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США против Китая: Самый опасный "военный баланс" в мире

С точки зрения способности к нападению на Китай у США есть масса географических недостатков
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Военный баланс между США и Китаем в Азии весьма неустойчив. В последние годы положение мирового гегемона заметно пошатнулось. Изменение баланса сил снижает вероятность того, что Соединенные Штаты смогут защитить своих тихоокеанских союзников. Пекин правильно предугадал такой поворот событий. Он планирует сделать ставку на свое превосходство, как только представится подходящий момент. Об этом пишет Гириш Линганна -  аналитик в области оборонной и аэрокосмической промышленности, директор компании ADD Engineering Components (India) Pvt Ltd, консультативный редактор журнала Frontier Indias по вопросам промышленности и обороны.

Поскольку Китай превратился в крупную военную державу, на карту поставлено будущее Тайваня, и такое развитие событий заставляет задуматься о месте США в мире. Вашингтону придется выделять все больше и больше средств на военные нужды, чтобы сохранить свое превосходство в свете растущей военной мощи Пекина. По данным журнала американского журнала The Atlantic, в 2018 году Китай потратил на оборонные нужды 219 млрд долларов, что более чем в два раза превышает сумму, потраченную десятилетием ранее. При этом размер бюджета КНР по-прежнему не превышает трети расходов американского ВПК.

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Однако, благодаря таким ассигнованиям, Китай нарастил свои вооруженные силы так, как никогда раньше. Возможно, это самое масштабный рост со времен Второй мировой войны. По количеству кораблей Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики (ВМС НОАК) в настоящее время превосходят ВМС США и являются самыми крупными в мире. Военно-воздушные силы КНР, занимающие третье место в мире, продолжают постоянно модернизироваться, в том числе за счет поступления на вооружение самолетов китайского производства. ВВС НОАК стремительно догоняют ВВС стран Запада. С 2021 года Пекин построил три полигона для базирования не менее 300 новых межконтинентальных баллистических ракет. Пентагон считает, что к 2035 году Китай будет располагать 1500 стратегическими боеголовками вместо 400, которыми он располагает в данный момент.

НОАК наращивает свою мощь там, где вероятность войны наиболее высока. Пекин имеет большое преимущество в западной части Тихого океана, поскольку там расположены китайские материковые базы. Несмотря на то, что Поднебесная не демонстрирует свою военную мощь на весь мир, в странах Азии дислоцируется лишь небольшой контингент американских военных. Джон Калвер, бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ), в интервью The Atlantic заявил, что в случае начала военных действий США будут вынуждены перебросить недостающие силы и средства из других регионов мира. Китай же начнет эту потенциальную войну у своих границ.

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Американцы неоднократно обыгрывали на компьютере развитие событий в случае войны между США и Китаем, и полученные результаты подробно анализировались. В большинстве подобных сценариев Соединенным Штатам при поддержке Японии удавалось остановить нападение Китая на Тайвань. Правда, цена такого "успеха" будет запредельной. Это будет кадмейская победа - победа, добытая слишком высокой ценой, которая больше похожа на поражение. Как пишет журнал The Atlantic, погибнут десятки тысяч человек, будут потоплены сотни кораблей и уничтожены тысячи самолетов. Издание Politico также утверждает, что через несколько дней после начала боевых действий США исчерпает запас всех ракет класса "воздух-земля" дальнего радиуса действия.

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Как пишет, для Politico, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Бекка Вассер (Becca Wasser), представляющей в симуляции китайское руководство - последствия для армии США были бы катастрофическими. По ее словам, во всех вариантах моделирования наблюдались значительные потери с обеих сторон. При этом наиболее распространенным выводом, сделанным на основе проведенных сценариев, является необходимость срочного принятия мер в Индо-Тихоокеанском регионе. Она отметила, что для Соединенных Штатов это единственный вариант предотвращения конфликта. Бекка Вассер, добавила, что Пентагон сильно отстает от НОАК. Военный конфликт на Украине — это сигнал к действию и решающий момент для США.

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Журнал приводит дополнительные доказательства экономической мощи Китая и его решимости стать доминирующей державой в западной части Тихого океана. Соединенные Штаты смогли направить на борьбу за вооружения больше ресурсов, чем Советский Союз, поскольку имели более развитую экономику. США были уверены, что Советский Союз сильно отстал. Но Китай является исключением из этого правила. При желании НОАК способна вооружиться не менее быстро, чем ее соперник. Вероятность этого весьма велика, учитывая, что Китай уделяет Восточной Азии гораздо большее стратегическое значение, чем США. Вашингтон пытается противостоять усилиям Пекина стать доминирующей державой в этом регионе. Вместе с тем The Atlantic утверждает, что для достижения этой цели Поднебесная будет вести более жесткую борьбу, чем та, к которой готовы США.

