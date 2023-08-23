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Тайбэй представил уникальную возможность взглянуть на свое новое оружие — важнейший компонент асимметричной стратегии обороны против потенциального вторжения Китая. Министерство обороны Тайваня недавно продемонстрировало ударные беспилотники Chien Hsiang, которые в ходе боевых испытаний успешно поразили условные цели заданных районах учений. Об этом сообщает издание The Warzone.

Тайваньский беспилотник Chien Hsiang может сыграть важную роль в асимметричной обороне острова в случае вторжения Народно-освободительной армии Китая. На снимке ударный беспилотный летательный аппарат и пусковая установка Chien Hsiang. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Twitter / Channel NewsAsia, CNA

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Военные эксперты ссылаются на видеозапись, опубликованную в минувший четверг (17 августа) Агентством военных новостей, на которой видно, как Chien Hsiang выстреливается из передвижного контейнера и поднимается в воздух с помощью ракеты. Набрав заданную высоту, БПЛА с помощью небольшого турбовинтового двигателя выходит на цель и затем поражает ее.

В докладе также говорится, что в видеоролике демонстрируются и другие достижения тайваньского Национального института науки и технологий имени Чанг-Шана (Zhongshan Institute of Science and Technology - NCSIST) - крупнейшей военной организации, занимающейся перспективными исследованиями, разработками, испытаниями и экспертизой.

Тайвань уже не в первый раз демонстрирует беспилотник Chien Hsiang. Так, в ноябре 2022 года издание The Warzone опубликовало статью о презентации беспилотника NCSIST. В ней рассказывается о том, как этот беспилотный летательный аппарат создавался для борьбы с радарами НОАК на берегу, в глубине материка или на морe. Кроме того, специалисты NCSIST заявили, что Chien Hsiang может использоваться в качестве оружия против других беспилотников, правда в качестве “весьма ограниченного и сомнительного варианта”

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В этом месяце газета Taiwan News сообщила, что в настоящее время разработано две модификации Chien Hsiang: одна с системой визуализации цели для нанесения высокоточных ударов на больших расстояниях, другая - с системой спутникового позиционирования для поражения особо важных объектов противника. По имеющимся данным, оба варианта несут фугасные боевые части. Также в репортаже Taiwan News говорится, что в настоящее время Тайбэй разрабатывает четыре новых военных проекта, в том числе хранилище боеприпасов и центр технического обслуживания.

В том же отчете говорится, что Chien Hsiang станет стандартным вооружением для подразделений противовоздушной обороны и артиллерийских бригад военно-воздушных сил Тайваня. Производство 104 таких комплексов планируется завершить к 2025 году. БПЛА Chien Hsiang, впервые увидевший свет в 2017 году, представляет собой дельтакрылый летательный аппарат с одним газотурбинным двигателем, который приводит в движение толкающий воздушный винт, расположенный в задней части корпуса.

В последнем видеоролике видно, как после запуска сверху и снизу ударного БПЛА развертываются несколько выдвижных антенн, что характерно для более новых модификаций основной конструкции. В этом же докладе отмечается, что, по данным NCSIST, максимальная продолжительность его работы составляет пять часов, а дальность полета позволяет поражать цели на расстоянии до 1 000 километров. Если эти данные достоверны, то беспилотник можно считать оружием ПВО/ПРО большой дальности.

Warzone также обращает внимание на то, что для нанесения удара Chien Hsiang не требуется присутствие оператора, поскольку он может быть предварительно запрограммирован на полет к определенной точке и немедленный поиск излучения цели. Таким образом, беспилотник способен вновь обнаружить объект, который мог временно отключить свои радары. Также отмечается, что бортовой автопилот позволяет Chien Hsiang атаковать цели по заданным координатам, не ориентируясь на источник излучения.

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Некоторые модификации Chien Hsiang оснащены камерами с фиксированным, то есть с заранее установленным полем зрения, способными подтвердить поражение цели при наличии связи. Еще один вариант, как сообщается, имеет в носовой части турель с карданной камерой прямого визирования, что позволяет его операторам охотиться за динамическими целями и выполнять разведывательные задачи.

Российско-украинский военный конфликт показал, как эффективно могут использоваться беспилотники на поле боя, и в полной мере продемонстрировал всю суть асимметричной войны Тайваньский ударный беспилотник Chien Hsiang, может сыграть важную роль в асимметричной обороне острова против вторжения НОАК. На снимке беспилотный летательный аппарат Chien Hsiang на улицах Тайваня. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Twitter / Channel NewsAsia, CNA.

По данным The Warzone, запуск Chien Hsiang осуществляется главным образом из 12-ячеечного мобильного комплекса, который передвигается по дорогам и скрытно размещается в подземных сооружениях на территории острова. Кроме того, ВС Тайваня располагают дополнительными стационарными пусковыми установками наземного и корабельного базирования, отмечается в документе.

