабильности мировой обстановки Тайваньский пролив всегда находился в центре внимания международного сообщества. Однако последнее морское противостояние заставляет по-новому взглянуть на ситуацию с безопасностью в этом регионе. В условиях эволюции международного политического ландшафта позиции всех стран по проблеме Тайваня также подвергаются заметным трансформациям.

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Из действий персонала системы управления вооружением корабля 533 НОАК, приготовившегося к контратаке с "близкого расстояния", можно сделать вывод, что, акцентируя внимание на возможностях самообороны, НОАК в то же время демонстрирует свое нежелание поддаваться на провокации и угрозы. Подобная стратегия напоминает действия НОАК во время всех последних военных учений в районе Тайваньского пролива, подчеркивая тем самым присутствие и военную мощь китайской армии.

Однако в глазах Тайбэя подобные "силовые методы" НОАК часто воспринимаются как угроза безопасности Тайваня. В частности, в данном противостоянии тайваньская сторона заявила, что действия НОАК являются жестким предупреждением сторонникам "независимости Тайваня" и попыткой донести до них свою решимость в вопросе "единого Китая".

Следует отметить, пишет издание, что международное сообщество все больше обеспокоено проблемой вокруг Тайваньского пролива. За развитием ситуации в Тайваньском проливе пристально следят не только все стороны в регионе, но и такие крупные мировые державы, как США. В последнее время отношения между Соединенными Штатами и Тайванем стали более тесными. Однако такое "сближение" вызвало жесткую критику со стороны Пекина. На этом непростом внешнем фоне проблема Тайваня затрагивает не только межпроливные отношения, но и проблемы международной политической стабильности.

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Бомбардировщики и истребители Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии также выполняли плановое патрулирование в опознавательной зоне противовоздушной обороны Восточно-Китайского моря", - говорится в заявлении оборонного ведомства Китая. На снимке дальний стратегический бомбардировщик Xian H-6K китайских ВВС выполняет взлет для участия в очередных военных маневрах НОАК — самолет является практически полной копией советского тяжелого многоцелевого Ту-16. Изображение предоставлено интернет-изданием iMedia - Connect the World.

Подводя итог, можно сказать, что хотя эта стычка на море - лишь один из множества примеров обстановки в Тайваньском проливе, но она отражает всю сложность и хрупкость отношений между "двумя Китаями". Обе стороны конфликта должны разрешать разногласия путем диалога и сотрудничества, избегать дальнейшей эскалации напряженности, создавая благоприятные условия для мира, стабильности и общего развития в регионе Тайваньского пролива. Международное сообщество также должно внимательно следить за развитием ситуации вокруг Тайваня и прилагать максимум усилий для поддержания регионального мира и безопасности. В то время, когда человечество сталкивается с различными вызовами, сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет огромное значение для поддержания всего международного порядка.

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