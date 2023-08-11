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США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер

Африканская страна может стать новым прокси-театром военных действий между США и Россией, поскольку "Группа Вагнера" подбадривает путчистов и предлагает свои услуги лидерам переворота
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Несколько дней назад заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Нигер и потребовала встречи с бывшим президентом, находящимся под домашним арестом в президентском дворце. Ей в этом было отказано, после чего она встретилась с некоторыми военными лидерами переворота в Ниамее, столице Нигера. Об этом пишет Стивен Брайен, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института в своей статье для онлайн-издания Weapons and Strategy.

Африканская страна может стать новым прокси-театром военных действий между США и Россией, поскольку "Группа Вагнера" подбадривает путчистов и предлагает свои услуги лидерам переворота. На снимке лидеры военного переворота в Нигере приветствуют своих сторонников на митинге. Фотография представлена онлайн-изданием Weapons and Strategy / Head Topics Nigeria / Facebook /Asia Times.

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Она попыталась угрожать новому руководству Нигера прекращением помощи со стороны США и потребовала от лидеров переворота вернуть к власти бывшего президента Мохамеда Базума.

В результате она уехала "с пустыми руками", пригрозив военными действиями либо со стороны стран ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств), либо со стороны американского и французского контингентов в Нигере, а может быть, и тех и других.

Именно США подготовили и обучили большую часть будущих лидеров госпереворота в Нигере и сегодня содержат в этой стране около 1 500 своих солдат. Нигер потребовал от Франции вывести 1100 своих солдат, но Париж отказался это сделать. Приказ о выводе американских войск из страны пока не отдан, хотя такая возможность сохраняется в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

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Нигер - одна из беднейших стран мира. Его основное богатство - урановые рудники, принадлежащие в большинстве своем французским корпорациям. Кроме того, в настоящее время в Нигере добывается незначительное количество нефти - около 14 тыс. баррелей в сутки. При этом вся нефть уходит на внутреннее нужды страны. Семьдесят процентов электроэнергии Нигеру поставляет Нигерия. Как сообщается в новостях, после переворота Нигерия прекратила поставки электроэнергии.

Главный урановый комбинат Нигера - предприятие SOMAIR (горнодобывающая компания "АиР") - получает электроэнергию от местной угольной электростанции. На долю Нигера приходится около 5% мирового производства урана. Однако Франция гораздо более зависима от этой африканской страны. Она получает из Нигера около 20% урана, являющегося ее поставщиком номер два. Основной поставщик Франции - Казахстан. Узбекистан стоит на третьем месте, сразу после Нигера.

Если добыча урана в Нигере будет остановлена хотя бы на несколько месяцев, давление на других поставщиков возрастет, и соответственно увеличатся цены на урановую руду. На данный момент французская компания Orano - основной владелец SOMAIR - утверждает, что рудник пока работает. Да, цены немного выросли, но это пока не критично.

В настоящее время воздушное пространство Нигера закрыто. Дороги перекрыты, импорт продовольствия, медикаментов и других товаров также заблокирован. Растет опасение, что длительное прекращение поставок может привести к гуманитарному кризису. ЭКОВАС пригрозило военным вмешательством, хотя далеко не все из 15 членов этой организации выступают за военную интервенцию.

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Американский дипломат, политик, помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в Нигере. Фотография представлена онлайн-изданием Weapons and Strategy / Head Topics Nigeria / Facebook /Asia Times.

Наиболее серьезные угрозы для новых властей Нигера исходят от американского и французского контингентов, дислоцированного на военных базах страны, а также от потенциального усиления одного из них или сразу обоих. Американский контингент в Нигере находится в ведении Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM).

Официально военное присутствие США основано на законе 10 Свода законов Соединенных Штатов 127e, который уполномочивает американских военных проводить специальные операции в целях борьбы с терроризмом. При этом американским войскам не разрешается играть какую-либо роль во внутреннем управлении принимающей страны.

Это создает серьезную проблему для Вашингтона, поскольку ему придется объявить о возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой национальной безопасности. На самом деле никакой такой угрозы не существует, и американским войскам ничего не угрожает. И это всем прекрасно известно. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в унисон с Нуланд заявил, что одним из главных поводов для беспокойства Вашингтона является высокая вероятность переброски в Нигер российских подразделений "Вагнера".

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Насколько известно, в настоящее время "группы Вагнера" в Нигере нет. Однако Евгений Пригожин, основатель ЧВК, недавно принимавший активное участие в конференции "Русская Африка" в Санкт-Петербурге, поприветствовал госпереворот в Нигере и косвенно предложил услуги “группы” Ниамею. В настоящее время "Вагнер" ведет свою деятельность в Мали, Судане, Центральноафриканской Республике и Ливии. При этом Мали является членом ЭКОВАС.

Армия Нигера - одна из самых слабо оснащенных в Африке. На вооружении ВВС имеется всего два реактивных самолета (оба Су-25 российского производства) и несколько вертолетов. Армия в значительной степени полагается на пикапы Toyota на которых установлены пушки. Хотя нет, это не все - есть еще несколько броневиков. Теперь всё.

Джихадистские группировки действуют на территории Нигера, Мали и Буркина-Фасо в трех пограничных районах, известных как Липтако Гурма - территория, прилегающая к изгибу реки Нигер между городами Гао (Мали) и Ниамей (Нигер). Сюда же входят районы Гао в Мали, Сахель в Буркина-Фасо и Тиллабери в Нигере. Некоторые джихадистские группировки связаны с "Аль-Каидой", другие - с ИГИЛ, третьи - независимые "игроки".

В недавнем прошлом Нигеру угрожали этнические группы, среди было много воинствующих исламистов. Одна из них - фулани или фула. В целом это кочевники-скотоводы, часто конфликтующие с оседлыми земледельцами из-за пастбищ. Их численность в Нигере составляет 3,6 млн. человек.  Другая этническая группа, устроившая за последние годы как минимум два вооруженных восстания, - туареги. Туареги - народ группы берберов, также ведущий кочевой образ жизни. Их численность составляет около 2,6 млн. человек.

Нигер - одна из самых бедных стран планеты. Основное ее богатство - урановые рудники, принадлежащие в основном французским компаниям. Помимо этого, сейчас Нигер добывает небольшое количество нефти - около 14 тыс. баррелей в сутки. На снимке урановые рудники нигерской горнодобывающей компании SOMAIR. Фотография представлена онлайн-изданием Weapons and Strategy / Head Topics Nigeria / Facebook  /Asia Times / Orano.

В последние несколько дней один из лидеров туарегов, реабилитированный двумя предыдущими правительствами Нигера, Рисса Аг Була, выступил с резким осуждением госпереворота и потребовал восстановить демократически избранное правительство.

Сможет ли Рисса Аг Була мобилизовать туарегов, пока никому не понятно, но если ему это удастся, то это может создать серьезные внутренние проблемы для новых лидеров страны. Аг Була возглавляет Совет сопротивления республики и поддерживает военное вмешательство ЭКОВАС.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты поддерживают демократически избранные правительства и их лидеров, вооруженное вторжение будет трудно оправдать, если только не будет доказано наличие реальной угрозы национальной безопасности США.

Кроме того, вмешательство США нанесет серьезный ущерб их авторитету не только в странах Африки, но и во всем мире, поскольку будет рассматриваться как очередная колониальная операция против беднейшей страны. Если же она будет осуществляться в коллаборации с Францией, то результат будет еще хуже.

Вашингтону предстоит принять решение: поддержать Блинкена и Нуланд - сторонников интервенции, или поступить более разумно и позволить африканцам самим разобраться в своих проблемах.

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