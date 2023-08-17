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На форуме "Армия-2023", открывшемся в подмосковном парке "Патриот", государственная компания по экспорту продукции военного и двойного назначения "Рособоронэкспорт" заявила, что Россия готова сотрудничать со своими стратегическими партнерами по программе создания истребителя пятого поколения Су-57 и Су-75 "Шах и мат".

Серийное производство модернизированных истребителей Су-57 с двигателями нового поколения начнется не позднее 2027 года, заявили в кулуарах форума "Армия-202. На снимке малозаметные истребители пятого поколения: тяжелый двухдвигательный Cy-57 "Преступник" и легкий тактический Cy-75 "Шах и мат". Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times.

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В кулуарах симпозиума "Армия-2023" председатель правления ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в интервью корреспонденту ТАСС рассказал, что в настоящее время Россия обсуждает с зарубежными партнерами варианты сотрудничества в формате совместной разработки и производства истребителей пятого поколения Cy-57Э и Cy-75 "Шах и мат".

По отзывам зарубежных военных экспертов, многоцелевой сверхманевренный Су-35 является лучшим самолетом среди истребителей четвертого поколения и поколения "4++". Сегодня эта крытая машина занимает достойное место в портфеле заказов "Рособоронэкспорта".

В настоящее время концерн обсуждает возможность сотрудничества по программе истребителей пятого поколения Су-57Э и Су-75 Checkmate с рядом российских партнеров, в том числе в формате совместной разработки и производства". Заявление "Рособоронэкспорта было сделано через несколько дней после того, как первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков сообщил представителям СМИ, о форсировании темпов производства истребителя Су-57. Напомним, что в настоящее время эта крылатая машина эффективно применяется ВКС России в зоне специальной военной операции на Украине.

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Западные военные эксперты с удивлением отмечают, что, несмотря на продолжающиеся военные действия на Украине, оказывающие серьезное давление на российский военно-промышленный комплекс, Москва наращивает производство своих самых совершенных систем вооружения. Одновременно с этим Россия демонстрирует перспективные авиационные платформы на авиасалонах в разных странах мира - от Индии до Китая - повышая тем самым свой экспортный потенциал.

Серийное производство Cy-57, благодаря которому Россия вошла в элитный клуб стран, располагающих истребителями пятого поколения, должно было начаться еще в 2017 году. Однако в итоге первый серийный Cy-57 Felon был передан ВКС Российской Федерации 25 декабря 2020 года. Он поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа.

Несмотря на многочисленные затруднения, возникшие в ходе разработки и испытаний, "Рособоронэкспорт" не прекращает попытки привлечь иностранных заказчиков в программу производства истребителя Cy-57. Ранее предполагалось, что Индия закупит для своих ВВС до 144 российских истребителей Cy-57. Однако в конечном итоге в силу определенных обстоятельств Нью-Дели посчитал, что Су-57 не соответствует требованиям IAF, и в итоге расторг соглашение.

На фоне озабоченности Североатлантического альянса растущими потребностями Киева в поставках вооружений и невозможностью ряда государств по различным причинам получить оружие из России, Москва пытается изменить ситуацию и увеличить экспорт своей оборонной продукции, в том числе в рамках форума "Армия 2023". На снимке многоцелевой малозаметный истребитель пятого поколения Cy-57. Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times.

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В начале этого года перед выставкой Aero India в Бенгалуру в средствах массовой информации появились сообщения о том, что российское государственное предприятие "Ростех" выразило готовность пригласить Индию к совместной разработке истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate. Таким образом, можно отметить, что это не первый случай, когда Москва ищет партнеров для совместного производства своих перспективных боевых самолетов.

"На авиасалоне Aero India примет участие делегация представителей наших авиастроительных компаний. Мы планируем обсудить вопросы сотрудничества в области совместного производства самолетов пятого поколения. В частности, предполагается пригласить наших индийских партнёров к участию в проекте лёгкого тактического истребителя Cy-75 Checkmate", - сообщил тогда источник их "Ростеха" агентству ТАСС.