Недавно издание Defence News опубликовало статью ветеранов армии США Марка Монтгомери и Брэдли Боумана, в которой излагаются возможные способы избежать военного поражения в Тихоокеанском регионе. Соединенным Штатам необходимо сделать две вещи: Первое повысить свою способность бороться с китайскими силами и второе укрепить оборону Тайваня. Они также указали на важность усиления потенциала американских вооруженных сил для ведения боевых действий совместно с региональными союзниками, в частности с Австралией, Японией и Тайванем, и повышения живучести переброшенного американского контингента.

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Что касается возможностей для нападения, то у США имеется множество препятствий географического характера. Вашингтон пытается не допустить боевых действий в местах, которые находятся в нескольких сотнях километров от портов и аэропортов Китая и примерно в 13 000 км от западного побережья США. Кроме того, Пекин, скорее всего, будет иметь преимущество, так как начнет действовать первым. Прикрываясь очередными военными учениями, НОАК примет решение - где и когда будет нанесен первый удар. Западные военные эксперты, считают, что именно ударные средства поражения дальнего радиуса действия являются самым надежным способом одержать победу и сократить число американских потерь. Наряду с дорогими мощными ракетами Соединенным Штатам потребуется более дешевое "роевое" оружие, запускаемое с различных платформ, например с малозаметных подводных лодок, которое заставит китайцев рассредоточить свою оборону.

Одновременно с этим Соединенные Штаты должны оказать содействие Тайваню в достижении определенного уровня самообороны, чтобы он смог пережить первую атаку противника до прихода союзных сил. В законе о бюджете безопасности на этот год Конгресс США выделил для Тайбэя два миллиарда долларов, но эти средства еще нужно успеть перечислить и освоить. Необходимо определить цели, ускорить поставку военной техники, упростив бюрократические процессы и увеличив производительность, а также подготовить запасы ключевых боеприпасов для Тайваня. В кризисной ситуации они могут пригодиться как армии США, так и вооруженным силам Тайваня.

Крайне важно снизить уязвимость передовых объектов к ракетному нападению. Это позволит американским войскам не снижать интенсивность боевых действий. Defence News пишет о том, что вторая островная цепь - Японские острова, Гуам, Каролинские острова и Новая Гвинея - не обладает ресурсами достаточно эффективной противоракетной обороны. Тот факт, что атакующее гиперзвуковое оружие Пекина более совершенное, чем средства защиты, заставляет задуматься о необходимости создания защиты. Если усилия Китая окажутся более оперативными и успешными, это нанесет серьезный урон авторитету и полезности американского сдерживания.

Военный баланс между Соединенными Штатами и Китаем в Азии крайне неустойчив. За последние годы положение главного мирового гегемона заметно ухудшилось. Изменение расстановки сил снижает вероятность того, что США встанут на защиту своих тихоокеанских партнеров. Китай постоянно заявляет о своем стремлении "воссоединить" Тайвань с материком. Image: Twitter / Screengrab

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 Монтгомери и Боуман утверждают, что для подготовки своих военных США должны использовать самое важное преимущество перед Поднебесной - своих союзников. Моделирование военных действий между США и Китаем часто используется для проверки того, насколько эффективно Австралия, Япония и Тайвань способны работать вместе, и полученные результаты говорят сами за себя. Когда вооруженные силы США и их союзников будут эффективнее взаимодействовать друг с другом, вероятность победы будет выше, а вероятность поражения, соответственно, ниже. США смогут укрепить этот потенциал, проводя больше военных учений с Тайванем. Командование объединенными силами в Индо-Тихоокеанском регионе, также может способствовать улучшению оперативного взаимодействия с Австралией, Японией и Тайванем.

 В результате быстро меняющихся реалий в сфере безопасности Восточная Азия будет выглядеть совсем не так, как это было на протяжении многих десятилетий. Регион начинает дробиться на противоборствующие зоны влияния. США больше не являются глобальной супердержавой. При переходе от однополярного мира к многополярному возникают новые угрозы американскому господству и интересам Вашингтона. Однако это не означает, что США сразу утратят свое влияние. Сегодня Вашингтону как никогда нужны новые гарантии, позволяющие сдерживать другие агрессивно настроенные (к США) страны и проецировать свое влияние.

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