В рамках "стратегии дикобраза" Тайвань решил использовать беспилотники для противодействия военному превосходству Китая. Такой подход предполагает развертывание "распределенного, мобильного, доступного и крайне живучего оружия", включающего переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), противокорабельные ракеты, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и ударные летательные аппараты (БПЛА).

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В статье, опубликованной в журнале C4ISRNET в июле 2023 года, Райан Бробст и Джеймс Хессон пишут о том, что именно такие боеприпасы, как Chien Hsiang, необходимы Тайваню для защиты от вторжения Народно-освободительной армии Китая. Бробст и Хессон подчеркивают, что беспилотники являются недорогой альтернативой самолетам и дорогостоящим ракетам, что делает их идеальным вариантом для небольших подразделений или стран с ограниченными ресурсами для сдерживания более крупного противника.

По мнению западных военных экспертов, одноразовые ударные беспилотники, баражирующие боеприпасы и квадрокоптеры представляют собой революционные технологии, способны изменить методы ведения военных действий в будущем, позволяя более слабым государствам получить новые возможности за меньшую цену, чем приобретение полноценных боевых самолетов. Бробст и Хессон считают, что Тайвань может использовать Chien Hsiang для нанесения ударов по военным объектам КНР в случае вторжения, атакуя плацдармы, топливные склады, авиабазы и корабли в порту. Они также отмечают, что такие системы помогут создать на Тайване разрушительный потенциал способный эффективно преодолевать ПВО противника и наращивать летальность, нанося удары ракетами собственного производства.

Напомним, что, по сообщению газеты The Straits Times, в июле 2023 г. президент Тайваня Цай Ин-вэнь утвердила программу "Drone National Team", в рамках которой предполагается быстро сформировать самодостаточную систему поставок беспилотных летательных аппаратов. Для этого к сотрудничеству с вооруженными силами будут привлечены производители дронов, авиационные и аэрокосмические фирмы, расположенные на территории островного государства.

По данным газеты The Straits Times, к середине 2024 года правительство Тайваня намерено построить более 3200 военных беспилотников, включая как мини-БПЛА массой менее двух килограммов, так и более крупные летательные аппараты с радиусом действия более 150 километров. В сообщении также говорится, что для форсирования производства к участию в программе на этапе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) привлекаются частные компании, которых уже сегодня насчитывается не менее девяти.

Создание таких боеприпасов, как Chien Hsiang, может также стать одной из областей, где Соединенные Штаты могли бы помочь Тайваню в укреплении его обороноспособности за счет собственных средств, повысив тем самым стоимость вторжения для Китая и сохранив сложившийся статус-кво в Тайваньском проливе без военного вмешательства.

Вместе с тем Тайвань сталкивается с определенными проблемами в реализации своей программы по созданию ударных дронов. Так, в ноябре 2022 года Asia Times сообщила, что тайваньские военные не представили никакой оперативной концепции применения беспилотников в военное время и практически не обращались к частному сектору для разработки беспилотников из-за опасений утечки секретной информации в Китай.

Согласно прогнозам, Тайвань развернет целые рои беспилотных летательных аппаратов для защиты от вторжения Народно-освободительной армии Китая. Изображение представлено онлайн-изданием Asia Times / Facebook / Channel NewsAsia, CNA

В то время как тайваньская компания NCSIST возглавляет программу создания беспилотников, частные производители привлекаются только для решения небольших производственных задач и не могут предлагать планы военного назначения. Кроме того, если военная беспилотная программа Тайваня частично направлена на развитие беспилотной промышленности и создание рабочих мест, то с военной точки зрения результаты могут оказаться неоптимальными.

Вместе с тем Тайвань сталкивается с определенными проблемами в реализации своей программы по созданию ударных дронов. Так, в ноябре 2022 года издание Asia Times сообщило, что вооруженные силы Тайваня не представили ни одной оперативной концепции по использованию беспилотников в военное время и практически не обращались к частному сектору для разработки БПЛА из-за опасений утечки секретной информации в Пекин.

На фоне инициативы тайваньской организации NCSIST, частные производители беспилотников привлекаются исключительно для решения узких задач и как правило не могут вести разработки военного назначения. Кроме того, если военная программа Тайваня частично направлена на развитие беспилотной промышленности и создание рабочих мест, то с военной точки зрения такие решения могут оказаться не самыми удачными.

Российско-украинский военный конфликт показал, как эффективно могут использоваться беспилотники на поле боя, и в полной мере продемонстрировал всю суть асимметричной войны. Национальная академия наук Тайваня (NASSCI) является лидером в области исследований и разработок в стране и играет важную роль в реализации проекта "National drone team", созданного по инициативе правительства.