Впервые перспективный однодвигательный истребитель Checkmate был представлен госкорпорацией "Ростех" на международном авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается опытно-конструкторским бюро "Сухой". Серийное производство истребителя Cy-75 Checkmate, запланировано на 2026 год. "Ростех" позиционирует Checkmate как перспективный самолет нового поколения. В его основу заложены широкие возможности по интеграции новейших систем, открытая архитектура, позволяющая адаптировать машину к требованиям заказчика, и уникальная технология искусственного интеллекта.

ВКС России рассчитывают в ближайшее время увеличить количество истребителей Су-57 в зоне спецоперации на Украине. На данный момент разработка "Преступника" находится на начальном этапе серийного производства. Темпы строительства машин пятого поколения будут наращиваться постепенно. Как сообщил агентству ТАСС источник в госкомпании, в этом году темпы производства Су-57 будут серьезно увеличены. Планируется, что до конца 2024 года ВКС России получат 22 самолета Су-57 , а к 2028 году их количество будет доведено до 76 единиц.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки планируют закупить российские боевые вертолеты

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Недавно глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что ряд стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки заинтересованы в приобретении российских вертолетов Ka-52Е "Алигатор", Ми-28НМЭ "Ночной охотник" и Ми-17 Hip, оснащенных современным управляемым оружием, - сообщает агентство ТАСС. "Действительно, по оценке оборонного ведомства Российской Федерации, вертолеты Ka-52Э, Ми-28HME и Ми-17, оснащенные современным управляемым ракетным оружием, прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации. В их приобретении заинтересованы несколько государств Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки", - отметил Михеев.

Он подчеркнул, что главной задачей российских вертолетостроительных компаний является насыщение внутреннего рынка. "Вместе с тем, мы рассматриваем заявки на поставку такой техники после обеспечения потребностей Вооруженных Сил РФ".

Ранее глава "Рособоронэкспорта" в интервью ТАСС рассказал о росте спроса на российские истребители Cy-35C "Фланкер-Е+" и ударные вертолеты Ka-52 "Аллигатор" у зарубежных клиентов по итогам их применения в зоне боевых действий на Украине. Он отметил, что системы вооружений из арсенала "Рособоронэкспорта" оказались очень надежным, простым в эксплуатации и эффективным оружием в противостоянии самой совершенной технике, переданной киевскому режиму странами Запада.

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" играют важную роль в спецоперации на Украине. Они в буквальном смысле постоянно находятся в воздухе, осуществляя поиск и нанося удары по вражеской технике и критической инфраструктуре противника, демонстрируя при этом высокую эффективность. На снимке пара ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Фотография предоставлена пресс-службой оборонного ведомства Российской Федерации / Asia Times.

В частности, на счету российских ударных вертолетов Ka-52 "Аллигатор" огромное количество подбитых западных танков и боевых машин после того, как Украина начала контрнаступление в июне этого года. "Аллигаторы" и другие боевые вертолеты ВКС России постоянно работают вдоль линии фронта, сдерживая продвижение противника противотанковыми ракетами.

Издание Газета Wall Street Journal признает, что в последние годы Москва, не смотря на жесткие западные санкции и торговые ограничения, активно налаживает партнерские отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки (БСВА) для реализации своей военной продукции. Однако, согласно поступающим сообщениям, события на Украине осложняют ситуацию, и страны Секции БВСА испытывают определенные трудности с получением запасных частей для вертолетов и военных самолетов, уже стоящих на вооружении. При этом по данным Стокгольмского института защиты мира (SIPRI), экспорт российского оружия сегодня продолжает сокращаться. Экспорт российских вооружений сдерживается давлением со стороны Вашингтона и необходимостью сосредоточиться на потребностях собственных вооруженных сил. Газета Wall Street Journal объяснила резкое сокращение российского экспорта вооружений последствиями военного конфликта на Украине.

Тем не менее, на фоне озабоченности Североатлантического альянса растущими потребностями Украины в поставках вооружений и неспособности ряда стран по разным причинам получить оружие из России, Москва пытается изменить ситуацию и увеличить экспорт своей оборонной продукции, в том числе в рамках форума "Армия 2023".